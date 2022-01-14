Ми збираємося мобілізувати всі наші ресурси, щоб допомогти Україні впоратися з кібератакою, - Боррель

Верховний представник Європейського союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що комітет ЄС з питань політики та безпеки, а також кіберпідрозділи зустрінуться, щоб обговорити, як відреагувати та допомогти Києву після кібератак на урядові сайти.

Про це сказав Боррель журналістам на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Франції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ми збираємося мобілізувати всі наші ресурси, щоб допомогти Україні впоратися із цією кібератакою. На жаль, ми знали, що таке може статися. Важко сказати [хто за цим стоїть]. Я не можу нікого звинувачувати, тому що у мене немає доказів, але ми можемо собі це уявити", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дані українців у безпеці. Постраждали сайти, а не реєстри, - Федоров

Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.

На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.