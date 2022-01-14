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Новини Коронавірус і карантин
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Київ (19120) Кличко (3477)

За добу від COVID-19 у Києві померли 6 осіб, виявлено 1193 нові випадки захворювання, - Кличко. КАРТА

За добу від COVID-19 у Києві померли 6 осіб, виявлено 1193 нові випадки захворювання, - Кличко. КАРТА

У Києві виявили за минулу добу 1193 хворих на коронавірус. 6 людей померли.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"1193 підтверджених випадки  захворювання на коронавірус за добу в столиці. 6 людей померли. Всього, за період пандемії, в Києві 8345 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 343 165", – повідомив Кличко.

Захворіли минулої доби: 676 жінок віком від 18 до 93 років та 445 чоловіків віком від 18 до 88 років. А також34 дівчинки від 1 до 17 років і 38 хлопчиків від 5 місяців до 17 років

Серед тих, хто померли: 4 жінки від 45 до 77 років і 2 чоловіки 69 та 71 рік

До лікарень столиці госпіталізували 53 хворих на коронавірус та 27 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 1868 людей. Загалом коронавірус подолали 323 652 мешканці столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (200), Дніпровському (175) та в Дарницькому (159).

Також читайте: За добу від COVID-19 у Києві померли 11 осіб, виявлено 997 нових випадків захворювання, - Кличко. КАРТА

За добу від COVID-19 у Києві померли 6 осіб, виявлено 1193 нові випадки захворювання, - Кличко 01
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14.01.2022 14:09 Відповісти
Да в Киеве за день в своей ванне 1000 человек тонет и никто не волнуется
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14.01.2022 14:28 Відповісти
COVID-19: ПО ДАННЫМ THE LANCET -
СМЕШИВАНИЕ ВАКЦИН УВЕЛИЧИВАЕТ РИСК ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ. Ну, просто супер ! Колимся !
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14.01.2022 14:29 Відповісти
МОЗ не читает подобные статьи, им главное показать заботу о людях и отмыть деньги.
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14.01.2022 14:35 Відповісти
В МОЗе вообще нет ни одного врача и тем более практикующего - одни ***** менеджеры !!!
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14.01.2022 19:05 Відповісти
 
 