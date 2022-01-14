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кіберзлочин (809) хакер (1334) Євросоюз (12769) кібербезпека (1139) Боррель (1074)

Ми збираємося мобілізувати всі наші ресурси, щоб допомогти Україні впоратися з кібератакою, - Боррель

Ми збираємося мобілізувати всі наші ресурси, щоб допомогти Україні впоратися з кібератакою, - Боррель

Верховний представник Європейського союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що комітет ЄС з питань політики та безпеки, а також кіберпідрозділи зустрінуться, щоб обговорити, як відреагувати та допомогти Києву після кібератак на урядові сайти.

Про це сказав Боррель журналістам на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Франції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ми збираємося мобілізувати всі наші ресурси, щоб допомогти Україні впоратися із цією кібератакою. На жаль, ми знали, що таке може статися. Важко сказати [хто за цим стоїть]. Я не можу нікого звинувачувати, тому що у мене немає доказів, але ми можемо собі це уявити", - розповів він.

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Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.

На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.

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Топ коментарі
+7
Примите Украину в ЕС и раша заткнется, как заткнулась с Румынией, Хорватией , Словенией. Теперь в те страны лезет только деньгами на бизнес .
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14.01.2022 11:05
+3
Пора уже нанести ответный удар по Рашке
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14.01.2022 11:07
+2
Уволить как несоответсвующего занимаемой должности.
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14.01.2022 11:28
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Дайте бекапи.
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14.01.2022 10:59 Відповісти
Примите Украину в ЕС и раша заткнется, как заткнулась с Румынией, Хорватией , Словенией. Теперь в те страны лезет только деньгами на бизнес .
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14.01.2022 11:05 Відповісти
Пора уже нанести ответный удар по Рашке
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14.01.2022 11:07 Відповісти
Прямо не знаете, сліпі і глухі. Забули виразіть глубокую озабоченность.
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14.01.2022 11:08 Відповісти
Недавно мы им помогали, теперь они, шо у нас такого ценного есть, что атакуют?
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14.01.2022 11:11 Відповісти
А говорите нет ничего ценного... Ондого. ЦЕННОГО дурака в ступор поставили, а вы грите ничего нет
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14.01.2022 11:21 Відповісти
Уволить как несоответсвующего занимаемой должности.
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14.01.2022 11:28 Відповісти
Давайте денег побольше, ведь своим государственным програмистам мы платим чуть больше минималки.
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14.01.2022 11:31 Відповісти
Читал, что сейчас идут системные учения запоребриком, и к ним относятся не только чисто военные задачи и проверка скорости мобилизации войск на дальнем востоке, но и также все виды информационной атаки. В частности, резко усилившиеся заявления о минировании (что только выглядит безобидно, а на самом деле решает уйму мерзких задач), теперь вот кибератака, то ли еще будет...
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14.01.2022 11:33 Відповісти
Долбодятлам типо дубилетам-федоровым помогать бесполезно.
Они хороши именно своей дремучестью и их учить - только портить!
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14.01.2022 11:38 Відповісти
Бyла кібератака на yряд та дію якy зробила рашка і Зе хоче vsіх на неї підsадить шоб пyтлер vsе контролюvаv, я цю рysькy дію не vsтаноvлюvаv і не бyдy і vибори які хочyть зробити через дію бyдyть рахyvати y рашці,
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14.01.2022 11:48 Відповісти
а Дiю точно зробили на паРашi? звiдки такi чутки?
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14.01.2022 11:56 Відповісти
Звідти.
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14.01.2022 12:06 Відповісти
Ми збираємося мобілізувати всі наші ресурси, щоб допомогти Україні впоратися із цією кібератакою. На жаль, ми знали, що таке може статися. Важко сказати [хто за цим стоїть]. Я не можу нікого звинувачувати, тому що у мене немає доказів, але ми можемо собі це уявити", - розповів він. Джерело:
Дякуємо за допомогу, але є простіше рішення просто повісити дебіла мінцифри.
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14.01.2022 13:03 Відповісти
 
 