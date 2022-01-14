Хакери, які зламали сайт МЗС, написали "послання" ламаною польською мовою, - ЗМІ Польщі
У "посланні" українцям, яке хакери залишили на сайті Міністерства закордонних справ, версія польською мовою видає, що ті, хто його писав, не є носіями мови - попри те, що зміст повідомлення натякає на "польський слід".
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда".
Так, на це звернули увагу журналісти польського видання Wprost, конкретні приклади у коментарі ЄвроПравді навели носії польської мови.
Wprost зазначає, що повідомлення польською мовою написане таким чином, що дозволяє припустити використання поганого перекладача - але не наводить конкретних прикладів, що вказує на це.
Журналісти Wiadomosci в матеріалі про кібератаку не вказали на недоліки в польському тексті, але поставили примітку, що польську версію наводять повністю згідно з оригінальним повідомленням.
Носії мови, з якими поспілкувалася ЄвроПравда, насамперед звернули увагу на те, що у зверненні "Українець!/Ukrainiec!" (до речі, це можна бачити і в українській версії) не вжито кличний відмінок.
Якщо у повсякденному вживанні української мови люди нерідко вживають замість нього називний, то у польській вживання кличного відмінка загальноприйняте і звернення мало б звучати як "Ukraińcu".
Інші недоліки у тексті не настільки явні, але носії мови вказали на дещо ламані фрази, які людина, котра добре володіє мовою, сформулювала б інакше.
Так, штучно виглядає фраза "wszystkie informacje o Tobie stały się publiczne" - поляки написали б радше як "są publiczne", а "zostały przesłane do wspólnej sieci" - ‘zostały opublikowane w sieci", ‘wspolnej sieci’ фактично не вживається.
"Dane (na komputerze) są niszczone" мали б написати як "dane zostały zniszczone/usunięte".
Нагадаємо, на сайтах розмістили картинку українською, російською і польською мовами з текстом: "Українець! Всі ваші особисті дані були завантажені в глобальну мережу. Всі дані на компʼютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною бійтеся і чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення і майбутнє. За Волинь, за ОУН УПА, за Галичину, за Полісся і за історичні землі".
Водночас у СБУ повідомили, що під час хакерської атаки на урядові сайти, що відбулася в ніч з 13 на 14 січня, витоку персональних даних, за наявною інформацією, не було. Контент сайтів також не було змінено.
Будь ласка, зачекайте...
ето явный симптом шизофрении!
https://twitter.com/m170261m/status/1481977027498496001
Лаптеногие из Fancy Bear какого нибудь
на довольствии у ФСБ
Після вагнергейту команда каломоя пнх!
"Вы мне, гады, ещё за Севастополь ответите!"
"..Отдавай-ка землицу Алясочку,
Отдавай-ка родимую взад.
Баня, водка, гармонь и лосось. Баня, водка, гармонь и лосось."