Україна та Азербайджан обговорили створення транспортного коридору між 4 країнами, - Зеленський
У Києві пройшли переговори президентів України Володимира Зеленського та президента Азербайджану Ільхама Алієва. Вони обговорили створення транспортного коридору для чотирьох країн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Зеленського на прес-конференції з Алієвим.
За його словами, потрібно активізувати співпрацю у сфері міжнародних автомобільних та залізничних перевезень, а також в галузі авіації.
"А також ми будемо і надалі працювати над низкою переспектив. Серед іншого це і створення транспортного коридору, який об'єднує Україну, Азербайджан, Грузію, Молдову", - повідомив Зеленський.
Топ коментарі
+11 Старый зольдат
показати весь коментар14.01.2022 15:15
+7 Erlich Bachman
показати весь коментар14.01.2022 15:15
+6 Старый зольдат
показати весь коментар14.01.2022 15:14
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Будь ласка, зачекайте...
чтоб 1 км дороги по мильярду долларов.
Впрочем, в Азербайджане такое говнище для умственно недоразвитых не употребляют.
первый абсир вовы засчитан
на очередной пресс-конференции ЗЕ-лоха Ткач будет сверять хронометраж его грязных делишек со своими записями,
ну примерно как с юбилеем дьЕрмака в Гуте
вППервые ЗЕ-ля запустил самый ППатужный спутник !
Дякую, дякую, всім дуже дякую !