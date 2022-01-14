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армія рф (16180) Придністров’я (448) провокація (778) розвідка (3804)

Російські спецслужби готують провокації проти солдатів армії РФ у Придністров'ї для звинувачення в цьому України, - розвідка

Російські спецслужби готують провокації проти солдатів армії РФ у Придністров'ї для звинувачення в цьому України, - розвідка

Російські спецслужби готують провокації проти військовослужбовців ЗС РФ, щоб звинуватити в цьому Україну. У військові підрозділи країни-агресора та її сателітів надходять розпорядження про підготовку до таких провокацій

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці ГУР Міноборони.

"За інформацією воєнної розвідки України 13 січня у 3 омсбр ЗС Придністровського регіону Республіки Молдова було проведено службову нараду під час якої особовому складу доведено, що очікуються провокації зі сторони України в районі н. п. Ковбасна (артсклади оперативної групи військ РФ).

Розпорядження про приведення бригади у вищі ступені бойової готовності не доводились, але було наголошено про готовність особового складу "за першою командою" виконувати завдання за призначенням", - відзначається у повідомленні.

У інформацї підкреслюється: "На сьогодні відпустки та звільнення особового складу не скасовано, але командирам/начальникам наказано довести до підлеглих необхідність прибути до військової частини за визначеним сигналом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дві третини військ РФ біля кордонів України перекинуто з інших регіонів Росії, - Пентагон
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Топ коментарі
+19
Цікавий факт: Google на українське «С» видає «скільки років нашому придурку?».
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14.01.2022 13:05
+19
Скільки за пасасать, кацапка?
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14.01.2022 13:07
+17
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14.01.2022 13:07
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14.01.2022 13:05 Відповісти
"Ээх! Такую страну просрали!" (С)
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14.01.2022 13:28 Відповісти
Цікавий факт: Google на українське «С» видає «скільки років нашому придурку?».
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14.01.2022 13:05 Відповісти
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14.01.2022 13:18 Відповісти
55 чи 56. З них половину він працював чиновником. І синка протягнув у владу. Щоб передати йому Україну в спадщину. Та щось пішло не так... Зєбіл помішав....
А мільярдером він став зовсім випадково. І одразу все витратив на богадільність. І зараз в боргах. Приїхав до нас клубніку збирати і унітази мити.
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14.01.2022 13:47 Відповісти
також 17 лютого готує провокації в день свого арешту і сивий побратим Медведчука...
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14.01.2022 13:06 Відповісти
Скільки за пасасать, кацапка?
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14.01.2022 13:07 Відповісти
так это ж рузки скрепы. они делают это бесплатно
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14.01.2022 13:20 Відповісти
Мимосрав, можеш пасасать у

він каже, що дасть тобі бєсплатно ))
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14.01.2022 13:31 Відповісти
Вот это ваше седое и бородатое ЧМО? А Зеля решил его уже арестовать? Своего хозяина? Охренеть.

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14.01.2022 13:10 Відповісти
свято наближається...

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14.01.2022 13:34 Відповісти
Да, батенька, ну вы и засрались там. По самое нихочу. Свиньи - они и есть свиньи. Вам уже в мозгах никто порядок не наведет, убогие. Смачного.
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14.01.2022 13:58 Відповісти
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14.01.2022 14:59 Відповісти
Вашим засранным мозгам уже никто не поможет. Свиньи - они и есть свиньи. Смачного
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14.01.2022 15:18 Відповісти
Це звісна річ картинко.

Набагато цікавіше буде, коли усі телеканали будуть показувати, у рамках цього кримінального впровадження очну ставку між Порошенко та його політичним керівником, Віктором Медведчуком. І особи цікавими будуть питання не про вугілля, а про передачу Медведчуку нафтогону.
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14.01.2022 15:28 Відповісти
Мне не нужно лишний раз показывать ваши засранные мозги. Я это и так хорошо знаю. Поэтому повторю, если не дошло до сих пор -- Вашим засранным мозгам уже никто не поможет. Свиньи - они и есть свиньи. Смачного
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14.01.2022 15:51 Відповісти


Чекаю переграв дебатів СТАДІОН
нихто в Борісполі чипати всі телеканали ))))
будут_ повернеться видадуть арешт
ось видвинути підпис
превишає полномоччя превишення
Кучма аж пів години
виніс звільнив


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14.01.2022 16:00 Відповісти
"... початок добичи сланцевого газу...."
"... І особи цікавими..."

Там сплошные перлы "щирого українця" из-за поребрика.
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14.01.2022 16:30 Відповісти
Раше срочно нужен "казус бели" и в Приднестровье. Чтобы организовать вторжение со всех сторон.
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14.01.2022 13:07 Відповісти
Мілковато. Я думаю , що у них заготовленні більш масштабні сценарії провокацій, на кшталт збиття малайзійського "Боїнгу"
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14.01.2022 13:14 Відповісти
Я думаю в Крыму рванут что-то ублюдки рашиские
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14.01.2022 13:20 Відповісти
Біля Слав'янську, щоб зробити провокацію, та ще і зірвати початок добичи сланцевого газу.
Військова розвідка доповідає, що на наступних двух тижднях.
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14.01.2022 15:01 Відповісти
Ну, якщо хоч трошки повірити звєздє, то...
"...

Стоит отметить, что упомянутые артсклады находятся всего в 2 км от территории Украины, причем на одном из участков дорога, ведущая оттуда в Рыбницу, проходит прямо по границе с Украиной.

При этом, как утверждалось в https://www.youtube.com/watch?v=_asTzuOXVks сюжете телеканала Минобороны России "Звезда", снятом об этом объекте в 2018 году, никаких признаков наличия самой границы в этой местности не было - "ни колючей проволоки, ни заборов, ни рва".

При этом данный объект, охраняющийся военнослужащими оперативной группы российских войск в Приднестровье, позиционируется как крупнейший склад боеприпасов в Европе и крупнейший склад вооружения российской армии за границей.

"Эксперты говорят, что если хранящиеся в Колбасне запасы взорвутся, то детонация от этого взрыва может быть сравнима со взрывом ядерной бомбы в Хиросиме", - заявлялось в телепрограмме российского Минобороны.
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14.01.2022 17:59 Відповісти
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14.01.2022 13:07 Відповісти
''империя'' зла,вранья и неадакватности.....
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14.01.2022 13:07 Відповісти
чому на 8-му році війни постачання цієї армії іде через територію України ?
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14.01.2022 13:08 Відповісти
Воно но йде через Україну. Контрактники там - місцеві аборигени, яким роздали російська паспорти. Офіцери з росії прибувають у цивільному під прикриттям через Кишинів. Нам на складах залишився старий совдепівський мотлох. Сама території т.зв. ПМР потрібна кацапам лише як точка дестабілізації Молдови та України.
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14.01.2022 13:17 Відповісти
а їдять вони що ? ПММ, форма, запчастини тощо звідки ? у нас є розвідка ,СБУ є ? тоді чому кацапські офіцери в цивільному їздять через нашу територію ?
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14.01.2022 13:26 Відповісти
Я ж тобі кажу, що вони НЕ ЇЗДЯТЬ через нашу територію. Вони їздять через Румунію та Молдову, як звичайні громадяни, в цивільному, під прикриттям. Їх там - до чотирьох тисяч рил, хіба проблема їх прогодувати. Крім того, більшість - контрактники, вони ходять як на роботу і охороняють той старий мотлох, який там залишився з часів 14- армії. Охороняють, до речі, погано. Знаю точно,що в 2014-му можна було купити АКМ-74 за 300 доларів з тих складів у Одеській області.
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14.01.2022 13:37 Відповісти
Молдова зараз як раз зацікавлена позбутися цієї ракової пухлини . я впевнений що їздять і возять : 1 з кацапстаном немає навіть визового режиму . 2 я живу на Сумщині і бачу скільки машин з кацапськими та придністровськими номерами проходить трасою Київ - Москва , а також скільки залізничного кацапського транспорту проходить щодня .
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14.01.2022 13:49 Відповісти
Не постачається армія рф в Придністров'ї через Україну з 2014 року
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14.01.2022 15:21 Відповісти
Готовят "200". Мамки раССеи,Ану напряглись,быстрее рожайте бо "пушечное мясо заканчивается"!
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14.01.2022 13:10 Відповісти
Напугали ежа голой жопой и с Молдовы свалите недоноски и с Украины ..
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14.01.2022 13:10 Відповісти
Так перекройте границу с непризнаным приднестровьем и перестаньте работать в интересах врага. Х***ло еще и устроит провокацию с помощью кацапов которых вы пускаете в Украину несмотря на 8 лет войны
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14.01.2022 13:11 Відповісти
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14.01.2022 13:13 Відповісти
Ну тут то совершенно не чему удивляться. Основными направлениями провокаций будут служить линия соприкосновения с ОРДЛО, и Приднестровьем, акватории Азовского и Черного морей и аннексированным Крымом. Кроме это вполне вероятны провокации на украинско - белорусской границе.. и только в последнюю очередь, что маловероятно но возможно ( согласно гибридной практике Кремля) именно на границе Украины и РФ.
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14.01.2022 13:15 Відповісти
А шо молдаване ?

они приготовились выгонять кацапов ?
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14.01.2022 13:19 Відповісти
А ми?
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14.01.2022 15:22 Відповісти
Зовсім не паливно буде.
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14.01.2022 13:19 Відповісти
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14.01.2022 13:22 Відповісти
Вангую, що як доказ, приведуть недолугу операцію з викрадення у Молдові Чауса.
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14.01.2022 13:25 Відповісти
Скоро от всей параши останется только Колбасная по 2,20.
Да и то только потому, что это временно оккупированная территория Молдовы.
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14.01.2022 13:27 Відповісти
Не залишиться...))

"Эксперты говорят, что если хранящиеся в Колбасне запасы взорвутся, то детонация от этого взрыва может быть сравнима со взрывом ядерной бомбы в Хиросиме",
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14.01.2022 18:05 Відповісти
Оно там неплохо рассредоточено. Инфа из вторых рук.
Но разлетаться далеко будет. Даже до 2-х сёл в Украине достанет.
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14.01.2022 19:10 Відповісти
Постачання армії РФ в придністровї можливе тільки через територію України. Ще є шлях через Молдову але він можливий тільки через територію Румунії. Не думаю що румуни це могли б дозволити. Тому тут питання не тільки до Зеленського а й до Порошенка.
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14.01.2022 13:29 Відповісти
по любому те склады не для добра
подрывайте
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14.01.2022 13:30 Відповісти
Там як зірветься,то велику частину вінниччини накриє.
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14.01.2022 14:20 Відповісти
В колбасной будет ковбасня! Мне другое интересно - почему Украина до сих пор наглухо не перекрыла границу и погранпереход на границе Украины и прокацапского приднестровья? Шо у нас кто то на этом бабло рубит? Или это для нашей страны очень важно??
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14.01.2022 13:31 Відповісти
Сейчас посмотрел в гугле - оказывается у приднестровья с Украиной аж три (3) погрнперехода и все работают с полной нагрузкой. А с какого я извиняюсь яух это именно так? Кто мне может объяснить? Почему мы не проявляем твёрдости в отношениях с прокацапскими режимами? Опять мне будут тыкать договорами с рашкой? Но это же смешно, рашка н а с р Ала на такие договоренности а мы продолжаем нюхать??? Пусть через Молдову ездят путлеровский посипаки или вообще с их паспортами не пускать…
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14.01.2022 13:55 Відповісти
А ничего, что ранее там был СССР и потому некоторые газопроводы к селам Винницкой области сначала заходят на непризнанное Приднестровье? Своим селам и перекроем.

А на Донбассе некоторые водопроводы сначала по оккупированной территории, а потом снова по нашей.

А уголь как покупали у Кацапии, так и покупаем, так как те же месторождения в Казахстане оказывается давно принадлежат кацапам. Та же петрушка с электроэнергией в Беларуси, так как та АЭС по факту кацапская.

Так уже сложилось за 7 лет. Рвать надо было в 2014-м, до Иловайска, а не подписывать Минские договорняки.
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14.01.2022 15:11 Відповісти
совок ранее везде был. А я разве про газо и водопроводы писал?я писал что закрыть транспортные переходы по которым фуры с приднепровскими номерами ездят а гражданам визы ввести. Может тогда и про колбасную сказки писать не будут. Пусть через молдавские переходы ездят, пусть их молдаване регулируют они ведь Приднестровская Модавская республика…согласись что 2014 есть 2014, но с чего то всеравно начинать надо.
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14.01.2022 17:10 Відповісти
Газо и водопроводы я привел в качестве примера.

Фуры в Приднестровье? Мне рассказывали, что в 2014-2015-м годах, Украина ежедневно отправляла на полуостров не менее 160 фур с продовольствием, а вся контрабанда на полуострова тогда крышевалась двумя Сенями - Яценюком и Аваковым. А контрабанда с ЛДНР тогда была отдана на откуп Порошенко и там, где стояли ЗСУ провоза контрабанды не было - ставили на участок Нацгвардию и гнали колоннами и эшелонами.

Согласен, что должна контролировать Молдова, но Тирасполь не пропускает на восточную границу молдавских пограничников, потому Кишинев всегда договаривается с Киевом, если ему надо слегка прижать Тирасполь.
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14.01.2022 17:29 Відповісти
А дома с жителями параши взрывать будут?
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14.01.2022 13:37 Відповісти
А Фан Фан умрет? Умрёт умрет успокойся….
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14.01.2022 17:11 Відповісти
Над сходом України вільно літають кацапи.(( Ждем коли впаде ,тепер вже кацапський літак за замовленням ...
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14.01.2022 13:38 Відповісти
Фонарь из плексигласа, хорошо раньше шёл на наборные ручки для ножей.
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14.01.2022 15:12 Відповісти
Не задавили тогда вовремя это коммуняцкое гетто.
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14.01.2022 13:40 Відповісти
З Молдови ******* мамалигою.....
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14.01.2022 13:43 Відповісти
Якщо українці з цього всього сміються значить погані справи у запоребрикового фюрера
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14.01.2022 13:55 Відповісти
И ещё...На Ю\го востоке Украины где стоят солдаты у границы Украины есть

ПРЯМые рейс в РОСТОВ на ДОНУ и КРАСНОДАР с компанией BUS PRESTIGE

С декабря открылся регулярный ПРЯМОЙ рейс в РОСТОВ на ДОНУ и КРАСНОДАР, без пересадок на таможне. Привозим к месту прибытия чётко в назначенное время. На линии: новые большие автобусы евро класса, два водителя, сопровождение диспетчера во время всей поездки.



С НАМИ НАДЕЖНО, КОМФОРТНО И БЫСТРО. У Верещук говорят , какая разница, такое было и до 22 июня 1941 г на советской германской границе
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14.01.2022 13:56 Відповісти
зеленодупі мавпи на кшалт верещщук - це тупі потвори..
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14.01.2022 14:28 Відповісти
Приднестровье было логичным ответом на оккупацию крыма
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14.01.2022 14:00 Відповісти
Ой, я тут нєпрічьом... І нафіга я ото на форумі постійно за ту Колбасну писав, тепер кацапи почули і прінялі к ісполнєнію
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14.01.2022 14:02 Відповісти
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14.01.2022 14:12 Відповісти
Закрыть на *** на глухо гарницу с этими дебильными и нищими приднестровцами , И этой фашисткой российской респуплике -Приднестровье прийдёт конец за 2-3 месяца!! Умники *****!! А если перекрыть им газ, который проходит через Украину , то вообще за недёлю это Приднестровье, замерзнуть как гавно в проруби!! Просто у нас президент Зеленский дебил и трус!!!
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14.01.2022 14:20 Відповісти
следите за рашистами, эти нацисты если не пулями то будут травить газом!
когда оленевод заявил о химоружии,
то я сразу понял, что они его обязательно применят в случае наступления, как было в Сирии...
а потом обвинят Запад и ВСУ, создав постановочные кадры, в своих продажных СМИ
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14.01.2022 15:07 Відповісти
Наша разведка говорит, что по их сведениям это может быть в ближайшие 2 недели возле Славянска. Заодно сорвут нам добычу сланцевого газа.
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14.01.2022 15:15 Відповісти
Во сколько срок годности моста крымского заканчивается?
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14.01.2022 15:16 Відповісти
Він вічний, як *****
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14.01.2022 15:24 Відповісти
Погода шепчет, что тяжко будет наступать цапам по всем возможным фронтам.
Поэтому просто чистим кулемет и ждем, не тратя нервы на бесполезные переживания.
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14.01.2022 16:42 Відповісти
Блин, я говорил!

Пока они в Казахстане ковырялись, надо было полк Азов туда в отпуск отправить!

И не было бы никакого Приднестровья. А у Украины было бы оружие.
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14.01.2022 17:37 Відповісти
 
 