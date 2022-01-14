Участь західних інструкторів у конфлікті на Донбасі означатиме "пряме зіткнення російських громадян України та військових НАТО", - Лавров
Участь західних інструкторів у конфлікті на Донбасі буде переходом "червоних ліній" і означатиме пряме зіткнення російських людей та військових НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив голова МЗС РФ Сергій Лавров.
"Я чудово пам'ятаю телевізійну картинку під час війни в Грузії у серпні 2008 року, коли інструктори у формі офіцерів американської армії - і білі, і афроамериканці - інструктували практично як заряджати протитанкові та інші озброєння. Я не хочу, щоб це повторилося в Україні. Тому що це буде перетин усіх можливих червоних ліній. Це буде пряме зіткнення російських громадян України та натовських військових", - зазначив він.
За словами Лаврова, на Донбасі "кілька сотень американців, британців та інших".
Будь ласка, зачекайте...
Это он про чеченцев и бурятов в Украине уже волнуется ?
Русосвиньи совсем забрехались.
Расиянские граждане Украины - это шо за оксюморон?
Ты либо украинец, лио русосвин. Третьего не дано.
А если поднял оружие против Украины - тебя будут убивать все чем посчитают нужным.
О, майн Готт... Дебил, блд...
російських громадян України
" - це шо?
Дайте йому нормальний кокс!
Якщо вони російські громадяни то що вони роблять в Україні. І чому вони мають на території сувереної держави зіткатись з НАТО. Це вирішувати тільки Україні.
Логіка у цієї потвори ніяка
Яких? Шо?
А не вводить двойное гражданство по янелоху!
стоит и помнить и просматривать перед сном каждый день
и пусть присниться, что снаряды подают российские граждане и Украины, и Грузии, и Молдовы и Польши и московской федерации.
Хтось підредаговує тексти. ******** загарбникам
Якщо вони російські, то вже не громадяни України.
Це все одно, що Молотов би у 1942 році казав про совєцьких фашистів. Або совєцькі, або фашисти, а разом ніяк.
Украина на сегодня не в НАТО и не известно когда вступит. Причина одна - совковая ментальность власти. Как нынешней, так и прошлых.
При этом украинское общество значительно обогнало в развитии украинские быдлиты, которые вынуждены считаться с доказанным майданами фактом.
Самоорганизация украинцев может спутать любые планы оккупации и предательства. При чем сила эта огромна и насчитывает миллионы, которые не будут мирно стоять в стойле пока их будут расстреливать карательные отряды.
Запад понимает эту силу. И понимает, что российский неосовок надолго увязнет в Украине. Добавьте санкции, падение уровня жизни в самой России.
По факту неосовок ослабнет на столько, что до самого запада не доберётся.
Неадекватность кремля прлявляется в его же слабоумии. Украина не в НАТО. А вот Прибалтика... в НАТО. Подлётное время, которым бредит Путлер, такое же как из харьковской области.
Что говорит по этому поводу Путлер? Ничего.
Размещает ли он там ударные группировки, которым для оккупации Прибалтики хватит и одного дня? Нет, не размещает. Хотя это бы была прямая угроза НАТО и всему западу. Без риска увязнуть на годы в Украине, за которые потерять экономику и лучшие войскоые части.
Намного логичнее было бы угрожать Прибалтике. Ведь это вызвало бы немедленное принятие факта того же немедленного вступления в войну с Россией.
Здесь другие ставки, поднятые до небес. Если бы это был блеф, то по максимуму из возможных.
Если кремль избегает этого очевидного плана, то то что имеем - это игра. Кровавая, но игра. Дорогая игра, но бессмысленная...
А если все же решитесь напасть на Украину открыто, то начнется планомерное уничтожение "российских граждан" по всей территории Украины (опять же включая восток и Крым) силами ВСУ. Да и граждане Украины в стороне не останутся, помогут своим военным в утилизации этого дерьма.
Це іхтамнєти ?
так шта, это только для вас, убогой кремляди, они какие-то граждане паРашии, для Украины и всех остальных они таки граждане Украины.
А Верховна Рада України повинна прийняти закон, який автоматично позбавляє українського громадянства усіх хто отримав паспорт параші.
бурятов калми чеченцівков
та військових НАТО
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А ничего, что у меня в подразделении три четверти русские граждане Украины все участники боевых действий? Как оно тебе, Сирожа Лавров?