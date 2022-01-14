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МЗС про хакерську атаку на урядові сайти: "Висновки робити поки що рано, але існує давня історія російських кібератак проти України"

МЗС про хакерську атаку на урядові сайти:

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко натякнув, що сьогоднішня кібератака на урядові сайти України могла бути справою рук російських хакерів.

Про це американському журналісту Крістоферу Міллеру повідомили у МЗС України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Висновки робити поки що рано, але існує давня історія російських кібератак проти України в минулому", – заявив Ніколенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Хакери, які зламали сайт МЗС, написали "послання" ламаною польською мовою, - ЗМІ Польщі

Фахівці вже займаються поновленням роботи ІТ-систем, додав Ніколенко.

МЗС про хакерську атаку на урядові сайти: Висновки робити поки що рано, але існує давня історія російських кібератак проти України 01

Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.

На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.

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Топ коментарі
+4
Прекратили работу и сайты https://www.treasury.gov.ua/ Государственной казначейской службы , https://www.dsns.gov.ua/ ГСЧС , https://mepr.gov.ua/ Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов , https://mva.gov.ua/ua Министерства по делам ветеранов и https://court.gov.ua/ Судебной власти Украины

Представитель Украинского киберальянса Шон Таунсенд в https://www.facebook.com/ruheight/posts/1355230144925340 Facebook подчеркнул, что подобная хакерская атака стала ожидаемой. Он отметил, что по содержанию и форме это "похоже на взломщиков из неизвестной Федерации или усатой республики".
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14.01.2022 13:01
+3
Да, факт... и Васька не чешись - кацапский пятак торчит.
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14.01.2022 12:42
+3
разом з керівниками усіх зєбланських установ(((
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14.01.2022 12:43
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Да, факт... и Васька не чешись - кацапский пятак торчит.
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14.01.2022 12:42 Відповісти
Представитель Украинского киберальянса Шон Таунсенд в https://www.facebook.com/ruheight/posts/1355230144925340 Facebook подчеркнул, что подобная хакерская атака стала ожидаемой. Он отметил, что по содержанию и форме это "похоже на взломщиков из неизвестной Федерации или усатой республики".
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14.01.2022 13:15 Відповісти
разом з керівниками усіх зєбланських установ(((
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14.01.2022 12:43 Відповісти
може Штати органiзували?

воно ще подумає, воно не зрозумiло...

цей Ніколенко не на машквє МГIмнМО, випадково, закiнчував?
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14.01.2022 12:48 Відповісти
Представник Українського Кіберальянсу Шон Таунсенд https://www.facebook.com/ruheight/posts/1355365411578480 зазначив , що українська влада використовувала завідомо вразливий CMS October і не могла його оновити з травня.

«Тобто двадцять різних міністерств та відомств не змогли оновити свій свідомо дірявий OctoberCMS із травня місяця. І настроїти його правильно теж не змогли. Це все, що вам потрібно знати про потужну систему кібербезпеки та інші кібервійська. І це не райради та не поліклініки, а центральні органи влади»
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14.01.2022 12:51 Відповісти
Иерихонский Кот


@ierikhonsky_kot

·
https://twitter.com/ierikhonsky_kot/status/1481886069603852289 3 ч



Фахівці фсб хакнули "Дію" та набрали кредитів на неймовірно довірливих адептів "Жіжіталізації ВаЗЄлєнського". Це було питанням часу. Тому що розробник "Дії" - мацквачі. Тому що трафік половини провайдерів йде через сервера фсб. Ще дивуєтесь?

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14.01.2022 12:54 Відповісти
Вот поэтому мои родители обошлись без Зелиной тысячи.
Я им парашную сраную "Дiю" даже не дал поставить.
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14.01.2022 13:08 Відповісти
Mikhail Golub


@golub

·
https://twitter.com/golub/status/1481880979069448192 4 ч



Вчера министр Михаил Федоров говорит, что «кибер-безопасность переоценена». Сегодня его и другие государственные сайты показательно взламывают.
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14.01.2022 13:23 Відповісти
гнати таких кацапо-мiнiстрiв. можливо це засланий личаковий кiзячок? зайда?
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14.01.2022 15:58 Відповісти
Вибори онлайн?
Просто забудьте про них.
Захищені та чесні онлайн вибори неможливі навіть у країнах, де рівень кіберзахисту і відповідальність чиновників за зловмисні або непрофесійні дії в десятки разів вище ніж у нас.
Цей випадок ще раз підтвердив: просувати онлайн-вибори в наших умовах - це дуже, дуже небезпечна маячня. Або свідома диверсія.
І ще: хочемо протистояти Росії в кіберсфері - потрібно мати стратегію і бюджет. - https://texty.org.ua/fragments/105353/hakery-nanesly-sohodni-nyshivnyj-udar-po-mriyam-pro-elektronnu-derzhavu/ https://texty.org.ua/fragments/105353/hakery-nanesly-sohodni-nyshivnyj-udar-po-mriyam-pro-elektronnu-derzhavu/

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14.01.2022 12:58 Відповісти
Прекратили работу и сайты https://www.treasury.gov.ua/ Государственной казначейской службы , https://www.dsns.gov.ua/ ГСЧС , https://mepr.gov.ua/ Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов , https://mva.gov.ua/ua Министерства по делам ветеранов и https://court.gov.ua/ Судебной власти Украины

Представитель Украинского киберальянса Шон Таунсенд в https://www.facebook.com/ruheight/posts/1355230144925340 Facebook подчеркнул, что подобная хакерская атака стала ожидаемой. Он отметил, что по содержанию и форме это "похоже на взломщиков из неизвестной Федерации или усатой республики".
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14.01.2022 13:01 Відповісти
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14.01.2022 13:08 Відповісти
Та да, для зеленого МЗС висновки треба робити зранку, бо звечора не виходить? 😲 А може їх ще з бодуна робити? Вони теж війну з кацапією закінчили, чи обкурилися настільки, що повірили у польський слід? 😲🤢🤮
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14.01.2022 13:08 Відповісти
министра цифровой профанации в отставку. и проверить не собирает ли он все данные в одну корзину, чтобы потом разом уничтожить
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14.01.2022 13:13 Відповісти
Фьодарав???

гнати таких кацапо-мiнiстрiв. можливо це засланий личаковий кiзячок? зайда?
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14.01.2022 15:59 Відповісти
и эти люди хотят делать электронные выборы и референдумы по глобальным гос вопросам через дырявую дуйу
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14.01.2022 13:16 Відповісти
Чи у нас хакерів не висточає? Чому не діють у вдповідь?
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14.01.2022 13:29 Відповісти
наши хакери он, сайти нормальні зробити не можуть без потойбічної cms з відкритим вихідним кодом. Не можу згадати жолдного разу, коли заходив хоча-б на один з тих сайтів міністерств, що зараз лежать та яку там корисну информацію знайшов - взагалі - одна вода!
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14.01.2022 14:31 Відповісти
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14.01.2022 13:29 Відповісти
За хакерськими атаками стоїть Кремль - генерал СБУ назвав мету ворога



https://gazeta.ua/articles/politics/_za-hakerskimi-atakami-stoyit-kreml-general-sbu-nazvav-metu-voroga/1066798#comments https://gazeta.ua/articles/politics/_za-hakerskimi-atakami-stoyit-kreml-general-sbu-nazvav-metu-voroga/1066798#comments Коментувати Роздрукувати


Хакерські атаки - одна з фаз гібридної війни. Фото: "Апостроф"

За хакерськими атаками на низку урядових сайтів України стоїть Російська Федерація.

Про це у коментарі https://gazeta.ua/ Gazeta.ua сказав генерал-майор СБУ, військовий оглядач Віктор Ягун.

"Вони в черговий раз використали фейк на рахунок існування якоїсь "колективної думки" у Польщі щодо України. При чому піднімають наративи, які вже давно перейшли в дискусії маргіналів. Написали текст російською мовою. Грамотно написали українською - це говорить про те, що готувалися, взяли перекладачів чи носіїв мови. Тому - однозначно за цим стоїть Росія.

У західного сусіда немає ні таких хакерських груп, ні угрупувань, які б могли здійснити подібну атаку", - каже експерт.

Кремль хоче посіяти розбрат у стосунках України і Польщі, говорить генерал.

"Польща - найближчий наш союзник по НАТО. Наш адвокат, має потужний голос в Європі", - пояснив Ягун.

На сайтах, які зазнали атак, жодних даних громадян не має, зауважив експерт.

"Дія" не зберігає дані громадян. Вона має алгоритм підтягування реєстрів. Навіть сайт підтримки "Дії" нічого не дає.

Всі державні сайти мають "дзеркала". Навіть якщо хакери зламають це "дзеркало", то не матимуть доступ до серверів. На сайтах міністерств, як правило, зберігаються, виключно новини про події, а не інформація службового характеру", - пояснив.

"Ситуація неприємна. Державні сайти США теж зазнавали атаки. Кіберпростір настільки складний, що сказати, що ми щось могли передбачити, недопрацювали - складно. Впораємося і вийдемо з цієї ситуації ще міцнішими", - каже генерал.

"Йде гібридна війна. А вона передбачає не тільки якусь гарячу фазу з танками, але зокрема і хакерські атаки, щоб позбавити нас можливості користуватися критичною інфраструктурою і дестабілізувати ситуацію в країні. Треба розуміти - це одна із фаз гібридної війни", - зазначив Віктор Ягун.
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14.01.2022 13:35 Відповісти
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14.01.2022 13:38 Відповісти
Букви


@Bykvu

·
https://twitter.com/Bykvu/status/1481925509730775040 2 ч



Дивлячись на повідомлення від хакерів на сайтах міністерств і сайт "Дії", який не працює (деталі тут:не можемо не пригадати слів одного міністра…

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14.01.2022 13:52 Відповісти
Фьодарав??? воно звiдки?

гнати таких кацапо-мiнiстрiв. можливо це засланий личаковий кiзячок? зайда?
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14.01.2022 16:04 Відповісти
jcd

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14.01.2022 14:23 Відповісти
вот так однажды просыпаешься известной на весь мир компанией с мега крутыми тестировщиками, девелоперами .... используя CMS c открытым исходным кодом
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14.01.2022 14:26 Відповісти
Якось дуже легко касапи отримають службову інформацію з урядових джерел ...
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14.01.2022 14:53 Відповісти
так в жОПi у ЗеЧма однi кроти на чолi з дЕрьмаком...
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14.01.2022 16:02 Відповісти
а Дiю точно зробили на паРашi? звiдки такi чутки?
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14.01.2022 16:03 Відповісти
 
 