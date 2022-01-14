УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3336 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
14 477 96
армія рф (16192) кордон (4640)

Армії РФ бракує вантажівок для швидкого вторгнення в Україну, - Forbes

Армії РФ бракує вантажівок для швидкого вторгнення в Україну, - Forbes

В американському виданні Forbes вважають, що в російській армії бракує вантажівок для швидкого транспортування техніки в разі повномасштабного вторгнення до України.

Про це пише видання Forbes з посиланням на слова підполковника армії США Алекса Вершиніна, передає Цензор.НЕТ з посиланням Українську правду.

"Російській армії бракує вантажівок, щоби забезпечити логістичну потребу в транспортування техніки на відстані 90 миль (близько 145 км. – Ред.) від своїх складів боєприпасів (у Росії. – Ред.).

Російська армія має 10 бригад матеріально-технічного забезпечення. Кожна керує близько 400 вантажівками. Навіть якщо припустити, що росіяни мобілізують кожну бригаду й всі вантажівки будуть у справному стані впродовж військової кампанії, усіх наявних вантажівок забракне. Хоча кожна армія має свої відмінності, зазвичай в одній армії (як військовому з’єднанні. – Ред.) є від 56 до 90 установок залпового вогню. Щоби заповнити лишень одну установку для пострілів, боєприпасами заповнюють увесь кузов вантажівки. Тобто якщо одна армія плануватиме здійснити один залп, потрібно застосувати від 56 до 90 вантажівок одночасно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські спецслужби готують провокації проти солдатів армії РФ у Придністров'ї для звинувачення в цьому України, - розвідка

Щоби поповнити установки для одного залпу, доведеться забрати половину спроможності однієї бригади матеріально-технічного забезпечення в постачанні амуніції. Проте, (біля кордонів України також розміщені. – Ред.) від 6 до 9 батальйонів сухопутної артилерії, 9 батальйонів засобів протиповітряного захисту, 12 батальйонів піхоти механізованих військ та розвідки, від 3 до 5 танкових батальйонів, міномети, протитанкові гранатомети й амуніція для стрілецької зброї, а що й казати про постачання провіанту, медикаментів та інженерних засобів", - пояснив Вершинін.

Експерти в статті доводять, що наразі російське військове керівництво залежить від справності своїх залізничних шляхів та транспортних вагонів. До кордонів техніку та особовий склад переважно доставляли залізницею.

Проте російські поїзди не можуть під’їжджати до лінії фронту на території України. Для оперативного й безперебійного здійснення бойових завдань, російській армії доведеться використовувати вантажні автомобілі.

Експерти припускають, що російський військовий штаб може вирішити доставляти амуніцію та боєприпаси гвинтокрилами або цивільними автотранспортом, але цього, на їхню думку, також недостатньо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дві третини військ РФ біля кордонів України перекинуто з інших регіонів Росії, - Пентагон

Автори статті наголошують, що українській армії слід зважити на цей недолік у логістиці російської армії. У разі повномасштабного вторгнення Росії, вони радять українському командуванню мати на увазі також і "нудні", за їхніми словами, цілі, як-то вантажні автомобілі росіян.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+36
и Ленд-Лиза со Студебеккерами,походу,не намечается..
печалька..
показати весь коментар
14.01.2022 16:19
+19
А еще мосты авто и железнодорожные на территори ЭРефии уничтожать после вторжения. Война есть война и диверсии в тылу врага самое ТО
показати весь коментар
14.01.2022 16:23
+12
Головне шоб гроби з собою взяли бо деревина дорога зараз.
показати весь коментар
14.01.2022 16:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
и Ленд-Лиза со Студебеккерами,походу,не намечается..
печалька..
показати весь коментар
14.01.2022 16:19 Відповісти
А еще мосты авто и железнодорожные на территори ЭРефии уничтожать после вторжения. Война есть война и диверсии в тылу врага самое ТО
показати весь коментар
14.01.2022 16:23 Відповісти
верховный главноверховный командующий не даст свершиться такой несправедливости..
хотя,кто его будет слушать - хз..
показати весь коментар
14.01.2022 16:27 Відповісти
Этой работой будут заниматься не по приказу а по зову сердца. Этих людей не нужны тысячи. Их будет несколько сотен. И одобрения недонаполеона им не нужны будут. Но урон они на просторах до МаЦквы и в МаЦкве сделают такой что мама не горюй
показати весь коментар
14.01.2022 16:33 Відповісти
А что же они сейчас в Москве мосты не взрывают ?
показати весь коментар
14.01.2022 17:41 Відповісти
Ах, как хочется русне теракта на стране-помойке с "Украинским следом",как повода для полномасштабного вторжения в Украину.
показати весь коментар
14.01.2022 17:44 Відповісти
Было бы сильно надо - давно сами бы устроили.
показати весь коментар
14.01.2022 17:47 Відповісти
А тебе под фуражку не забредала мысль, шо ***** запросто может шо-то в белорашке взорвать, шоб твой бульбогауляйтер у одкб помощи попросил? И не факт, шо взорвется не под твоей задницей....
показати весь коментар
14.01.2022 17:49 Відповісти
Для этого и вообще ничего взрывать не надо.
показати весь коментар
14.01.2022 19:12 Відповісти
Всему свое время. Все ответы начнутся после реального вторжения.
показати весь коментар
14.01.2022 20:23 Відповісти
Сподівюсь Залужний з таким наказом незабариться.
показати весь коментар
14.01.2022 16:46 Відповісти
лишь бы пень под ногами не путался..
показати весь коментар
14.01.2022 16:55 Відповісти
Можу лише припустити, що якщо станеться навала, то ми його навряд вже побачимо. Хіба що у відосику десь з далекої країни. До речі як і переважну більшість політичної "еліти" усього спектру забарвлення.
показати весь коментар
14.01.2022 16:59 Відповісти
Нагадаємо, як воно всралисьо від вибуху на ледовому стадіоні.
Здрисне.
показати весь коментар
14.01.2022 17:10 Відповісти
Позывной "Лесник" когда-то так и говорил что нужно подрывать мосты под Ростовом.
Видно, за это и убили. Как Музычка.
На цензоре была статья когда-то но чтоб долго не искать:
http://argumentua.com/stati/delo-lesnika-za-chto-sbu-ubila-patriota-ukrainy
показати весь коментар
14.01.2022 21:31 Відповісти
обо для грузу 200-і...
показати весь коментар
14.01.2022 16:19 Відповісти
Вони його не планують вивозити назад , залишать у вигляді перегною для наших грунтів
показати весь коментар
14.01.2022 16:29 Відповісти
Начальник Радиотехнических войск России арестован за крупную взятку


Начальник Радиотехнических войск Воздушно-космических сил Российской Федерации Андрей Кобан стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве.

Как сообщает агентство https://www.interfax.ru/moscow/815419 "Интерфакс" со ссылкой на 235-й гарнизонный военный суд в пятницу, 14 января, содержание генерал-майора Кобана под стражей было продлено до 20 апреля 2022 года.

https://www.interfax.ru/moscow/815419 Согласно указанным источникам, Андрею Кобану вменяется получение особо крупной взятки. Под арестом генерал находится с 11 ноября 2021 года.

https://www.interfax.ru/moscow/815419 По данным https://radiosputnik.ria.ru/20220114/koban-1767826911.html радио Sputnik , Кобан был задержан в Крыму. Ему грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом до 70-кратного размера взятки.

Генерал-майор Андрей Кобан был назначен на должность начальника Радиотехнических войск в 2015 году.

Радиотехнические войска несут боевое дежурство по противовоздушной обороне, выполняют задачи по охране государственной границы в воздушном пространстве.
показати весь коментар
14.01.2022 16:20 Відповісти
Возможно будут менять последних офицеров ,какие еще там остались на отмороженных моральных уродов,которых там уже большинство
показати весь коментар
14.01.2022 16:23 Відповісти
Этого смысла нет менять, так как он от боевых действий будет далеко, а в передовых частях это может быть актуально...
показати весь коментар
14.01.2022 16:24 Відповісти
ХЗ. их же прослушивают ,мало что он кому говорил. Не верю в то, что в этой коррупциооной клоаке взяли топ-офицера за взятку
показати весь коментар
14.01.2022 16:26 Відповісти
Думаю, что он просто потерял чувство меры и не делился...
показати весь коментар
14.01.2022 16:34 Відповісти
может и так.
но если у них и правда ловят военных коррупционеров, а у нас тишь да гладь, - то мы имеем слабое звено.
и НАТО тут на поможет. нам надо самим...
показати весь коментар
14.01.2022 16:50 Відповісти
Відкрию тобі "таємницю" - якраз таких "зашкварених" і кинуть воювать! Родич дружини (залишився дослужувать у Росії і там залишився на пенсії) розказував що у в/ч ловлять на "зальотах" і ставлять перед дилеммою: або тюрма або Донбас!
показати весь коментар
14.01.2022 16:35 Відповісти
Ну і яка в в таких мотивація?
показати весь коментар
14.01.2022 16:42 Відповісти
Надіються на Донбасі вижить та ще й накрастися Пам"ятаєш - пару місяців тому "бандеравский дрон атакавал нефтехранилище в Данецке"? У мене нема сумнівів що цим "фейком" скористалися і списали купу нафтопродуктів і ще взяли гроші на відновлення "підірваних" паливних "танків" Колишній однокурсник мені розказував що так само крали в Чечні - школи "сажжённиє баевикамі" електростанції мости по кілька разів "васстанавливали" (а насправді там "і кіт не валявся"!!!)
показати весь коментар
14.01.2022 17:06 Відповісти
Шабашніки які тоді їздили до москви, розповідали, що будматеріали вони брали на вокзалі з вагонів які мали їхати чечню відбудовувати
показати весь коментар
14.01.2022 17:32 Відповісти
Я "в курсі" (розмова моя була в червні 2008-го у Підмосков"ї) Але в ІІ Чеченську основна маса будматеріалів "направлялася" в Чечню тільки "на папері" а насправді розкрадалася прямо на підприємствах і складах
показати весь коментар
14.01.2022 17:36 Відповісти
Головне шоб гроби з собою взяли бо деревина дорога зараз.
показати весь коментар
14.01.2022 16:21 Відповісти
в них вже є файні українські гроби по пятьсот тисяч для еліти. Невзоров в середу розказував.
показати весь коментар
14.01.2022 16:39 Відповісти
В них гарна форма, сойде за саван. Ну нітки швидко рвуться, ну це таке, головне шоб Шойгу на відпочинок достатньо було. Та й навіщо ім якісна форма у землі.
показати весь коментар
14.01.2022 17:07 Відповісти
для того і в казахстан полізли, щоб з казцинк співпрацю налагодити перед вторгненям
показати весь коментар
14.01.2022 17:52 Відповісти
Вперше чую, щоб добрива в ящиках слід закопувати. Це-е-е не зовсім розумно. Навіть пластиковий пакет шкода псувати.
показати весь коментар
25.02.2022 06:34 Відповісти
Е ж іще Лада Каліна ,УАЗ таблетка,саночки!
показати весь коментар
14.01.2022 16:21 Відповісти
Диверсии на линиях РЖД будут в самый раз....
показати весь коментар
14.01.2022 16:22 Відповісти
Лесник еще в 2016 это говорил но сбу его убила:
http://argumentua.com/stati/delo-lesnika-za-chto-sbu-ubila-patriota-ukrainy
показати весь коментар
14.01.2022 21:33 Відповісти
************ бракує мізків!!
показати весь коментар
14.01.2022 16:23 Відповісти
Forbes вже давно жовта преса. Всяких Зіл 131 ще стільки, що в Україні що в ******* лишилось після розпаду сесесера що вистачить для транспортування зовнішнього боргу США
показати весь коментар
14.01.2022 16:24 Відповісти
осталось то много,а сколько на ходу? думаю у них картина таже
показати весь коментар
14.01.2022 16:46 Відповісти
А про зовнішній борг параші нічого не хочеш сказати? До речі, ВВП на параші у 2020 році склав 1,483 трильйони доларів США. Капіталізація компанії Apple у 2020 році склала 2,82 трлн доларів США.
показати весь коментар
14.01.2022 17:01 Відповісти
І найсвіжіша інформація станом на 3 січня 2022 року.

https://quote.rbc.ru/news/article/61d311a69a79472980bea556 Капитализация Apple установила рекорд и достигла $3 трлн
показати весь коментар
14.01.2022 17:05 Відповісти
Сравнивать капитализацию с ВВП всё таки не корректно. Капитализация считает все активы, а ВВП - только выручку. К тому же у рубля достаточно большой ППС.

Тут корректнее сравнить выручку Apple (около 350 млрд) и ВВП по ППС (более 3 трлн)
показати весь коментар
14.01.2022 17:46 Відповісти
у рубля достаточно большой ППС.
Полный Пи...ец ****?
показати весь коментар
14.01.2022 18:03 Відповісти
Паритет покупательной способности.

На одну сумму в долларах, в США в среднем можно купить менее 50% того что можно купить на эквивалент этой суммы в рублях, в РФ. (к примеру "Бигмак" в США стоит 5.74$ а в РФ - 2.04$)
показати весь коментар
14.01.2022 18:12 Відповісти
Шановний спеціалісте по зовнішнім боргам, ви не туди прийшли. Тут ми не обговорюємо борги країн, словосполучення "зовнішній борг США" вжито виключно для того щоб мати уявлення про масштаб деякого параметра.
показати весь коментар
14.01.2022 17:05 Відповісти
Виглядає так, що саме ви виставили себе "спеціалістом" масштабу зовнішнього боргу США. А якщо хтось не туди прийшов, то цим хтось ви і є.
показати весь коментар
14.01.2022 17:12 Відповісти
Я просто знаю що борг США близько 20 трлн і це багато якщо везти це ВАНТАЖІВКАМИ. ПРО ВАНТАЖІВКИ МОВА.
показати весь коментар
14.01.2022 17:31 Відповісти
Касаби розконсервують полуторки і ЗІС-5
показати весь коментар
14.01.2022 16:25 Відповісти
да всього в них там хватає....
показати весь коментар
14.01.2022 16:34 Відповісти
Пока в Украину не заехали .
показати весь коментар
14.01.2022 16:36 Відповісти
в рф не хватає вантажівок.
не смішіть людей.
ракети танки літаки рсзо радіолокація є а вантажівок нема.
і саме через це вони не нападають
чогось абсурднішого, сьогодня ще не читав.
хіба що у судді пороха срачка напала.
показати весь коментар
14.01.2022 16:36 Відповісти
Во время подготовки Висла - Одерской операции во время ВОВ, Красная армия сумела сосредоточить для артподготовки, более 1500 штук одних "Катюш" (на участок прорыва менее 50 км!!!). Была достигнута такая плотность огня, что при артподготовке на каждого обороняющегося на том фронте немца, пришлось не менее одного снаряда. В атаку тогда пошли среди прочих 2 полные танковые армии.

Основными средствами снабжения той операции помимо ЖД, были грузовики по 1.5 - 3 тонны и подводы с лошадьми. При том снабжение вполне позволило наступающим преодолеть около 500 км за 2 недели (что примерно сопоставимо со скоростью марша в мирное время).
показати весь коментар
14.01.2022 18:00 Відповісти
я именно об этом и писал. а он какую то муйню несет,
что армии рф не хватает грузовиков для аступления.
показати весь коментар
14.01.2022 18:44 Відповісти
Полуторки и трехтонки- это и есть американский лендлиз
показати весь коментар
14.01.2022 21:35 Відповісти
широ сподіваюся, що у нашому генштабі є тямущі офіцери, які враховують такі "нудні" чинники, як наявність "уралів" та "камазів"...
показати весь коментар
14.01.2022 16:39 Відповісти
нехай в тапочках йдуть або на олєньіх упряжках нах.
показати весь коментар
14.01.2022 16:41 Відповісти
Рефрижераторов?
показати весь коментар
14.01.2022 16:53 Відповісти
Які вантажівки, це що перша світова?
показати весь коментар
14.01.2022 16:59 Відповісти
...дійсно...а гіроскутери нащо?
показати весь коментар
14.01.2022 17:03 Відповісти
А як ти на вогневі позиції будеш доставлять **********? Телепортом?
показати весь коментар
14.01.2022 17:39 Відповісти
показати весь коментар
14.01.2022 17:03 Відповісти
Уверен россиянам на х...й не надо путинские завихрения!!! Просто работать негде , а в Польше и Чехии их не ждут как нас!
А вся их смелость испарится , после первого хорошего ответа!!!
Если путин химию не применит!!! Тогда мы исчезним!!!
показати весь коментар
14.01.2022 17:03 Відповісти
Стільки хімії в нього немає.

Саме реальне, і те, проти чого в нас немає відповіді, крім того, щоб потім проводити діверсії від Владівостоку до Пітера, це ракетний обстріл нашої інфраструктури ракетами зі звичайними боеголовками. Протиракетної оборони в нас немає.
Але як раз цього приховати неможливо, як і наслідки.
показати весь коментар
14.01.2022 17:16 Відповісти
Нехай до костомахи пішкі йдуть. Трясьця нашим ворогам!
показати весь коментар
14.01.2022 17:11 Відповісти
кацапам нужно больше вот таких машин

показати весь коментар
14.01.2022 17:11 Відповісти
Хорошая картинка в статье, чтобы подсчитать сколько Джавелинов первого поколения нам может списать США для решения проблемы транспортировки цапов в Украину.
показати весь коментар
14.01.2022 17:13 Відповісти
Для грузовиков Джавелины не нужны
показати весь коментар
14.01.2022 18:09 Відповісти
Я всегда удивлялся избирательному выбору у пациентов.
Значит на картинке вы увидели только грузовики?
показати весь коментар
14.01.2022 18:19 Відповісти
Если именно о картинке речь, то и для БМП Джавелин тоже не нужен, с небольшого расстояния их даже ДШК нормально ремонтирует
показати весь коментар
14.01.2022 18:52 Відповісти
Иными словами, вы против поставок джавелинов в Украину?
Типа зачем? Сами гаечными ключами разберем на ходу?
Понимаю ваше беспокойство перед наступлением, но что поделать?
Фюрер сказал помереть за него, значит придется гореть в аду, рашистик.
показати весь коментар
14.01.2022 19:55 Відповісти
Алекс Вершинин...
показати весь коментар
14.01.2022 17:15 Відповісти
Может проблема и есть, но похоже враги о ней тоже знают.

09:21, 23 Июля 2021. Производство грузовиков в РФ по итогам шести месяцев 2021 г. подскочило в годовом выражении на 59,7%, до 85,6 тыс. шт. Об этом сообщает Finmarket, ссылаясь на данные Росстата и расчёты "Интерфакса". По сравнению с первым полугодием "доковидного" 2019 г. рост их выпуска составил 25,2%.
показати весь коментар
14.01.2022 17:20 Відповісти
Експерти припускають, що російський військовий штаб може вирішити доставляти амуніцію та ********** гвинтокрилами...
---------------
Бред, один залп таких боеприпасов, будет стоить как весь Воронеж.
показати весь коментар
14.01.2022 17:22 Відповісти
Пора провести реконструкцию 1812 года и сжечь нафиг Москву.
показати весь коментар
14.01.2022 17:23 Відповісти
У 1812 московити самі спалили свою Москву.
Краще вже провести "реконструкцію" 1571 року.
показати весь коментар
14.01.2022 17:59 Відповісти
Москву спалив Наполеон, бо вони звезли туди хворих на чуму
і відступили, щоб французів побільше заразилось.
Довелось усіх добити і все спалити.
показати весь коментар
14.01.2022 19:32 Відповісти
Якась альтернативна історія.
Наполеон спалив Москву після того як її спалив Ростопчін?!
показати весь коментар
14.01.2022 19:51 Відповісти
Недоделанной армии грузовиков не хватает.
показати весь коментар
14.01.2022 17:30 Відповісти
Забавно. ))))) Достаточно выбить все грузовики... и все...
показати весь коментар
14.01.2022 17:39 Відповісти
Но самое смешное здесь:

Армии РФ не хватает грузовиков....
.... пишет издание Forbes со ссылкой на слова подполковника армии США Алекса Вершинина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українську правду....
показати весь коментар
14.01.2022 18:30 Відповісти
ето активное мероприятие Лубянки. Сначала было про Стугны, теперь о дефиците автомото-смысл -они не пойдут, пока не соберут весь транспорт. Еще Г.Гудериан описывал свои споры на заре мотомеханизации вермахта с такими же "спецами"-один из седовласых генералов ему прямо сказал, какая моторизация -автомобили нужны что бы муку возить. Французы и использовали для нужд фронта практиычески все автомобили начеления, но это, как верно подметиь Гудерыан были статические перевозки вдоль лини фронта.
В ударных частях вермахта, механизация была удовлетворительная. В РФ, которая копирует вермахт, то же самое. Боекомплект есть чем возить. Но, как вещают маршалы Вольдемара, наступление будет точечным,кратким и на нескольких направлениях одновременно. А дальше, как они планируют используя свой опыт 1941 года, украинская армия убежит в Польшу и Румынию и они будут безбоязно сжигать украинские книги на Крещатике, а Мураевы и Бужанские там будут бить в бубен, славя Бога Вольдемара.
показати весь коментар
14.01.2022 18:29 Відповісти
Интересный факт: во вторую мировую войну Германия использовала в 2 с лишним раза больше (по количеству) лошадей чем в первую (до 4 млн). В частности на один грузовик, приходилось не менее пяти лошадей.
показати весь коментар
14.01.2022 18:48 Відповісти


привет, грузовички! Хоть хватает вас, хоть не хватает!
показати весь коментар
14.01.2022 22:01 Відповісти
Помните сколько было видео о работе Байрактаров в Ливии? Уже давно нету новых, хотя война продолжается. Из Сирии тоже давно не видно новых видео.

Байрактары кончились. По словам американцев, их там было сбито (в основном с помощью Панцирей С и Торов) не менее 47 штук.
показати весь коментар
14.01.2022 22:17 Відповісти
47 миллионов штук. Просто Панцири с их допотопными радарами закончились, и Торы тоже (хотя это оружие более-менее сбивало беспилотники, надо признать)
показати весь коментар
14.01.2022 23:01 Відповісти
форбсу спасибо, что подсказали раше чего ей не хватает и что делать
показати весь коментар
14.01.2022 19:41 Відповісти
ну так Зелю попросите, он вам подарит парочку грузовиков, еще и джавелинов положит
показати весь коментар
14.01.2022 19:59 Відповісти
Уф, отлегло. У рашки грузовиков не хватает! Поэтому оккупация Донбасса и Крыма продолжается уже восьмой год.
показати весь коментар
14.01.2022 20:31 Відповісти
Да нет
показати весь коментар
14.01.2022 22:37 Відповісти
 
 