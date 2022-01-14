Азербайджан та Україна мають плани щодо сфери енергетики. Впевнений, що їх буде втілено, - Алієв

Азербайджан та Україна мають плани щодо співпраці у сфері енергетики, заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв і висловив упевненість у тому, що їх буде втілено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Традиційна сфера нашої співпраці – це сфера енергетики. Ми маємо плани щодо цієї сфери, і я впевнений, що їх буде втілено. Socar, державна компанія Азербайджану, серйозно налаштована на цю співпрацю і має нині масштабну мережу заправних станцій у всій Україні", - сказав президент Азербайджану на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським.

Також, додав Алієв, співпраця Азербайджану та України стосується також сфери нафтопереробки.

"Це та сфера, де ми можемо розгортати активнішу співпрацю", - зазначив президент Азербайджану.

За його словами, щодо співпраці в інших сферах Азербайджан та Україна не мають розбіжностей у позиціях.

"Хочу повторити, що вся ця співпраця ґрунтується на нашій міцній дружбі. Сьогодні я роблю цей візит на початку нового року і сподіваюся, що він дасть хороші результати і у двосторонньому вимірі, і у ширшому розумінні в нашій співпраці в майбутньому", - наголосив Алієв.

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