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Хакерська атака на урядові сайти України має російський слід, - Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Хакерська атака на урядові сайти України має російський слід, - Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Урядові експерти стверджують, що за хакерською атакою на сайти українських відомств вночі 14 січня стоїть Росія.

Поки фахівці кібербезпеки досліджують технічну сторону хакерської атаки на державні установи України, яка відбулася у ніч з 13 на 14 січня, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки дослідив сторону інформаційну, передає Цензор.НЕТ.

"Українські інтернет-ресурси від початку російської військової агресії атакуються уже не вперше і навіть не вдруге. Деякі кібератаки були настільки масовими, що увійшли у світові підручники для кіберфахівців. Останню масову атаку Центр фіксував після використання ЗСУ ударних БПЛА в зоні ООС на Донбасі – тоді "ламали" сторінки українських медіа та громадських організацій. А от такої масової атаки на держоргани не було давно. Припускаємо, що нинішня пов’язана з нещодавньою поразкою Росії на переговорах щодо майбутньої співпраці України з НАТО. Днями Москва уже відновила військові навчання біля кордонів України. А хакерські дії на українські держоргани також можуть бути частиною цієї психологічної атаки на українців", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Засуджуємо кібератаку на урядові сайти України, - МЗС Польщі

"На російський слід вказує і хронологія поширення новини. Інформація спочатку з’явилась в соцмережах, далі першими публікаціями серед медіа були "зливні бачки". А далі її активно поширили уже російські видання:

  • 04:04 – ""Бойтесь": хакеры взломали сайт Министерства образования Украины" (alternatio.org);
  • 04:14 – ""Бойтесь": на сайте украинского министерства появились угрозы жителям" (ria.ru);
  • 05:00 – "Хакеры взломали сайт министерства образования Украины" (echo.msk.ru);
  • 05:03 – ""Ждите худшего": Хакеры взломали сайты украинских министерств и разместили там угрозы" (life.ru);

І вже вранці новину підхопили й українські медіа", - зазначають експерти.

"Приховати "російський слід" мало б використання хакерами згадок про Волинь, ОУН-УПА, Галичину, Полісся та "інші історичні землі". Очевидно, що це зроблено навмисне, аби кинути тінь за хакерську атаку на Польщу: Росія та її проксі давно працюють над тим, аби посварити дві дружні сусідські країни. Тим більше, що польський текст хоч і написаний без помилок, але і видно, що його писав не носій мови. Це Центру стратегічних комунікацій підтвердили польські колеги", - акцентують експерти.

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"Які ж висновки уже можна зробити, поки кіберполіція, СБУ та інші уповноважені органи працюють над відновленням роботи інтернет-ресурсів? У контексті цієї атаки важливо розуміти що:

  • Росія вкидає у кібервійну величезні ресурси, вони навіть успішно атакували США і зламували скриньки політиків. Тому ніхто не може гарантувати 100%-й захист інформації, яка підключена до мережі;
  • ця кібератака може розглядатись як напад на Україну – оскільки постраждали портали державних органів. А це означає, що за неї Росія має понести відповідальність і санкції – не за горами;
  • метою кібератаки є психологічний тиск і залякування – про це свідчать хоча б заголовки публікацій "Бойтесь..", "Ждите худшего…". Але українці уже давно показали, що не з лякливих. Тому варто не панікувати, а зберігати спокій;
  • всупереч твердженню хакерів, особисті дані українців не постраждали", - резюмували експерти.

Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.

На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.

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Топ коментарі
+17
Ці "польські" хакери чомусь використали Яндекс-перекладач)) Кремлядь знову палиться
https://twitter.com/m170261m/status/1481977027498496001
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14.01.2022 15:38
+15
Украинские ITшники постоянно занимают первые места на международных конкурсах и работают в NASA, Tesla и ведущих банках мира. Оплатите им подработку - за пару дней хакнуть мокшанские серверы и базы данных. Пусть переведут програмное обеспечение ФСБ на исконно русскую кирилицу и поменяют пароль для входа в систему на "путин - пуйло".
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14.01.2022 16:00
+13
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14.01.2022 15:38
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Ці "польські" хакери чомусь використали Яндекс-перекладач)) Кремлядь знову палиться
https://twitter.com/m170261m/status/1481977027498496001
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14.01.2022 15:38 Відповісти
ты дилетант в этих делах Запомни принцип - тот, кто изображает из себя малограмотного и забитого - не всегда есть дурак бггг а ты слишком уж впечатлительный. Короче, я одной бабе сказал, что у меня дом в Гданске. Она повелась и кинула своего мужика. А я то пошутил беС понятия, умерла наверно.
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14.01.2022 23:57 Відповісти
Сліди добре видно на свіжому снігу.
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14.01.2022 15:38 Відповісти
ше.
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14.01.2022 18:04 Відповісти
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14.01.2022 15:38 Відповісти
Який кремль наші зломали щоб показати який зеДебіл і мінцифри лохи.
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14.01.2022 15:51 Відповісти
Украинские ITшники постоянно занимают первые места на международных конкурсах и работают в NASA, Tesla и ведущих банках мира. Оплатите им подработку - за пару дней хакнуть мокшанские серверы и базы данных. Пусть переведут програмное обеспечение ФСБ на исконно русскую кирилицу и поменяют пароль для входа в систему на "путин - пуйло".
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14.01.2022 16:00 Відповісти
Специальность не та.Это как предложить архитектору ограбить магазин.
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15.01.2022 06:47 Відповісти
Даже не сомневался.
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14.01.2022 16:04 Відповісти
Доказательств нет но виновный назначен, в статье одни догадки предположения.
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14.01.2022 16:08 Відповісти
а какие ваши доказательства свиноцабаки...?
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14.01.2022 16:10 Відповісти
А что не так? Одни предположения и больше ничего в статье, это не доказательства.
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14.01.2022 16:22 Відповісти
твои доказательства свиноцабака приняты...
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14.01.2022 16:25 Відповісти
Ну вот пошли оскорбления, о чем можно говорить с быдлом тупым.
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14.01.2022 16:28 Відповісти
Скажи кому ще окрім раіські і коцапів вигідно нападати на Україну ?
Аж прям цікаво.
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14.01.2022 18:03 Відповісти
Ксенія, і ви ж туди ж?
Ну які ж кацапи, зможуть написати польською та українською? чи, не відкусити Крим на карті України в повідомленні? Надто все туманно та заплутано... Можливо турки в НАТО? або ОП квартал, присипку колумбійську все ж поплутав?
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14.01.2022 18:12 Відповісти
Що значить і я туди ж ?
От людина сумлівається в винуватості східного сусіда.
Обмовили, каже.
То я і питаю у впертюха - хто б іще то міг бути.
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14.01.2022 18:18 Відповісти
хто б ще то міг бути окрім кацапів?
Як каже найвеличніший віслюк Всесвіту:" другая сторона"... Якщо, звісно, обгорток "Roshen" не знайдуть.
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14.01.2022 19:50 Відповісти
Истинные доказательства в логах серверов ВПН, на серверах в Германии , Франции , на выделенных серверах где тусуется мухосрань россии, в заявлениях МИДа росии о том что перейдем от слов к дествиям, в постоянных угрозах, захваченных территориях россией , в российском оружии, в российских кадровых военных, которые сбили Боинг, в Петрове и Боширрове которые травили в других странах Новичком. Меня удивляет то, что в Раде сидят открыто предатели, рупоры кремля а виноват в предательство Порошенко....
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14.01.2022 16:32 Відповісти
Вопрос о "какиевашидакасательстфа" в кацапском исполнении-это как раз доказательство вины.
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14.01.2022 16:59 Відповісти
та нет же,это Буркина- Фасо,походу,замутила..
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14.01.2022 16:10 Відповісти
Танки московитов подпирают украинскую границу, а власть делает открытие
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14.01.2022 16:10 Відповісти
Вывод плохо работает киберполиция и т.д
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14.01.2022 16:16 Відповісти
это сразу поняли все вменяемые люди, стратеги тормознутые...
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14.01.2022 16:17 Відповісти
А наша кібербезопасність радить наніч комп' ютер витягувать з розетки!
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14.01.2022 16:17 Відповісти
ну это было очевидно... и у них там каникулы закончились..., с тяжелого бодуна захотелось чего-нибудь крутого, посконно-сермяжного как петух из говна..., вот и слепили..., лучше бы снег в Сибири почистили...
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14.01.2022 16:32 Відповісти
ви всьо врьотє!!! "найвеличніша зе-лупа всесвіту" не може помилятися!!! оно знаєт, что владімвладімич хочєт звєршєнія войни, ОНО ето чувствуєт!!! к тому жє - нє можєт жє дє-рьмак ошібаться!!! он жє такой МОЩНИЙ во всєх отношєніях: і как менеджер, і как просто музчіна...
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14.01.2022 16:33 Відповісти
Нарешті((
Триває гібрідна війна. Одразу слід звинувачувати ху@лостан, а потім хай вони скавчать!
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14.01.2022 16:40 Відповісти
А я и не заметил,пока не написали. А бабушке из села вообще "до фонаря". Правительственные сайты атаковали.... А у нас сейчас правительство есть? Плесень зелёная, не несущая никакой полезной информации.
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14.01.2022 16:47 Відповісти
но ведь эти сайты для всех нас. То, что папуас не видит роста технологий, не делает его сильнее.
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15.01.2022 12:48 Відповісти
***************** ваш максимум это сломать несколько сайтов, такое себе достижение, учитывая что их тут же восстановили из бекапов.
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14.01.2022 17:02 Відповісти
Эксперды попали пальцем в небо
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14.01.2022 17:21 Відповісти
А ты кто? Не эксперд
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15.01.2022 06:41 Відповісти
На кого розрахована ця маячня?
Навіщо кацапам взламувати сайти, які повністю куруються їх ЗЕленими щурами?
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14.01.2022 17:29 Відповісти
та звісно вся цікава їм інфа і так надходить, але заради розваги можуть..
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14.01.2022 18:00 Відповісти
бо якщо полізуть до США там можуть і по "яйцям" дати...
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14.01.2022 18:02 Відповісти
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14.01.2022 18:06 Відповісти
де он такое сказал? Только не скрин с сайта подстановки текстов и скринов плиз.
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15.01.2022 12:50 Відповісти
Ясне діло, шо ц е кацапи... Ще й так убого підставили поляків... Тільки саме кацапське бидло-населення в це і повірить
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14.01.2022 18:22 Відповісти
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14.01.2022 18:48 Відповісти
Дию явно поломали.Не все документы подтягиваются.
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14.01.2022 18:53 Відповісти
Телефоны слуг не взломали? Когда за получкой
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14.01.2022 21:06 Відповісти
Маячня якась... Навіщо москалям це потрібно? Вони що не розуміють що на них подумають у першу чергу? Полякам також це ні до чого.. Тут щось інше.
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14.01.2022 22:20 Відповісти
Сам ты бред какой-то
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15.01.2022 06:44 Відповісти
так может москалям всё равно, что ты там думаешь? Они кладут прибор на мнение цивилизованного мира.
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15.01.2022 12:51 Відповісти
Тут есть еще одна беда.Для хорошего взлома,как правило, нужен крот внутри системы и похоже их у нас в избытке.
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15.01.2022 06:50 Відповісти
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15.01.2022 08:43 Відповісти
ссылку на интвервью и видео плиз
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15.01.2022 12:52 Відповісти
Російські хакери першого складу.
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15.01.2022 10:38 Відповісти
шо у них за мода такая в этих шапках-плюшках важно ходить? Это от кого пошло? Шо оно значит? Они копируют кого-то?
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15.01.2022 12:53 Відповісти
 
 