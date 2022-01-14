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МЗС (4020) хакер (1334) Швеція (914) атака (315) Лінде Анн (56)

МЗС Швеції про хакерську атаку на урядові сайти України: Це те, про що ми попереджали й чого ми боїмося. Треба з'ясувати, хто за цим стоїть

МЗС Швеції про хакерську атаку на урядові сайти України: Це те, про що ми попереджали й чого ми боїмося. Треба з'ясувати, хто за цим стоїть

Глава МЗС Швеції Анн Лінде в п'ятницю заявила про солідарність Стокгольма з Києвом у зв'язку з кібератакою проти урядових відомств України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми цілком солідарні з урядом України щодо того, що сталося цього ранку, щодо цієї кібератаки. Ми все ще не знаємо, хто стоїть за цією атакою, оскільки ніхто не взяв на себе відповідальності за неї", - заявила Лінде перед зустріччю на рівні глав МЗС ЄС у Бресті (Франція).

"Сьогодні вранці ми отримали новини про гібридну атаку стосовно української влади. Це те, про що ми попереджали й чого ми боїмося – про такі гібридні або кібератаки. Звісно, ми маємо дізнатися, хто несе за це відповідальність", - додала вона.

При цьому, коментуючи хакерську атаку на владні структури України, Лінде заявила про необхідність твердої єдиної позиції щодо дій Росії.

"Це призводить до посилення напруженості. Саме тому ми маємо бути дуже твердими в наших посланнях Росії. Якщо відбуватимуться атаки проти України, ми будемо дуже суворими й рішучими в нашій відповіді", - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Бійтеся і чекайте гіршого": вночі хакери атакували урядові сайти

Нагадаємо, на сайтах розмістили картинку українською, російською і польською мовами з текстом: "Українець! Всі ваші особисті дані були завантажені в глобальну мережу. Всі дані на компʼютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною бійтеся і чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення і майбутнє. За Волинь, за ОУН УПА, за Галичину, за Полісся і за історичні землі".

Водночас у СБУ повідомили, що під час хакерської атаки на урядові сайти, що відбулася в ніч з 13 на 14 січня, витоку персональних даних, за наявною інформацією, не було. Контент сайтів також не було змінено.
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Топ коментарі
+13
Харош кацапский п.здёж распространять...
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14.01.2022 11:39
+8
"Подивися 24канал"

с тобой всё понятно.
Может ты ещё шария посоветуешь?
А зачем мелочиться - сразу на паРаша.сру "Красная звизда"?

ты по недоумию или пропагандон?
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14.01.2022 12:23
+7
А чего на польском? Кто-то прокололся, считая что в Украине много полякомовних? Буряты лишнехромосомные.
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14.01.2022 11:41
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Завгородній сміється, і говорить що дєд Джо відкрито здає Україну.
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14.01.2022 11:38 Відповісти
Харош кацапский п.здёж распространять...
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14.01.2022 11:39 Відповісти
Одарєнний . Подивися 24канал
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14.01.2022 11:49 Відповісти
"Подивися 24канал"

с тобой всё понятно.
Может ты ещё шария посоветуешь?
А зачем мелочиться - сразу на паРаша.сру "Красная звизда"?

ты по недоумию или пропагандон?
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14.01.2022 12:23 Відповісти
не для тебя - для людей пишу:

амеры сейчас регулярно специально выступают с заявлениями что паРашка распространяет эту фигню - это её подрывная деятельность.

И по тем представителям, которые её распространяют можно принимать решение на кого они работают...
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14.01.2022 12:25 Відповісти
Вот вам результат сплошной диджетализации всей страны которую нам организовали новые спецы из Зе-команды ...устроив на все хлебные и денежные стулья своих кумовьев родственников и просто кентов из 95 квартала - укрспецсвязь киберполиция СБУ бакановская - АУ ! А еще нам собирается эта компашка организовать выборы по интернету с нарисованными нужными этими спецами результатами что доить страну еще несколько десятков лет.. Адекватный народ - включите мозги если они у вас еще остались после 2019 года... Довыбирались придурки - пофигисты...
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14.01.2022 12:38 Відповісти
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14.01.2022 11:38 Відповісти
Хакери завдали сьогодні нищівного удару по мріях про "електронну держав

Не виключено, що сьогодні Росія почала активну кібервійну в рамках можливого нового нападу. Хакери змінили перші сторінки 16 провідних урядових сайтів і зробили написи в тому числі польською мовою. Останнє може бути прикриттям, щоб заплутати сліди.
https://texty.org.ua/fragments/105353/hakery-nanesly-sohodni-nyshivnyj-udar-po-mriyam-pro-elektronnu-derzhavu/
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14.01.2022 12:00 Відповісти
Да да да, каким образом сайт к бд дии охлоса не интересует. Каким образом на компе пользователя сотрут всю информацию с помощью сообщения на сайте так же. Все пропало, все упало.
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14.01.2022 12:07 Відповісти
А чего на польском? Кто-то прокололся, считая что в Украине много полякомовних? Буряты лишнехромосомные.
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14.01.2022 11:41 Відповісти
пктин потеряет большую часть своей армии, чем могут воспользоваться Грузия, молдова и остальные республики входящие в одкб)
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14.01.2022 11:50 Відповісти
Гігант мислі,думай про наших героїв,і про Україну!
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14.01.2022 11:57 Відповісти
чувак, это повод согласовать действия со всех сторон фронта. рф тупо не вытянет логистку, они все бросили только на украину.
Это как раз мысли о наших героях и Украине. чем больше бить рф с разных сторон тем еньше потери украине. и больше рф.
или ты предлагаеш скавчать?
Хватит умирать за Украину, за Украину надо убивать.
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14.01.2022 12:04 Відповісти
Чувак в квадраті: щось я не помічав бажання Грузіїта Молдови воювати з Мокшами.
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14.01.2022 12:08 Відповісти
Ну уж точно не " трактористы и шахтеры".Все прекрасно понимают и знают, от куда все это исходит, но при этом придерживаясь "гибридной тактики" прикидываются непонимающими.
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14.01.2022 11:51 Відповісти
И кто же за етим может стоять, давайте подумаем? А что вам надо еще думать кто за етим стоит? Кто террорист № 1 в мире?
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14.01.2022 11:59 Відповісти
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14.01.2022 12:04 Відповісти
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14.01.2022 12:11 Відповісти
https://www.facebook.com/ruheight?__cft__[0]=AZWg-H90dUiH5Mx7nrsT3n7NuaVt-gkOmjoxV-********-eTLtHHj_oCw3BRErdUOrqN7FujfCPJwMy39tG4uHERp4qNljMLMfTRd6eAKQOUiwNDpVg7U5OFmhI8fmJItM&__tn__=-UC%2CP-R Шон Таунсенд



Собственно, чего-то подобного и следовало ожидать.
Около часа ночи пользователи в твиттере обратили внимание на дефейс сайта министерства образования mon[.]gov.ua.
То же самое произошло с сайтами кабинета министров, министерства аграрной политики и минрегионом.
На сайтах появилось сообщение на украинском, русском и польском. И на всех трех языках оно звучит одинаково безобразно, как по содержанию, так и по форме, что как бы намекает на взломщиков из Неизвестной Федерации или усатой республики.
РИАН поставил новость уже через два часа после взлома. В EXIF картинки координаты указывают на парковку около школы экономики в Варшаве, но я полагаю, что все это сделано нарочно, чтобы поссорить Украину и Польшу.
МОН и МинАгро пока показывают дейфейснутую страницу, КМУ, Дия и Минрегион лежат.

Может им прочитать вслух доктрину кибербезопасности или сбросить на них кибервойска с парашютом?
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14.01.2022 12:04 Відповісти
Update.
Как мне подсказывают, казначейство тоже взломано, ДСНС и Міністерство захисту довкілля лежат (то ли за компанию, то ли после взлома)

МИД, ДСНС и Минвет тоже взломаны, Судова влада лежит. Побоище.

P.S. Какой стыд. Технические подробности

https://www.facebook.com/ruheight/posts/1355365411578480?__cft__[0]=AZWg-H90dUiH5Mx7nrsT3n7NuaVt-gkOmjoxV-********-eTLtHHj_oCw3BRErdUOrqN7FujfCPJwMy39tG4uHERp4qNljMLMfTRd6eAKQOUiwNDpVg7U5OFmhI8fmJItM&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/ruheight/posts/1355365411578480
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14.01.2022 12:05 Відповісти
Шведы в безопасности и далеко от угроз. Но бъют тревогу. Шо тогда нам говорить..
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14.01.2022 12:12 Відповісти
П'яний строж Никодим з Митищинської податкової. Це він стоїть за атакою. 😊
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14.01.2022 12:13 Відповісти
Сайты!= реестры. Если сравнивать всю инфраструктуру с автомобилем, то сайты это краска на капоте. От того что злоумышленник нарисовал на капоте хер машина не сломается, и ездить хуже не будет. Восстановят из бекапов и вперёд. Ну надо разбираться каким образом да. Ещё раз повторю что сайт это просто картинка и сломать его есть много способов, от банальных брутафорсов до тонких уязвимостей, даже через тот же log джавы(недавняя уязвимость). Но по сути это просто задаёт лишней работы сисадмину и безопаснику и на этом все заканчивается.
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14.01.2022 12:13 Відповісти
Это похоже на начало войны.
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14.01.2022 12:13 Відповісти
Это похоже на волну от кацапского пердежа в лужу. И не более.
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14.01.2022 12:21 Відповісти
Как иногда устаёшь от дебилов, вот прямо с утра устаёшь. От дебилов, которые всё никак не поймут, что врага недооценивать нельзя. Что дебилизм, анархия, тупость, невыполнение приказов приводят к многочисленным жертвам, как было в котлах... Что среди коикливых патриотов нет и доли понимания, что врага надо знать, надо читать его ходы, чтобы найти его слабые места и бить по ним самыми разными способами...
А пока враг пользуется нашими многочисленными дебилами. И планирует, а может уже и осуществляет совершенно очевидные вещи - очередные кровавые злодейства...
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14.01.2022 13:18 Відповісти
А кто от тебя устал?
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14.01.2022 15:10 Відповісти
В каких котлах, Скабеевой наслушался? Котлы были в 1941.
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14.01.2022 15:26 Відповісти
Что тут удивляться. Ты и гранату, брошенную в наших ребят возле Верховной Рады, называешь "патріотичною акцією", а тех, кто назвал это преступление кровавой прокремлёвской провокацией, сразу клеишь к скабеевым и киселёвым.
Потому я десять лет пишу, что любой национализм - это прокремлёвская идеология.
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14.01.2022 22:03 Відповісти
Национализм в стране где печатные издания обязали выходить и в Украинской версии на 30 год независимости, и где президент еврей, как и все его окружение?
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17.01.2022 10:20 Відповісти
Я пишу про ідеологію націоналізму, яка є ворожою демократичній цивілізації, люба авторитарним режимам та у якої в Україні є лише купка адептів, які ніколи не знаходили і не знайдуть підтримки в народу.
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17.01.2022 10:36 Відповісти
Как там в Польше, польский выучил, или ты из Пензы строчишь? Демократичный ты наш. Скажи еще что 30 лет у власти в Украине "махровые националисты", а не дерьмо коммуно совковое, ворватые интернационалисты, которым только стибрить и из страны свалить. И откуда тут бедность то такая беспросветная, демократии не хватает, Коломойским да Ахметовым?
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17.01.2022 10:48 Відповісти
Ты попутал национализм с нацизмом. Есть Бельгийский и Французский национализм. Польский национализм тыж поляк? Чё не знал про польский национализм, и даже империализм? А в росисрашке нет национализма? Ах да там только шовинизм и имперский нацизм- "Россия для русских" и.т.д.
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17.01.2022 11:35 Відповісти
Я не собираюсь сортировать говно на сорта - нацизм, национализм... Деление людей, получение ими преференций не по порядочности, уму, знаниям, доброте,человечности - а по национальности - это преступная, пещерная психопатология, какие бы формы она не принимала. Жизнь цивилизации доказала это стократно.
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18.01.2022 13:59 Відповісти
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14.01.2022 12:38 Відповісти
А здесь и думать много не нужно,кто за этим стоит?Волчьи уши засРаши видны за версту.
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14.01.2022 12:15 Відповісти
Боширов и Петров. Они ?
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14.01.2022 12:32 Відповісти
Не, те совсем тупппые, могут только дверные ручки дерьмом мазать...
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14.01.2022 12:39 Відповісти
А вот и расеянское вторжение. Со стула в Лахте условно говоря. Вот и всё,на что способна кацапня. Раздувать щеки и гадить в интернете. В то время когда ракеты с ядерными боеголовками приходят в негодность.
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14.01.2022 12:20 Відповісти
 
 