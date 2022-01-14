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Азербайджан (839) Алієв (147) енергетика (2483)

Азербайджан та Україна мають плани щодо сфери енергетики. Впевнений, що їх буде втілено, - Алієв

Азербайджан та Україна мають плани щодо сфери енергетики. Впевнений, що їх буде втілено, - Алієв

Азербайджан та Україна мають плани щодо співпраці у сфері енергетики, заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв і висловив упевненість у тому, що їх буде втілено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Традиційна сфера нашої співпраці – це сфера енергетики. Ми маємо плани щодо цієї сфери, і я впевнений, що їх буде втілено. Socar, державна компанія Азербайджану, серйозно налаштована на цю співпрацю і має нині масштабну мережу заправних станцій у всій Україні", - сказав президент Азербайджану на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським.

Також, додав Алієв, співпраця Азербайджану та України стосується також сфери нафтопереробки.

"Це та сфера, де ми можемо розгортати активнішу співпрацю", - зазначив президент Азербайджану.

За його словами, щодо співпраці в інших сферах Азербайджан та Україна не мають розбіжностей у позиціях.

"Хочу повторити, що вся ця співпраця ґрунтується на нашій міцній дружбі. Сьогодні я роблю цей візит на початку нового року і сподіваюся, що він дасть хороші результати і у двосторонньому вимірі, і у ширшому розумінні в нашій співпраці в майбутньому", - наголосив Алієв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та Азербайджан обговорили створення транспортного коридору між 4 країнами, - Зеленський

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Топ коментарі
+4
уже сто раз нужно вернуть народу УКраины отданний Кучмой Лисичанский НПЗ, который стоит и разворовывается, и продать его азербайджанско-турецкой компании, и все были бы счастливы!!! одни с работой и деньгами, а другие с украинским дизелем и бензином
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14.01.2022 15:34
+3
И что? Британская компания продала Азербайджану свои украинские активы заплатив в Украине налоги. В чем проблема? Или надо было Бене продать за бесценок через кипрский офшор Зеленского без уплаты налогов в Украине?
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14.01.2022 18:43
+2
Ильхаму я верю, а вот вот этому ..... таки нет. От слова "смовсем".
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14.01.2022 15:06
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Ильхаму я верю, а вот вот этому ..... таки нет. От слова "смовсем".
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14.01.2022 15:06 Відповісти
Просто Ильхам знает, кто будет следующим Президентом Украины.
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14.01.2022 16:02 Відповісти
Ну ну,верь, верь- Vodafon-Украина уже азерам продали.
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14.01.2022 17:36 Відповісти
И что? Британская компания продала Азербайджану свои украинские активы заплатив в Украине налоги. В чем проблема? Или надо было Бене продать за бесценок через кипрский офшор Зеленского без уплаты налогов в Украине?
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14.01.2022 18:43 Відповісти
Так, что, Коля? Поклинило? Или заклинило? Или просто Клинское?
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14.01.2022 20:52 Відповісти
уже сто раз нужно вернуть народу УКраины отданний Кучмой Лисичанский НПЗ, который стоит и разворовывается, и продать его азербайджанско-турецкой компании, и все были бы счастливы!!! одни с работой и деньгами, а другие с украинским дизелем и бензином
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14.01.2022 15:34 Відповісти
Байрактары и Лоры давай!..тогда и Сокар тебе тут будет....
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14.01.2022 15:46 Відповісти
Байрактары турецкие, Лоры израильские. Азербайджан их сам покупал. С таким же успехом можно требовать: Дай миллион!
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14.01.2022 20:23 Відповісти
Как ни странно, хорошим новостям мы уделяем мало внимания.
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14.01.2022 21:22 Відповісти
 
 