УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11591 відвідувач онлайн
Новини
614 8
Мін'юст (1544) розлучення (32) статистика (2247)

У 2021 році в Україні зареєстрували 214 тис. шлюбів і 29,5 тис. розлучень. Ім'я змінили майже 16 тис. громадян, - Мін'юст

У 2021 році в Україні зареєстрували 214 тис. шлюбів і 29,5 тис. розлучень. Ім'я змінили майже 16 тис. громадян, - Мін'юст

У 2021 році в Україні зареєстрували 273 772 народження, 214 012 шлюбів і 29 587 розлучень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мін'юсту у фейсбуці.

Так, протягом 2021 року органами ДРАЦС зареєстровано 1 247 497 актових записів цивільного стану. З них, зокрема:

- 273 772 народження;

- 15 861 зміну імені (прізвища, імені, по батькові);

 - 214 012 шлюбів;

- 29 587 розірвань шлюбів.

Минулоріч, у порівнянні з показниками 2020 року, зросла кількість складених актових записів про державну реєстрацію:

- шлюбів (+46 038);

- зміни імені (+3 433);

- розірвання шлюбу (+657).

Загалом кількість складених актових записів зросла у порівнянні з 2020 роком на 125 938 актових записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці на карантині одружувалися вшестеро частіше, ніж розлучалися - Мін'юст

Також повыдомляэться, що найбільшу кількість реєстрацій здійснено органами ДРАЦС Дніпропетровської області – 107 567 (9%) та міста Київ – 105 569 (8%).

Топ-5 регіонів за кількістю зареєстрованих народжень складають:  

- місто Київ – 29 768;

- Дніпропетровська область – 19 687;

- Львівська область – 19 548;

- Одеська область – 19 437;

- Харківська область – 15 581.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Із 16 років можна, але тільки з дозволу суду: у Мін'юсті розповіли, кому в Україні заборонено укладати шлюб

Топ-5 регіонів за кількістю зареєстрованих шлюбів складають:

- місто Київ – 25 301;

- Дніпропетровська область – 18 77;

- Одеська область – 15 910;

- Харківська область – 15458;

- Львівська область – 13706.

Топ-5 регіонів за кількістю зареєстрованих змін імені складають:

- місто Київ – 1 788;

- Дніпропетровська область – 1 367;

- Чернівецька область – 1 069;

- Харківська область – 998;

- Одеська область – 946.

У 2021 році в Україні зареєстрували 214 тис. шлюбів і 29,5 тис. розлучень. Імя змінили майже 16 тис. громадян, - Мінюст 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
думаю не один Зеленський змінив призвище)
показати весь коментар
14.01.2022 14:45 Відповісти
Синів більше не називають Володимирами? Ой, що ж це коїться...
показати весь коментар
14.01.2022 14:57 Відповісти
А верховный, случайно, не зарегистрировал шлюб со своим завхозом !?
показати весь коментар
14.01.2022 15:00 Відповісти
Скоро всі євреї, які співпрацювали зі шмарклею, будуть знову і прізвища та імена змінювати.
показати весь коментар
14.01.2022 16:08 Відповісти
Крайне странно!
Насколько я помню, последние годы браков и разводов было почти поровну, а тут отличие в 10 раз!
показати весь коментар
14.01.2022 16:45 Відповісти
270т родилось, больше полумиллиона умерло. 200-250 тысяч минуса ежегодно. Жесть.
показати весь коментар
14.01.2022 17:14 Відповісти
2 поколения и будет как в кацапском анекдоте, за кольцевой Киева жизни нет!
показати весь коментар
14.01.2022 17:19 Відповісти
Ця ***** вам не допоможе
показати весь коментар
14.01.2022 22:35 Відповісти
 
 