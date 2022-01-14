Суддя Бортницька, яка мала оголосити текст ухвали щодо арешту майна Порошенка, раптово "пішла у відпустку", - адвокат Галанський
Суддя Печерського суду Віта Бортницька, яка мала сьогодні оголосити повний текст ухвали щодо арешту майна п'ятого президента Петра Порошенка, раптово пішла у відпустку.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "5 канал", про це заявив один з адвокатів п'ятого президента Денис Галанський.
Засідання було призначено 14 січня на 12:00.
"Засідання з оголошення повного тексту судового рішення про арешт майна Петра Порошенка сьогодні не відбудеться. В ухвалі, коли нам видали короткий текст, було написано, що на сьогодні це засідання було призначено на 12:00. Зараз я дізнався, мені видали відповідну розписку про те, що судді немає, вона у відпустці. Нам дали розписку, що на 13:50 (це буде 19 числа цього місяця), можливо, буде. Тому що мало бути сьогодні", - сказав правозахисник.
Він повідомив, що адвокати Порошенка подали апеляційну скаргу на це рішення до Київського апеляційного суду. А також нагадав, що у рішенні Печерського суду про арешт майна є низка помилок, зокрема суд наклав арешт на майно, яке не належить Порошенку.
Галанський зазначив, що у справі проти Порошенка рішення ухвалюються таємно, із грубими процесуальними порушеннями.
"Ми клопотання про обрання запобіжного заходу безпосередньо не бачили. Ми багато інформації черпаємо з преси. Дуже багато зливів, але чомусь нас не повідомляють про такі засідання, і ми не можемо належним чином підготуватися. Нагадаю, що про засідання щодо арешту майна Порошенка 6 січня на 9:30 нас повідомили смс-повідомленням 5 січня о 17:00", - зауважив адвокат.
"Сьогодні мало відбутися оголошення ухвали про арешт майна з тою мотивувальною частиною рішення, якої нам не було оголошено безпосередньо в день його прийняття. Тобто ми мотивів прийняття рішення досі не знаємо", - підсумував Галанський.
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Новости 15.10.2021
https://www.apravda.com/content/korrumpirovannaya-sudya-vita-bortnickaya-otkazalas-arestovat-predatelya-ukrainy-viktora
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Печерский районный суд Киева вместо ареста предателя Украины Виктора Медведчука и посадки его в СИЗО, отправил его на домашний арест, хотя незадолго до этого прокуроры ему объявили о подозрении в госизмене и финансировании терроризма по делу о контрабанде угля из оккупированного Донбасса и потребовали 1 миллиард залога.
«В удовлетворении ходатайства прокуратуры отказать. Применить к Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря 2021 года, запретив ему покидать дом круглосуточно», - заявила следственная судья Вита Бортницкая.
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И нависшая дубинка от Запада сделает своё дело - новый судья откажет в аресте