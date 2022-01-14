Поступки Росії лише стимулюватимуть її агресію і посилять напругу, - глава МЗС Литви Ландсбергіс
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що поступки Росії лише посилять напругу в регіоні та стимулюватимуть агресію з боку Москви.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" на портал Delfi.
"Через агресивну політику Росії ситуація у Східній Європі залишається напруженою: Росія продовжує дислокацію збройних сил біля кордонів з Україною, а також військовий конфлікт у східній Україні, ігнорує міжнародне право, висуває нові вимоги до європейської спільноти через нібито існуючі для Росії загрози, хоча загроза безпеці в першу чергу походить від самої Росії", - заявив Ландсбергіс на зустрічі глав МЗС країн ЄС у французькому Бресті.
"Ми повинні нарешті вивчити уроки історії, що терпимість до агресивної політики лише посилює напругу та стимулює ще більшу агресію", - додав він.
Ландсбергіс також зазначив, що не менш важливо зміцнювати співпрацю ЄС та НАТО з метою забезпечення ефективної оборонної політики, посилення східного флангу НАТО та допомоги східним сусідам у створенні стійкості до зовнішніх загроз.
Говорячи про ситуацію з безпекою в Україні, міністр зазначив, що жодні рішення не повинні ухвалюватися без України.
"Українці виграли битву за європейський напрямок ще у 2014 році - вони заплатили і все ще платять високу ціну за європейський вибір - тому ми не можемо перед ними зачинити двері", - наголосив Ландсбергіс.
Він вважає, що ЄС має не лише зміцнювати співпрацю та діалог з Україною у сферах безпеки та оборони, але й бути готовим вжити жорстких політичних та економічних заходів, якщо Росія вирішить перейти до військових дій.
Нагадаємо, держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному флангу.
У РФ заявили, що не збираються йти на компроміси щодо своїх вимог, а також що не бачать підстав для проведення зі США нового раунду переговорів щодо гарантій безпеки найближчим часом.
Будь ласка, зачекайте...
Час назад я зашёл к родителям, сидят смотрят по зомбоящику какую-то программу со Скобелевой (название не помню). Я занимаюсь своими делом в другой комнате и захожу на минуту в гостиную что-то спросить у родителей по хозяйству. Тут до меня доносится тирада предложений, сказанная этой геббельшей (почти дословно):
"Таким образом, США и страны НАТО не оставляют нам никакого выбора, как жёстко и адекватно ответить на их откровенно враждебные действия в отношении России и Северного потока. Это значит война, это значит, что Украина может перестать существовать на политической карте мира".
У меня челюсть упала. И такое говорят на государственном ТВ канале! Это говорят люди явно не стесняющие в выражениях и плюющие на профессиональную этику! Если пошла такая тема, то это значит, что из Кремля дали добро на эту риторику. Мне страшно. Страшно, потому что история нас ничему не учит. Потому что людей опять готовят к мысли, что вокруг враги, а в новых условиях война это неизбежно и даже нормально. Что надо воевать за "правду" и "правое дело", прикрываясь государственными интересами группы лиц, узурпировавшей власть в стране. Пипец, дожили! Что же с нами стало, если люди, пострадавшие не в одной войне, даже допускают мысль о ядерной войне, где победителей быть не может априори? "
Хотят ли русские войны?", вспоминается. И я не узнаю россиян. Я вижу вокруг: "Мы им покажем!", "Они сами захотели этого" и прочий псевдоимперский бред.
На всякий случай спросил родителей, нормально ли то, что такое говорят с экрана и оправдывают войну? Оба ответили, что война нам просто необходима, потому что на нас хотят напасть фашисты и масоны и уничтожить как государство. Во как! На мой вопрос а как же дед, который каждое 9 мая плакал и отказывался одевать ордена, лишь бы не вспоминать о ВОВ? Мать ответила, что за правду надо бороться, а то нас притесняют и грозят вторгнуться все кому не лень. А раньше нас боялся весь мир. Это финиш, господа! Фразы и темы разговоров точь-в-точь как по телевизору. Это зомби, а не родители, родственники и соседи! Эти люди соскучились по СССР, и плётке и они оправдают любые действия властьпридержаших во имя былого величия. Рабы! Другого слова я не нахожу.
Остановите Землю, я сойду!
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https://politota.d3.ru/oni-uzhe-v-otkrytuiu-govoriat-o-voine-gady-2243436/?sorting=rating лучший коммент:
Не землю надо останавливать, а карлика одного.