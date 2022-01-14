УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7263 відвідувача онлайн
Новини
204 3
безпека (886) Євросоюз (12769) Боррель (1074)

Євросоюз буде активним на всіх перемовинах з Росією, де будуть говорити про безпеку, - Боррель

Євросоюз буде активним на всіх перемовинах з Росією, де будуть говорити про безпеку, - Боррель

Європейський Союз координував свої дії з Вашингтоном під час нещодавніх американсько-російських переговорів щодо безпеки та братиме участь у подальших зустрічах на цю тему, заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Ми перебували в повній координації зі США до й після цих переговорів", - сказав він у п'ятницю журналістам у французькому місті Брест, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Побачимо, що буде далі. Говорять, що Росія не дуже хоче продовжувати переговорний процес", - зазначив він.

За словами Борреля, "Європа буде присутня і буде активна на всіх подальших переговорах".

Керівники і ЄС, і низки країн-членів Євросоюзу неодноразово говорили, що рішення щодо безпеки в Європі не можна ухвалювати без участі європейців. Цього тижня переговори на цю тему відбулися між РФ і США, а потім - на Раді Росія-НАТО і на Постійній раді ОБСЄ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не може впливати на плани щодо розширення НАТО та вирішувати, чи стане Україна членом Альянсу, - Боррель
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну і як цей без сумніву мудрий вислів вплине на позиціюПутлєра?
показати весь коментар
14.01.2022 11:55 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27838493.html ЄС по запиту з Польщі почав розслідування проти Газпрому

Авжеж через скорочення постачання газу.

В Євросоюзі https://www.politico.eu/article/eu-competition-chief-questions-gazproms-gas-supply-strategy/ вважають , що така дивна та не ринкова поведінка Газпрому пов'язана з політичним тиском на Європу та загостренням ситуації біля кордонів України.

«Компанія на тлі зростання попиту обмежує постачання. Це досить рідкісна поведінка на ринку», - заявила єврокомісар з питань конкуренції Маргарет Вестагер.

«Нинішні низькі постачання російського газу до Європи збігаються з підвищеною геополітичною напругою навколо України.

Росія могла б збільшити постачання до Європи принаймні на третину - це головне», - говорить голова Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль.

Якщо підозри будуть підтверджені, то на російську компанію чекають мільярдні санкції та антимонопольні обмеження.

https://www.facebook.com/2170688466513405/posts/3044094735839436/ Останній Капіталіст
показати весь коментар
14.01.2022 11:56 Відповісти
"Євросоюз буде активним на всіх перемовинах з Росією, де будуть говорити про безпеку, - Боррель "- вже дехто нагарантував у Будапешті доїБєні маттері!
показати весь коментар
14.01.2022 12:28 Відповісти
 
 