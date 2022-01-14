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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Держдепартамент США (1583) росія (63568) Блінкен (1147)

Нинішня криза з Росією - це вже не тільки про Україну. Під питанням базові принципи міжнародного миру та безпеки, - Блінкен

Нинішня криза з Росією - це вже не тільки про Україну. Під питанням базові принципи міжнародного миру та безпеки, - Блінкен

Демократичні країни повинні рішуче захищати Україну перед російськими погрозами у тому числі через те, що фактично від розв’язання цієї кризи залежить майбутнє міжнародної безпеки.

Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен 13 січня в інтерв’ю на MSNBS, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Держсекретар зазначив, що, можливо, хтось із звичайних американців запитує себе, навіщо Вашингтон приділяє стільки уваги підтримці суверенітету й територіальної цілісності країни, яка знаходиться десь далеко за океаном.

"Чому ми так рішуче виступаємо на захист України перед лицем російської агресії? Ось чому: це значно ширше питання, ніж про Україну. Зараз під питанням базові принципи міжнародного миру та безпеки: що якась країна не може просто взяти і змінити силою кордони іншої, не може диктувати сусіднім державам і їхнім народам, яку політику їм провадити і з ким вступати в альянси; що якась держава не може претендувати на власну "сферу впливу" - це пережиток минулого сторіччя - і вирішувати за своїх сусідів. Якщо залишати такі дії безкарними - це підірве усю міжнародну систему, інші країни почують цей сигнал і почнуть діяти схожим чином. Це шлях до напруги, конфліктів і воєн", - наголосив Блінкен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен запевнив Кулебу в готовності США збільшити оборонну допомогу Україні, - Держдепартамент

Держсекретар також звернув увагу, що дії президента РФ за роки агресії проти України дали фактично протилежний ефект і спровокували те, чому той хотів запобігти.

"Може з чверть населення України підтримувала членство в НАТО. Зараз це близько 60%. Сам Альянс змушений був розмістити більше сил і озброєння ближче до Росії - чого РФ не хотіла - після її агресії проти України. Витрати на оборону НАТО теж зросли… Все, що робив президент Путін, призвело до абсолютно протилежного розвитку подій, ніж той, якого він хоче", - зазначив Блінкен.

Нагадаємо, раніше Блінкен висловив сподівання, що у Кремлі оберуть шлях дипломаті і діалогу.

"Ми готові до цього, але готові і на випадок, якщо станеться інакше", - зазначив він.
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Топ коментарі
+4
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14.01.2022 10:54
+3
Так.Аби про це не просто говорили ,А і діяли,починаючи з 2014року. Не вірили українцями,думали ми просто так говорили про агресію пУтлеровської сРаші проти України. Хто існував,тільки так- існував при СССР з раССією тільки ті країни знали яка це є гнида! РаССейська гнида!😡
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14.01.2022 10:48
+2
Мочить беспредельщиков (с)

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14.01.2022 10:32
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Мочить беспредельщиков (с)

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14.01.2022 10:32 Відповісти
Держсекретар зазначив, що, можливо, хтось із звичайних американців запитує себе, навіщо Вашингтон приділяє стільки уваги підтримці суверенітету й територіальної цілісності країни, яка знаходиться десь далеко за океаном. Джерело:

москва собралась отправлять войска на Кубу и в Винисуэлу.
расскажите об этом простым американцам
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14.01.2022 10:33 Відповісти
Ніби на Кубі немає їхніх ракет, а роССія від "доброї" душі прощає Кубі мільярдні борги. Це як на Донбасі "іхтамнєт"
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14.01.2022 11:07 Відповісти
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14.01.2022 10:34 Відповісти
нарешті почали про це говорити
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14.01.2022 10:35 Відповісти
Так.Аби про це не просто говорили ,А і діяли,починаючи з 2014року. Не вірили українцями,думали ми просто так говорили про агресію пУтлеровської сРаші проти України. Хто існував,тільки так- існував при СССР з раССією тільки ті країни знали яка це є гнида! РаССейська гнида!😡
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14.01.2022 10:48 Відповісти
Санкції та інші кроки - це не ефективно. А якщо щось не діє, то шукають дієві заходи. Обмежити право рФ-срср на вето в ООН на рік чи два. Потім подивитись, що там у кремлі знову вигадають в області фантастики. Гадаю, що це теж не зупинить, але .... рівень нахабства зменшить. Ось ТЕМА - https://ukrainian.voanews.com/a/6395503.html
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14.01.2022 10:45 Відповісти
Это и сразу так было, долго ждали, уже не остановить.
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14.01.2022 10:52 Відповісти
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14.01.2022 10:54 Відповісти
Мне всегда было интересно - сидит персонаж, напрягается, фотошопит картинку, меняет Николсона на путлера.

Молодец. Но как можно допустить опечатку в тексте? Оно ж красным подчеркивает )))
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14.01.2022 11:08 Відповісти
Самі відкормили Макшанію тепер чухають потилицю.
Вам же було видно ще з захоплення Грузії шо то таке росте. Але купували газ нафту метал.
Накачували монстра грошима.
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14.01.2022 11:02 Відповісти
Не только сегодняшняя крыза с росиею ставят под вопрос базовые принципы безопасности в мире,а любые отношения с ней.И это будет продолжаться до тех пор.пока РФ не распадётся на отдельные самостоятельные государства.
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14.01.2022 11:30 Відповісти
Наконец-то пришло осознание.
Обама и Трамп профукали кучу времени

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14.01.2022 11:36 Відповісти
НЕТ!! И еще раз нет! Именно отсюда идут базовые принципы развития цивилизации.
Страна, искуственно создающая условия войны, а суть любая война - это торможение развития цивилизации, разрушение инфраструктуры.
Вот поэтому и есть перед вами не человек! Не картинка, к которой вы привязывается, не образ! Перед вами зеленый, другая форма жизни, искусственно создающая условия для нашего с вами уничтожения.....нашими же руками.
Оно, зеленое говно, с пятью лицами, которое восстанавливается. Когда вы уясните, что перед вами другая форма жизни со своими приоритетами, вы поймете саму суть его действий и усилий, направленых на уничтожение нас как вида, и это все лишь звено в цепочке их общих усилий.
Вы должны понимать, что вирусы, катастрофы, пожары, изменение климата это все звенья одной цепи.
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14.01.2022 11:38 Відповісти
с добрым утром Блинкен! не прошло и 8 лет...
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14.01.2022 20:16 Відповісти
 
 