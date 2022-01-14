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енергетика (2483) Столтенберг Єнс (1595) МЕА (73)

Говорили про цинічне маніпулювання Росією ринками енергоносіїв, - Столтенберг про розмову з головою Міжнародного енергетичного агентства Біролем

Говорили про цинічне маніпулювання Росією ринками енергоносіїв, - Столтенберг про розмову з головою Міжнародного енергетичного агентства Біролем

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у п'ятницю в телефонній розмові з директором Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіхом Біролем обговорив поведінку Росії на енергетичному ринку й минулу зустріч у рамках Ради НАТО-Росія.

"Провів хорошу телефонну розмову з директором МЕА Фатіхом Біролем. Ми обговорили цинічне маніпулювання ринками енергоресурсів з боку Росії", - написав Столтенберг у твіттері, передає Цензор.НЕТ

"Я поінформував його про зустріч у рамках Ради НАТО-Росія", - додав генсек НАТО.

Засідання у форматі Ради Росія-НАТО відбулося 12 січня у Брюсселі.

Раніше глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявляв, що Росія використовує енергетику "як інструмент політичного впливу".

Наприкінці минулого року в ЄС активно закликали Росію нарощувати постачання газу, щоб сприяти зниженню цін на цей енергоресурс.

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Клятимоскали. Не хотят увеличивать объем поставок газа для снижения его цены на бирже.
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14.01.2022 11:34 Відповісти
Так их еще и просят.
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14.01.2022 11:48 Відповісти
Геть оборззєлі п аРашинці. Гребуть бабло поки тепле.
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14.01.2022 11:51 Відповісти
Газпром Имеют 40% рынка ЕС . Не хотят увеличивать еще.
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14.01.2022 12:08 Відповісти
Вы позволяете - они манипулируют!
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14.01.2022 11:51 Відповісти
А ви їм глибоке занепокоєння!!!1
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14.01.2022 11:52 Відповісти
Если контракты не выполняют, то подайте на них в суд.
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14.01.2022 12:07 Відповісти
Надо подождать. Рынок все отрегулирует. По цене 1100 сегодня, в ЕС должен появиться американский газ, если Азия будет не против.
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14.01.2022 12:12 Відповісти
хотел узнать за Яценюка. Как он там? В переговорах не учавствует?
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14.01.2022 12:29 Відповісти
 
 