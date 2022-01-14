Говорили про цинічне маніпулювання Росією ринками енергоносіїв, - Столтенберг про розмову з головою Міжнародного енергетичного агентства Біролем

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у п'ятницю в телефонній розмові з директором Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіхом Біролем обговорив поведінку Росії на енергетичному ринку й минулу зустріч у рамках Ради НАТО-Росія.

"Провів хорошу телефонну розмову з директором МЕА Фатіхом Біролем. Ми обговорили цинічне маніпулювання ринками енергоресурсів з боку Росії", - написав Столтенберг у твіттері, передає Цензор.НЕТ

"Я поінформував його про зустріч у рамках Ради НАТО-Росія", - додав генсек НАТО.

Засідання у форматі Ради Росія-НАТО відбулося 12 січня у Брюсселі.

Раніше глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявляв, що Росія використовує енергетику "як інструмент політичного впливу".

Наприкінці минулого року в ЄС активно закликали Росію нарощувати постачання газу, щоб сприяти зниженню цін на цей енергоресурс.

Також читайте: Україна просить друзів у Сенаті США підтримати санкції проти "Північного потоку-2", - Зеленський