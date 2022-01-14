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Дві третини військ РФ біля кордонів України перекинуто з інших регіонів Росії, - Пентагон

Дві третини військ РФ біля кордонів України перекинуто з інших регіонів Росії, - Пентагон

Приблизно дві третини російських військ, які зараз розміщені біля кордонів України, перекинуті з інших регіонів РФ і знаходяться далеко від місць постійної дислокації.

Про це повідомив на брифінгу речник Пентагону генерал Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

На запитання журналіста, чи справді Пентагон спостерігає перекидання російських військ до кордону України зі східних регіонів РФ, Кірбі відповів, що не може стверджувати, що всі ці частини є саме зі східних регіонів, а не з якихось інших.

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Він сказав, що за даними міноборони США лише третину російського військового угруповання біля кордонів України становлять частини, які перебувають у місцях своєї постійної дислокації, а решту дві третини перекинуто з інших військових округів.

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Топ коментарі
+5
бажаю Боже щоб ці расейські військові відморозили собі яйця а краще би вони здохли разом зі своїм фюрером Жуйлом.
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14.01.2022 10:52
+5
Мордорські орки крові бажають. Смоли напийтеся, виродки.
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14.01.2022 11:05
+3
Та тому, що на роССії вже не вистачає "вітязєй", щоб прикрити голу сраку з усих боків.
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14.01.2022 11:10
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бажаю Боже щоб ці расейські військові відморозили собі яйця а краще би вони здохли разом зі своїм фюрером Жуйлом.
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14.01.2022 10:52 Відповісти
Как то по детски ВЫГЛЯДАЕ.
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14.01.2022 11:05 Відповісти
а што би ти пажелал русскім?
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14.01.2022 11:36 Відповісти
я бы пожелал, чтоб они все!
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14.01.2022 11:55 Відповісти
там русских только каждый третий, а остальным что желаешь
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15.01.2022 14:01 Відповісти
Мордорські орки крові бажають. Смоли напийтеся, виродки.
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14.01.2022 11:05 Відповісти
Та тому, що на роССії вже не вистачає "вітязєй", щоб прикрити голу сраку з усих боків.
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14.01.2022 11:10 Відповісти
долго стоим..
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14.01.2022 11:16 Відповісти
Как в фильме Леон!!
Собирайте всех!......Стэн!..как всех??
!!! Я сказал всеееееееххххх!!!!
.....перепуганные идиоты!!!
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14.01.2022 11:27 Відповісти
Пока они там на границе, дома ихних жен кавказцы е*ут.
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14.01.2022 11:51 Відповісти
так это.. генофонд модифицируют..... им только на пользу!
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14.01.2022 11:53 Відповісти
расеяне лаптеногие - вы главное рефрежираторов и крематориев подганяйте - сразу будете украинские земли удобрять ... за каждым углом вас, *********** будет ждать кирпич или ломик, на каждую единицу техники найдется по бутылке молотова, пескочного презерватива в дуло и прочих интересных сюрпризов
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14.01.2022 11:52 Відповісти
загнали в стойло как безвольную скотину!
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14.01.2022 12:17 Відповісти
https://www.msn.com/en-xl/europe/top-stories/expect-the-worst-ukraine-hit-by-cyberattack-russia-moves-more-troops/ar-AASM2ma?ocid=msedgdhp&pc=U531 іноземні ЗМІ попереджають. . . . . "Чекайте найгіршого": Україну вразила кібератака, Росія перекидає більше військ (msn.com)
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14.01.2022 12:33 Відповісти
Тримати там стільки військових Росії коштує шалених коштів.
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14.01.2022 13:01 Відповісти
пенсы заплатят не переживайте.
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14.01.2022 14:50 Відповісти
 
 