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Азербайджан (837) Алієв (147) Зеленський (22416)

Зеленський та Алієв підписали угоди між Україною та Азербайджаном в сфері торгівлі, землі та енергетики

Зеленський та Алієв підписали угоди між Україною та Азербайджаном в сфері торгівлі, землі та енергетики

Президент України Володимир Зеленський та Президент Азербайджанської Республіки Ільхам Алієв підписали спільну декларацію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, церемонія підписання низки двосторонніх документів відбулася у Києві.

Як інформує Інтерфакс-Україна між Кабінетом Міністрів України та урядом Азербайджанської Республіки підписано угоду щодо співпраці у сфері безпечності харчових продуктів. Відповідний документ підписали голови спільної комісії двох країн з питань економічного співробітництва, віцепрем'єр – міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук та міністр енергетики Азербайджану Парвіз Шахбазов.

Між міністерствами економіки України та Азербайджану підписано Меморандум про взаєморозуміння з питань екстреної взаємодії у двосторонній торгівлі.

Документ підписали віцепрем'єр – міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук та міністр економіки Азербайджану Мікаїл Джаббаров.

Меморандум про взаєморозуміння між міністерствами щодо співпраці в аграрній сфері підписали міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко та міністр економіки Азербайджанської Республіки Мікаїл Джаббаров.

Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю у сфері енергетики підписано між акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" в особі голови правління компанії Юрія Вітренка та державною нафтовою компанією Азербайджану (SOCAR) в особі міністра економіки Азербайджанської Республіки Мікаїла Джаббарова.

Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю щодо співробітництва у сфері земельних відносин, управління землями державної власності та державного земельного кадастру підписано між Державною службою України з геодезії, картографії та кадастру і міністерством економіки Азербайджану. Документ підписали виконувач обов'язків Державної служби України з геодезії Сергій Завадський та міністр економіки Азербайджанської Республіки Мікаїл Джаббаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розпочалася зустріч Зеленського та президента Азербайджану Алієва: Заплановано підписання двосторонніх документів
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Топ коментарі
+15
Що, президент чужої країни,
має до Української землі??????
мені хтось поясне дії нашого КЛОВАНА
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14.01.2022 14:22
+9
воно відключене
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14.01.2022 14:34
+6
шось мені не зрозуміло про відносини у сфері землі.
Яке відношення має Азербайджан до земель України?!
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14.01.2022 14:35
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Що, президент чужої країни,
має до Української землі??????
мені хтось поясне дії нашого КЛОВАНА
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14.01.2022 14:22 Відповісти
воно відключене
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14.01.2022 14:34 Відповісти
Чорнозем вивозитимуть до Азербайджану ?
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14.01.2022 14:25 Відповісти
Оно убогое хоть знает где находится Азербайджан
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14.01.2022 14:25 Відповісти
Десь між ПАР та В"єтнамом!!!!!!!!!! А взагалі яка різниця!!!!!!!
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14.01.2022 14:47 Відповісти
https://twitter.com/jackdorseydono1 jackdorseydonotbanme ретвитнул(а)
















Дядя Анкл


@Vjt3M71hyLgqUCg

·
https://twitter.com/Vjt3M71hyLgqUCg/status/1481870136701341704 6 ч



Украина закупает в тридорого муку в Турции из украинского зерна которое продали в Турцию осенью . то результат земельной реформы и уничтожение малого фермерства .Агрохолдинги из Украину делают сырьевой придаток , их задача все продать за рубеж , а вот ФОПы муку сами делали но упс
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14.01.2022 14:28 Відповісти
торговать с Азербайджаном это хорошо, они нам друзья в нынешней геополитической ситуации. Тем более их Сокар поставляет нам почти 100% сырой нефти для наших НПЗ
а вот насчет земельного кадастра и все с этим связанное стоит подождать разьяснений от експертов, звучит как то тревожно
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14.01.2022 14:29 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27836816.html Країна здорової людини vs Країна зеленого наркомана

Під час суттєвого зростання цін нормальні уряди знижують свою "націнку" (податки, в даному випадку ПДВ), а кончені соціалісти - лізуть в кишеню підприємця, регулюючи його націнку не знижуючи своєї націнки (податки).

І поки в Польщі знижують ПДВ на певні групи товарів з метою зменшити інфляцію, у нас зелені соціалісти встановили граничну націнку підприємців на ці групи товарів 10%.

Тобто, окрім всіх інших податків і зборів, держава з кожного проданого товару отримує 20% ПДВ, а підприємець - 10% "брудними", з яких ще платить аренду, зарплати, податки і платежі за електроенергію, газ та опалення.

І хто тут барига? Хіба не держава в особі чиновників?

https://www.facebook.com/olegbps/posts/5582866965061822 Oleg Petrichenko
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14.01.2022 14:29 Відповісти
шось мені не зрозуміло про відносини у сфері землі.
Яке відношення має Азербайджан до земель України?!
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14.01.2022 14:35 Відповісти
А яким боком тут верещучка???? Що спільного між економікою і продуктами і окупованими землями??????
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14.01.2022 14:43 Відповісти
Очень полезная встреча. Азербайджан может стать хорошей поддержкой для Украины. Как в торговой,так и военной. Когда придет время разобраться с кацапней.
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14.01.2022 14:48 Відповісти
Ага, щас!!! Не пиши фігню, бо ніхто за тебе воювати не буде!
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14.01.2022 16:05 Відповісти
Документ підписали віцепрем'єр - міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук та міністр економіки Азербайджану Мікаїл Джаббаров.

у нас Верещук уже министр економики??? Или сопля запутался в министрах? Или так мертвечук - хозяин верещук приказал бубочке?
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14.01.2022 14:59 Відповісти
Gut.
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14.01.2022 15:10 Відповісти
Азербайджан і "державна" українська земля??? Клоун, ти ще за Оман не забувай... Бо "довічно" - це довічно!
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14.01.2022 16:04 Відповісти
Мартышка землёй за газ торгует
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15.01.2022 13:41 Відповісти
 
 