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Лавров (1544) НАТО (6206) росія (63568) США (20980) Фінляндія (1235) членство в НАТО (1643) Швеція (914)

Лавров заявив, що НАТО "штучно заманює до своїх лав" Україну, Швецію та Фінляндію

Лавров заявив, що НАТО

НАТО "штучно заманює до своїх лав" Україну та скандинавські країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости", про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

"Не припиняються спроби штучно розширювати склад Північноатлантичного альянсу, втягувати туди, зокрема, Україну. Нещодавно прозвучали досить цікаві заяви від керівництва НАТО. Від США про те, що й скандинавські країни, які не є членами Північноатлантичного альянсу, вітатимуться. Тобто таке штучне заманювання, штучне розширення цієї структури, яка після "холодної" війни, після зникнення Варшавського договору втратила сенс свого існування. Спроби штучно все це продовжити", - сказав він на пресконференції за підсумками року.

Лавров також назвав "неприйнятним та збитковим" однобоке трактування НАТО своїх політичних зобов'язань щодо нерозширення.

Нагадаємо, у четвер генсек НАТО заявив, що Швеція та Фінляндія багато в чому відповідають оборонним стандартам альянсу, і, у разі їхнього відповідного політичного рішення, можуть швидко приєднатися до НАТО. До цього заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд повідомила, що США готові обговорювати з Фінляндією та Швецією питання щодо можливості їх приєднання до НАТО, якщо ці країни висловлять таке прагнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про можливий вступ Фінляндії та Швеції до НАТО: Будь-яке розширення Альянсу - загроза для Росії
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Топ коментарі
+66
Ніхто не зробив стільки для бажання України вступити в НАТО, як ви самі, дурники
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14.01.2022 10:54
+35
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14.01.2022 10:54
+34
США и НАТО цинично заманили к себе Лошадь и его семью, дали гражданство США и запрещают его дочери учить русский язык....
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14.01.2022 11:02
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Ніхто не зробив стільки для бажання України вступити в НАТО, як ви самі, дурники
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14.01.2022 10:54 Відповісти
+100500.
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14.01.2022 11:04 Відповісти
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14.01.2022 11:05 Відповісти
И самое удивительное в этом, что они этого не понимают
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14.01.2022 11:13 Відповісти
Я предполагаю, что понимают, но решают другие задачи. Им нужен внешний враг, как Бетмен Джокеру, что они будут делать без этой страшилки для населения. Не, ну выдумают конечно очередного Бандеру-кроповийцу, но тут вопрос не в том, что они искренне верят в свои слова, а в том, что им надо играть в свою маньячную игру, пускай даже коряво и тупо.
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14.01.2022 11:27 Відповісти
заманивают в НАТУ голыми девками и алкоголем
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14.01.2022 12:09 Відповісти
так для нутряных рашкованов понятней
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14.01.2022 12:12 Відповісти
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14.01.2022 10:54 Відповісти
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14.01.2022 10:54 Відповісти
Та не показуйте оте штрашидло, бо ноччю спать страшно!😁😁😁
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14.01.2022 11:28 Відповісти
Шото вы сильно приукрасили ЛавроМаньку...в реальности оно страшнее.
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14.01.2022 11:31 Відповісти
не хватает снегирей... распятого мальчика..изнасилованной инвалидки.... наколотых наркотой апельсинов..... Русскую весну бы вспомнили как аргумент...и Свидетели Секты.. Чудес Х..ла... Мы все помрем и попадем мимо Ада и Рая просто в Косомс...
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14.01.2022 11:56 Відповісти
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14.01.2022 12:32 Відповісти
унылая лошадь что с него взять
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14.01.2022 10:54 Відповісти
НАТО стоит в крвсных труселях, и манит их, манит...
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14.01.2022 10:57 Відповісти
В переговорах залишилась одна формула - по яйцям.
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14.01.2022 10:57 Відповісти
шведы, а мож одумаетесь и присоединитесь к одкб...
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14.01.2022 10:57 Відповісти
Поштчно
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14.01.2022 10:57 Відповісти
Пошла нахрен лошадь!!!
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14.01.2022 10:58 Відповісти
Я понимаю,что Лошадь курит.Но мне интересно что!
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14.01.2022 10:59 Відповісти
планчик для жиганов. урке благородное
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14.01.2022 11:03 Відповісти
Заёрзали, суки.
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14.01.2022 10:59 Відповісти
Цікаво! Хто заважає московитам "штучно розширювати" ОДКБ,заманюючи туди інші країни?
Туж Фінляндію чи Швецію? Може Китай?
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14.01.2022 10:59 Відповісти
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14.01.2022 10:59 Відповісти
Неужели Нуланд конфетками опять заманивает?!!
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14.01.2022 10:59 Відповісти
Наколотыми чипами ананасами, через 5 жы 🙂
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14.01.2022 11:28 Відповісти
Лошадиная логика - голова большая , но без мозгов . Даже сбрехать по человечески не могут . Северный сортир с обитателями сделал всю работу за НАТО . Теперь уже всем понятно - без НАТО нас потопят в крови .
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14.01.2022 11:00 Відповісти
НАТО "штучно заманює до своїх лав" Україну, Швецію та Фінляндію

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14.01.2022 11:01 Відповісти
если бы у нас политическое руководство всыралось бы годами от темы вступит ли например там Молдова в нато или одкб то их бы на следующих выборах прокатили бы по бруковке на хрещатике. а эти мокши живут в говне, ходят на ведро половиной народонаселения, без центральной канализации треть страны и с зп по 15тыс ржублей зато важно кто там из соседних стран вступит в нату или нет... ну мля чистых фашизм... гордиться сруским миром и указывать как жить другим нациям не вставая с полного ведра гавна! заодно поддерживая своего плешивого недофюрера, который их же на том ведре и держит!
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14.01.2022 11:01 Відповісти
США и НАТО цинично заманили к себе Лошадь и его семью, дали гражданство США и запрещают его дочери учить русский язык....
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14.01.2022 11:02 Відповісти
А почему вы не заманиваете? А только отпугиваете. Кто вам мешает заманивать?
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14.01.2022 11:02 Відповісти
Я в который раз ловлю себя на мысли что над кацапами провели какой то жуткий геномодифицируемый эксперимент , причём очень давно и который , к сожалению , вышел из под контроля . И вот эта мерзость расползлась по миру .
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14.01.2022 11:03 Відповісти


Дуже схожі,але лівий хворий на голову.
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14.01.2022 11:04 Відповісти
Знайди десять відмінностей 😅
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14.01.2022 11:07 Відповісти
Посмотрите на его нозри! Это ж профессиАнал !
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14.01.2022 11:12 Відповісти
Довпойопу всі навкруги винні, що він довпойоп…
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14.01.2022 11:04 Відповісти
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14.01.2022 11:04 Відповісти
Что и там унитазы украли ?
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14.01.2022 11:06 Відповісти
Ага. Теперь говно через щели в открытый космос проталкивают
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14.01.2022 11:19 Відповісти
Де НАТО - там мир , де Росія - там війна.
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14.01.2022 11:04 Відповісти
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14.01.2022 11:05 Відповісти
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14.01.2022 11:06 Відповісти
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14.01.2022 11:06 Відповісти
Искусственно забрали Крым с Донбассом. Искусственно все хотят зашититься от искусствоведов. В принципе все верно ))
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14.01.2022 11:07 Відповісти
маньяк заявил, что потенциальные жертвы искусственно избегают встречи с ним и постоянно приводят с собой полицию...
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14.01.2022 11:08 Відповісти
- Дайте нам гарантии безопасности!

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14.01.2022 11:08 Відповісти
Виходить, що це НАТО кацапам грошей дало, чи змусило їх якимось іншим чином творити те беззаконня, яке вони творять стосовно своїх сусідів і не тільки? 😲 Яке то НАТО... ммм... русофобське!!! 😁
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14.01.2022 11:08 Відповісти
умом орков не понять ..
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14.01.2022 11:09 Відповісти
- Дайте нам гарантии безопасности!

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14.01.2022 11:10 Відповісти
Сколько украинцев погибло от рук натовских агрессоров? А от "любви братского народа"?
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14.01.2022 11:11 Відповісти
То есть это НАТО заставило рашку оккупировать Крым и часть Донбасса что бы подтолкнуть таким способом Швецию, Финляндию и Украину в вступление в их альянс?
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14.01.2022 11:15 Відповісти
а хто ж ищо?!!
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14.01.2022 11:16 Відповісти
Поставить в один ряд Украину, Швецию и Финляндию, да ещё и в такой последовательности, мог только оголтелый проукраинский нацпатриот.
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14.01.2022 11:17 Відповісти
А Грузію - забув - вона теж хоче !
І причиною - теж ваша агресія в Осетію та Абхазію
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14.01.2022 11:29 Відповісти
А чия це "ваша агресія"?
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14.01.2022 11:33 Відповісти
Ага. А в Таежный шоюз идут добровольно
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14.01.2022 11:18 Відповісти
Из-за нервного срыва конячка забыла, кто напал на Грузию и Украину
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14.01.2022 11:19 Відповісти
Шо, ссыкотно?
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14.01.2022 11:20 Відповісти
Лавров,ты такой тупой,Тебе неоднократно говорили,от...битись от нас.Так тебе ещё это скажут Швеция и Финляндия.
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14.01.2022 11:20 Відповісти
Кокаиновая лошадь "Нашу рашу" насмотрелась...
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14.01.2022 11:22 Відповісти
искуственно говорит эта лошадь нато заманывает их к себе..... совсем больной на голову идиот....вы же сами всех туда толкнули насильно напугав своим беспределом с соседями .войнами и милитаризацией рассеи .всем угрожаете ядерным оружием .все здохнут а вы умрёте УКРАИНА НАША, анексируют чужие территории, не соблюдаете международные права ....фины и шведы решили от шизиков как то обезопасить себя, вы себе там расширяетесь с собой подобными старпёрами совками никто не указывает... а НАТО это оборонная организация цивилизованных так сказать стран и не только уже .заявляют что натравят северную корею на сша... подлый народ ,власть и президент.... воевать да грабить да угрожать да ссорить народы только и могут чортовы сатанисты((
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14.01.2022 11:22 Відповісти
Не обижайте лошадей , называя упыря лошадью !!!!!!!!!!!!!!!!!
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14.01.2022 11:23 Відповісти
Лавруха, просто положи писюн за ухо. Пройдет каких то два года и ты, собрав все свои манатки .....легко и вальяжно поедеш ,....к своей дочери.....это единственное место для твой старости. И это место .....не в России.
Ты это знаешь???
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14.01.2022 11:24 Відповісти
ФСБ держит других членов семьи Лаврова за яйца, а если Лавров соскочит, то их расстреляют, у московской Орды всегда так было.
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14.01.2022 11:41 Відповісти
А что старого тупого вонючего ишака реанимировали
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14.01.2022 11:25 Відповісти
Мы Машку заманиваем для поглумиться, а Сивый Мерин нам ни к чему.
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14.01.2022 11:34 Відповісти
Со слов этого руцкого ******, становится понятно, что это НАТО уговорило *****, в тайне от унылой лошади, напасть на Украину, с целью вовлечения ее в плен агрессивного альянса.
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14.01.2022 11:34 Відповісти
Овёс нынче подали вкусный,
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14.01.2022 11:38 Відповісти
вой из паРаши воспринимают уже не иначе, чем крики и бред, доносящиеся из дурки.

лавруша, придурь лапотная, ползи в радные *****, прекрещай вонять и плеваться говном.

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14.01.2022 11:55 Відповісти
полная версия https://www.youtube.com/watch?v=XrPXL8OGXgY https://www.youtube.com/watch?v=XrPXL8OGXgY


это НАТО "искусственно заманивает" бабушку ползти по доскам.
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14.01.2022 14:37 Відповісти
Неверно! Не искусственное заманивание, а искусственное подталкивание Россией Украины, Швеции и Финляндии в НАТО.
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14.01.2022 11:57 Відповісти
Феерический долобёб, ***.....
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14.01.2022 12:07 Відповісти
Лаврошадь, сколько тебе, старому ********* и наркоману, лет? Ну постыдился бы такую фуйню пороть! Неужели лишняя хромосома в твоей безтолковке не протестует? Иногда честь, дороже чем жизнь!
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14.01.2022 12:12 Відповісти
Опять коняка перепутала овсяное и конопляное поле.
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14.01.2022 12:18 Відповісти
вой на болотах! хорошо)
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14.01.2022 12:19 Відповісти
Чому штучно? Україна хоче в НАТО більш, ніж саме НАТО хоче прийняти Україну в свій союз.
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14.01.2022 12:59 Відповісти
Лошадь сообразила, что пока будет держать зубами Украину,
Финляндия может сочно укусить за зад.
НАТО над Калининградом и *********** - это будет весело.
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14.01.2022 13:04 Відповісти
Если бы кремль не дёргался, ни Украине, ни Финляндии
НАТО было бы не нужно.
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14.01.2022 13:06 Відповісти
Главная кляча копростана, не боишься что моржовая звизда обидится и чайком напоит? *****, ты имбицил, "НАТО" обозвал!!!
PS: Лаврошадь, когда стеной то НАТО будете отгораживаться, не стоит отгораживать оккупированные земли Украины, это касается севера и востока, Кубань и т. д.!
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14.01.2022 13:11 Відповісти
Никто не заманивает , просто в свете последних событий в Казахстане , все понимают , что снова могут вернуться белофины , Шпицберген на референдуме, объявит о своем суверенитете и тут же присоединится к русне . А возле границ Украины стоят миротворцы , готовые наступать , в сугубо мирных целях , вежливо
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14.01.2022 13:24 Відповісти
Заяви цього "дупломати" вже підлягають коментуванню спеціалістами в області певних наук.
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14.01.2022 13:42 Відповісти
А Россия и штучно и огнём и мечом и сегодня загоняет эти дебильные отсталые дикие станы АЗИИ (казахстан. таджикистан. туркменистан . киргистан, а также голожопых Армян и Беларусь в СВОЮ ОДКБ!!
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14.01.2022 14:14 Відповісти
Куди бажаємо-туда і йдемо. Ще тільки вбивць і терорстів не запитували куди нам йти. Це нге ваша шакалья справа.
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14.01.2022 15:50 Відповісти
 
 