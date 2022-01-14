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Київ (19116) українська мова (829) мова (735) Кремінь Тарас (147)

Кремінь просить підтримки української мови у Києві: Кожну четверту-п'яту скаргу про порушення закону зафіксовано у столиці

Кремінь просить підтримки української мови у Києві: Кожну четверту-п'яту скаргу про порушення закону зафіксовано у столиці

У 2021 році кожну четверту-п'яту скаргу про порушення мовного закону зафіксовано у Києві.

 Загалом було 3574 звернення, сказав мовний омбудсмен Тарас Кремінь, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Жителі столиці скаржилися на відсутність україномовних версій інтернет-магазинів, на обслуговування недержавною мовою, фіксували порушення у сфері освіти, зовнішньої реклами", – наголосив він.

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Кремінь звернувся до столичної та обласної влади з проханням "втрутитися в ситуацію" та затвердити програму розвитку мови. За його словами, такі вже існують у Харківській та Кіровоградській областях.

Омбудсмен пропонує:

- запровадити мережу безкоштовних курсів з вивчення української мови;

- створити майданчики, де держслужбовці зможуть скласти іспит на знання мови;

- здійснювати позаплановий контроль тих галузей, які є проблемними.

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Безкоштовні курси з української мови в Кропивницькому? Перепив Кремінь.? Та гнать таких чиновників нахрен.
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14.01.2022 12:03 Відповісти
Поговорите с мэром на украинском языке ( без предварительной подготовки) и вам все станет ясным про столицу. ( Хотя если честно он и по "москальски" то не очень)
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14.01.2022 12:04 Відповісти
Результати дії програми "какая разніца" від клоуна ...
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14.01.2022 12:06 Відповісти
Чия мова - того й влада.

Це слова російського шовініста Василя Шульгіна, який на початку XX століття сказав:
«Краще вже незалежна, але геть зросійщена Україна, ніж Україна в складі Росії, але з пануванням на її землях української мови та культури»

А син знаменитого семіотика Ю. Лотмана з Тарту Міхаіл Лотман завважив у 2002 своєрідний "український комплекс" у житті рф: при великій сировинній та промисловій залежності України росія цілковито залежить від неї культурно-політично. - https://www.svoboda.org/a/31632213.html https://www.svoboda.org/a/31632213.html

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14.01.2022 12:07 Відповісти
Хай звернеться до православного хасида ГетьМанцева,який назвав Закон про використання української мови МОВНИМ НАЦИЗМОМ.
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14.01.2022 12:55 Відповісти
Поки ми будемо трьокати кацапським нарєчієм і вчити цьому своїх дітей-до тих пір до нас буде мати свій імперський інтерес кацапська бензоколонка,для якої кацапський інтерес-там де лунає кацапська говірка.Українці,вичавлюйте з себе кацапа.Це вже зараз не так "модно",як було при совку.Скоріше огидно і соромно!
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14.01.2022 13:48 Відповісти
 
 