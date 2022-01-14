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Порошенко (15080) ДБР (3301)

Слідчі чекають на повернення Порошенка для проведення процесуальних дій, - ДБР (оновлено)

Слідчі чекають на повернення Порошенка для проведення процесуальних дій, - ДБР (оновлено)

В ДБР сподіваються, що правоохоронці проведуть слідчі дії з п'ятим президентом Петром Порошенком в понеділок, 17 січня.

Про це під час брифінгу повідомила радник з комунікацій ГБР Тетяна Сапьян, передає Цензор.НЕТ.

"ДБР розслідує кримінальне провадження щодо злочинної схеми постачання впродовж 2014-2015 рр. вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння діяльності терорганізаціям "ЛДНР" групою громадян України. У вересні-листопаді 2021 в даному провадженні вже повідомлено про підозру нардепу Віктору Медведчуку, бізнесмену Сергію Кузярі та ексмінсітру енергетики Володимиру Демчищину. Провадження розслідується за статтями "фінансування тероризму", "держзрада" і "створення терористичної організації", - розповіла вона.

17 грудня 2021 року слідчі ДБР намагалися вручити Порошенку повістку про виклик в ДБР для проведення слідчих та процесуальних дій, однак, додала Сапьян, він це проігнорував.

Також читайте: ОП стежить за Порошенком. Він повернеться до Києва 17 січня о 9 ранку рейсовим літаком з Варшави, - заява "ЄС"

За версією ДБР, Порошенко того ж дня придбав квиток до Стамбулу вже опісля того, як йому намагалися вручити повістку та покинув межі України.

"Заява адвокатів про те, що нібито поїздка була заздалегідь спланована, не відповідає дійсності. 20 грудня 2021 року у кримінальному провадженні п'ятому президенту України повідомлено про підозру у вчиненні державної зради та сприянні терорганізацій", - сказала речниця ДБР.

Також вона додала, що статею 42 передбачено, що підозрюваний зобов'язаний прибувати за викликом слідчого, прокурора, слідчого судді і суду.

"Сьогодні органи слідства чекають на повернення Петра Порошенка для проведення відповідних процесуальних дій. Сподіваємось, що таке засідання відбудеться в понеділок. Підозрюваний прибуде до суду, так як і сам анонсував. Суспільство очікує конкретних процесуальних рішень без політизації та маніпуляцій", - зазначила Сапьян.

Також в ДБР не виключають можливість перехресного допиту Порошенка та Медведчука.

"На скільки мені відомо, кримінально-процесуальний кодекс не виключає такої можливості. І якщо буде відповідна база, і буде потреба, то слідчі зберуть відповідний фактаж і запросять на перехресний допит згаданих осіб", - сказала Сапьян.

Пізніше ДБР у Telegram повідомило, що 17 січня 2022 року об 11 год. 00 хв. буде розглянуто клопотання про обрання запобіжного у вигляді тримання під вартою відносно Порошенка.

Слідчі чекають на повернення Порошенка для проведення процесуальних дій, - ДБР 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенка не викликали до суду, - адвокат Головань

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Топ коментарі
+45
Соснете вы у Пороха вместе с мелким жалким ублюдком ЗЕ
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14.01.2022 13:21
+41
ДБР надо разогнать. В Украине досточно уже разных охранок.
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14.01.2022 13:20
+28
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14.01.2022 13:31
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Сторінка 2 з 2
главой гбр, зелох назначил лешу зилли. того самого, который будучи обычным госчиновником может себе "сэкономить" денег на курточку за полмиллиона, или костюмчик за 100 тыс. Кстати, именно гбр, слила уголовное дело набу по татарову, тому самому, который дружбан зелоха, и тот самый который кидонул нацгвардию на пару десятков лимонов денег. И после всех этих зашкваров мне нужно верить в обьективность этой говноконторы гбр?!!!
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14.01.2022 14:18 Відповісти
Ще мені одна глашатай від імені "общества"! 😁"Общество" у її розумінні - це хто? Хто взагалі у суспільства запитував, що воно хоче? Підозрюю, результати такого опитування цю зелену шоблу сильно б здивували. Впевнений, що відсотків 70 суспільства хотіли б за горло потримати главзебіла. Можливо навіть і потиснути хотіли б. Аб у футбол ним пограти. Тому таким говорилкам треба чесно казати: "Ми, зелена влада і залишки наших упоротих апологетів хотіли б..." і далі по тексту. І було б чесно закінчити словами: "щоб далі мати можливість красти і грабувати країну і її громадян."
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14.01.2022 14:20 Відповісти
петру алексеевичу бояться нечего, реформированная им система правосудия сбоя не даст
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14.01.2022 14:21 Відповісти
А он и не боится)это судьи Печерского суда чего то боятся -разбегаются по отпускам,чтоб ничего против ПАП не зачитывать
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14.01.2022 14:24 Відповісти
правильно, чего бояться, суд ведь реформирован
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14.01.2022 14:26 Відповісти
то что реформирование должно было закончится в 19м,но зекрыса сразу же все свернул -зебилам не сказали)но зато судьи понятливые -не хотят санкций от Евросоюза)
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14.01.2022 14:46 Відповісти
ну тады нары
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14.01.2022 14:47 Відповісти
Ну попробуй судью посадить за то что она одумалась и боится исполнять преступные приказы -евросоюз прямым текстом сказал,что приказы преступные ,как и при овоче)
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14.01.2022 14:50 Відповісти
тогда я не понимаю, ведь лекснич 5 лет реформировал судебную реформу и что, не успел?тады пойдет на нары, плохо работал
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14.01.2022 14:54 Відповісти
Быстрее на нари пойдет твоя бабушка)Как до зесрани это не доходит -загадка...
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14.01.2022 14:59 Відповісти
ждем 17 и будем радоваться реформированной судебной системе
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14.01.2022 15:12 Відповісти
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14.01.2022 14:22 Відповісти
Сидітимуть Порошенко і Зеленський в одній камері. Коломойський їм буде заносити баланду, а Медведчук виноситиме у них парашу. Інфа 100%. Мольфари так кажуть.
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14.01.2022 16:04 Відповісти
жду, надеюсь, реформированная система сбоя не даст и все будет по закону
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14.01.2022 14:25 Відповісти
Жди жди, бот тупорылый
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14.01.2022 14:28 Відповісти
ты не веришь в реформу? ужас
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14.01.2022 14:32 Відповісти
Чию, саме, судову роформу?
Інформація для тих, хто четвертий рік покривається пліснявою у бункері.

Судова реформа Зеленського ставить під загрозу незалежність судоустрою.

"Зміни до законодавства України, які впливають на роботу Верховного Суду та органів судового управління, ухвалені Верховною Радою 16 жовтня 2019 року у "турборежимі", становлять загрозу для стабільності й незалежності всієї судової системи держави. Такого висновку дійшла Венеціанська комісія після експертної оцінки цих змін. Відповідне рішення прийняли в п'ятницю, 6 грудня, під час сесійного засідання комісії у Венеції. "
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14.01.2022 14:45 Відповісти
Иди ,ботва ************, закупай крупы-соль ,на Моржовию идет великая сушшшшшь,трется оно тут...
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14.01.2022 14:54 Відповісти
ну мне сухари сушить не надо
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14.01.2022 14:57 Відповісти
Он не верит в Закон. Привыкли жить по понятиям.
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14.01.2022 15:14 Відповісти
Не вірить. У Бубочки свої закони. Він гопота криворізька.
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14.01.2022 17:50 Відповісти
Но ведь всегда остается вера в европейский суд, если наш, реформированный самим Порошенко, подкачал!
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14.01.2022 18:21 Відповісти
Ви мазохіст, вам подобається виглядати неадекватним?
Ще раз, для особливо обдарованих.

Судова реформа Зеленського ставить під загрозу незалежність судоустрою.
Самостійно зможете скласти воєдино цю інформацію? Заяву і її миттєві настлідки.
-
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14.01.2022 18:49 Відповісти
На неадеквата тут вы больше похожи. Каким образом судьи преследуют Порошенко? Против кого в вашей голове собрался европарламент что то там делать?
Преследовать Порошенко имеют право только правоохранительные органы, а не судьи! Это их функция.
Судьи имеют право только открывать ли им дело, рассматривать доказательства его вины и принимать решения, опираясь на закон. Все.
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14.01.2022 20:00 Відповісти
жду 17
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14.01.2022 14:46 Відповісти
Следователи ДБР ждут возвращения Порошенко... и дальнейших указаний из мордорского Центра!
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14.01.2022 14:29 Відповісти
я не следователь, но жду с таким нетерпеним
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14.01.2022 14:33 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27839822.html Понеділок 8:00 Жуляни

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14.01.2022 14:37 Відповісти
Кость в горле: зеленые комсомольцы хотят править вечно, Порошенко мешает

https://www.youtube.com/watch?v=LYFCZ6ZPM68
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14.01.2022 14:38 Відповісти
"...допроса Порошенко и Медведчука ".
Кто кого первый сдаст?
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14.01.2022 14:39 Відповісти
В 2014г. , да и весь 2015г. Ордло была экономически территорией Украины, там работали украинские предприятия, украинский бизнес, платившие налоги в бюджет Украины, соответственно и украинские шахты. Это исторический факт. Никаких тогда законов запрещающих это делать еще не было, никто тогда не предполагал, что война надолго. Экономика работала, как и в мирное время. Кроме грабежей граждан и собственности, террористы еще не перешли тогда к захвату предприятий. Стране очень нужен был оттуда уголь (80% украинского угля), металл и т.д. Обвинять в этом Порошенко это полный абсурд.
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14.01.2022 14:39 Відповісти
Якщо хтось забув...
Дуже дивна картинка, лікує амнезію. За моїм досвідом ефективно затикає рота ботам та зє-мерзоті.
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14.01.2022 14:43 Відповісти
А як можна зохлопнути пащу троллю,коли він грощі за це отримує?)
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14.01.2022 14:45 Відповісти
Зачем было выпускать гиркина из Славянска ? Все могло кончиться не начавшись.
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14.01.2022 14:58 Відповісти
Зачем было голосовать за Януковича? Всё могло даже и не начинаться.
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14.01.2022 17:45 Відповісти
А зачем Богдан Хмельницкий поехал до москалей просится . Разве были бы все эти проблемы ? ))
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14.01.2022 19:28 Відповісти
Во всех этих темных делах,фигурируют люди ахметова. В данном случае так называемый ,кузяра. Это сынок еще советского коррупционера из макеевского Макугля. У ахметова он работал в офисе Донецксити. Там его готовили еще при яныке внедрить в Киев. Короче -все нити Порошенко приведут к Ахметову.И если Зеленский разгромит это бандитское на кацапской основе кубло,то это будет его главным достижением для Украины. Пусть лучше ездит каждые выходные на Буковель развлекаться(будет дешевле),чем ахметовско-кацапская шайка будут качать миллиарды из страны и дестабилизировать и без того тяжкое положение.
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14.01.2022 14:45 Відповісти
Хитрожопый рашистский паренек ,меняй ник ,этот протух и будет тереться
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14.01.2022 14:58 Відповісти
То есть факты для тебя это, хитрость ?
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14.01.2022 14:59 Відповісти
Ты упомянул Порошенко туманно и проявил одобрение Зеленскому. Расстрел!
Какие факты? Какое разбирательство? Тут же сплошная ылита!
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14.01.2022 20:05 Відповісти
Странно. "Шайка качала", а в бюджете был профицит. Который успешно смог в кратчайшие сроки ликвидировать наш борец с коррупцией, не щадящий своего здоровья на курортах. Видимо проклятый Порошенко воровал В КАЗНУ, а Вовец - ИЗ КАЗНЫ. Ворьё мерзкое, и не говори.
Кстати, напомни, инвестиции из Омана где?
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14.01.2022 17:47 Відповісти
У нас есть существенная разница. Я не против посадить и того и другого.
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14.01.2022 19:30 Відповісти
Да, есть разница. Вы собираетесь "садить" без суда и следствия? Потому что если бы было за что судить - то давно бы посадили. Путину Порошенко заноза в жопе, он вроде это прямо сказал. Так кого вы поддерживаете, Игорь..?
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17.01.2022 03:15 Відповісти
С судом и следствием. По всем правилам уголовного процесса. Про занозу,не преувеличивайте.У диверсантов есть много правил. В которых они последовательно могут играть роль ярого противника путина. И даже совершать действия,которые будут иметь видимость вреда для кремля. Но их репутацию ,берегут для более ключевого и значимого стратегического момента. Чтобы нанести сокрушительный удар,когда его никто от него не ожидает. Так,что на болтавню про занозы я воспринимаю как азиатскую хитрость на закваске кгб. Для меня нет сомнений,что Порошенко олигарх. А олигарх уже сам по себе является опасностью для страны.Поскольку действует не по велению сердца,а сообразно мышлению олигарха - нажива любым путем без труда. Мы хорошо увидели это на примере Коломойского. Когда из якобы патриота,он резко перекроился на сторонника расии.Это все происходит по той же схеме ,в зависимости от меняющейся для него выгоды.
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17.01.2022 04:53 Відповісти
Вон Коломойского и чекать не треба, он у них под носом. Даже в ОПУ захаживает.
Но они его в упор не видят
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14.01.2022 14:46 Відповісти
Суддя Печерського суду Віта Бортницька, яка мала сьогодні оголосити повний текст ухвали щодо арешту майна п'ятого Президента Петра Порошенка, раптово пішла у відпустку.https://prm.ua/sezon-vidpustok-suddia-pecherskoho-sudu-iaka-mala-oholosyty-rishennia-pro-aresht-mayna-poroshenka-vyrishyla-terminovo-vidpochyty/
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14.01.2022 14:47 Відповісти
при следующей, Украинской, власти абсолютно бестолково-бесполезное и очень дорогое для нищего бюджета Украины ДБР будет расформировано, а особоупоротые из этих шлюх будут отвечать по-взрослому...
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14.01.2022 14:47 Відповісти
Реформоване буде, а розформоване не буде, бо наші західні союзники не дозволять, з ініціативи яких ДБР і було створено. Всяку добру ідею можна вихолостити. З таким же успіхом можна ліквідувати всю судову систему у нинішньому її вигляді, бо всі справи, зокрема, ДБР ідуть до суду і закінчуються нічим.
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14.01.2022 16:34 Відповісти
Подозреваю что следующая власть будет американской (и это не худший вариант ещё, imho). Потому что иначе кредиты мы не отдадим, ещё и в жопу глубже залезем. 70% гречко-избирателей Януковичей и Зеленских никуда не делись, а сейчас ещё и проголодались.
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14.01.2022 17:50 Відповісти
А как там террорист Мудачук? У него уже все имущество конфисковали?
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14.01.2022 14:47 Відповісти
Не волнуйтесь, дождетесь. Сядете усе.
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14.01.2022 14:48 Відповісти
А чего ему бояться ? Он же реформировал судебную систему и она стала честной и справедливой?
Как то так тут про Саакашвили писали?
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14.01.2022 14:57 Відповісти
А он и не боится )а за саака Евросоюз санкции против судей и прокуроров вводить не собирается
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14.01.2022 15:26 Відповісти
За ціма слідчими ДБР є конкретні призвіща. так ось якщо через суд не буде доведено вини Порошенка та іншіх "підозрюваних" відповідно ці слідчі повині із своїх заощаджень повернути марно витрачені бюджетні кошти платників податків, а також судові витрати.Якщо не буде відповідальності індівідума то буде постійна корупція в тих органах які самі повинні з нею боротися і "телефоне право" та замовлення на політичні розправи.
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14.01.2022 15:03 Відповісти
А слідчі череги не попуталит ..і зда оклади які ім понамальовували вони країну ворогу продадуть....матір рідну за грати запроторять як що ім буде наказ!і Мразі!!!
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14.01.2022 15:14 Відповісти
https://prm.ua/yevroparlament-hotuietsia-zastosuvaty-sanktsii-proty-suddiv-iaki-peresliduiut-poroshenka-ievrodeputatka/
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14.01.2022 15:15 Відповісти
В США сенаторы розробляють закон,запрещающий отчжудать и покупать акции на все время каденции сенаторам и конгрессменам.Они учатся у Порошенко.
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14.01.2022 15:20 Відповісти
скоро, скоро, скоро реформированная судовая покаже себя во всей красе
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14.01.2022 15:26 Відповісти
А ДБР полным составом не уйдет в отпуск спереляку?

Бо санкции ж... Судьи вон уже побежали.
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14.01.2022 17:51 Відповісти
https://espreso.tv/politico-poroshenko-bude-borotisya-z-rosiyskoyu-agresieyu-ta-zakidae-zelenskomu-politichnu-pomstu У Брюсселі видання Politico взяло ексклюзивне інтерв'ю у п'ятого президента України, лідера опозиційної партії "Європейська Солідарність"

У своїй https://www.politico.eu/article/poroshenko-fight-treason-charges-russia-ukraine/ публікації Politico наголошує: Порошенко рішуче налаштований боротися з Путіним і пояснює мотиви Зеленського бажанням політичної помсти своєму опоненту.
За словами Порошенка, Путін є "ворогом України… ворогом Європи, ворогом усього демократичного світу".
Звинувачення, які висунуті йому в Україні, Порошенко називає «юридичним сміттям» і наголошує - це політична вендета Володимира Зеленського.
Він приїхав цього тижня у Брюссель у той час, коли союзники НАТО координувалися, щоб протистояти Росії через її гігантське військове нарощування на українському кордоні.
"Час, як для візиту, так і для заклику до єдності - чудовий", - сказав Порошенко біля штаб-квартири Європейської народної партії, своєї правоцентристської політичної родини.
Порошенко сказав, що він займався «тихою дипломатією» - зустрічами з членами Європейського парламенту та іншими партнерами, щоб надати свої поради щодо протистояння Росії.
Порошенко вважає, що Зеленський підриває єдність України, дозволяючи політичні переслідування, які мають відлуння ув'язнення колишньої прем'єр-міністра Тимошенко її заклятим ворогом Януковичем, або нещодавнього ув'язнення колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.
Politico зазначає: звинувачення проти Порошенка не були підписані Генеральним прокурором України Іриною Венедіктовою, яка взяла один день відпустки в грудні, щоб уникнути відповідальності за цю справу.
Прихильники Порошенка посилаються на коментар Вікторії Нуланд, заступниці Держсекретаря США з політичних питань як на підтвердження того, що Вашингтон розглядає кримінальне переслідування як проблему.
"Що я хотіла би сказати українському народу та українському керівництву, так це те, що на цей момент життєво необхідна національна єдність", - сказала Нуланд на брифінгу Державного департаменту.
Порошенко вже заявив про своє повернення до Києва наступного понеділка, де йому може загрожувати арешт.
"Я лідер опозиції", - сказав він. "Я лідер громадської підтримки, п'ятий президент. Борючись із Путіним, разом зі своєю командою врятував Україну у найважчі роки нашої історії, створив армію, наблизив Україну до Європейського Союзу. Я заклав у Конституцію України європейську та євроатлантичну інтеграцію як напрямок нашої зовнішньої політики".
Порошенко також заявив, що поточні звинувачення проти нього були не лише спробою Зеленського заблокувати його участь у майбутніх виборах, але також помстою олігарха Ігоря Коломойського, покровителя та прихильника Зеленського.
Під час президентства Порошенка уряд націоналізував один із цінних холдингів Коломойського, ПриватБанк, тодішній найбільший банк споживчих заощаджень у країні, після того, як слідчі виявили величезні порушення у бухгалтерському обліку.
В інтерв'ю Порошенко розкритикував Зеленського, заявивши, що він погано керував країною та погіршив поточний стан. Проте навіть нападаючи на свого політичного суперника, Порошенко стверджував, що він стоятиме пліч-о-пліч із Зеленським проти Росії.
"Він лише мій опонент", - сказав Порошенко. "Але Путін - мій ворог, ворог моєї країни, ворог України, і я розумію, що Путін тепер ворог Європи, ворог усього вільного світу".
Порошенко нагадав, що саме Росія у Мінських угодах підписала чіткі зобов'язання щодо виведення своїх військ та озброєнь зі східної України та щодо надання Києву можливості відновити свій контроль над цими регіонами до проведення місцевих виборів.
Щодо кримінальної справи, Порошенко сказав, що повернеться до столиці України у понеділок та виграє її.
"Я не приймаю жодної форми політично мотивованого звинувачення", - сказав він. "Я боротимуся і переможу, бо правда на моєму боці. Якби я боявся у 2014 році, ніколи б не зупинив Путіна. Якби я боявся 2014 року, не зміг би звільнити дві третини окупованого Донбасу. Якби я боявся цих олігархів у 2015 році, не зміг би їх зупинити. І, звичайно, я не боюся Зеленського".
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14.01.2022 18:40 Відповісти
не рискнули "брать" в аеропорту, не рискнули ! Хотя голь на выдумки хитра, еще три дня, все может приснится хфельдмаршалу войск зеленого помета. А я думал -самолет перенаправят, прискачет спецгруппа во главе с ********* на МВМ, всех положат и увезут Пороха в неизвестном направлении
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14.01.2022 19:40 Відповісти
У зашморг Баригу і на гілляку.
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14.01.2022 21:52 Відповісти
Ждём-с!
Понедельник покажет, кто с яйцами.
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14.01.2022 23:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3pe2gbmAiOU&t=1s Реп Володі Завгороднього "Я принес благую весть - снова, Порошенко будет здесь - скоро" - тут відео

З Володею Завгороднім я знайомий з 17 років - ми обоє виросли в Запоріжжі. До речі, читачі які читали мій роман "Дівча в прицілі" мусять знати, саме Володя робив дизайн тої книжки, він професійний дизайнер. Володя - музикант. Час від часу він розважається пісеньками-реп, на різні злободневні теми.
Пісенька про яку ідеться, з'явилася банально. Володя хотів повідомити про приїзд Порошенка 17 січня. Хотів це зробити оригінально. Тому він написав простеньку пісеньку, зняв відео, змонтував, виклав її на Ютуб, ліг спати...
І прокинувся відомим. Тому що того дня до нього дзвонили з телеканалів, просили поставити його реп в ефір, і запрошували самого Володю. Далі підключилися ватно-зелені сторінки і канали. В намаганні довести всім, який отстой та пісенька Володі, вони добилися прямо протилежного - по мережі вона рознеслася хвилями. Про пісеньку Володі того дня писали топові ЗМІ.
Боже, якої тільки маячні я тоді не прочитав?! Вітчизняна журналістика як завжди - блиснула. Появу Володиної пісеньки приписували Турчинову і половині депутатів "ЄвррСолідарності". Про самого Володю писали якусь дрімучу дурню. Одним словом наші "недорогеньки" зробили все що могли, крім одного - не роцікавилися в самого Володі, хто він такий, власне?
А пісенька тим часом набирала слухачів. Рядки "Я принес благую весть - снова, Порошенко будет здесь - скоро" поширювалися як вірусні. Їх легко запам'ятовували і наспівували.
Пісня стала вірусною. Силячись пісню Володі спаплюжити, вата і ЗЕботва зробили саме те, для чого Володя свою пісню писав - про приїзд Порошенка до України дізналися навіть зовсім аполітичні люди.

https://spektrnews.in.ua/news/rep-skabe-va---dmitro-kalinchuk-vovnyanko/127435 Дмитро "Калинчук" Вовнянко
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15.01.2022 20:03 Відповісти
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