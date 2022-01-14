Слідчі чекають на повернення Порошенка для проведення процесуальних дій, - ДБР (оновлено)

В ДБР сподіваються, що правоохоронці проведуть слідчі дії з п'ятим президентом Петром Порошенком в понеділок, 17 січня.

Про це під час брифінгу повідомила радник з комунікацій ГБР Тетяна Сапьян, передає Цензор.НЕТ.

"ДБР розслідує кримінальне провадження щодо злочинної схеми постачання впродовж 2014-2015 рр. вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння діяльності терорганізаціям "ЛДНР" групою громадян України. У вересні-листопаді 2021 в даному провадженні вже повідомлено про підозру нардепу Віктору Медведчуку, бізнесмену Сергію Кузярі та ексмінсітру енергетики Володимиру Демчищину. Провадження розслідується за статтями "фінансування тероризму", "держзрада" і "створення терористичної організації", - розповіла вона.

17 грудня 2021 року слідчі ДБР намагалися вручити Порошенку повістку про виклик в ДБР для проведення слідчих та процесуальних дій, однак, додала Сапьян, він це проігнорував.

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За версією ДБР, Порошенко того ж дня придбав квиток до Стамбулу вже опісля того, як йому намагалися вручити повістку та покинув межі України.

"Заява адвокатів про те, що нібито поїздка була заздалегідь спланована, не відповідає дійсності. 20 грудня 2021 року у кримінальному провадженні п'ятому президенту України повідомлено про підозру у вчиненні державної зради та сприянні терорганізацій", - сказала речниця ДБР.

Також вона додала, що статею 42 передбачено, що підозрюваний зобов'язаний прибувати за викликом слідчого, прокурора, слідчого судді і суду.

"Сьогодні органи слідства чекають на повернення Петра Порошенка для проведення відповідних процесуальних дій. Сподіваємось, що таке засідання відбудеться в понеділок. Підозрюваний прибуде до суду, так як і сам анонсував. Суспільство очікує конкретних процесуальних рішень без політизації та маніпуляцій", - зазначила Сапьян.

Також в ДБР не виключають можливість перехресного допиту Порошенка та Медведчука.

"На скільки мені відомо, кримінально-процесуальний кодекс не виключає такої можливості. І якщо буде відповідна база, і буде потреба, то слідчі зберуть відповідний фактаж і запросять на перехресний допит згаданих осіб", - сказала Сапьян.

Пізніше ДБР у Telegram повідомило, що 17 січня 2022 року об 11 год. 00 хв. буде розглянуто клопотання про обрання запобіжного у вигляді тримання під вартою відносно Порошенка.

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