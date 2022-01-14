Мати вбитої юристки Ноздровської розповіла у суді, від кого її донька отримувала погрози

13 січня в Шевченківському суді Києва допитали матір вбитої юристки Ірини Ноздровської Марію Дуняк. Під час засідання жінка розповіла про те, що її донька отримувала погрози від поліції та народного депутата Антона Яценка.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на відеотрансляцію суду.

На засіданні мати вбитої жінки розповіла, що востаннє бачилась із дочкою 29 грудня 2017 року, вони разом снідали вдома. Потім Ірина Ноздровська поїхала на роботу. Втім увечері, коли дочка Ноздровської разом зі свою подругою прийшли додому, Марія Дуняк запитала їх чи не бачили вони матір, на що ті відповіли, що не бачили. Після цього, за словами жінки, о шостій годині вечора вона побігла на зупинку маршруток. Проте, доньки там не було. Втім, Марія Дуняк стверджує, що в той час бачила поліцейську машину поруч з магазином.

За словами матері, Ноздровській надходили погрози.

"Їй йшли погрози, не один раз телефон дзвонив, вона піднімала трубку, а в телефоні мовчання. Зараз я розумію, чому вона за два тижні до вбивства замовила балончики (газові балончики. - Ред.). З цього дня вона не ходила без газового балончика." - заявила під час засідання Марія Дуняк.

Також жінка зазначила, що її донька "не ладила з поліцією" і що їй погрожували у вишгородській поліції.

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"Я просила відкрити особисту переписку моєї дитини (у Facebook. - Ред.). Я просила робочий стіл, я просила геолокацію телефону. Геолокація телефонів, що, вийшла б на поліцію? Боялися? Боялися поліції." - додала жінка.

На питання прокурора чи були у Ірини Ноздровської ще із кимось конфлікти, жінка зазначила "з Яценком Антоном Володимировичем".

"Він погрожував, що її зариє. Це було в машині зі мною, як він їй погрожував, дзвонив. І тільки він міг замовити разом із Москаленком її вбивство. Це був 2014 рік. 2015-2016 він не давав їй робити ніде, як вона робила в міністерстві юстиції і він кляузи писав на неї. Ніхто не розслідував, правда з вас? Взяли Россошанського і все".

Також Марія Дуняк зазанчила, що син обвинуваченого Юрія Россошанського кидав петарди на подвір’я потерпілих. Окрім цього, на судовому засіданні по іншій справі, у 2017 році обвинувачений Россошанський звернувся до Ірини Ноздровської і сказав "Ноздровська, ти погано закінчиш".

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