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Україна - у п’ятірці країн, які найбільше експортують агропродовольчих товарів до ЄС. ІНФОГРАФІКА

Україна - у п’ятірці країн, які найбільше експортують агропродовольчих товарів до ЄС. ІНФОГРАФІКА

Протягом перших дев'яти місяців 2021 року Україна у п'ятірці найбільших експортерів агропродовольчих товарів до Європейського Союзу.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав член президії Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Aлекс Ліссітса, передає Цензор.НЕТ.

"Бразилія, Великобританія, США, Україна та Китай. Так виглядає п’ятірка країн, які найбільше експортують агропродовольчих товарів до Європейського Союзу", - написав він, додавши, що про це говорять дані за 9 місяців 2021 року, які оприлюднила ЄК кілька днів тому.

Ліссітса зазначив, Україна експортувала агропродовольчих товарів на загальну суму 4,4 млрд євро, що на 6,9% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.

"Сподіваюся, у 2022 р. показники будуть не гірші", - додав він.

Україна - у п’ятірці країн, які найбільше експортують агропродовольчих товарів до ЄС 01
Інфографіка: Ліссітса/фейсбук

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна у 2021 році збільшила експорт зернових на 31%

Водночас, експерт посилається на статтю у виданні Business Ukraine, у якій йдеться саме про те, що згідно з новими даними Єврокомісії, Україна посіла четверте місце серед країн-джерел агропродовольчого імпорту до ЄС.

"У період із січня по вересень 2021 року на Україну припадало 4,8% від загального обсягу імпорту агропродовольчих товарів до Європейського Союзу загальною вартістю 4,4 млрд євро, що є збільшенням на 6,9% у річному обчисленні порівняно із загальним обсягом за той же період у 2020 р. Це зростання є частиною загального збільшення українського експорту в ЄС, яке зросло на 50% протягом перших трьох кварталів 2021 р. і досягло 21,8 млрд доларів США", - йдеться у статті.

Також повідомляється, що торгівля між Україною та Європейським Союзом значно розширилася з моменту підписання 2014 року Угоди про асоціацію з компонентом вільної торгівлі, а ЄС став провідним торговим партнером України, на частку якого припадає понад 40% обсягів торгівлі.

"В останні роки експорт сільськогосподарської продукції відіграє важливу роль в економіці України в цілому в міру модернізації агробізнесу та виходу на нові глобальні ринки, такі як Китай, Індія та Близький Схід. Очікується, що відкриття ринку сільськогосподарських земель у країні у 2021 році після довгоочікуваних реформ допоможе залучити додаткові інвестиції у цей сектор", - додають автори статті BU.

Україна - у п’ятірці країн, які найбільше експортують агропродовольчих товарів до ЄС 02
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Топ коментарі
+11
І це без кармільцев.
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14.01.2022 14:11
+10
Сталин тоже в первой пятерке был в плане вывоза зерна с Украины. Ниче что в Украине продукты дороже чем в Европе? А о уничтожении украинских черноземов в результате активного обрабатывания земли вы позже завоете
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14.01.2022 14:07
+5
Все зерно вывезли и хвалятся этим, а толку простому народу с рекордных урожаев если хлеб все равно только дорожает.
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14.01.2022 14:44
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Господи, який тормоз робив цю картинку. Карта ЄС точно не помінялась? Чи вже в чийомусь хворому розумі ЄС вже повернувся в кордони 1989 року?
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14.01.2022 14:06 Відповісти
Сталин тоже в первой пятерке был в плане вывоза зерна с Украины. Ниче что в Украине продукты дороже чем в Европе? А о уничтожении украинских черноземов в результате активного обрабатывания земли вы позже завоете
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14.01.2022 14:07 Відповісти
"Ниче что в Украине продукты дороже чем в Европе? А о уничтожении украинских черноземов в результате активного обрабатывания земли вы позже завоете" - всё это результат 30-летия разграбления страны вашими рыгами Кучмы-Януковича-Порошенко и благодаря предателю Ющенко ("лишь бы не Тимошенко!")

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14.01.2022 14:11 Відповісти
ото у тебя вавка в голове))))) жостко
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14.01.2022 14:19 Відповісти
Наслідки лоботомії.
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14.01.2022 14:20 Відповісти
скоріше трансплантація гіпофізу.
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14.01.2022 14:34 Відповісти


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14.01.2022 14:08 Відповісти
Вывез весь чернозем в Швецию? 😂😂😂😂
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14.01.2022 14:23 Відповісти
ох как страшо, 17 приближается
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14.01.2022 14:35 Відповісти
В этом мало хорошего. С одной стороны, экспорт идет за твердую валюту и увеличивает ВВП Украины, но с другой - внутренние цены дорожают пропорционально внешним, а часть товаров, изготовленных из этого сырья в Европе - потом импортируются обратно в Украину уже с нужной наценкой.
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14.01.2022 14:08 Відповісти
І це без кармільцев.
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14.01.2022 14:11 Відповісти
Долой буржуазию. Назад в совок. К трудовым лагерям. Пятилеткам. Колгоспам. Нужен новый Беломор канал и БАМ. Пускай всем будет также бедно и плохо.

З.Ы. а на самом деле запоребриком там так мыслят 80% биомассы .. и это у меня в мозгу никак не укладываеться
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14.01.2022 15:28 Відповісти
Да и с самой большой инфляцией цен на продукты, парадокс...
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14.01.2022 14:13 Відповісти
Инфляция при COVID - рекордная по всему миру, включая богатейшие страны-бензоколонки

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14.01.2022 14:49 Відповісти
Если это карта ЕС то она странная.
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14.01.2022 14:15 Відповісти
Одно не понятно: где Великобритания, с её территориями, ландшафтом, климатом умудряется выращивать с/х продукцию да ещё и быть лидером в её экспорте???
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14.01.2022 14:15 Відповісти
Легко: яйца, сыр, молоко, говядина.
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14.01.2022 14:20 Відповісти
Да уж, легко! Наверное в шахтах это всё добывают, или в море ловят.
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14.01.2022 14:27 Відповісти
Ну не знаю, ниразу не встречал британских сыров, яиц, колбас в немецких, голландских, бельгийских, итальянских супермаркетах. Может бриты не торгуют своей сх продукцией в нищесбродских лидлах и каррефурах
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14.01.2022 15:31 Відповісти
Тебя не удивляет, что Ирландия имеет самый большой урожай пшеницы с гектара?
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14.01.2022 14:58 Відповісти
Удивляет. Ирландия в том же месте, что и Великобритания. С тем же климатом и ландшафтом.
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14.01.2022 15:17 Відповісти
Может британцы везут сх продукцию из своих заморских колоний?
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14.01.2022 15:34 Відповісти
У них тільки Пн. Ірландія залишилась.
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14.01.2022 15:52 Відповісти
Билять, ну что не понятного. Их климат лучше подходит под выращивание пшеницы и злаков вообще. Все истории, про наши, самые плодородные в мире черноземы и прочее - это СКАЗКИ ДЛЯ ЛОХОВ.
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14.01.2022 17:12 Відповісти
Вот это и непонятно, билять!!!
А ты тоже НЕЛОХ?
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14.01.2022 17:30 Відповісти
Что именно непонятно? Что Бог не создал части Земли равными? И что на одних землях можно собирать урожай определенных культур в большем объеме, чем на других землях? Прими это как факт. В Ирландии- средняя урожайность пшеницы - 9 тонн, в Германии -7,8.

Когда ты спрашиваешь -тоже нелох, то тот тоже -это кто?
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14.01.2022 17:42 Відповісти
А ты что же, нездешний?
У нас есть нелох самый главный и самый известный.

Ты посмотри на площадь всего британского острова. Посмотри на горы, леса и болота в тамошних местах. В конце-концов, посмотри на численность населения Великобритании. И сравни всё это с Украиной.
И не говори о плодородности тамошних грунтов и нашего чернозёма. Ты в этом, вижу, ноль.
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14.01.2022 18:19 Відповісти
все твое плодородие, запомни, это всего навсего -4,62 тонны с гектара в этом году. И это - самая большая урожайность, что у нас была за все годы. у них- 7,8 тонны и это не самый их лучший результат.
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14.01.2022 21:11 Відповісти
Поц ты недалёкий! Это-то и вызывает у меня удивление: почему их убогие грунты и небольшие площади дают более обильные урожаи?

А наши урожаи бьют рекорды из года в год. И мы только на старте.
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14.01.2022 22:17 Відповісти
ну, раз ты настолько дегенерат, что не можешь прочитать ниже про Гольфстрим, и догадаться, что именно мягкий, морской, влажный климат лучше влияет на урожайность пшеницы, чем наш, довольно континентальный, то продолжай удивляться, баран
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15.01.2022 12:02 Відповісти
Дегенерат ты, потому что не доходит до тебя, что и в Германии (эта страна континентальная с холодным морем на севере) урожайность выше с её каменистыми грунтами. Даже в Норвегии урожайность выше.

Напомню, Украина омывается с юга тёплым морем, которое замерзает не в каждую зиму. И почвы наши - плодородный чернозём и без камней.

Думай.
Подсказка: урожайность у нас с каждым годом бьёт рекорд предыдущего.
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15.01.2022 12:28 Відповісти
в том то и дело, что у Германии урожайность меньше, чем у Британии и Ирландии, Но, разумеется выше, чем у нас, по двум основным причинам. первая -это технологии, вторая - климат. По технологии - мы сможем их догнать. Но все равно, небольшая разбежка по урожайности останется из-за нашего более резкого климата
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15.01.2022 12:42 Відповісти
Среди прочего, надо учитывать наличие и стоимость удобрений, ГСМ, пестицидов, гербицидов, инсектицидов, количество и качество машин и тракторного парка, агротехнику, соблюдение севооборота.
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15.01.2022 21:35 Відповісти
На жаль, не казки. Якби українські чорноземи обробляли з тим же рівнем технологій та тим же рівнем прагматичності та скрупульозності, то продуктивність реально була би вища в рази і вища, ніж в Ірландії чи Великобританії. Але, попри таке природне багатство, на цій землі живуть в основному нероби.
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14.01.2022 18:22 Відповісти
У них там, в Лондоні, пальми у відкритому грунті виживають десятиліттями. Тож не дивлячись на "дощі та похмуро" - клімат в них там дууууже м'який. Для вирощування купи сх-продукції 3місячна спека в 30+ або тримісячні морози в 15+, як у нас іноді - точно не потрібні.

Гольфстрім - не пустий звук.
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14.01.2022 18:01 Відповісти
ну так у нас скумбрия по 8 грн за кило- завидуйте все-
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14.01.2022 14:19 Відповісти
Україна в п,тірці експортерів продуктів вводе картки на продукти, для свого населення.
ГЕНІАЛЬНО, ОУІТЕЛЬНО, !!!!
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14.01.2022 14:20 Відповісти
Главное кормить Европу, а украинцам нечего много жрать, вредно.
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14.01.2022 14:31 Відповісти
оце досягнення. Цікаво коли вже в статистику будуть вписувати вартість трудових мігрантів?
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14.01.2022 14:32 Відповісти
Ай да красави…. А те, що свою худобу нема чим годувати, те, що ферми закривають, бо ціна на зернові велика, то херня, привеземо свинину з Бразилії, е й грошей заробимо!!! Під..раси зелені!!!
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14.01.2022 14:32 Відповісти
https://glavcom.ua/economics/finances/v-ukrajini-pogirshitsya-yakist-hliba-ale-cini-znachno-zrostut-814460.html

Цього року Україна буде імпортувати борошно з Туреччини,
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14.01.2022 14:42 Відповісти
Це перемога! Ви просто взагалі ничого не розумієте! Ви схоже порохобот!
Тепер дякуючи найвеличнешему у світі і за весь час керівнику України, кожен українець став таким заможним, що з 2022 року буде вживати якісне і поживне іноземне борошно!
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19.01.2022 09:53 Відповісти
Все зерно вывезли и хвалятся этим, а толку простому народу с рекордных урожаев если хлеб все равно только дорожает.
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14.01.2022 14:44 Відповісти
....... і перша в Європі, заявивша про можливість введення продовольчих карток.
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14.01.2022 14:50 Відповісти
Украина - в пятерке стран, экспортирующих больше всего агропродовольственных товаров в ЕС. ИНФОГРАФИКА Источник:

=======
В 30-х годах прошлого столетия СССР тоже был лидером продаж пшеницы на мировом рынке, тем не менее правительство устроило голодомор. Зеленскому не мешает лидерство в продажах пшеницы ввести для населения в 2022 году продовольственные карточки.
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14.01.2022 15:12 Відповісти
Голодомор - результат конфіскації 100% врожаю (будь-якого, а не тільки пшениці, а головне - конфіскували в тому числі і продукти приватного, городного, виробництва), як засобу цілеспрямованого геноциду, а не результат "перемог совка на експортних ринках пшениці".

Якщо не знаєте - Україна в 2020 році експортувала 43 млн.тон зернових. При виробництві в 65 мільонів тон.
А сралінський совок в 1931 році експортував АЖ 5.1 млн.тон зернових. В 8.5 разів менше.

Для порівняння, в 1930 році Канада експортувала більше, бо в 1929-1930 роках в них сталися рекордні врожаї в 21-22 млн.тон (за звичайних врожаїв в 5-8 млн.тон). Аналогічні врожаї були і в Україні. Тому і конфіскація сталася в 1932-1933 роках - було декілька років рекордних врожаїв пшениці, совок почав експортувати в 3-5 разів більше, ніж до того. І тут - падіння виробництва з-за засух. А в совку не можна було просто так знижувати планове. Тож окрім цілеспрямованого геноциду та бажання "розібратися з внутрішньою контрреволюцією", наклалися ще й погодні-природничі чинники.
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17.01.2022 10:55 Відповісти
Для такого анализа продаж в 1931 году и 2021 году не хватає данних о населені планети у 1931 году и 2021 роках (2 и 7 млрд. відповідно) і кількочті пахоных земель в ті сами роки
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19.01.2022 09:48 Відповісти
не понятно Великобритания в EC или нет, а то судя по карте то в EC, но при этом на втором месте по экспорту -))) в ЕС
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14.01.2022 15:17 Відповісти
судя по карте, польша, словакия, венгрия, страны балтии и балкан - не Евросоюз
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14.01.2022 15:27 Відповісти
Хорошее дело. Только растительное масло, в Украине, дороже, чем в Чехии. Как это может быть?
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14.01.2022 15:39 Відповісти
І де ті товари? Гарбузове насіння і торти Рошен. Більше нічого не бачила. Ні овочів, ні фруктів.
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14.01.2022 17:07 Відповісти
Ага,да давайте дерзайте.Все зерно скупил Китай и будет с хлебом а наши придурки продали все и потом будут покупать у Китая по другим ценам.И у нас скоро хлеб будет 50-60грн
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14.01.2022 17:25 Відповісти
за такие вещи,что делают эти мрази с Украиной,нада с чистой совестью
на полях рыть канавы на полях и живьем закапывать,как ни как удобрение.
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14.01.2022 19:23 Відповісти
 
 