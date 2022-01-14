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Хакери, які зламали сайт МЗС, написали "послання" ламаною польською мовою, - ЗМІ Польщі

Хакери, які зламали сайт МЗС, написали

У "посланні" українцям, яке хакери залишили на сайті Міністерства закордонних справ, версія польською мовою видає, що ті, хто його писав, не є носіями мови - попри те, що зміст повідомлення натякає на "польський слід".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда".

Так, на це звернули увагу журналісти польського видання Wprost, конкретні приклади у коментарі ЄвроПравді навели носії польської мови.

Wprost зазначає, що повідомлення польською мовою написане таким чином, що дозволяє припустити використання поганого перекладача - але не наводить конкретних прикладів, що вказує на це.

Журналісти Wiadomosci в матеріалі про кібератаку не вказали на недоліки в польському тексті, але поставили примітку, що польську версію наводять повністю згідно з оригінальним повідомленням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Бійтеся і чекайте гіршого": вночі хакери атакували урядові сайти

Носії мови, з якими поспілкувалася ЄвроПравда, насамперед звернули увагу на те, що у зверненні "Українець!/Ukrainiec!" (до речі, це можна бачити і в українській версії) не вжито кличний відмінок.

Якщо у повсякденному вживанні української мови люди нерідко вживають замість нього називний, то у польській вживання кличного відмінка загальноприйняте і звернення мало б звучати як "Ukraińcu".

Інші недоліки у тексті не настільки явні, але носії мови вказали на дещо ламані фрази, які людина, котра добре володіє мовою, сформулювала б інакше.

Так, штучно виглядає фраза "wszystkie informacje o Tobie stały się publiczne" - поляки написали б радше як "są publiczne", а "zostały przesłane do wspólnej sieci" - ‘zostały opublikowane w sieci", ‘wspolnej sieci’ фактично не вживається.

"Dane (na komputerze) są niszczone" мали б написати як "dane zostały zniszczone/usunięte".

Хакери, які зламали сайт МЗС, написали послання ламаною польською мовою, - ЗМІ Польщі 01

Нагадаємо, на сайтах розмістили картинку українською, російською і польською мовами з текстом: "Українець! Всі ваші особисті дані були завантажені в глобальну мережу. Всі дані на компʼютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною бійтеся і чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення і майбутнє. За Волинь, за ОУН УПА, за Галичину, за Полісся і за історичні землі".

Водночас у СБУ повідомили, що під час хакерської атаки на урядові сайти, що відбулася в ніч з 13 на 14 січня, витоку персональних даних, за наявною інформацією, не було. Контент сайтів також не було змінено.
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Топ коментарі
+40
я б подякувала. Нарешті і поляки побачили, що аналогічні образливі тексти проти поляків ніби від українців пишуться там же, де й оце
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14.01.2022 12:18
+22
Як і все, що робиться лаптями. Через опу
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14.01.2022 12:20
+16
а никто и не сомневался
Лаптеногие из Fancy Bear какого нибудь
на довольствии у ФСБ
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14.01.2022 12:19
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я б подякувала. Нарешті і поляки побачили, що аналогічні образливі тексти проти поляків ніби від українців пишуться там же, де й оце
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14.01.2022 12:18 Відповісти
Так , з під тих текстів стирчать пейсики єрусалимських козюків!
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14.01.2022 12:23 Відповісти
Російськомовних єрусалимських козюків!
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14.01.2022 12:31 Відповісти
Так зачєм ім ісчьо какойта івріт учіть?
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14.01.2022 12:33 Відповісти
ты йолоп! там торчат уши твоего любимого *****
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14.01.2022 12:41 Відповісти
Характерна ознака кретина- ображає всіх наліво і направо і нездатний освоїти нічого крім язига!
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14.01.2022 14:58 Відповісти
а мы тебя кацапсину пендалями в будку!
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14.01.2022 21:32 Відповісти
От і підтвердження, схильність до насилля, дратівливість, агресія.
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15.01.2022 07:57 Відповісти
та ну. Мацковські
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14.01.2022 12:41 Відповісти
Це https://www.youtube.com/watch?v=UAOu0rtyKVI вони тобі сказали?
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14.01.2022 15:07 Відповісти
ти больненький
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14.01.2022 19:06 Відповісти
Ні це у тебе ефект Данінгена-Крюгера.
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15.01.2022 07:55 Відповісти
по твоему все вокруг больные,один ты здоровый?
ето явный симптом шизофрении!
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15.01.2022 14:41 Відповісти
Нє, це тільки в баранів проявляється "стадний інтєлєхт"!
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15.01.2022 15:00 Відповісти
Dokładnie tak jest!
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14.01.2022 13:13 Відповісти
Ці "польські" хакери чомусь використали Яндекс-перекладач)) Кремлядь знову палиться
https://twitter.com/m170261m/status/1481977027498496001
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14.01.2022 15:40 Відповісти
а никто и не сомневался
Лаптеногие из Fancy Bear какого нибудь
на довольствии у ФСБ
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14.01.2022 12:19 Відповісти
Як і все, що робиться лаптями. Через опу
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14.01.2022 12:20 Відповісти
Як і вони самі
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14.01.2022 12:23 Відповісти
Через Офис президента Украины?
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14.01.2022 13:46 Відповісти
Думаю фдрв причетний, якщо не співорганізатор, атак.
Після вагнергейту команда каломоя пнх!
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14.01.2022 12:21 Відповісти
маємо #кібергляйвіц
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14.01.2022 12:23 Відповісти
Переважно хакери не специ в фільольоґії
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14.01.2022 12:25 Відповісти
кацапа ты пока тренируйся:
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15.01.2022 14:45 Відповісти
на ******** скрепный вид спорта
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15.01.2022 14:46 Відповісти
Бачу це твій улюблений вид розваг?
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15.01.2022 14:49 Відповісти
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16.01.2022 11:21 Відповісти
Да че тут гадать, сразу видно что дело рук немытой кацарни из болот!!
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14.01.2022 12:28 Відповісти
Так вот почему орда периодически наезжает на google: гугл-переводчик...животворящий...
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14.01.2022 12:52 Відповісти
однако безграмотные лапти, но Крым на карте правильно указан....
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14.01.2022 12:28 Відповісти
Ну куди ж без кацапів.
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14.01.2022 12:29 Відповісти
Все стандартно, як завжди :

"Вы мне, гады, ещё за Севастополь ответите!"

"..Отдавай-ка землицу Алясочку,

Отдавай-ка родимую взад.

Баня, водка, гармонь и лосось. Баня, водка, гармонь и лосось."
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14.01.2022 12:30 Відповісти
Видали себе на першому ж слові.
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14.01.2022 12:35 Відповісти
😁 Кацапи ж не слов'яни, і якою мовою не пробували б писати, ізиг їх видає з головою. 🤣
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14.01.2022 12:49 Відповісти
Ко мне в компьютер тоже лез хакер. Но у меня защита стоит.
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14.01.2022 12:51 Відповісти
Я не маю ні меньшого сумніву, що це брудна провокація кацапів. Іх почерк настільки явний, що ніяких сумнівів нема. Кілька років назад по Галичині прокотилась хвиля антипольських провокацій -написи на автобусних зупинках, паплюження пам"ятників. Біля міста Почаєва -такоі собі Мекки віруючих Московськоі кривоправославнутоі секти Гундяєва появився такий напис :" німецька свастика, СС,смерть полякам ! Слава УкраИнЕ !" "УкраИнЕ" міг написати саме тупий кацапура з Мухосранська, який не знає украінського правопису.
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14.01.2022 12:54 Відповісти
Представитель Украинского киберальянса Шон Таунсенд в https://www.facebook.com/ruheight/posts/1355230144925340 Facebook подчеркнул, что подобная хакерская атака стала ожидаемой. Он отметил, что по содержанию и форме это "похоже на взломщиков из неизвестной Федерации или усатой республики".
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14.01.2022 13:09 Відповісти
Ось для чого нам конче потрібний кличний відмінок. І взагалі, слід повернути українській мові своє національне обличчя щоб в будь-якій ситуації можна було вирахувати ворога який маскується.
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14.01.2022 13:09 Відповісти
Це легко зробити. Ворог або дурень не ставить ком після слів "обличчя" і "ворога".
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14.01.2022 13:28 Відповісти
Тупиш трохи. Не розрізняєш що таке колорит мови, а що пунктуація.
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14.01.2022 13:37 Відповісти
А ще в даному випадку він не ставить тире після "що", і видумує дурню про "колорит мови".
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14.01.2022 13:40 Відповісти
Отак в житті буває. Вчепиться до тебе якийсь ідіот і нема на то ради.
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14.01.2022 13:43 Відповісти
Таке у малописьменних (а інших не існує) націоналістів трапляється.
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14.01.2022 13:49 Відповісти
Та ви "обоє рябоє"
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14.01.2022 14:07 Відповісти
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14.01.2022 13:11 Відповісти
Кацапы пытаются писать и говорить на польском:
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14.01.2022 13:15 Відповісти
Цілком можливо, що для підготовки цих примітивних текстів використано Google Translate. Думаю, американські друзі допоможуть віднайти тих, хто робив переклад цих фраз і т.д. В таких справах завжди є сліди.
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14.01.2022 13:25 Відповісти
та понятно что это коцапы, чего там мид расследует непонятно
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14.01.2022 13:29 Відповісти
Вообщем как всегда: "Украинец сдавайся! Иначе....". Ну что сказать - накося - выкуси!
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14.01.2022 13:29 Відповісти
Текст явно изначально писался на русском, потом переводился автоматически на украинский и польский.
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14.01.2022 13:42 Відповісти
З цієї історії стирчить кацапське ї*ало 💯
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14.01.2022 15:10 Відповісти
кацапам стоит подучить польский или поменять в фсб учителя))
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14.01.2022 15:11 Відповісти
Текст переклали на польську через Яндекс-перекладач https://twitter.com/m170261m/status/1481979835882823682 https://twitter.com/m170261m/status/1481979835882823682

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14.01.2022 15:29 Відповісти
ничто так не выдавало штирлица....
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14.01.2022 19:58 Відповісти
Для мене невживання українцем кличного відмінка завжди викликає підозру.
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14.01.2022 15:48 Відповісти
Все знаем от куда уши торчат
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14.01.2022 22:19 Відповісти
 
 