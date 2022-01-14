УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3336 відвідувачів онлайн
Новини
12 188 125
Порошенко (15080) суд (11505)

Суддя Бортницька, яка мала оголосити текст ухвали щодо арешту майна Порошенка, раптово "пішла у відпустку", - адвокат Галанський

Суддя Бортницька, яка мала оголосити текст ухвали щодо арешту майна Порошенка, раптово

Суддя Печерського суду Віта Бортницька, яка мала сьогодні оголосити повний текст ухвали щодо арешту майна п'ятого президента Петра Порошенка, раптово пішла у відпустку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "5 канал", про це заявив один з адвокатів п'ятого президента Денис Галанський.

Засідання було призначено 14 січня на 12:00.

"Засідання з оголошення повного тексту судового рішення про арешт майна Петра Порошенка сьогодні не відбудеться. В ухвалі, коли нам видали короткий текст, було написано, що на сьогодні це засідання було призначено на 12:00. Зараз я дізнався, мені видали відповідну розписку про те, що судді немає, вона у відпустці. Нам дали розписку, що на 13:50 (це буде 19 числа цього місяця), можливо, буде. Тому що мало бути сьогодні", - сказав правозахисник.

Також читайте: Європарламент може застосувати санкції проти суддів, які переслідують Порошенка, - євродепутатка фон Крамон

Він повідомив, що адвокати Порошенка подали апеляційну скаргу на це рішення до Київського апеляційного суду. А також нагадав, що у рішенні Печерського суду про арешт майна є низка помилок, зокрема суд наклав арешт на майно, яке не належить Порошенку.

Галанський зазначив, що у справі проти Порошенка рішення ухвалюються таємно, із грубими процесуальними порушеннями.

"Ми клопотання про обрання запобіжного заходу безпосередньо не бачили. Ми багато інформації черпаємо з преси. Дуже багато зливів, але чомусь нас не повідомляють про такі засідання, і ми не можемо належним чином підготуватися. Нагадаю, що про засідання щодо арешту майна Порошенка 6 січня на 9:30 нас повідомили смс-повідомленням 5 січня о 17:00", - зауважив адвокат.

"Сьогодні мало відбутися оголошення ухвали про арешт майна з тою мотивувальною частиною рішення, якої нам не було оголошено безпосередньо в день його прийняття. Тобто ми мотивів прийняття рішення досі не знаємо", - підсумував Галанський.

Читайте: Слідчі чекають на повернення Порошенка для проведення процесуальних дій, - ДБР

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+60
Крысы чувствуют неладное?
показати весь коментар
14.01.2022 15:29
+47
У неї рахунки, нерухомість в Європі, а вона під санкції, ради хотілок Бубочки та Бенічки? Ага, чічас.
показати весь коментар
14.01.2022 15:34
+42
Яка відпустка? Притягніть її в суд за ратиці. І нехай читає те що підписала.
показати весь коментар
14.01.2022 15:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Бот-ЗЕбил под проксей
показати весь коментар
14.01.2022 17:06 Відповісти
.

сцяться гниди...сцяться ЗеБiли та п'ята колона колона паРашi ))
показати весь коментар
14.01.2022 17:08 Відповісти
новый информационный шум-глушитель для порохо-обсира
Зеленский предложил Байдену провести трехстороннюю встречу с Путиным - Ермак
показати весь коментар
14.01.2022 17:12 Відповісти
Коррумпированная судья Вита Бортницкая отказалась арестовать предателя Украины Виктора Медведчука и назначать ему 1 миллиард залога. Видео

Новости 15.10.2021

https://www.apravda.com/content/korrumpirovannaya-sudya-vita-bortnickaya-otkazalas-arestovat-predatelya-ukrainy-viktora

https://www.apravda.com/sites/default/files/styles/620x/public/field/image/snimok_ekrana_2021-10-15_v_16.25.04.png?itok=7TG1cCaU

Печерский районный суд Киева вместо ареста предателя Украины Виктора Медведчука и посадки его в СИЗО, отправил его на домашний арест, хотя незадолго до этого прокуроры ему объявили о подозрении в госизмене и финансировании терроризма по делу о контрабанде угля из оккупированного Донбасса и потребовали 1 миллиард залога.

«В удовлетворении ходатайства прокуратуры отказать. Применить к Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря 2021 года, запретив ему покидать дом круглосуточно», - заявила следственная судья Вита Бортницкая.
показати весь коментар
14.01.2022 17:12 Відповісти
Ну да, некоторые потом свалят в Ростов, а ей отдуваться 😁😁
показати весь коментар
14.01.2022 17:20 Відповісти
Путинские уроды...
показати весь коментар
14.01.2022 17:22 Відповісти
https://prm.ua/yevroparlament-hotuietsia-zastosuvaty-sanktsii-proty-suddiv-iaki-peresliduiut-poroshenka-ievrodeputatka/
показати весь коментар
14.01.2022 17:25 Відповісти
Порошенко прям такой преступник-преступник, и преступления его так доказаны-доказаны, что судьи и прокуроры аж резко в отпуска сваливают, чтоб не подписывать эти "филькины грамоты".
показати весь коментар
14.01.2022 17:33 Відповісти
Кому охота попасть под санкции ЕС и США? А где тогда взятки прогуливать, в Твери?
показати весь коментар
14.01.2022 17:40 Відповісти
в Твери?

почему обязательно в Твери?

есть еще срани-рязани, читы-дриты и прочиЯ прекрасные места на раше-паРаше...

https://teletype.in/files/6a/08/6a08cd99-758f-4852-82ae-fcc3c4b3a010.png

https://teletype.in/files/2f/fc/2ffc2197-b1d3-4e8f-b505-46cbee8f6258.png

https://teletype.in/files/40/ec/40ecacd5-b103-49b6-92d1-bc28a845d656.jpeg

https://teletype.in/files/3c/b9/3cb9c4f4-952f-46a8-b00f-5d02d35046e0.jpeg


https://ic.pics.livejournal.com/drugoi/484155/7591058/original.jpg

*

https://ic.pics.livejournal.com/drugoi/484155/7591297/original.jpg

https://ic.pics.livejournal.com/drugoi/484155/7591930/original.jpg

*

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSSwZ_CdhOxO5VyiNqf-bhanUt5n4tMuhehHdLTdkwp4Gxvh-abVR5iYsOtKYk--ybU7eg&usqp=CAU
показати весь коментар
14.01.2022 18:08 Відповісти
пущай ползет Бортницкая прямо сейчас...чАво ждать? ничего кроме паРаши ей уже не светит...

показати весь коментар
14.01.2022 18:10 Відповісти
Ещё бы? А как же иначе? Судить именем Украины и комфортней, и доходней, чем судить любительские матчи по игровым видам спорта в местах не столь отдалённых. Тут тому, кто не сумеет отвертеться, весьма не повезёт
показати весь коментар
14.01.2022 17:42 Відповісти
В суді, як в організації графік відпусток існує?
показати весь коментар
14.01.2022 18:17 Відповісти
классика жанра, своих тридцать сребреников получила, и пошла вешаться...
показати весь коментар
14.01.2022 18:18 Відповісти
Тут не до сміху. Поки вони морозяться минуть терміни апеляції. Це все не просто так. Це маніпуляція процесуальними та юридичними нормами. Це стиль клопомойського, що не дивно, адже він є справжнім президентом. Зє!біли саме його обрали, а не шлемазла Зєєєлю!
показати весь коментар
14.01.2022 18:27 Відповісти
Интересно, кто-то будет в суде, когда приедет Порошенко? Или все срочно уедут в Египет в отпуск?
показати весь коментар
14.01.2022 18:43 Відповісти
Шо і ця свинота в мантії втікла?
показати весь коментар
14.01.2022 18:55 Відповісти
очко не железное
показати весь коментар
14.01.2022 19:19 Відповісти
показати весь коментар
14.01.2022 19:50 Відповісти
МОЛОДЕЦ СУДЬЯ!!! ПОБОЛЬШЕ ТАКИХ СУДЕЙ
показати весь коментар
14.01.2022 19:54 Відповісти
Я так понимаю теперь передадут новому судье и тот должен начать рассмотрение сначала?

И нависшая дубинка от Запада сделает своё дело - новый судья откажет в аресте
показати весь коментар
14.01.2022 21:04 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 