Зеленський та Алієв підписали угоди між Україною та Азербайджаном в сфері торгівлі, землі та енергетики

Президент України Володимир Зеленський та Президент Азербайджанської Республіки Ільхам Алієв підписали спільну декларацію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, церемонія підписання низки двосторонніх документів відбулася у Києві.

Як інформує Інтерфакс-Україна між Кабінетом Міністрів України та урядом Азербайджанської Республіки підписано угоду щодо співпраці у сфері безпечності харчових продуктів. Відповідний документ підписали голови спільної комісії двох країн з питань економічного співробітництва, віцепрем'єр – міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук та міністр енергетики Азербайджану Парвіз Шахбазов.

Між міністерствами економіки України та Азербайджану підписано Меморандум про взаєморозуміння з питань екстреної взаємодії у двосторонній торгівлі.

Документ підписали віцепрем'єр – міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук та міністр економіки Азербайджану Мікаїл Джаббаров.

Меморандум про взаєморозуміння між міністерствами щодо співпраці в аграрній сфері підписали міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко та міністр економіки Азербайджанської Республіки Мікаїл Джаббаров.

Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю у сфері енергетики підписано між акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" в особі голови правління компанії Юрія Вітренка та державною нафтовою компанією Азербайджану (SOCAR) в особі міністра економіки Азербайджанської Республіки Мікаїла Джаббарова.

Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю щодо співробітництва у сфері земельних відносин, управління землями державної власності та державного земельного кадастру підписано між Державною службою України з геодезії, картографії та кадастру і міністерством економіки Азербайджану. Документ підписали виконувач обов'язків Державної служби України з геодезії Сергій Завадський та міністр економіки Азербайджанської Республіки Мікаїл Джаббаров.

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