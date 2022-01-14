МЗС Швеції про хакерську атаку на урядові сайти України: Це те, про що ми попереджали й чого ми боїмося. Треба з'ясувати, хто за цим стоїть
Глава МЗС Швеції Анн Лінде в п'ятницю заявила про солідарність Стокгольма з Києвом у зв'язку з кібератакою проти урядових відомств України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми цілком солідарні з урядом України щодо того, що сталося цього ранку, щодо цієї кібератаки. Ми все ще не знаємо, хто стоїть за цією атакою, оскільки ніхто не взяв на себе відповідальності за неї", - заявила Лінде перед зустріччю на рівні глав МЗС ЄС у Бресті (Франція).
"Сьогодні вранці ми отримали новини про гібридну атаку стосовно української влади. Це те, про що ми попереджали й чого ми боїмося – про такі гібридні або кібератаки. Звісно, ми маємо дізнатися, хто несе за це відповідальність", - додала вона.
При цьому, коментуючи хакерську атаку на владні структури України, Лінде заявила про необхідність твердої єдиної позиції щодо дій Росії.
"Це призводить до посилення напруженості. Саме тому ми маємо бути дуже твердими в наших посланнях Росії. Якщо відбуватимуться атаки проти України, ми будемо дуже суворими й рішучими в нашій відповіді", - додала вона.
Нагадаємо, на сайтах розмістили картинку українською, російською і польською мовами з текстом: "Українець! Всі ваші особисті дані були завантажені в глобальну мережу. Всі дані на компʼютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною бійтеся і чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення і майбутнє. За Волинь, за ОУН УПА, за Галичину, за Полісся і за історичні землі".
Водночас у СБУ повідомили, що під час хакерської атаки на урядові сайти, що відбулася в ніч з 13 на 14 січня, витоку персональних даних, за наявною інформацією, не було. Контент сайтів також не було змінено.
Будь ласка, зачекайте...
с тобой всё понятно.
Может ты ещё шария посоветуешь?
А зачем мелочиться - сразу на паРаша.сру "Красная звизда"?
ты по недоумию или пропагандон?
амеры сейчас регулярно специально выступают с заявлениями что паРашка распространяет эту фигню - это её подрывная деятельность.
И по тем представителям, которые её распространяют можно принимать решение на кого они работают...
Не виключено, що сьогодні Росія почала активну кібервійну в рамках можливого нового нападу. Хакери змінили перші сторінки 16 провідних урядових сайтів і зробили написи в тому числі польською мовою. Останнє може бути прикриттям, щоб заплутати сліди.
https://texty.org.ua/fragments/105353/hakery-nanesly-sohodni-nyshivnyj-udar-po-mriyam-pro-elektronnu-derzhavu/
Это как раз мысли о наших героях и Украине. чем больше бить рф с разных сторон тем еньше потери украине. и больше рф.
или ты предлагаеш скавчать?
Хватит умирать за Украину, за Украину надо убивать.
Собственно, чего-то подобного и следовало ожидать.
Около часа ночи пользователи в твиттере обратили внимание на дефейс сайта министерства образования mon[.]gov.ua.
То же самое произошло с сайтами кабинета министров, министерства аграрной политики и минрегионом.
На сайтах появилось сообщение на украинском, русском и польском. И на всех трех языках оно звучит одинаково безобразно, как по содержанию, так и по форме, что как бы намекает на взломщиков из Неизвестной Федерации или усатой республики.
РИАН поставил новость уже через два часа после взлома. В EXIF картинки координаты указывают на парковку около школы экономики в Варшаве, но я полагаю, что все это сделано нарочно, чтобы поссорить Украину и Польшу.
МОН и МинАгро пока показывают дейфейснутую страницу, КМУ, Дия и Минрегион лежат.
Может им прочитать вслух доктрину кибербезопасности или сбросить на них кибервойска с парашютом?
Как мне подсказывают, казначейство тоже взломано, ДСНС и Міністерство захисту довкілля лежат (то ли за компанию, то ли после взлома)
МИД, ДСНС и Минвет тоже взломаны, Судова влада лежит. Побоище.
P.S. Какой стыд. Технические подробности
https://www.facebook.com/ruheight/posts/1355365411578480?__cft__[0]=AZWg-H90dUiH5Mx7nrsT3n7NuaVt-gkOmjoxV-********-eTLtHHj_oCw3BRErdUOrqN7FujfCPJwMy39tG4uHERp4qNljMLMfTRd6eAKQOUiwNDpVg7U5OFmhI8fmJItM&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/ruheight/posts/1355365411578480
А пока враг пользуется нашими многочисленными дебилами. И планирует, а может уже и осуществляет совершенно очевидные вещи - очередные кровавые злодейства...
Потому я десять лет пишу, что любой национализм - это прокремлёвская идеология.