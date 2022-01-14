МЗС про хакерську атаку на урядові сайти: "Висновки робити поки що рано, але існує давня історія російських кібератак проти України"
Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко натякнув, що сьогоднішня кібератака на урядові сайти України могла бути справою рук російських хакерів.
Про це американському журналісту Крістоферу Міллеру повідомили у МЗС України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Висновки робити поки що рано, але існує давня історія російських кібератак проти України в минулому", – заявив Ніколенко.
Фахівці вже займаються поновленням роботи ІТ-систем, додав Ніколенко.
Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.
На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.
При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.
Будь ласка, зачекайте...
воно ще подумає, воно не зрозумiло...
цей Ніколенко не на машквє МГIмнМО, випадково, закiнчував?
«Тобто двадцять різних міністерств та відомств не змогли оновити свій свідомо дірявий OctoberCMS із травня місяця. І настроїти його правильно теж не змогли. Це все, що вам потрібно знати про потужну систему кібербезпеки та інші кібервійська. І це не райради та не поліклініки, а центральні органи влади»
@ierikhonsky_kot
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https://twitter.com/ierikhonsky_kot/status/1481886069603852289 3 ч
Фахівці фсб хакнули "Дію" та набрали кредитів на неймовірно довірливих адептів "Жіжіталізації ВаЗЄлєнського". Це було питанням часу. Тому що розробник "Дії" - мацквачі. Тому що трафік половини провайдерів йде через сервера фсб. Ще дивуєтесь?
Я им парашную сраную "Дiю" даже не дал поставить.
@golub
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https://twitter.com/golub/status/1481880979069448192 4 ч
Вчера министр Михаил Федоров говорит, что «кибер-безопасность переоценена». Сегодня его и другие государственные сайты показательно взламывают.
Просто забудьте про них.
Захищені та чесні онлайн вибори неможливі навіть у країнах, де рівень кіберзахисту і відповідальність чиновників за зловмисні або непрофесійні дії в десятки разів вище ніж у нас.
Цей випадок ще раз підтвердив: просувати онлайн-вибори в наших умовах - це дуже, дуже небезпечна маячня. Або свідома диверсія.
І ще: хочемо протистояти Росії в кіберсфері - потрібно мати стратегію і бюджет. - https://texty.org.ua/fragments/105353/hakery-nanesly-sohodni-nyshivnyj-udar-po-mriyam-pro-elektronnu-derzhavu/ https://texty.org.ua/fragments/105353/hakery-nanesly-sohodni-nyshivnyj-udar-po-mriyam-pro-elektronnu-derzhavu/
Представитель Украинского киберальянса Шон Таунсенд в https://www.facebook.com/ruheight/posts/1355230144925340 Facebook подчеркнул, что подобная хакерская атака стала ожидаемой. Он отметил, что по содержанию и форме это "похоже на взломщиков из неизвестной Федерации или усатой республики".
гнати таких кацапо-мiнiстрiв. можливо це засланий личаковий кiзячок? зайда?
https://gazeta.ua/articles/politics/_za-hakerskimi-atakami-stoyit-kreml-general-sbu-nazvav-metu-voroga/1066798#comments https://gazeta.ua/articles/politics/_za-hakerskimi-atakami-stoyit-kreml-general-sbu-nazvav-metu-voroga/1066798#comments Коментувати Роздрукувати
Хакерські атаки - одна з фаз гібридної війни. Фото: "Апостроф"
За хакерськими атаками на низку урядових сайтів України стоїть Російська Федерація.
Про це у коментарі https://gazeta.ua/ Gazeta.ua сказав генерал-майор СБУ, військовий оглядач Віктор Ягун.
"Вони в черговий раз використали фейк на рахунок існування якоїсь "колективної думки" у Польщі щодо України. При чому піднімають наративи, які вже давно перейшли в дискусії маргіналів. Написали текст російською мовою. Грамотно написали українською - це говорить про те, що готувалися, взяли перекладачів чи носіїв мови. Тому - однозначно за цим стоїть Росія.
У західного сусіда немає ні таких хакерських груп, ні угрупувань, які б могли здійснити подібну атаку", - каже експерт.
Кремль хоче посіяти розбрат у стосунках України і Польщі, говорить генерал.
"Польща - найближчий наш союзник по НАТО. Наш адвокат, має потужний голос в Європі", - пояснив Ягун.
На сайтах, які зазнали атак, жодних даних громадян не має, зауважив експерт.
"Дія" не зберігає дані громадян. Вона має алгоритм підтягування реєстрів. Навіть сайт підтримки "Дії" нічого не дає.
Всі державні сайти мають "дзеркала". Навіть якщо хакери зламають це "дзеркало", то не матимуть доступ до серверів. На сайтах міністерств, як правило, зберігаються, виключно новини про події, а не інформація службового характеру", - пояснив.
"Ситуація неприємна. Державні сайти США теж зазнавали атаки. Кіберпростір настільки складний, що сказати, що ми щось могли передбачити, недопрацювали - складно. Впораємося і вийдемо з цієї ситуації ще міцнішими", - каже генерал.
"Йде гібридна війна. А вона передбачає не тільки якусь гарячу фазу з танками, але зокрема і хакерські атаки, щоб позбавити нас можливості користуватися критичною інфраструктурою і дестабілізувати ситуацію в країні. Треба розуміти - це одна із фаз гібридної війни", - зазначив Віктор Ягун.
@Bykvu
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https://twitter.com/Bykvu/status/1481925509730775040 2 ч
Дивлячись на повідомлення від хакерів на сайтах міністерств і сайт "Дії", який не працює (деталі тут:не можемо не пригадати слів одного міністра…
гнати таких кацапо-мiнiстрiв. можливо це засланий личаковий кiзячок? зайда?