Євросоюз буде активним на всіх перемовинах з Росією, де будуть говорити про безпеку, - Боррель
Європейський Союз координував свої дії з Вашингтоном під час нещодавніх американсько-російських переговорів щодо безпеки та братиме участь у подальших зустрічах на цю тему, заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
"Ми перебували в повній координації зі США до й після цих переговорів", - сказав він у п'ятницю журналістам у французькому місті Брест, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Побачимо, що буде далі. Говорять, що Росія не дуже хоче продовжувати переговорний процес", - зазначив він.
За словами Борреля, "Європа буде присутня і буде активна на всіх подальших переговорах".
Керівники і ЄС, і низки країн-членів Євросоюзу неодноразово говорили, що рішення щодо безпеки в Європі не можна ухвалювати без участі європейців. Цього тижня переговори на цю тему відбулися між РФ і США, а потім - на Раді Росія-НАТО і на Постійній раді ОБСЄ.
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Авжеж через скорочення постачання газу.
В Євросоюзі https://www.politico.eu/article/eu-competition-chief-questions-gazproms-gas-supply-strategy/ вважають , що така дивна та не ринкова поведінка Газпрому пов'язана з політичним тиском на Європу та загостренням ситуації біля кордонів України.
«Компанія на тлі зростання попиту обмежує постачання. Це досить рідкісна поведінка на ринку», - заявила єврокомісар з питань конкуренції Маргарет Вестагер.
«Нинішні низькі постачання російського газу до Європи збігаються з підвищеною геополітичною напругою навколо України.
Росія могла б збільшити постачання до Європи принаймні на третину - це головне», - говорить голова Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль.
Якщо підозри будуть підтверджені, то на російську компанію чекають мільярдні санкції та антимонопольні обмеження.
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