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Новини Хабарники
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Прикордонника затримали на Закарпатті на хабарі 1250 долл. за сприяння контрабанді, - Нацполіція. ФОТО

У Закарпатській області правоохоронці затримали на хабарі інспектора прикордонної служби.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічих розслідувань Нацполіції.

Прикордонника затримали на Закарпатті на хабарі 1250 долл. за сприяння контрабанді, - Нацполіція 01

За "винагороду" прикордонник надав інформації про відсутність прикордонних нарядів на лінії кордону, аби громадянин міг безперешкодно перемістити тютюнові вироби через державний кордон України.

Учора, 13 січня, хабарника затримали під час отримання другої частини неправомірної вигоди – 1000 доларів. Раніше правоохоронці задокументували одержання ще 250 доларів.

Прикордонника затримали на Закарпатті на хабарі 1250 долл. за сприяння контрабанді, - Нацполіція 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прикордонника затримали на Закарпатті під час одержання 1 тис. дол. хабаря за сприяння контрабанді цигарок, - Нацполіція. ФОТО

Військовослужбовцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

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У всіх країнах світу під час війни таких, як цей зрадник, розстрілюють або вішають. Це правильно і справедливо.
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14.01.2022 15:44 Відповісти
Я уявляю як зараз регочуть головні котрабандисти...
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14.01.2022 15:45 Відповісти
а як що до тих хабарів, якими кирує банкова?
бо якщо від 12 міл,ярдів відняти 1250 то ще дуже до багато залишається.
майже всі.
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14.01.2022 16:04 Відповісти
На Харьковщине граница просто прозрачна.Без шума и пыли.Все при дележе.
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14.01.2022 16:14 Відповісти
В Харькове нужно в домах устанавливать артиллерию , а население этих домов на время переселить на Буковину в пансионаты Коломойского.
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14.01.2022 16:20 Відповісти
да их там сразу всех арестовать и закрыть.... они все там такие .добавить больше нечего... одно и тоже каждый день...((
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14.01.2022 16:38 Відповісти
1250 - потужно!!!
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14.01.2022 16:56 Відповісти
 
 