Вищий антикорсуд засудив експрокурора Чеботарьова до п’яти років позбавлення волі

14 січня Вищий антикорупційний суд засудив колишнього прокурора Київської обласної прокуратури Володимира Чеботарьова до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Експрокурора обвинувачували у шахрайстві і підбурені до дачі хабаря.

Про це передає Цензор.НЕТ з посиланням на відеотрансляцію суду.

"Суд доходить висновку, що обвинуваченому необхідно призначити основне покарання за ч.1 ст.190 кримінального кодексу у виді обмеження волі на рівні нижньої межі для відповідного покарання. А за ч.3 ст.369, з урахуванням ч.3 ст.68 кримінального кодексу, у виді позбавлення волі на строк п'ять років", - йдеться у зачитаному суддею ВАКС Лесею Федорак вироці.

Також читайте: Колишнього військового прокурора засуджено до 7 років в'язниці за заволодіння речовими доказами - $38 тис. і 60,5 тис. грн