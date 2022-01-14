Україна - у п’ятірці країн, які найбільше експортують агропродовольчих товарів до ЄС. ІНФОГРАФІКА
Протягом перших дев'яти місяців 2021 року Україна у п'ятірці найбільших експортерів агропродовольчих товарів до Європейського Союзу.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав член президії Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Aлекс Ліссітса, передає Цензор.НЕТ.
"Бразилія, Великобританія, США, Україна та Китай. Так виглядає п’ятірка країн, які найбільше експортують агропродовольчих товарів до Європейського Союзу", - написав він, додавши, що про це говорять дані за 9 місяців 2021 року, які оприлюднила ЄК кілька днів тому.
Ліссітса зазначив, Україна експортувала агропродовольчих товарів на загальну суму 4,4 млрд євро, що на 6,9% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.
"Сподіваюся, у 2022 р. показники будуть не гірші", - додав він.
Водночас, експерт посилається на статтю у виданні Business Ukraine, у якій йдеться саме про те, що згідно з новими даними Єврокомісії, Україна посіла четверте місце серед країн-джерел агропродовольчого імпорту до ЄС.
"У період із січня по вересень 2021 року на Україну припадало 4,8% від загального обсягу імпорту агропродовольчих товарів до Європейського Союзу загальною вартістю 4,4 млрд євро, що є збільшенням на 6,9% у річному обчисленні порівняно із загальним обсягом за той же період у 2020 р. Це зростання є частиною загального збільшення українського експорту в ЄС, яке зросло на 50% протягом перших трьох кварталів 2021 р. і досягло 21,8 млрд доларів США", - йдеться у статті.
Також повідомляється, що торгівля між Україною та Європейським Союзом значно розширилася з моменту підписання 2014 року Угоди про асоціацію з компонентом вільної торгівлі, а ЄС став провідним торговим партнером України, на частку якого припадає понад 40% обсягів торгівлі.
"В останні роки експорт сільськогосподарської продукції відіграє важливу роль в економіці України в цілому в міру модернізації агробізнесу та виходу на нові глобальні ринки, такі як Китай, Індія та Близький Схід. Очікується, що відкриття ринку сільськогосподарських земель у країні у 2021 році після довгоочікуваних реформ допоможе залучити додаткові інвестиції у цей сектор", - додають автори статті BU.
Будь ласка, зачекайте...
З.Ы. а на самом деле запоребриком там так мыслят 80% биомассы .. и это у меня в мозгу никак не укладываеться
А ты тоже НЕЛОХ?
Когда ты спрашиваешь -тоже нелох, то тот тоже -это кто?
У нас есть нелох самый главный и самый известный.
Ты посмотри на площадь всего британского острова. Посмотри на горы, леса и болота в тамошних местах. В конце-концов, посмотри на численность населения Великобритании. И сравни всё это с Украиной.
И не говори о плодородности тамошних грунтов и нашего чернозёма. Ты в этом, вижу, ноль.
А наши урожаи бьют рекорды из года в год. И мы только на старте.
Напомню, Украина омывается с юга тёплым морем, которое замерзает не в каждую зиму. И почвы наши - плодородный чернозём и без камней.
Думай.
Подсказка: урожайность у нас с каждым годом бьёт рекорд предыдущего.
Гольфстрім - не пустий звук.
ГЕНІАЛЬНО, ОУІТЕЛЬНО, !!!!
Цього року Україна буде імпортувати борошно з Туреччини,
Тепер дякуючи найвеличнешему у світі і за весь час керівнику України, кожен українець став таким заможним, що з 2022 року буде вживати якісне і поживне іноземне борошно!
=======
В 30-х годах прошлого столетия СССР тоже был лидером продаж пшеницы на мировом рынке, тем не менее правительство устроило голодомор. Зеленскому не мешает лидерство в продажах пшеницы ввести для населения в 2022 году продовольственные карточки.
Якщо не знаєте - Україна в 2020 році експортувала 43 млн.тон зернових. При виробництві в 65 мільонів тон.
А сралінський совок в 1931 році експортував АЖ 5.1 млн.тон зернових. В 8.5 разів менше.
Для порівняння, в 1930 році Канада експортувала більше, бо в 1929-1930 роках в них сталися рекордні врожаї в 21-22 млн.тон (за звичайних врожаїв в 5-8 млн.тон). Аналогічні врожаї були і в Україні. Тому і конфіскація сталася в 1932-1933 роках - було декілька років рекордних врожаїв пшениці, совок почав експортувати в 3-5 разів більше, ніж до того. І тут - падіння виробництва з-за засух. А в совку не можна було просто так знижувати планове. Тож окрім цілеспрямованого геноциду та бажання "розібратися з внутрішньою контрреволюцією", наклалися ще й погодні-природничі чинники.
на полях рыть канавы на полях и живьем закапывать,как ни как удобрение.