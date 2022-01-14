Європейці збільшили вивезення газу з України втричі на тлі держрегулювання цін, - "Оператор ГТС"
Обсяг реекспорту газу з України 12 січня збільшився майже втричі до 9,6 млн м3/добу, порівняно з 3,5 млн м3/добу 11 січня. Постачання за межі країни зростають на фоні прийняття урядом постанови про державне регулювання ціни газу для аграрних підприємств.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані "Оператора ГТС".
За 1-12 січня, за даними "Оператора ГТС", реекспорт газу з України становив 31 млн м3. У грудні обсяг викачаного з України газу становив 329 млн м3 газу. Це газ, який європейські компанії зберігають в українських ПСГ.
За даними "Укртрансгазу" - оператора підземних сховищ - компанії-нерезиденти зберігають в Україні 460 млн м3 газу.
Загальні запаси становлять 12,6 млрд м3 з яких 4,7 млрд м3 - технологічний газ, який потрібен для функціонування ПСГ.
Нагадаємо, 30 грудня Кабмін ухвалив постанову, якою зобов'язав приватні компанії в Україні продавати до 20% свого газу за пільговою ціною агрохолдингами та компаніями-виробниками хлібопродуктів, молочної продукції та іншого.
Пізніше Мінагрополітики оприлюднило список компаній, які мають право на пільговий газ. До списку із 6 тис. компаній увійшли найбільші агрохолдинги країни.
Асоціація газовидобувних компаній заявила, що рішення уряду про часткову експропріацію газу призведе до падіння видобутку на 1 млрд м3, а європейські трейдери відреагували на ініціативу реекспортом газу назад до Європи.
Будь ласка, зачекайте...
когда хотят тогда и забирают свой газ (и сколько захотят, столько и забирают)... не?
Выбрали наволоч в такой момент!
Порох нужен! Сейчас!
Наголосували)))
Зато за кульки, один из которых вчера развалился у меня прямо в руках когда выкладывала товар на кассе Копейки, "сверхтонкий и без ручек", берут по 10 коп регулярно, даже не удосужившись уложить рассыпавшиеся из порвавшегося пакета лук в целый.
Так в чем лук покупать? А мясо? В руках носить???? Почему за обязательную упаковку берут деньги????
Мне добавили в пенсии 5 грн в декабре, так вот как раз эти огромные "деньги" уходят на оплату кульков в магазинах. "Спасибо" большое гундосой власти за такую "заботу"!!!!!