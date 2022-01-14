Росія не має права вето щодо питань, які стосуються виключно НАТО, - глава Міноборони ФРН Ламбрехт

НАТО не допустить шантажу з боку Москви та не погодиться з російським вето проти розширення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це заявила міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт.

За її словами, Росія не має права вето у питаннях, що стосуються виключно НАТО.

"Ці червоні лінії мають бути чіткими у всіх майбутніх переговорах. Але між цими червоними лініями та військовим конфліктом є багато можливостей, які ми маємо використовувати", - пояснила Ламбрехт.

Інтерфакс-Україна повідомляє, міністр зазначила, що державний суверенітет східних сусідів ФРН є недоторканним.

"Не має права вето, коли йдеться про питання політичних союзів, і також вона (Росія. - Ред.) не може тут нас шантажувати", - сказала Ламбрехт.

Вона зазначила, що нарощування РФ військового угруповання біля кордонів з Україною відбувається "всупереч усім правилам мирного існування", а "будь-який російський наступ на Україну" спричинить наслідки.

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