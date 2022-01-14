Європейці збільшили вивезення газу з України втричі на тлі держрегулювання цін, - "Оператор ГТС"

Обсяг реекспорту газу з України 12 січня збільшився майже втричі до 9,6 млн м3/добу, порівняно з 3,5 млн м3/добу 11 січня. Постачання за межі країни зростають на фоні прийняття урядом постанови про державне регулювання ціни газу для аграрних підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані "Оператора ГТС".

За 1-12 січня, за даними "Оператора ГТС", реекспорт газу з України становив 31 млн м3. У грудні обсяг викачаного з України газу становив 329 млн м3 газу. Це газ, який європейські компанії зберігають в українських ПСГ.

За даними "Укртрансгазу" - оператора підземних сховищ - компанії-нерезиденти зберігають в Україні 460 млн м3 газу.

Загальні запаси становлять 12,6 млрд м3 з яких 4,7 млрд м3 - технологічний газ, який потрібен для функціонування ПСГ.

Нагадаємо, 30 грудня Кабмін ухвалив постанову, якою зобов'язав приватні компанії в Україні продавати до 20% свого газу за пільговою ціною агрохолдингами та компаніями-виробниками хлібопродуктів, молочної продукції та іншого.

Пізніше Мінагрополітики оприлюднило список компаній, які мають право на пільговий газ. До списку із 6 тис. компаній увійшли найбільші агрохолдинги країни.

Асоціація газовидобувних компаній заявила, що рішення уряду про часткову експропріацію газу призведе до падіння видобутку на 1 млрд м3, а європейські трейдери відреагували на ініціативу реекспортом газу назад до Європи.