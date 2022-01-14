Російські спецслужби готують провокації проти солдатів армії РФ у Придністров'ї для звинувачення в цьому України, - розвідка

Російські спецслужби готують провокації проти військовослужбовців ЗС РФ, щоб звинуватити в цьому Україну. У військові підрозділи країни-агресора та її сателітів надходять розпорядження про підготовку до таких провокацій

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці ГУР Міноборони.

"За інформацією воєнної розвідки України 13 січня у 3 омсбр ЗС Придністровського регіону Республіки Молдова було проведено службову нараду під час якої особовому складу доведено, що очікуються провокації зі сторони України в районі н. п. Ковбасна (артсклади оперативної групи військ РФ).

Розпорядження про приведення бригади у вищі ступені бойової готовності не доводились, але було наголошено про готовність особового складу "за першою командою" виконувати завдання за призначенням", - відзначається у повідомленні.

У інформацї підкреслюється: "На сьогодні відпустки та звільнення особового складу не скасовано, але командирам/начальникам наказано довести до підлеглих необхідність прибути до військової частини за визначеним сигналом".

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