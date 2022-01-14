Підполковника ФСО РФ Голохвостова судитимуть за отримання 20 млн руб. хабаря від будівельників резиденції Путіна

Колишнього заступника голови відділення Управління капітального будівництва служби інженерно-технічного забезпечення Федеральної служби охорони (ФСО) підполковника Олексія Голохвостова звинувачують у отриманні хабаря в розмірі 20 млн рублів за приховування порушень при будівництві та реконструкції об'єктів на території резиденції президента Росії Володимира Путіна в Ново-Огарьово

Проти Голохвостова порушено кримінальні справи за статтями про хабарництво, посередництво у хабарях та шахрайство з використанням службового становища, передає Цензор.НЕТ з посиланням на trtrussian.com.

"За версією слідства, у 2015-2016 роках Голохвостов, який обіймав тоді посаду заступника начальника відділення Управління капітального будівництва служби інженерно-технічного забезпечення, отримав незаконну винагороду в сумі 20 млн. рублів від ексдиректора компанії "Будкомплект" Дмитра Торчинского. Гроші були передані йому за "вчинення дій, які входили до його службових повноважень, а також за сприяння завдяки посадовому становищу вчиненню дій на користь хабародавця", зазначається у матеріалах справи. Також зазначено, що Голохвіст звинувачується в отриманні грошей від ТОВ "Петербургский Ренессанс", - йдеться у повідомленні.

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"Як сказано в документах, обидві організації займалися будівництвом та реконструкцією об'єктів резиденції президента РФ Володимира Путіна у Ново-Огарьово. За хабарі вони добивалися приховування порушень при створенні цих об'єктів. Згідно з матеріалами справи Голохвостов, вину у зазначених вище злочинах не визнав. Він перебуває під вартою з грудня 2020 року.

Справа Голохвостова надійшла до суду для розгляду по суті. Перше засідання щодо нього призначено на 14 січня", - пише видання.