У 2021 році в Україні зареєстрували 214 тис. шлюбів і 29,5 тис. розлучень. Ім'я змінили майже 16 тис. громадян, - Мін'юст
У 2021 році в Україні зареєстрували 273 772 народження, 214 012 шлюбів і 29 587 розлучень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мін'юсту у фейсбуці.
Так, протягом 2021 року органами ДРАЦС зареєстровано 1 247 497 актових записів цивільного стану. З них, зокрема:
- 273 772 народження;
- 15 861 зміну імені (прізвища, імені, по батькові);
- 214 012 шлюбів;
- 29 587 розірвань шлюбів.
Минулоріч, у порівнянні з показниками 2020 року, зросла кількість складених актових записів про державну реєстрацію:
- шлюбів (+46 038);
- зміни імені (+3 433);
- розірвання шлюбу (+657).
Загалом кількість складених актових записів зросла у порівнянні з 2020 роком на 125 938 актових записів.
Також повыдомляэться, що найбільшу кількість реєстрацій здійснено органами ДРАЦС Дніпропетровської області – 107 567 (9%) та міста Київ – 105 569 (8%).
Топ-5 регіонів за кількістю зареєстрованих народжень складають:
- місто Київ – 29 768;
- Дніпропетровська область – 19 687;
- Львівська область – 19 548;
- Одеська область – 19 437;
- Харківська область – 15 581.
Топ-5 регіонів за кількістю зареєстрованих шлюбів складають:
- місто Київ – 25 301;
- Дніпропетровська область – 18 77;
- Одеська область – 15 910;
- Харківська область – 15458;
- Львівська область – 13706.
Топ-5 регіонів за кількістю зареєстрованих змін імені складають:
- місто Київ – 1 788;
- Дніпропетровська область – 1 367;
- Чернівецька область – 1 069;
- Харківська область – 998;
- Одеська область – 946.
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Насколько я помню, последние годы браков и разводов было почти поровну, а тут отличие в 10 раз!