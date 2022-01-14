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Янукович (10771) Окружний адмінсуд Києва (536) Совгиря (52)

Янукович подав ще один позов до ОАСК у зв'язку із позбавленням звання президента, - Совгиря

Янукович подав ще один позов до ОАСК у зв'язку із позбавленням звання президента, - Совгиря

Президент-утікач Віктор Янукович подав ще один позов до Окружного адміністративного суду Києва у зв'язку з позбавленням його звання президента.

Про це у Telegram повідомила представник Верховної Ради у Конституційному суді Ольга Совгиря, передає Цензор.НЕТ.

"Янукович В.Ф. подав до ОАСК ще один позов проти Верховної Ради, у якому вимагає визнати відсутність у Верховної Ради повноважень позбавляти звання Президента України у спосіб інший, окрім як шляхом імпічменту", - йдеться в повідомленні.

За її словами, ОАСК вже відкрив провадження у цій справі (№640/39069/21) і призначив справу до розгляду у порядку спрощеного провадження без виклику сторін та проведення судового засідання.

"Тобто рішення суду за цим позовом може бути ухвалено практично у будь-який момент", - додала Совгиря.

Верховна Рада позбавила Януковича звання Президента України шляхом ухвалення Закону України від 04.02.2015 № 144-VIII, який наразі чинний.

Конституційність цього закону оскаржувалась до Конституційного Суду України, проте КСУ в грудні 2019 року закрив провадження за цим конституційним поданням зазначивши, що цей спір не є правовим, носить політичний характер, а тому не підсудний Суду.

Також читайте: Скаргу Януковича і справу про держзраду повернуто до суду першої інстанції

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Топ коментарі
+13
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14.01.2022 12:36
+9
Я от не здивуюся, що кацапідари можуть цього престарєлого недоумка витягти з нафталіну, він напише ще одне звернення, ніби він досі президент і попросить ввести війська в Україну для наведення порядку, як це зробив Токаєв нещодавно.
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14.01.2022 12:34
+7
Вовки могут недурно прибарахлиться. Удвоить , а то и утроить количество шкур.
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14.01.2022 12:32
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Вовки могут недурно прибарахлиться. Удвоить , а то и утроить количество шкур.
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14.01.2022 12:32 Відповісти
Єрмаку трохи бабла відвалити і ОАСК визнає біглого Зєка чинним президентом України. Гроші не пахнуть.
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14.01.2022 12:41 Відповісти
Вот и затравочка пошла на грядущие события.
Даже если его обьявят легитимным на один день он успеет попросить помощи у Рашки на освобождение Украины от незаконной власти.
Вот и повод для вторжения
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14.01.2022 14:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=N33gCVIfdsk "Остановитесь"
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14.01.2022 12:33 Відповісти

Пусть безумная идея -
Вы не рубайте сгоряча.
Вызывайте нас скорее
Через гада главврача!
С уваженьем... Дата. Подпись.
Отвечайте нам, а то,
Если вы не отзовётесь,
Мы напишем... в "Спортлото"!
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14.01.2022 12:34 Відповісти
Я от не здивуюся, що кацапідари можуть цього престарєлого недоумка витягти з нафталіну, він напише ще одне звернення, ніби він досі президент і попросить ввести війська в Україну для наведення порядку, як це зробив Токаєв нещодавно.
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14.01.2022 12:34 Відповісти
при владі зебіла має шанс.
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14.01.2022 12:34 Відповісти
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14.01.2022 12:36 Відповісти
та нічого не зміниться, просто зЕ повернеться до кварталу вже на законних підставах
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14.01.2022 12:37 Відповісти
Лягетивный вернулся, видит вовка совсем дурачок, нужно пока в судах все порешать
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14.01.2022 12:40 Відповісти
Та дайте вже йому звання президента палати №6, нехай порадіє.
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14.01.2022 12:40 Відповісти
Існує наче намір розформувати ОАСК, то що заважає цьому? Вовки, чи потрібність владі?
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14.01.2022 12:40 Відповісти
Десятий місяць намір існує. Та дуже вигідний владі пан Вовк.
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14.01.2022 12:43 Відповісти
ага. і той намір, нібито, невідкладний. тобто - ще вчора мав бути виконаний на час подання.
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14.01.2022 13:20 Відповісти
Вже дев´ять місяців минуло, як бєнінв макака подала у ВР «невідкладний» закон, з ликвідації ОАСК…
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14.01.2022 12:51 Відповісти
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14.01.2022 13:01 Відповісти
Завжди було цікаво, як з юридичної точки зору суд би поянював термін "самоусунення" Януковича.
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14.01.2022 13:04 Відповісти
Віктора Федоровичу,А слабо сісти на літак і прилетіти в Україну,як це зробив Саакашвілі?🤔🤓
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14.01.2022 13:04 Відповісти
Міхо на даху вантажівки до Грузії повертався. у цього, мабуть, фантазії не вистачає щось подібне вигадати.
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14.01.2022 13:25 Відповісти
И думаешь Яныка сразу спеленают и в тюрьму как Саакашвили? Я не удивлюсь если Овоща с помощью самого честного и незаангажированного и рехвормированного суда в мире восстановят в должности. Вот тогда ржака будет. )Или у вас еще есть сомнения после того как *наши* суды отпустили сотни росийских террористов и предателей) У Х***ла будет 100% козырь ввести войска чтобы помочь Овощу вернуть престол.
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14.01.2022 13:27 Відповісти
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14.01.2022 13:04 Відповісти















Voice of Ukraine


@newstop_us

·
https://twitter.com/newstop_us/status/1481947314998718466 11 мин



В ответ
https://twitter.com/BorisenkoBoris @BorisenkoBoris

Коломойський та Портнов хочуть поновити Януковича, і він як "легітимний президент" дасть запрос Расії на введення військ
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14.01.2022 13:24 Відповісти
Біс його знає,що можна чекати від вовчого суду. Бо,як вдомо,гроші ж не пахнуть...
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14.01.2022 13:38 Відповісти
Какой в манду импичмент? Это тело несознательный народ Украины нанял на работу Президентом. Когда оно без уважительной причины не являлось на работу в течении многих дней, сознательный народ Украины его уволил. Совершенно справедливо уволил за прогулы.
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14.01.2022 14:02 Відповісти
Фёдорыч вернись!!!
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14.01.2022 14:16 Відповісти
Чего-то я недоумеваю - разве «президент Украины» это звание? Это же выборная должность. Снова Янык обосрался будучи «проффесором»
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14.01.2022 14:20 Відповісти
Сбежал, оставив рабочее место, прихватив казну государственную и еще права тут качает.
А за расстрел НС ему вообще не вспоминают!
Вот, что бывает, если жевать сопли 8 лет и не привлечь к международному суду преступника.
Он наглеет и садится на голову еще.
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14.01.2022 14:22 Відповісти
Овощ решил что если уже выбрали клоуна наркомана,то на его фоне, он не так уж плохо выглядит.
Кацапы поставив Зе у власти в Украине видать хотели это сравнение.
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14.01.2022 14:23 Відповісти
Хвьодорович жги исчьо
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14.01.2022 22:21 Відповісти
Что мы за народ? За 8 лет даже с рогатки в шапкокрада никто не не набрался смелости! А ведь не было большей твари в нашей истории за все века. Так не бывает ведь.
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04.07.2022 16:58 Відповісти
 
 