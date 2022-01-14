Російські спецслужби готують провокації проти солдатів армії РФ у Придністров'ї для звинувачення в цьому України, - розвідка
Російські спецслужби готують провокації проти військовослужбовців ЗС РФ, щоб звинуватити в цьому Україну. У військові підрозділи країни-агресора та її сателітів надходять розпорядження про підготовку до таких провокацій
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці ГУР Міноборони.
"За інформацією воєнної розвідки України 13 січня у 3 омсбр ЗС Придністровського регіону Республіки Молдова було проведено службову нараду під час якої особовому складу доведено, що очікуються провокації зі сторони України в районі н. п. Ковбасна (артсклади оперативної групи військ РФ).
Розпорядження про приведення бригади у вищі ступені бойової готовності не доводились, але було наголошено про готовність особового складу "за першою командою" виконувати завдання за призначенням", - відзначається у повідомленні.
У інформацї підкреслюється: "На сьогодні відпустки та звільнення особового складу не скасовано, але командирам/начальникам наказано довести до підлеглих необхідність прибути до військової частини за визначеним сигналом".
Будь ласка, зачекайте...
А мільярдером він став зовсім випадково. І одразу все витратив на богадільність. І зараз в боргах. Приїхав до нас клубніку збирати і унітази мити.
він каже, що дасть тобі бєсплатно ))
Набагато цікавіше буде, коли усі телеканали будуть показувати, у рамках цього кримінального впровадження очну ставку між Порошенко та його політичним керівником, Віктором Медведчуком. І особи цікавими будуть питання не про вугілля, а про передачу Медведчуку нафтогону.
Чекаю переграв дебатів СТАДІОН
нихто в Борісполі чипати всі телеканали ))))
будут_ повернеться видадуть арешт
ось видвинути підпис
превишає полномоччя превишення
Кучма аж пів години
виніс звільнив
"... І особи цікавими..."
Там сплошные перлы "щирого українця" из-за поребрика.
Військова розвідка доповідає, що на наступних двух тижднях.
"...
Стоит отметить, что упомянутые артсклады находятся всего в 2 км от территории Украины, причем на одном из участков дорога, ведущая оттуда в Рыбницу, проходит прямо по границе с Украиной.
При этом, как утверждалось в https://www.youtube.com/watch?v=_asTzuOXVks сюжете телеканала Минобороны России "Звезда", снятом об этом объекте в 2018 году, никаких признаков наличия самой границы в этой местности не было - "ни колючей проволоки, ни заборов, ни рва".
При этом данный объект, охраняющийся военнослужащими оперативной группы российских войск в Приднестровье, позиционируется как крупнейший склад боеприпасов в Европе и крупнейший склад вооружения российской армии за границей.
"Эксперты говорят, что если хранящиеся в Колбасне запасы взорвутся, то детонация от этого взрыва может быть сравнима со взрывом ядерной бомбы в Хиросиме", - заявлялось в телепрограмме российского Минобороны.
они приготовились выгонять кацапов ?
Да и то только потому, что это временно оккупированная территория Молдовы.
"Эксперты говорят, что если хранящиеся в Колбасне запасы взорвутся, то детонация от этого взрыва может быть сравнима со взрывом ядерной бомбы в Хиросиме",
Но разлетаться далеко будет. Даже до 2-х сёл в Украине достанет.
подрывайте
А на Донбассе некоторые водопроводы сначала по оккупированной территории, а потом снова по нашей.
А уголь как покупали у Кацапии, так и покупаем, так как те же месторождения в Казахстане оказывается давно принадлежат кацапам. Та же петрушка с электроэнергией в Беларуси, так как та АЭС по факту кацапская.
Так уже сложилось за 7 лет. Рвать надо было в 2014-м, до Иловайска, а не подписывать Минские договорняки.
Фуры в Приднестровье? Мне рассказывали, что в 2014-2015-м годах, Украина ежедневно отправляла на полуостров не менее 160 фур с продовольствием, а вся контрабанда на полуострова тогда крышевалась двумя Сенями - Яценюком и Аваковым. А контрабанда с ЛДНР тогда была отдана на откуп Порошенко и там, где стояли ЗСУ провоза контрабанды не было - ставили на участок Нацгвардию и гнали колоннами и эшелонами.
Согласен, что должна контролировать Молдова, но Тирасполь не пропускает на восточную границу молдавских пограничников, потому Кишинев всегда договаривается с Киевом, если ему надо слегка прижать Тирасполь.
ПРЯМые рейс в РОСТОВ на ДОНУ и КРАСНОДАР с компанией BUS PRESTIGE
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С НАМИ НАДЕЖНО, КОМФОРТНО И БЫСТРО. У Верещук говорят , какая разница, такое было и до 22 июня 1941 г на советской германской границе
когда оленевод заявил о химоружии,
то я сразу понял, что они его обязательно применят в случае наступления, как было в Сирии...
а потом обвинят Запад и ВСУ, создав постановочные кадры, в своих продажных СМИ
Поэтому просто чистим кулемет и ждем, не тратя нервы на бесполезные переживания.
Пока они в Казахстане ковырялись, надо было полк Азов туда в отпуск отправить!
И не было бы никакого Приднестровья. А у Украины было бы оружие.