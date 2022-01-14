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Новини Хабарники
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хабар (4641) Київська область (3803) прокурор (612)

Вищий антикорсуд засудив експрокурора Чеботарьова до п’яти років позбавлення волі

Вищий антикорсуд засудив експрокурора Чеботарьова до п’яти років позбавлення волі

14 січня Вищий антикорупційний суд засудив колишнього прокурора Київської обласної прокуратури Володимира Чеботарьова до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Експрокурора обвинувачували у шахрайстві і підбурені до дачі хабаря.

Про це передає Цензор.НЕТ з посиланням на відеотрансляцію суду.

"Суд доходить висновку, що обвинуваченому необхідно призначити основне покарання за ч.1 ст.190 кримінального кодексу у виді обмеження волі на рівні нижньої межі для відповідного покарання. А за ч.3 ст.369, з урахуванням ч.3 ст.68 кримінального кодексу, у виді позбавлення волі на строк п'ять років", - йдеться у зачитаному суддею ВАКС Лесею Федорак вироці.

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Оперативненько, и 6 лет не прошло, но у него есть шанс на реванш и компенсацию из нашего кармана.
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14.01.2022 12:53 Відповісти
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14.01.2022 13:03 Відповісти
Если его уже засуджено то о каких пооцессульных обовязках типа :

прибувати до суду за кожною вимогою, не відлучатися з м. Києва без дозволу суду, повідомляти суд про зміну свого місце проживання, здати на зберігання до Державної міграційної служби України паспорти для виїзду за кордон.....

идёт речь?
Так бы сразу и писали шо умовно, т е никак.
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14.01.2022 13:09 Відповісти
чомусь зовсім не видно затриманих на міьйонних хабарях та відкатах.
це означає що "МАЛО" брати не можна, бо посадять.
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14.01.2022 13:20 Відповісти
Антикорсуд.
Анти-суд или антиррозионный суд?
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14.01.2022 13:46 Відповісти
главное конфискация. Это вся жизнь на смарку. Вот , главное - уничтожить цель всей жизни. Парашенко и ЗЕку - конфискацию и срок. Забрать все, что выведено из Украины в офшоры.
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14.01.2022 14:18 Відповісти
А Аваков там звісно ж не до чого...
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14.01.2022 18:20 Відповісти
 
 