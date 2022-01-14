Слідчі чекають на повернення Порошенка для проведення процесуальних дій, - ДБР (оновлено)
В ДБР сподіваються, що правоохоронці проведуть слідчі дії з п'ятим президентом Петром Порошенком в понеділок, 17 січня.
Про це під час брифінгу повідомила радник з комунікацій ГБР Тетяна Сапьян, передає Цензор.НЕТ.
"ДБР розслідує кримінальне провадження щодо злочинної схеми постачання впродовж 2014-2015 рр. вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння діяльності терорганізаціям "ЛДНР" групою громадян України. У вересні-листопаді 2021 в даному провадженні вже повідомлено про підозру нардепу Віктору Медведчуку, бізнесмену Сергію Кузярі та ексмінсітру енергетики Володимиру Демчищину. Провадження розслідується за статтями "фінансування тероризму", "держзрада" і "створення терористичної організації", - розповіла вона.
17 грудня 2021 року слідчі ДБР намагалися вручити Порошенку повістку про виклик в ДБР для проведення слідчих та процесуальних дій, однак, додала Сапьян, він це проігнорував.
За версією ДБР, Порошенко того ж дня придбав квиток до Стамбулу вже опісля того, як йому намагалися вручити повістку та покинув межі України.
"Заява адвокатів про те, що нібито поїздка була заздалегідь спланована, не відповідає дійсності. 20 грудня 2021 року у кримінальному провадженні п'ятому президенту України повідомлено про підозру у вчиненні державної зради та сприянні терорганізацій", - сказала речниця ДБР.
Також вона додала, що статею 42 передбачено, що підозрюваний зобов'язаний прибувати за викликом слідчого, прокурора, слідчого судді і суду.
"Сьогодні органи слідства чекають на повернення Петра Порошенка для проведення відповідних процесуальних дій. Сподіваємось, що таке засідання відбудеться в понеділок. Підозрюваний прибуде до суду, так як і сам анонсував. Суспільство очікує конкретних процесуальних рішень без політизації та маніпуляцій", - зазначила Сапьян.
Також в ДБР не виключають можливість перехресного допиту Порошенка та Медведчука.
"На скільки мені відомо, кримінально-процесуальний кодекс не виключає такої можливості. І якщо буде відповідна база, і буде потреба, то слідчі зберуть відповідний фактаж і запросять на перехресний допит згаданих осіб", - сказала Сапьян.
Пізніше ДБР у Telegram повідомило, що 17 січня 2022 року об 11 год. 00 хв. буде розглянуто клопотання про обрання запобіжного у вигляді тримання під вартою відносно Порошенка.
Будь ласка, зачекайте...
Інформація для тих, хто четвертий рік покривається пліснявою у бункері.
Судова реформа Зеленського ставить під загрозу незалежність судоустрою.
"Зміни до законодавства України, які впливають на роботу Верховного Суду та органів судового управління, ухвалені Верховною Радою 16 жовтня 2019 року у "турборежимі", становлять загрозу для стабільності й незалежності всієї судової системи держави. Такого висновку дійшла Венеціанська комісія після експертної оцінки цих змін. Відповідне рішення прийняли в п'ятницю, 6 грудня, під час сесійного засідання комісії у Венеції. "
Ще раз, для особливо обдарованих.
Судова реформа Зеленського ставить під загрозу незалежність судоустрою.
Самостійно зможете скласти воєдино цю інформацію? Заяву і її миттєві настлідки.
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Преследовать Порошенко имеют право только правоохранительные органы, а не судьи! Это их функция.
Судьи имеют право только открывать ли им дело, рассматривать доказательства его вины и принимать решения, опираясь на закон. Все.
https://www.youtube.com/watch?v=LYFCZ6ZPM68
Кто кого первый сдаст?
Дуже дивна картинка, лікує амнезію. За моїм досвідом ефективно затикає рота ботам та зє-мерзоті.
Какие факты? Какое разбирательство? Тут же сплошная ылита!
Кстати, напомни, инвестиции из Омана где?
Но они его в упор не видят
Как то так тут про Саакашвили писали?
Бо санкции ж... Судьи вон уже побежали.
У своїй https://www.politico.eu/article/poroshenko-fight-treason-charges-russia-ukraine/ публікації Politico наголошує: Порошенко рішуче налаштований боротися з Путіним і пояснює мотиви Зеленського бажанням політичної помсти своєму опоненту.
За словами Порошенка, Путін є "ворогом України… ворогом Європи, ворогом усього демократичного світу".
Звинувачення, які висунуті йому в Україні, Порошенко називає «юридичним сміттям» і наголошує - це політична вендета Володимира Зеленського.
Він приїхав цього тижня у Брюссель у той час, коли союзники НАТО координувалися, щоб протистояти Росії через її гігантське військове нарощування на українському кордоні.
"Час, як для візиту, так і для заклику до єдності - чудовий", - сказав Порошенко біля штаб-квартири Європейської народної партії, своєї правоцентристської політичної родини.
Порошенко сказав, що він займався «тихою дипломатією» - зустрічами з членами Європейського парламенту та іншими партнерами, щоб надати свої поради щодо протистояння Росії.
Порошенко вважає, що Зеленський підриває єдність України, дозволяючи політичні переслідування, які мають відлуння ув'язнення колишньої прем'єр-міністра Тимошенко її заклятим ворогом Януковичем, або нещодавнього ув'язнення колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.
Politico зазначає: звинувачення проти Порошенка не були підписані Генеральним прокурором України Іриною Венедіктовою, яка взяла один день відпустки в грудні, щоб уникнути відповідальності за цю справу.
Прихильники Порошенка посилаються на коментар Вікторії Нуланд, заступниці Держсекретаря США з політичних питань як на підтвердження того, що Вашингтон розглядає кримінальне переслідування як проблему.
"Що я хотіла би сказати українському народу та українському керівництву, так це те, що на цей момент життєво необхідна національна єдність", - сказала Нуланд на брифінгу Державного департаменту.
Порошенко вже заявив про своє повернення до Києва наступного понеділка, де йому може загрожувати арешт.
"Я лідер опозиції", - сказав він. "Я лідер громадської підтримки, п'ятий президент. Борючись із Путіним, разом зі своєю командою врятував Україну у найважчі роки нашої історії, створив армію, наблизив Україну до Європейського Союзу. Я заклав у Конституцію України європейську та євроатлантичну інтеграцію як напрямок нашої зовнішньої політики".
Порошенко також заявив, що поточні звинувачення проти нього були не лише спробою Зеленського заблокувати його участь у майбутніх виборах, але також помстою олігарха Ігоря Коломойського, покровителя та прихильника Зеленського.
Під час президентства Порошенка уряд націоналізував один із цінних холдингів Коломойського, ПриватБанк, тодішній найбільший банк споживчих заощаджень у країні, після того, як слідчі виявили величезні порушення у бухгалтерському обліку.
В інтерв'ю Порошенко розкритикував Зеленського, заявивши, що він погано керував країною та погіршив поточний стан. Проте навіть нападаючи на свого політичного суперника, Порошенко стверджував, що він стоятиме пліч-о-пліч із Зеленським проти Росії.
"Він лише мій опонент", - сказав Порошенко. "Але Путін - мій ворог, ворог моєї країни, ворог України, і я розумію, що Путін тепер ворог Європи, ворог усього вільного світу".
Порошенко нагадав, що саме Росія у Мінських угодах підписала чіткі зобов'язання щодо виведення своїх військ та озброєнь зі східної України та щодо надання Києву можливості відновити свій контроль над цими регіонами до проведення місцевих виборів.
Щодо кримінальної справи, Порошенко сказав, що повернеться до столиці України у понеділок та виграє її.
"Я не приймаю жодної форми політично мотивованого звинувачення", - сказав він. "Я боротимуся і переможу, бо правда на моєму боці. Якби я боявся у 2014 році, ніколи б не зупинив Путіна. Якби я боявся 2014 року, не зміг би звільнити дві третини окупованого Донбасу. Якби я боявся цих олігархів у 2015 році, не зміг би їх зупинити. І, звичайно, я не боюся Зеленського".
Понедельник покажет, кто с яйцами.
З Володею Завгороднім я знайомий з 17 років - ми обоє виросли в Запоріжжі. До речі, читачі які читали мій роман "Дівча в прицілі" мусять знати, саме Володя робив дизайн тої книжки, він професійний дизайнер. Володя - музикант. Час від часу він розважається пісеньками-реп, на різні злободневні теми.
Пісенька про яку ідеться, з'явилася банально. Володя хотів повідомити про приїзд Порошенка 17 січня. Хотів це зробити оригінально. Тому він написав простеньку пісеньку, зняв відео, змонтував, виклав її на Ютуб, ліг спати...
І прокинувся відомим. Тому що того дня до нього дзвонили з телеканалів, просили поставити його реп в ефір, і запрошували самого Володю. Далі підключилися ватно-зелені сторінки і канали. В намаганні довести всім, який отстой та пісенька Володі, вони добилися прямо протилежного - по мережі вона рознеслася хвилями. Про пісеньку Володі того дня писали топові ЗМІ.
Боже, якої тільки маячні я тоді не прочитав?! Вітчизняна журналістика як завжди - блиснула. Появу Володиної пісеньки приписували Турчинову і половині депутатів "ЄвррСолідарності". Про самого Володю писали якусь дрімучу дурню. Одним словом наші "недорогеньки" зробили все що могли, крім одного - не роцікавилися в самого Володі, хто він такий, власне?
А пісенька тим часом набирала слухачів. Рядки "Я принес благую весть - снова, Порошенко будет здесь - скоро" поширювалися як вірусні. Їх легко запам'ятовували і наспівували.
Пісня стала вірусною. Силячись пісню Володі спаплюжити, вата і ЗЕботва зробили саме те, для чого Володя свою пісню писав - про приїзд Порошенка до України дізналися навіть зовсім аполітичні люди.
https://spektrnews.in.ua/news/rep-skabe-va---dmitro-kalinchuk-vovnyanko/127435 Дмитро "Калинчук" Вовнянко