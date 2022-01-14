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Велика Британія (5334) Резніков (1442) Воллес (216)

Резніков та міністр оборони Великої Британії Воллес обговорили розвиток стратегічного оборонного партнерства

Резніков та міністр оборони Великої Британії Воллес обговорили розвиток стратегічного оборонного партнерства

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що провів важливу телефонну розмову з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Резніков написав у твіттері.

"Я був радий провести дуже важливу телефонну розмову з міністром оборони Великої Британії, нашим близьким другом Беном Воллесом. Ми продовжуємо розвивати наше стратегічне оборонне партнерство відповідно до спільних політичних цілей. При цьому, як завжди, робимо наші країни сильнішими та безпечнішими!" - підкреслив він.

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А що там обговорювати. Згідно думки коментар на Цензорі, завжди і навкруги зрада.
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14.01.2022 13:39 Відповісти
нехлюйство куда дели
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14.01.2022 13:43 Відповісти
резников, а мы точно готовы к атаке
может пода отчитаться перед налогоплатильщиками куда идут деньги оборонного ведомства
и где тероборона в каждом ОТГ?
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14.01.2022 13:42 Відповісти
а ти строчиш з ококпу?

Резніков тобі не доплатив?
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14.01.2022 13:49 Відповісти
я не с окопа.
меня интересует почему нет движений по формированию теробороны в ОТГ.
Или у нас мир на границе запланирован?
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14.01.2022 13:56 Відповісти
як у 21-му столітті врятують формування тероборони в ОТГ від масованих ракетних ударів та бомбардувань русні?

а ось намагання долучити Британію до стратегічного оборонного партнерства - це правильний вектор роботи нашого оборонного відомства
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14.01.2022 14:03 Відповісти
з цим ?
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14.01.2022 13:43 Відповісти
 
 