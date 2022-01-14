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Азербайджан (837) Грузія (1831) Молдова (2017) транспорт (1356)

Україна та Азербайджан обговорили створення транспортного коридору між 4 країнами, - Зеленський

Україна та Азербайджан обговорили створення транспортного коридору між 4 країнами, - Зеленський

У Києві пройшли переговори президентів України Володимира Зеленського та президента Азербайджану Ільхама Алієва. Вони обговорили створення транспортного коридору для чотирьох країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Зеленського на прес-конференції з Алієвим.

За його словами, потрібно активізувати співпрацю у сфері міжнародних автомобільних та залізничних перевезень, а також в галузі авіації.

"А також ми будемо і надалі працювати над низкою переспектив. Серед іншого це і створення транспортного коридору, який об'єднує Україну, Азербайджан, Грузію, Молдову", - повідомив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Товарообіг між Україною та Азербайджаном досяг $1 млрд, - Зеленський
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Топ коментарі
+11
Ага, прямо в офшор Омана.
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14.01.2022 15:15
+7
Це вже велике коридорівництво
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14.01.2022 15:15
+6
По транспортному коридору в Азербайджан пойдут "Сваты"?
Впрочем, в Азербайджане такое говнище для умственно недоразвитых не употребляют.
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14.01.2022 15:14
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Ко_шелковый путь?
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14.01.2022 14:56 Відповісти
Ага, прямо в офшор Омана.
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14.01.2022 15:15 Відповісти
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14.01.2022 16:11 Відповісти
Что будет?? Мост или тоннель ..по программе большого крадивныцтва??
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14.01.2022 15:00 Відповісти
Це вже велике коридорівництво
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14.01.2022 15:15 Відповісти
Все будет одна сплошная дорога, ни кино, ни театров, ни спортзалов, ни библиотек. Одна сплошная дорога в никуда по дну Черного моря и под Кавказским хребтом.
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14.01.2022 15:31 Відповісти
забабахай там вэлыкэ дорижнэ крадивныцтво, бубася - ну да не тебя учить.

чтоб 1 км дороги по мильярду долларов.
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14.01.2022 15:02 Відповісти
с цУ Ко_четов никто не спрашивает.
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14.01.2022 15:02 Відповісти
По транспортному коридору в Азербайджан пойдут "Сваты"?
Впрочем, в Азербайджане такое говнище для умственно недоразвитых не употребляют.
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14.01.2022 15:14 Відповісти
))) рыло, которому не дали сутра нюхнуть, пришлось ехать в офис, изображать из себя прЫзЫдЭнта.
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14.01.2022 15:31 Відповісти
"В государственном бюро расследований рассчитывают, что по прилету в Украину бывший президент Петр Порошенко самостоятельно приедет в суд, где ему будут избирать меру пресечения."

первый абсир вовы засчитан
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14.01.2022 15:38 Відповісти
Может клоуну карту мира подарить?
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14.01.2022 15:48 Відповісти
по морю аки по суху
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14.01.2022 15:50 Відповісти
Там тунель є з Буковеля до Оману. Треба ще один підземний хід із Київа до тунелю прорити. І один відросток від Баку.
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14.01.2022 16:05 Відповісти
Никто точно не знает, о чем были переговоры,Даже Ткач и Бигус.А уже смакуют на все лады. Удачи!Смешно.
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14.01.2022 16:10 Відповісти
не переживай !

на очередной пресс-конференции ЗЕ-лоха Ткач будет сверять хронометраж его грязных делишек со своими записями,

ну примерно как с юбилеем дьЕрмака в Гуте
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14.01.2022 16:31 Відповісти
в Украине
вППервые ЗЕ-ля запустил самый ППатужный спутник !

Дякую, дякую, всім дуже дякую !
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14.01.2022 16:33 Відповісти
 
 