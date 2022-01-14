Суддя Бортницька, яка мала оголосити текст ухвали щодо арешту майна Порошенка, раптово "пішла у відпустку", - адвокат Галанський

Суддя Печерського суду Віта Бортницька, яка мала сьогодні оголосити повний текст ухвали щодо арешту майна п'ятого президента Петра Порошенка, раптово пішла у відпустку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "5 канал", про це заявив один з адвокатів п'ятого президента Денис Галанський.

Засідання було призначено 14 січня на 12:00.

"Засідання з оголошення повного тексту судового рішення про арешт майна Петра Порошенка сьогодні не відбудеться. В ухвалі, коли нам видали короткий текст, було написано, що на сьогодні це засідання було призначено на 12:00. Зараз я дізнався, мені видали відповідну розписку про те, що судді немає, вона у відпустці. Нам дали розписку, що на 13:50 (це буде 19 числа цього місяця), можливо, буде. Тому що мало бути сьогодні", - сказав правозахисник.

Також читайте: Європарламент може застосувати санкції проти суддів, які переслідують Порошенка, - євродепутатка фон Крамон

Він повідомив, що адвокати Порошенка подали апеляційну скаргу на це рішення до Київського апеляційного суду. А також нагадав, що у рішенні Печерського суду про арешт майна є низка помилок, зокрема суд наклав арешт на майно, яке не належить Порошенку.

Галанський зазначив, що у справі проти Порошенка рішення ухвалюються таємно, із грубими процесуальними порушеннями.

"Ми клопотання про обрання запобіжного заходу безпосередньо не бачили. Ми багато інформації черпаємо з преси. Дуже багато зливів, але чомусь нас не повідомляють про такі засідання, і ми не можемо належним чином підготуватися. Нагадаю, що про засідання щодо арешту майна Порошенка 6 січня на 9:30 нас повідомили смс-повідомленням 5 січня о 17:00", - зауважив адвокат.

"Сьогодні мало відбутися оголошення ухвали про арешт майна з тою мотивувальною частиною рішення, якої нам не було оголошено безпосередньо в день його прийняття. Тобто ми мотивів прийняття рішення досі не знаємо", - підсумував Галанський.

Читайте: Слідчі чекають на повернення Порошенка для проведення процесуальних дій, - ДБР