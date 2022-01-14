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Німеччина (7094) НАТО (6210) росія (63589) членство в НАТО (1646) Ламбрехт (57)

Росія не має права вето щодо питань, які стосуються виключно НАТО, - глава Міноборони ФРН Ламбрехт

Росія не має права вето щодо питань, які стосуються виключно НАТО, - глава Міноборони ФРН Ламбрехт

НАТО не допустить шантажу з боку Москви та не погодиться з російським вето проти розширення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це заявила міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт.

За її словами, Росія не має права вето у питаннях, що стосуються виключно НАТО.

"Ці червоні лінії мають бути чіткими у всіх майбутніх переговорах. Але між цими червоними лініями та військовим конфліктом є багато можливостей, які ми маємо використовувати", - пояснила Ламбрехт.

Інтерфакс-Україна повідомляє, міністр зазначила, що державний суверенітет східних сусідів ФРН є недоторканним.

"Не має права вето, коли йдеться про питання політичних союзів, і також вона (Росія. - Ред.) не може тут нас шантажувати", - сказала Ламбрехт.

Вона зазначила, що нарощування РФ військового угруповання біля кордонів з Україною відбувається "всупереч усім правилам мирного існування", а "будь-який російський наступ на Україну" спричинить наслідки.

Читайте: Участь західних інструкторів у конфлікті на Донбасі означатиме "пряме зіткнення російських громадян України та військових НАТО", - Лавров

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"Ці червоні лінії мають бути чіткими у всіх майбутніх переговорах. Але між цими червоними лініями та військовим конфліктом є багато можливостей, які ми маємо використовувати", - пояснила Ламбрехт.

Ага, много возможностей стать перед ****** раком из-за северного потока. Между этих линий её будут драть.
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14.01.2022 15:55 Відповісти
хватит прописные истины повторять, лучше согласовывайте с американцами пакет санкций, а то ****** одно, а делать будут совсем другое
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14.01.2022 16:01 Відповісти
Только Вовкину подружку на пенсию вытурили и у немцев наконец голос прорезался.
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14.01.2022 16:54 Відповісти
Какие санкции ,,, большая озабоченность ,,
СП-2 за него и мать родную продадут
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14.01.2022 18:05 Відповісти
 
 