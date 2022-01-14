МЗС Швеції про хакерську атаку на урядові сайти України: Це те, про що ми попереджали й чого ми боїмося. Треба з'ясувати, хто за цим стоїть

Глава МЗС Швеції Анн Лінде в п'ятницю заявила про солідарність Стокгольма з Києвом у зв'язку з кібератакою проти урядових відомств України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми цілком солідарні з урядом України щодо того, що сталося цього ранку, щодо цієї кібератаки. Ми все ще не знаємо, хто стоїть за цією атакою, оскільки ніхто не взяв на себе відповідальності за неї", - заявила Лінде перед зустріччю на рівні глав МЗС ЄС у Бресті (Франція).

"Сьогодні вранці ми отримали новини про гібридну атаку стосовно української влади. Це те, про що ми попереджали й чого ми боїмося – про такі гібридні або кібератаки. Звісно, ми маємо дізнатися, хто несе за це відповідальність", - додала вона.

При цьому, коментуючи хакерську атаку на владні структури України, Лінде заявила про необхідність твердої єдиної позиції щодо дій Росії.

"Це призводить до посилення напруженості. Саме тому ми маємо бути дуже твердими в наших посланнях Росії. Якщо відбуватимуться атаки проти України, ми будемо дуже суворими й рішучими в нашій відповіді", - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Бійтеся і чекайте гіршого": вночі хакери атакували урядові сайти

Нагадаємо, на сайтах розмістили картинку українською, російською і польською мовами з текстом: "Українець! Всі ваші особисті дані були завантажені в глобальну мережу. Всі дані на компʼютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною бійтеся і чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення і майбутнє. За Волинь, за ОУН УПА, за Галичину, за Полісся і за історичні землі".

Водночас у СБУ повідомили, що під час хакерської атаки на урядові сайти, що відбулася в ніч з 13 на 14 січня, витоку персональних даних, за наявною інформацією, не було. Контент сайтів також не було змінено.