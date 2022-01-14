Кремінь просить підтримки української мови у Києві: Кожну четверту-п'яту скаргу про порушення закону зафіксовано у столиці
У 2021 році кожну четверту-п'яту скаргу про порушення мовного закону зафіксовано у Києві.
Загалом було 3574 звернення, сказав мовний омбудсмен Тарас Кремінь, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Жителі столиці скаржилися на відсутність україномовних версій інтернет-магазинів, на обслуговування недержавною мовою, фіксували порушення у сфері освіти, зовнішньої реклами", – наголосив він.
Кремінь звернувся до столичної та обласної влади з проханням "втрутитися в ситуацію" та затвердити програму розвитку мови. За його словами, такі вже існують у Харківській та Кіровоградській областях.
Омбудсмен пропонує:
- запровадити мережу безкоштовних курсів з вивчення української мови;
- створити майданчики, де держслужбовці зможуть скласти іспит на знання мови;
- здійснювати позаплановий контроль тих галузей, які є проблемними.
Будь ласка, зачекайте...
Це слова російського шовініста Василя Шульгіна, який на початку XX століття сказав:
«Краще вже незалежна, але геть зросійщена Україна, ніж Україна в складі Росії, але з пануванням на її землях української мови та культури»
А син знаменитого семіотика Ю. Лотмана з Тарту Міхаіл Лотман завважив у 2002 своєрідний "український комплекс" у житті рф: при великій сировинній та промисловій залежності України росія цілковито залежить від неї культурно-політично. - https://www.svoboda.org/a/31632213.html https://www.svoboda.org/a/31632213.html