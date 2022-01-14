Євросоюз буде активним на всіх перемовинах з Росією, де будуть говорити про безпеку, - Боррель

Європейський Союз координував свої дії з Вашингтоном під час нещодавніх американсько-російських переговорів щодо безпеки та братиме участь у подальших зустрічах на цю тему, заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Ми перебували в повній координації зі США до й після цих переговорів", - сказав він у п'ятницю журналістам у французькому місті Брест, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Побачимо, що буде далі. Говорять, що Росія не дуже хоче продовжувати переговорний процес", - зазначив він.

За словами Борреля, "Європа буде присутня і буде активна на всіх подальших переговорах".

Керівники і ЄС, і низки країн-членів Євросоюзу неодноразово говорили, що рішення щодо безпеки в Європі не можна ухвалювати без участі європейців. Цього тижня переговори на цю тему відбулися між РФ і США, а потім - на Раді Росія-НАТО і на Постійній раді ОБСЄ.

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