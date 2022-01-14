Резніков та міністр оборони Великої Британії Воллес обговорили розвиток стратегічного оборонного партнерства
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що провів важливу телефонну розмову з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Резніков написав у твіттері.
"Я був радий провести дуже важливу телефонну розмову з міністром оборони Великої Британії, нашим близьким другом Беном Воллесом. Ми продовжуємо розвивати наше стратегічне оборонне партнерство відповідно до спільних політичних цілей. При цьому, як завжди, робимо наші країни сильнішими та безпечнішими!" - підкреслив він.
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может пода отчитаться перед налогоплатильщиками куда идут деньги оборонного ведомства
и где тероборона в каждом ОТГ?
Резніков тобі не доплатив?
меня интересует почему нет движений по формированию теробороны в ОТГ.
Или у нас мир на границе запланирован?
а ось намагання долучити Британію до стратегічного оборонного партнерства - це правильний вектор роботи нашого оборонного відомства