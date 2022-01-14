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НБУ (10158) хакер (1334) атака (315)

Хакери намагались атакувати і офіційний сайт НБУ: Спроби здійснюються вже кілька днів з різних країн світу

Хакери намагались атакувати і офіційний сайт НБУ: Спроби здійснюються вже кілька днів з різних країн світу

Упродовж кількох останніх днів на інформаційні мережі Національного банку здійснювалися спроби зовнішніх хакерських атак невідомими особами з різних країн світу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

"У ніч з 13 на 14 січня 2022 року під час глобальної атаки на урядові вебресурси зафіксовано спроби атакувати й офіційний сайт Національного банку, які вдалося нейтралізувати", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі інформаційні системи Національного банку працювали і продовжують працювати в штатному режимі: "Зокрема – система електронних платежів, якою користуються банки, офіційний сайт та внутрішня комп'ютерна мережа НБУ".

Водночас наголошується, що захист Національного банку та банківської інфраструктури від шахрайських дій в кіберпросторі організовано належним чином: із застосуванням новітніх технологій кіберзахисту, ефективним використанням комплексів та систем захисту, а також механізмів обміну інформацією про кібератаки та кіберінциденти між Центром кіберзахисту Національного банку, іншими державними органами, банками, фінансовими установами тощо.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Найпотужніша атака за останні чотири роки": у Держспецзв’язку повідомили, що від дій хакерів постраждали близько 70 сайтів. ВIДЕО

"Зважаючи на хакерську атаку, що відбулася на низку урядових сайтів, Національний банк закликає банки та інших учасників фінансового сектору посилити заходи безпеки для протидії можливим кібератакам", - додали у пресслужбі НБУ.

Також у Нацбанку нагадали, що, крім сайту, отримати офіційну інформацію від Національного банку можна на сторінках у соціальних мережах:

Facebook: https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine 
Twitter: https://twitter.com/NBUkraine 
Telegram: https://t.me/nbu_ua 
Instagram: https://www.instagram.com/national_bank_of_ukraine/ 
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCLWsi-3SHrFwwyb0AceOgHQ 

Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.

На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.
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Топ коментарі
+8
А может это бубочка в местах своего отдыха расплачивается карточкой в турборежиме?
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14.01.2022 14:58
+7
Кацапы агонизируют ...
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14.01.2022 14:50
+5
завтра Зе скаже що всі гроші з бюджету хакери вкрали..
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14.01.2022 15:06
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Кацапы агонизируют ...
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14.01.2022 14:50 Відповісти
кацапізация кацапізаторов
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14.01.2022 15:01 Відповісти
Если это кацапы, то почему они выставили карту Украины с Украинским Крымом? Кто то прокололся?
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14.01.2022 16:13 Відповісти
Тююю,та даже тупые кацапы знают что КРЫМ УКРАИНСКИЙ !!!
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14.01.2022 16:46 Відповісти
Ну они бы не посмели находясь на государевой службе так публично продемонстрировать своё личное мнение.
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14.01.2022 18:36 Відповісти
При чём здесь чьё-то мнение ,Крым это Украина и отрицать это могут только пациенты псих больницы ...
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14.01.2022 18:38 Відповісти
При чём здесь чьё-то мнение. Это способ доказательства. Сотрудник государственных органов, в рабочее время не может иметь личного мнения. Следовательно эта хакерская атака Украинского происхождения.
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14.01.2022 18:49 Відповісти
Ну если вата в гос органах ********* одновременно является пациентами психушек то это никак ни проблема Украины ..
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14.01.2022 18:57 Відповісти
Ты не можешь выстроить цепочку из двух звеньев. Вывод сам напрашивается. Раз у сотрудников российских государственных органов на эту тему табу, то кто же это сделал?
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14.01.2022 19:15 Відповісти
Так как на росеи одни идиоты ,то ни о каких табу не может быть и речи . Ты Вата ТВ посмотри ,какие табу ,это шизофрения в стадии обострения ..
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14.01.2022 19:57 Відповісти
То есть ты хочешь сказать, что на россее нет никаких табу, что там Свободно можно выражать своё мнение, даже на посту и в рабочее время? Что там Свобода слова даже среди государственных хакеров так же как и во всём медиапространстве?
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14.01.2022 20:24 Відповісти
На раиссии такая-же свобода слова как в любой психушке ..санитары в форме ходят наблюдают ,но если психи начнут кидаться и перестают слушаться им люлей ,укольчик и в коечку ..
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15.01.2022 11:32 Відповісти
Ну так и на кой черт ты мне это всё пишешь? Ты хотя бы тему о хакерах понял о чём я тебе два дня пытаюсь как школьнику двоечнику вдолбить? Или ты просто дразнишься?
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15.01.2022 12:08 Відповісти
Та насрать нам на всех хакеров ,Украина остановила безумную кацапскую орду ,что нам какие-то хакеры ..
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15.01.2022 14:15 Відповісти
Всё с тобой ясно. Я тебя узнал. Помнится ты мне неделю голову морочил про публичные казни. Ник у тебя тогда был, толи "ан пав" то ли "ан мур". Будь здоров. Не засоряй мозги.
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15.01.2022 15:38 Відповісти
Ну если кто-то говорил тебе ,что путина-***** надо публично казнить ,то я не возражаю ..
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15.01.2022 16:03 Відповісти
анонируют
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14.01.2022 16:16 Відповісти
Дык в НБУ не допускают имбицилов типо федорова и дубилета, а нормальным специалистам эти кулхакеры пофигу.
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14.01.2022 14:58 Відповісти
Когда ваван будет пробовать сдрыснуть (а это может случится после 17 января сего года) и в НБУ не обнаружат золота и валюты, то этот поц будет всё списывать на хакерскую атаку. В крайнем случае скажет, - может Зинка взяла?!
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14.01.2022 14:58 Відповісти
А что должно случится 17-го числа?
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14.01.2022 15:02 Відповісти
Мало ли что может случится.
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14.01.2022 15:07 Відповісти
Интрига...))
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14.01.2022 21:06 Відповісти
Пути Господни неисповедимы.
(Рим. 11:33)
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14.01.2022 21:43 Відповісти
А может это бубочка в местах своего отдыха расплачивается карточкой в турборежиме?
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14.01.2022 14:58 Відповісти
Это все мелочи по сравнению с тем что произошло в Польше.
НЕВЕРОЯТНАЯ утечка данных - ПОЛНЕЙшая информация о армии. Не ленитесь гляньте через переводчик.

https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/gigantyczny-wyciek-danych-z-wojska-ponad-17-mln-pozycji-w-internecie/1mknjtf,79cfc278

не просто общее количество а кто что когда заказывал - от трусов до Ф-16 и запчастей... полный анализ чего где и сколько, и сколько где людей...
Разведка больше не нужна.
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14.01.2022 14:58 Відповісти
Дык нефиг было втирать начальству про облачные технологии.
Достаточно прикупить одного сотрудника дата-центра и наступит гаплык.
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14.01.2022 15:03 Відповісти
военка ВООБЩЕ должна быть изолирована от интернета. Не то что дата-центры, просто ВООБЩЕ не должно быть даже теоретической возможности подключения извне.
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14.01.2022 15:10 Відповісти
завтра Зе скаже що всі гроші з бюджету хакери вкрали..
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14.01.2022 15:06 Відповісти
 
 