Хакерська атака на урядові сайти України має російський слід, - Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Урядові експерти стверджують, що за хакерською атакою на сайти українських відомств вночі 14 січня стоїть Росія.

Поки фахівці кібербезпеки досліджують технічну сторону хакерської атаки на державні установи України, яка відбулася у ніч з 13 на 14 січня, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки дослідив сторону інформаційну, передає Цензор.НЕТ.

"Українські інтернет-ресурси від початку російської військової агресії атакуються уже не вперше і навіть не вдруге. Деякі кібератаки були настільки масовими, що увійшли у світові підручники для кіберфахівців. Останню масову атаку Центр фіксував після використання ЗСУ ударних БПЛА в зоні ООС на Донбасі – тоді "ламали" сторінки українських медіа та громадських організацій. А от такої масової атаки на держоргани не було давно. Припускаємо, що нинішня пов’язана з нещодавньою поразкою Росії на переговорах щодо майбутньої співпраці України з НАТО. Днями Москва уже відновила військові навчання біля кордонів України. А хакерські дії на українські держоргани також можуть бути частиною цієї психологічної атаки на українців", - йдеться у повідомленні.

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"На російський слід вказує і хронологія поширення новини. Інформація спочатку з’явилась в соцмережах, далі першими публікаціями серед медіа були "зливні бачки". А далі її активно поширили уже російські видання:

04:04 – ""Бойтесь": хакеры взломали сайт Министерства образования Украины" (alternatio.org);

04:14 – ""Бойтесь": на сайте украинского министерства появились угрозы жителям" (ria.ru);

05:00 – "Хакеры взломали сайт министерства образования Украины" (echo.msk.ru);

05:03 – ""Ждите худшего": Хакеры взломали сайты украинских министерств и разместили там угрозы" (life.ru);

І вже вранці новину підхопили й українські медіа", - зазначають експерти.

"Приховати "російський слід" мало б використання хакерами згадок про Волинь, ОУН-УПА, Галичину, Полісся та "інші історичні землі". Очевидно, що це зроблено навмисне, аби кинути тінь за хакерську атаку на Польщу: Росія та її проксі давно працюють над тим, аби посварити дві дружні сусідські країни. Тим більше, що польський текст хоч і написаний без помилок, але і видно, що його писав не носій мови. Це Центру стратегічних комунікацій підтвердили польські колеги", - акцентують експерти.

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"Які ж висновки уже можна зробити, поки кіберполіція, СБУ та інші уповноважені органи працюють над відновленням роботи інтернет-ресурсів? У контексті цієї атаки важливо розуміти що:

Росія вкидає у кібервійну величезні ресурси, вони навіть успішно атакували США і зламували скриньки політиків. Тому ніхто не може гарантувати 100%-й захист інформації, яка підключена до мережі;

ця кібератака може розглядатись як напад на Україну – оскільки постраждали портали державних органів. А це означає, що за неї Росія має понести відповідальність і санкції – не за горами;

метою кібератаки є психологічний тиск і залякування – про це свідчать хоча б заголовки публікацій "Бойтесь..", "Ждите худшего…". Але українці уже давно показали, що не з лякливих. Тому варто не панікувати, а зберігати спокій;

всупереч твердженню хакерів, особисті дані українців не постраждали", - резюмували експерти.

Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.

На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.