Росія не має права вето щодо питань, які стосуються виключно НАТО, - глава Міноборони ФРН Ламбрехт
НАТО не допустить шантажу з боку Москви та не погодиться з російським вето проти розширення.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це заявила міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт.
За її словами, Росія не має права вето у питаннях, що стосуються виключно НАТО.
"Ці червоні лінії мають бути чіткими у всіх майбутніх переговорах. Але між цими червоними лініями та військовим конфліктом є багато можливостей, які ми маємо використовувати", - пояснила Ламбрехт.
Інтерфакс-Україна повідомляє, міністр зазначила, що державний суверенітет східних сусідів ФРН є недоторканним.
"Не має права вето, коли йдеться про питання політичних союзів, і також вона (Росія. - Ред.) не може тут нас шантажувати", - сказала Ламбрехт.
Вона зазначила, що нарощування РФ військового угруповання біля кордонів з Україною відбувається "всупереч усім правилам мирного існування", а "будь-який російський наступ на Україну" спричинить наслідки.
Будь ласка, зачекайте...
Ага, много возможностей стать перед ****** раком из-за северного потока. Между этих линий её будут драть.
СП-2 за него и мать родную продадут