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Лавров (1544) НАТО (6206) росія (63568) Донбас (22348)

Участь західних інструкторів у конфлікті на Донбасі означатиме "пряме зіткнення російських громадян України та військових НАТО", - Лавров

Участь західних інструкторів у конфлікті на Донбасі означатиме

Участь західних інструкторів у конфлікті на Донбасі буде переходом "червоних ліній" і означатиме пряме зіткнення російських людей та військових НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив голова МЗС РФ Сергій Лавров.

"Я чудово пам'ятаю телевізійну картинку під час війни в Грузії у серпні 2008 року, коли інструктори у формі офіцерів американської армії - і білі, і афроамериканці - інструктували практично як заряджати протитанкові та інші озброєння. Я не хочу, щоб це повторилося в Україні. Тому що це буде перетин усіх можливих червоних ліній. Це буде пряме зіткнення російських громадян України та натовських військових", - зазначив він.

За словами Лаврова, на Донбасі "кілька сотень американців, британців та інших".

Читайте: Претензії РФ до НАТО "накопичились" з 90-х років, - Лавров

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Топ коментарі
+56
«російських громадян України»
Это он про чеченцев и бурятов в Украине уже волнуется ?
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14.01.2022 12:14
+48
російські громадяни України, це що за мутанти ..???
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14.01.2022 12:15
+44
Красная линия - это когда Лярвову разбили носопырку и он накапал юшки на дорогу колумбийской муки.

Русосвиньи совсем забрехались.
Расиянские граждане Украины - это шо за оксюморон?
Ты либо украинец, лио русосвин. Третьего не дано.
А если поднял оружие против Украины - тебя будут убивать все чем посчитают нужным.
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14.01.2022 12:14
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Навчати українськихвійськових як заряджати зброю? Кобилла Путлєра охрєннєла.
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14.01.2022 12:13 Відповісти
вівса свіжого тяпни, лашадка армянская
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14.01.2022 12:13 Відповісти
Потрібно кобилу-дочку цього коняги з позбавити громадянства США і вислати в *****, то вона сама перегризе горлянку папаші
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14.01.2022 13:26 Відповісти
«російських громадян України»
Это он про чеченцев и бурятов в Украине уже волнуется ?
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14.01.2022 12:14 Відповісти
Лаврова давно пора в психушку
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14.01.2022 12:15 Відповісти
да уж и не знаешь плакать или крутить у виска ...тезис украинцы- россияне.. это что то новенькое в мошкании наступило....геть дурнуватые там в Кремлядске стали... на всю голову...
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14.01.2022 12:31 Відповісти
Одна фраза а "ошипки" в каждом слове!! «російських громадян України» - так можно под любую страну куда уже добрались москали подвести!!!
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14.01.2022 14:17 Відповісти
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14.01.2022 12:14 Відповісти
Красная линия - это когда Лярвову разбили носопырку и он накапал юшки на дорогу колумбийской муки.

Русосвиньи совсем забрехались.
Расиянские граждане Украины - это шо за оксюморон?
Ты либо украинец, лио русосвин. Третьего не дано.
А если поднял оружие против Украины - тебя будут убивать все чем посчитают нужным.
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14.01.2022 12:14 Відповісти
Персонаж лаптестановых комиксов - Большая Ноздря .
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14.01.2022 13:24 Відповісти
російські громадяни України, це що за мутанти ..???
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14.01.2022 12:15 Відповісти
Донбасяне, вероятно. С узкими глазками.
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14.01.2022 13:15 Відповісти
От і я не можу зрозуміти.
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14.01.2022 13:16 Відповісти
Це буде пряме зіткнення російських громадян України
О, майн Готт... Дебил, блд...
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14.01.2022 12:16 Відповісти
Вже декілька разів помічаю,як мокшанська кобилла використовує вираз "Російські громадяни України". Не даремно ж роздавали паРашинські паспорти на Даунбассі.
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14.01.2022 12:17 Відповісти
для того и раздавали....
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14.01.2022 20:00 Відповісти
"
російських громадян України

" - це шо?

Дайте йому нормальний кокс!
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14.01.2022 12:19 Відповісти
пусть зеля делится
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14.01.2022 14:56 Відповісти
Мордор должен сдохнуть.
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14.01.2022 12:19 Відповісти
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14.01.2022 12:20 Відповісти
А що таке "російські громадяни України"?! Він дебіл?!
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14.01.2022 12:21 Відповісти
Російські громадяни Украиїни збирають валізи і пряміхінько до росії
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14.01.2022 12:21 Відповісти
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14.01.2022 12:22 Відповісти
Кізяки дрібні в асортименті.
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14.01.2022 12:26 Відповісти
Кизяки на мостовой! Лаврошадь погуляла...
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14.01.2022 12:41 Відповісти
шо за лилипуты в погонах?
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14.01.2022 13:48 Відповісти
УХ какие ОНИ ******
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14.01.2022 14:33 Відповісти
Що таке "російські громадяни України"?????????????
Якщо вони російські громадяни то що вони роблять в Україні. І чому вони мають на території сувереної держави зіткатись з НАТО. Це вирішувати тільки Україні.
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14.01.2022 12:22 Відповісти
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14.01.2022 12:24 Відповісти
Российских граждан? Что делают российские граждане в Украине на Донбассе? Плохая оговорка у лаврова.
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14.01.2022 12:24 Відповісти
В Украине единое гражданство. Российских граждан Украины не существует. Нужно заявление МИДа. Уже понятно что мокшандия готовит.
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14.01.2022 12:26 Відповісти
це лошак про манкуртів, що отримали "пашпорти" з двоголовою куркою-мутантом
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14.01.2022 12:26 Відповісти
Так это не украинцы.
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14.01.2022 12:28 Відповісти
Круїз на гній.Консерви
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14.01.2022 12:57 Відповісти
какие такие западные инструкторы..., их там нет...
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14.01.2022 12:24 Відповісти
А що це за "російських громадян України"? В нього вже дах їде?
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14.01.2022 12:25 Відповісти
тобто коли у 14-му нас атакував російський спецназ "Вимпєл", то це не вважалось "прямим зіткненням" ************ війська з ВСУ та добробатами?
Логіка у цієї потвори ніяка
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14.01.2022 12:25 Відповісти
Якщо "російські люди" сидітимуть тихенько, то ніякого зіткнення з військами НАТО не буде. А якщо ні, то "чемодан-вокзал-кацапія". Кацапи з громадянством США і ЄС живуть же якось і не стикаються з військами НАТО.
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14.01.2022 12:27 Відповісти
А московитські військові на території Криму та Донбасу означають окупаційну владу?
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14.01.2022 12:28 Відповісти
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14.01.2022 12:29 Відповісти
Лавруша после детокса осатанел
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14.01.2022 12:32 Відповісти
Це буде пряме зіткнення російських громадян України та натовських військових

Яких? Шо?
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14.01.2022 12:32 Відповісти
Росіяни переймаються своїм окупаційним мотлохом... Пряме зіткнення з інструкторами
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14.01.2022 12:53 Відповісти
Лавров ти московський козел і тобі дозволено злягатися із вонючими козами.Це я тобі харя пишу із Донеччини!
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14.01.2022 12:34 Відповісти
Лавров вже вважає себе російським громадянином України...
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14.01.2022 12:35 Відповісти
Для того,чтоб этого не случилось нужно просто ввести паспорт НЕ ГРАЖДАНИНА и лишать гражданства "расеян с гражданством Украины".
А не вводить двойное гражданство по янелоху!
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14.01.2022 12:35 Відповісти
Громадяни з різних ****** рашки вже з 2014 року добре "навчили" нас користуватися зброєю і багато з них вже повернулися назад як "грузом 200" так і з "вкороченими" кінцівками.
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14.01.2022 12:36 Відповісти
Не существует никаких "российских граждан Украины". Есть граждане Украины и нет. Люди, находящиеся на территории Украины с оружием в руках без разрешения правительства Украины , если они являются гражданами Украины - преступники. Они или бандиты или сепаратисты. Не граждане Украины, находящиеся на ее территории с оружием в руках, без разрешения правительства Украины являются оккупантами и подлежат уничтожению.
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14.01.2022 12:36 Відповісти
" Российских громадян Украины" не существует, это получившие "асвайсы оккупантов". У нас есть только громадяни Украины. ( Но в подобных заявлениях есть и наша вина, потому что при наличии как бы закона о том что получающий другое гражданство, автоматически теряет украинское ,наши власти все время "гибридно" уходили 30 лет от решения этого вопроса кардинально , и в законе прописали это двояко. ( недаром Беня смеялся что запрещено "два" а у него " три") Наверное так было " удобнее" и в основном именно "элите". Сейчас же с вообще отмашкой на двойное гражданство, маемо що маемо. А надо было бы в нашей ситуации действовать совершенно наоборот и ужесточать законодательство именно с упором на только одно гражданство. Но как говорится поезд ушел.. Закон обратной силы не имеет. И теперь лишение украинского гражданства всех этих сотен тысяч ( если уже не миллионов) обладателей "других паспортов" только даст повод Раше сказать, что и Крым и ОРДЛО это не Украина , просто потому что там нет украинских граждан. И винить в этом не кого, на 80% это заслуга наших руководителей от Кравчука до Зеленского и политических "элит". Которые мечтали иметь гражданства Израиля, США, Канады, Швейцарии, Германии, Великобритании и т.д. а в итоге получили несколько миллионов россиян внутри Украины.)
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14.01.2022 12:38 Відповісти
Нет закона про двойное гражданство, украинцы имеют единое.
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14.01.2022 12:45 Відповісти
"Я чудово пам'ятаю телевізійну картинку під час війни в Грузії у серпні 2008 року, коли інструктори у формі офіцерів американської армії - і білі, і афроамериканці - інструктували практично як заряджати протитанкові та інші озброєння. Джерело:

стоит и помнить и просматривать перед сном каждый день

и пусть присниться, что снаряды подают российские граждане и Украины, и Грузии, и Молдовы и Польши и московской федерации.
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14.01.2022 12:42 Відповісти
Тварина пережерла вівса з паршею.
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14.01.2022 12:43 Відповісти
Дєбіл, ***...
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14.01.2022 12:45 Відповісти
В оригіналі:- русскііх людєй і воєнних НАТО.
Хтось підредаговує тексти. ******** загарбникам
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14.01.2022 12:46 Відповісти
так начинайте воевать против НАТО,если вас что то не устраивает...
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14.01.2022 12:47 Відповісти
Шо таке "російські громадяни України"?

Якщо вони російські, то вже не громадяни України.

Це все одно, що Молотов би у 1942 році казав про совєцьких фашистів. Або совєцькі, або фашисти, а разом ніяк.
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14.01.2022 12:48 Відповісти
ЛОШАДЬ ИДИ НАХ У!Й!
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14.01.2022 12:51 Відповісти
Вот опять двадцать пять, чешут как под копирку.
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14.01.2022 12:53 Відповісти
"російські громадяни України" - це нова порода свиней.
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14.01.2022 12:54 Відповісти
Позабирайте своих русских, чтобы не воняло !
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14.01.2022 12:55 Відповісти
Наивный... "Русскими" эта категория лохов является пока они находятся на нашей территории. Попав же в московию мгновенно превращаются даже не в "хохлов", а в использованные презервативы...
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14.01.2022 15:15 Відповісти
Вот кусок дерьма размечтался я первым пойду на референдум и проголосую за вступление Украины в НАТО и за размещение военных баз США и Великобритании Как же вы вылупки достали
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14.01.2022 12:55 Відповісти
вот ****** путлеровская, то они заявляют, что их тут нет, и вдруг оказывается что их однозначно опознает патологоанатом, заврались кацапы !
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14.01.2022 12:56 Відповісти
Що роблять кацапи на Донбасі? Вастамнєт і бути не повинно.ПТН-ПНХ
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14.01.2022 12:58 Відповісти
У нас нет "русских граждан Украины", у нас все украинцы, все граждане Украины!
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14.01.2022 12:58 Відповісти
Интересно, как кремль может убедить запад в серьёзности своих намерений, если фонтанирует исключительно бредом?
Украина на сегодня не в НАТО и не известно когда вступит. Причина одна - совковая ментальность власти. Как нынешней, так и прошлых.
При этом украинское общество значительно обогнало в развитии украинские быдлиты, которые вынуждены считаться с доказанным майданами фактом.
Самоорганизация украинцев может спутать любые планы оккупации и предательства. При чем сила эта огромна и насчитывает миллионы, которые не будут мирно стоять в стойле пока их будут расстреливать карательные отряды.
Запад понимает эту силу. И понимает, что российский неосовок надолго увязнет в Украине. Добавьте санкции, падение уровня жизни в самой России.
По факту неосовок ослабнет на столько, что до самого запада не доберётся.
Неадекватность кремля прлявляется в его же слабоумии. Украина не в НАТО. А вот Прибалтика... в НАТО. Подлётное время, которым бредит Путлер, такое же как из харьковской области.
Что говорит по этому поводу Путлер? Ничего.
Размещает ли он там ударные группировки, которым для оккупации Прибалтики хватит и одного дня? Нет, не размещает. Хотя это бы была прямая угроза НАТО и всему западу. Без риска увязнуть на годы в Украине, за которые потерять экономику и лучшие войскоые части.
Намного логичнее было бы угрожать Прибалтике. Ведь это вызвало бы немедленное принятие факта того же немедленного вступления в войну с Россией.
Здесь другие ставки, поднятые до небес. Если бы это был блеф, то по максимуму из возможных.
Если кремль избегает этого очевидного плана, то то что имеем - это игра. Кровавая, но игра. Дорогая игра, но бессмысленная...
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14.01.2022 12:58 Відповісти
ты б определился, коняка, кто они: "руssкие" или "граждане Украины". И какого х.ра ты лезешь в чужую страну? - московией занимайтесь, "дебилы бл.."(с)
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14.01.2022 13:02 Відповісти
Це буде пряме зіткнення російських громадян України та натовських військових" - усі громадяни рашистської ********* , які знаходяться на території суверенної України, без дозволу офіційної влади в Києві , в тому числі і в окупованому рашистом Криму і в ордло з паспортами,котрі видав рашист , вважати окупантами,терористами,або їх посібниками.Зіткнення російських окупаційно терористичних угрупувань розпочалося у 2014 році ні із однією країною НАТО,а з суверенною Україною,котра не була на той час і не є на сьогодні,членом НАТО.Зважаючи на події в Казахстані,можна твердити,що рашисти разом із своїми васалами ,переступили "червону лінію" ,про яку твердить "лаврушка"
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14.01.2022 13:06 Відповісти
"Я не хочу, щоб це повторилося в Україні" - ну так пусть все "российские граждане" свалят из Украины в "родную говень", тогда это гарантировано не повторится. Причем со всей территории Украины, включая восток и Крым.
А если все же решитесь напасть на Украину открыто, то начнется планомерное уничтожение "российских граждан" по всей территории Украины (опять же включая восток и Крым) силами ВСУ. Да и граждане Украины в стороне не останутся, помогут своим военным в утилизации этого дерьма.
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14.01.2022 13:07 Відповісти
А що це за нова обзивалка "російські громадяни України" ?

Це іхтамнєти ?
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14.01.2022 13:08 Відповісти
лавруша, что за рассеянские граждане Украины? своими ксивами, выданными после 2013 года гражданам Украины, можешь подтереться. они не признаются нигде и никем.

так шта, это только для вас, убогой кремляди, они какие-то граждане паРашии, для Украины и всех остальных они таки граждане Украины.
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14.01.2022 13:10 Відповісти
да уж лавров - попробуй убить хоть одного инструктора!!! Означ!!! Черти с..ка!!
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14.01.2022 13:10 Відповісти
Купила мама коника, а коник без мозгів...
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14.01.2022 13:13 Відповісти
завралась лошадь ведь "ихтамнет"
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14.01.2022 13:16 Відповісти
Для "русских людей" это столкновение может изменить их генетический код:
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14.01.2022 13:23 Відповісти
Не має російських громадян України. Є громадяни України, і є громадяни інших держав. Громадяни РФ що перебувають на території України - є іноземними громадянами і якщо МЗС параші вбачає їм загрозу, то повинно якнайшвидше вивезти їх в скрепостан.
А Верховна Рада України повинна прийняти закон, який автоматично позбавляє українського громадянства усіх хто отримав паспорт параші.
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14.01.2022 13:24 Відповісти
чтоб ты,падло,сдохло!
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14.01.2022 13:27 Відповісти
Шота шибко захромал Россинант
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14.01.2022 13:34 Відповісти
лавров выпрашивает персональные санкции
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14.01.2022 13:42 Відповісти
то то же эти ляди так резво паспорта с курицей-мутантом в мАлАдых рЭспубликах выдавали
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14.01.2022 13:52 Відповісти
вралов - пнх за поребрик
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14.01.2022 14:00 Відповісти
Участь західних інструкторів у конфлікті на Донбасі буде переходом "червоних ліній" і означатиме пряме зіткнення
бурятов калми чеченцівков
та військових НАТО
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14.01.2022 14:03 Відповісти
Участие западных инструкторов в конфликте на Донбассе будет означать "прямое столкновение русских граждан Украины и военных НАТО", - Лавров Источник:
===========
А ничего, что у меня в подразделении три четверти русские граждане Украины все участники боевых действий? Как оно тебе, Сирожа Лавров?
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14.01.2022 14:06 Відповісти
Лавров!! Ну ты и тупой....!Нет , в Украине, таких граждан, как русские граждане в Украине!!! Что-то тв татарин хренов вообще завралсяЁЁЁ
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14.01.2022 14:25 Відповісти
Хлопці, не вбивайте, оставте цю коняку мені...
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14.01.2022 14:29 Відповісти
викиньте його доньку з США. одразу завалить своє хлєбало
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14.01.2022 14:52 Відповісти
А как же пьяные негры на бтрах в 2014? Это было не прямое столкновение?
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14.01.2022 15:44 Відповісти
Коняка, пшов на йух, у нас немає червоних ліній, бо прийшов щирий укгаїнець і всі лінії захерачив у зелений колір. А кацапи мають турбуватися за московію, хто в них там кого інструктує. В Україні ми самі за себе розберемся. Не було б у нас сусіда кацапа, то і інструкторів не було.
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14.01.2022 15:44 Відповісти
какое отношение имеет лошадь к русским гражданам украины, и кто учит постоянно дыныры как стрелять и оружие в руки дает
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14.01.2022 15:58 Відповісти
Дайте мені його хоть трохи за кадик подержать
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14.01.2022 22:18 Відповісти
 
 