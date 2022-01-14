Янукович подав ще один позов до ОАСК у зв'язку із позбавленням звання президента, - Совгиря
Президент-утікач Віктор Янукович подав ще один позов до Окружного адміністративного суду Києва у зв'язку з позбавленням його звання президента.
Про це у Telegram повідомила представник Верховної Ради у Конституційному суді Ольга Совгиря, передає Цензор.НЕТ.
"Янукович В.Ф. подав до ОАСК ще один позов проти Верховної Ради, у якому вимагає визнати відсутність у Верховної Ради повноважень позбавляти звання Президента України у спосіб інший, окрім як шляхом імпічменту", - йдеться в повідомленні.
За її словами, ОАСК вже відкрив провадження у цій справі (№640/39069/21) і призначив справу до розгляду у порядку спрощеного провадження без виклику сторін та проведення судового засідання.
"Тобто рішення суду за цим позовом може бути ухвалено практично у будь-який момент", - додала Совгиря.
Верховна Рада позбавила Януковича звання Президента України шляхом ухвалення Закону України від 04.02.2015 № 144-VIII, який наразі чинний.
Конституційність цього закону оскаржувалась до Конституційного Суду України, проте КСУ в грудні 2019 року закрив провадження за цим конституційним поданням зазначивши, що цей спір не є правовим, носить політичний характер, а тому не підсудний Суду.
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Даже если его обьявят легитимным на один день он успеет попросить помощи у Рашки на освобождение Украины от незаконной власти.
Вот и повод для вторжения
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Коломойський та Портнов хочуть поновити Януковича, і він як "легітимний президент" дасть запрос Расії на введення військ
А за расстрел НС ему вообще не вспоминают!
Вот, что бывает, если жевать сопли 8 лет и не привлечь к международному суду преступника.
Он наглеет и садится на голову еще.
Кацапы поставив Зе у власти в Украине видать хотели это сравнение.