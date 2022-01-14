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Європейці збільшили вивезення газу з України втричі на тлі держрегулювання цін, - "Оператор ГТС"

Європейці збільшили вивезення газу з України втричі на тлі держрегулювання цін, -

Обсяг реекспорту газу з України 12 січня збільшився майже втричі до 9,6 млн м3/добу, порівняно з 3,5 млн м3/добу 11 січня. Постачання за межі країни зростають на фоні прийняття урядом постанови про державне регулювання ціни газу для аграрних підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані "Оператора ГТС".

За 1-12 січня, за даними "Оператора ГТС", реекспорт газу з України становив 31 млн м3. У грудні обсяг викачаного з України газу становив 329 млн м3 газу. Це газ, який європейські компанії зберігають в українських ПСГ.

За даними "Укртрансгазу" - оператора підземних сховищ - компанії-нерезиденти зберігають в Україні 460 млн м3 газу.

Загальні запаси становлять 12,6 млрд м3 з яких 4,7 млрд м3 - технологічний газ, який потрібен для функціонування ПСГ.

Нагадаємо, 30 грудня Кабмін ухвалив постанову, якою зобов'язав приватні компанії в Україні продавати до 20% свого газу за пільговою ціною агрохолдингами та компаніями-виробниками хлібопродуктів, молочної продукції та іншого.

Пізніше Мінагрополітики оприлюднило список компаній, які мають право на пільговий газ. До списку із 6 тис. компаній увійшли найбільші агрохолдинги країни.

Асоціація газовидобувних компаній заявила, що рішення уряду про часткову експропріацію газу призведе до падіння видобутку на 1 млрд м3, а європейські трейдери відреагували на ініціативу реекспортом газу назад до Європи.
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Топ коментарі
+5
Кто же это сделал то? А кто летом газ не купил, а вкатал в "Велике ************" , а ублюдки зелёные?
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14.01.2022 13:25
+5
Що за маячню ці проплачені козли несуть, зараз зима, само собою що забирають свій газ з сховищ який там був на тимчасовому зберіганні. Треба ту злодійкувату шоблу Фірташа і ко. взагалі розігнати і повернути енергосектор в держвласність
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14.01.2022 13:30
+2
Дебил, газ их, у нас только хранили.
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14.01.2022 13:55
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Что интересно, на всей этой осенне-зимней свистопляске с поставками газа в Европу, орда не заработала ничего, от слова совсем. Потому что у нее остались только долгосрочные контракты до 2023 г с фиксированной ценой. Заработала Норвегия и США. пуйло опять всех переиграло.
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14.01.2022 13:18 Відповісти
Кто же это сделал то? А кто летом газ не купил, а вкатал в "Велике ************" , а ублюдки зелёные?
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14.01.2022 13:25 Відповісти
Ублюдок шоколадный, а почему этого не сделала богатая Европа? Отвечай.
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14.01.2022 13:58 Відповісти
УО!
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14.01.2022 14:18 Відповісти
Та навіть у "велике брехівництво" (маю на увазі рекламу, бо притомні знають, що програми "Велике будівництво" не існує) не вклали. Вклали у хатинки Юзіків, телеканали Зєлєнского, автомобілі Арахамії і інших, наближених до Кварталу. Інші зелені (рядові зебіли) смокчуть, як і решта українців. Хіба що вони - члеи сім'ї Ахмєтова, Фірташа, чи Коломойського.
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14.01.2022 13:58 Відповісти
Що за маячню ці проплачені козли несуть, зараз зима, само собою що забирають свій газ з сховищ який там був на тимчасовому зберіганні. Треба ту злодійкувату шоблу Фірташа і ко. взагалі розігнати і повернути енергосектор в держвласність
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14.01.2022 13:30 Відповісти
Зараз тебе заспамять,яке б розумне твоє повідомлення не було. Бо воно проти керівної і спрямовуючої волі ЄС.
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14.01.2022 13:36 Відповісти
Та поставити мітбола керувати!
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14.01.2022 13:57 Відповісти
В который раз убеждаюсь, что все так называемые "инвесторы" в Украине работают исключительно по принципу вымывания украинских природных ресурсов по низкой себестоимости и перепродажу в Европу по "рыночной". При этом они ничего не производят, не поднимают промышленность и платят смехотворные налоги. С подобными потужными "инвестициями" пора кончать.
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14.01.2022 13:35 Відповісти
Дебил, газ их, у нас только хранили.
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14.01.2022 13:55 Відповісти
Он просто расеянин - а это диагноз!
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14.01.2022 14:44 Відповісти
зимой с понижением температуры увеличивается и потребление газ.... вот и забирают свой газ...
когда хотят тогда и забирают свой газ (и сколько захотят, столько и забирают)... не?
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14.01.2022 13:53 Відповісти
Нормально заработают зеленые выродки на перепродаже газа заграницу!
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14.01.2022 13:54 Відповісти
Зелені помійники докерувалися!
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14.01.2022 14:45 Відповісти
Конечно! Ведь берут по регулируемой,а продают по рыночной!
Выбрали наволоч в такой момент!
Порох нужен! Сейчас!
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14.01.2022 14:49 Відповісти
Скоро зелених дебілів будуть лупити і в містах і селах.
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14.01.2022 14:49 Відповісти

Наголосували)))
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14.01.2022 14:59 Відповісти
Шо то уже 15 число, а цены в магазинах никак не изменились. Так где? В каком месте регуляцию делают? Опять на бумаге?
Зато за кульки, один из которых вчера развалился у меня прямо в руках когда выкладывала товар на кассе Копейки, "сверхтонкий и без ручек", берут по 10 коп регулярно, даже не удосужившись уложить рассыпавшиеся из порвавшегося пакета лук в целый.
Так в чем лук покупать? А мясо? В руках носить???? Почему за обязательную упаковку берут деньги????
Мне добавили в пенсии 5 грн в декабре, так вот как раз эти огромные "деньги" уходят на оплату кульков в магазинах. "Спасибо" большое гундосой власти за такую "заботу"!!!!!
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15.01.2022 08:15 Відповісти
 
 