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хабар (4641) путін (23323) резиденція (40) росія (63574)

Підполковника ФСО РФ Голохвостова судитимуть за отримання 20 млн руб. хабаря від будівельників резиденції Путіна

Підполковника ФСО РФ Голохвостова судитимуть за отримання 20 млн руб. хабаря від будівельників резиденції Путіна

Колишнього заступника голови відділення Управління капітального будівництва служби інженерно-технічного забезпечення Федеральної служби охорони (ФСО) підполковника Олексія Голохвостова звинувачують у отриманні хабаря в розмірі 20 млн рублів за приховування порушень при будівництві та реконструкції об'єктів на території резиденції президента Росії Володимира Путіна в Ново-Огарьово

Проти Голохвостова порушено кримінальні справи за статтями про хабарництво, посередництво у хабарях та шахрайство з використанням службового становища, передає Цензор.НЕТ з посиланням на trtrussian.com.

"За версією слідства, у 2015-2016 роках Голохвостов, який обіймав тоді посаду заступника начальника відділення Управління капітального будівництва служби інженерно-технічного забезпечення, отримав незаконну винагороду в сумі 20 млн. рублів від ексдиректора компанії "Будкомплект" Дмитра Торчинского. Гроші були передані йому за "вчинення дій, які входили до його службових повноважень, а також за сприяння завдяки посадовому становищу вчиненню дій на користь хабародавця", зазначається у матеріалах справи. Також зазначено, що Голохвіст звинувачується в отриманні грошей від ТОВ "Петербургский Ренессанс", - йдеться у повідомленні.

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"Як сказано в документах, обидві організації займалися будівництвом та реконструкцією об'єктів резиденції президента РФ Володимира Путіна у Ново-Огарьово. За хабарі вони добивалися приховування порушень при створенні цих об'єктів. Згідно з матеріалами справи Голохвостов, вину у зазначених вище злочинах не визнав. Він перебуває під вартою з грудня 2020 року.
Справа Голохвостова надійшла до суду для розгляду по суті. Перше засідання щодо нього призначено на 14 січня", - пише видання.

Автор: 
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Топ коментарі
+14
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14.01.2022 14:11
+12
- Пардон, я не Голохвостый, я Галахвастов.
- По пачпорту ты Голохвостый.
- Пардон, в пачпорте ошибка.
- Молчи и слушай: За долги, за неоплаченные векселя твоя цирюльня опечатывается, а имущество описывается.
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14.01.2022 14:33
+9
А він казав, що то шкварчала папіроска.
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14.01.2022 14:15
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14.01.2022 14:11 Відповісти
- Пардон, я не Голохвостый, я Галахвастов.
- По пачпорту ты Голохвостый.
- Пардон, в пачпорте ошибка.
- Молчи и слушай: За долги, за неоплаченные векселя твоя цирюльня опечатывается, а имущество описывается.
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14.01.2022 14:33 Відповісти
Шикарно
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14.01.2022 22:34 Відповісти
А він казав, що то шкварчала папіроска.
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14.01.2022 14:15 Відповісти
за сокрытие нарушений при строительстве и реконструкции объектов на территории резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огареве.

если хла привалит - представить подполковника к награде !
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14.01.2022 14:36 Відповісти
Как минимум в ранг святых, почётный гражданин мира, Нобелевская премия мира и по списку далее
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14.01.2022 15:11 Відповісти
зловили людину з таким призвіщем і зробили символом корупції. Тепер вся інша корупція не рахується як корупція.
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14.01.2022 16:52 Відповісти
эй фуйло, в тебе космічний бардак !
твої кацапські "будівельники"
вже беруть не "борзыми сченками"
а "янтарными комнатами"
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14.01.2022 14:16 Відповісти
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14.01.2022 14:17 Відповісти
Ого, куди занесло нашого Голохвостого!!!
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14.01.2022 14:18 Відповісти
Диверсант!!!
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14.01.2022 14:33 Відповісти
Вечная ошибка власти сидящей на коррупции:
Они не понимают, что коррупция не может быть выборочной.
Если уж воруют и дают взятки, то это делают ВСЕ и ВЕЗДЕ.
Нельзя чиновнику разрешить "там воровать", а там "не воровать".
У чиновника случится когнитивный диссонанс и нарушение его тонкой душевной гармонии.
По этому в коррумпированной стране будут воровать и продавать и у Царя в том числе, как бы с этим не боролись.
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14.01.2022 14:20 Відповісти
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14.01.2022 14:30 Відповісти
блажь , да и только, а не новость.
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14.01.2022 14:35 Відповісти
Потомки Чингиз хана достойны уваженья. СпиСьдить могут с огня)
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14.01.2022 14:47 Відповісти
пока астронавты неосмотрительно оставили личные вещи, наверняка сожители их оприходовали....
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14.01.2022 14:53 Відповісти
Папінька! Іхняя фамілія Галахвастов ! А ви сюда каковото хвоста вплєлі!!!
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14.01.2022 14:32 Відповісти
Такие новости об тришкином лаптестане - просто елей на душу... Кто желает в то лайно, чумадан-ваакзал-напарашия... Расходы с переездом беру на себя. ИБО, щасты, как говорят в народе.
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14.01.2022 14:33 Відповісти
К сожалению Украина в этом плане от рашки никуда не ушла. Два года скандалов тому подтверждение.
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14.01.2022 14:38 Відповісти
это супергениально.
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14.01.2022 14:37 Відповісти
С такой фамилией он просто был обязан влезть в финансовую махинацию
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14.01.2022 14:37 Відповісти
И вылезть)))
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14.01.2022 14:53 Відповісти
У цій новині прекрасне все!!! 😂😂😂👏👏👏👏👏Браво!!!
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14.01.2022 14:38 Відповісти
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14.01.2022 14:40 Відповісти
тихо! не оскорбляйте памятник любви, разума и современной науки!!
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14.01.2022 16:55 Відповісти
Ярош... Визитками не швыряйся.
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14.01.2022 14:43 Відповісти
Ну почему он жулик? Человек умеет жить!
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14.01.2022 14:46 Відповісти
Не зумів прикрити "хвоста", тепер голий буде, ділитися ж треба.
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14.01.2022 14:56 Відповісти
Вот сразу читаешь-"заместитель главы отделения управления..." и понимаешь,что нашли кого слить для телевизионной сенсации "ванькам". А путлер,как обычно "нифчёмневинават".
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14.01.2022 15:06 Відповісти
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14.01.2022 15:31 Відповісти
 
 