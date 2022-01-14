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Представник США в ОБСЄ Карпентер про вимоги Росії: "Базові принципи міжнародної системи не підлягають новим переговорам"

Представник США в ОБСЄ Карпентер про вимоги Росії:

Американський дипломат зазначив, що є ряд базових питань, які не підлягають обговоренню.

США готові до розмови з Російська Федерація. Американська сторона готова говорити про вирішення конфліктів, зниження ризиків агресії і підвищення довіри, але не базових принципів міжнародної системи безпеки, повідомляє представництво США при Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Наш підхід - дуже серйозний. Ми сказали, що відкриті до діалогу високого рівня. І продемонстрували це шляхом участі у двосторонніх переговорах зі стратегічної стабільності, в Раді Росія-НАТО, і зараз ми залучені в процес тут, в ОБСЄ", – заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер у відповідь на заяву заступника голови російського МЗС Сергія Рябкова, що нібито США не готові до серйозних переговорів.

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При цьому американський дипломат вказав, що Вашингтон "не збирається вести нові переговори за ключовими принципами" або відмовлятися від основних елементів Гельсінського Заключного акту, Статуту ООН і Паризької Хартії.

"Це - основи і базові принципи міжнародної системи, і вони не підлягають новим переговорам", – підкреслив Карпентер.

Водночас він зазначив, що Вашингтон "буде радий обговорити" з Москвою врегулювання конфліктів, зниження ризиків агресії військової прозорості.

"Якщо вони зацікавлені в тих перерахованих темах, тоді й самі зрозуміють, що ми готові до діалогу", – підсумував американський дипломат.

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фашики не заинтересованы в результатах переговоров. там интересен только факт переговоров, которые можно продать местному охлосу как величайшую победу партии
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14.01.2022 10:25 Відповісти
А як у НАТО хотіли? Щоб бандит зупинився чинити злочини. Коли його попередили, що по руках бити не будемо, навіть у випадку відкритої війни. Можливо, інтелігент Сахаров би зупинився одразу. А цей хробак ...йло побачив, що крилаті ракети НАТО на кремль не впадуть, то чого домовлятись та й про що. Проте дражнити НАТО вже й сподобалось. Злочини, про які знають, але залишають без покарання, ніколи не припиняться. Рейс МН 17 розв'язав руки злочинцю. Уроки історії можна ігнорувати допоки гинуть солдати чужої країни. ...йло ставки підніме неодмінно. Важелі для цього у нього вже є. Будуть ціни на газ та нафту для Європи різниться в залежності від позиції країн до політики кремля.
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14.01.2022 10:25 Відповісти
почаще бы так по кацапскому хлебалу били... пусть знают свое место на параше...
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14.01.2022 10:25 Відповісти
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14.01.2022 10:53 Відповісти
 
 