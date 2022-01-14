Армії РФ бракує вантажівок для швидкого вторгнення в Україну, - Forbes
В американському виданні Forbes вважають, що в російській армії бракує вантажівок для швидкого транспортування техніки в разі повномасштабного вторгнення до України.
Про це пише видання Forbes з посиланням на слова підполковника армії США Алекса Вершиніна, передає Цензор.НЕТ з посиланням Українську правду.
"Російській армії бракує вантажівок, щоби забезпечити логістичну потребу в транспортування техніки на відстані 90 миль (близько 145 км. – Ред.) від своїх складів боєприпасів (у Росії. – Ред.).
Російська армія має 10 бригад матеріально-технічного забезпечення. Кожна керує близько 400 вантажівками. Навіть якщо припустити, що росіяни мобілізують кожну бригаду й всі вантажівки будуть у справному стані впродовж військової кампанії, усіх наявних вантажівок забракне. Хоча кожна армія має свої відмінності, зазвичай в одній армії (як військовому з’єднанні. – Ред.) є від 56 до 90 установок залпового вогню. Щоби заповнити лишень одну установку для пострілів, боєприпасами заповнюють увесь кузов вантажівки. Тобто якщо одна армія плануватиме здійснити один залп, потрібно застосувати від 56 до 90 вантажівок одночасно.
Щоби поповнити установки для одного залпу, доведеться забрати половину спроможності однієї бригади матеріально-технічного забезпечення в постачанні амуніції. Проте, (біля кордонів України також розміщені. – Ред.) від 6 до 9 батальйонів сухопутної артилерії, 9 батальйонів засобів протиповітряного захисту, 12 батальйонів піхоти механізованих військ та розвідки, від 3 до 5 танкових батальйонів, міномети, протитанкові гранатомети й амуніція для стрілецької зброї, а що й казати про постачання провіанту, медикаментів та інженерних засобів", - пояснив Вершинін.
Експерти в статті доводять, що наразі російське військове керівництво залежить від справності своїх залізничних шляхів та транспортних вагонів. До кордонів техніку та особовий склад переважно доставляли залізницею.
Проте російські поїзди не можуть під’їжджати до лінії фронту на території України. Для оперативного й безперебійного здійснення бойових завдань, російській армії доведеться використовувати вантажні автомобілі.
Експерти припускають, що російський військовий штаб може вирішити доставляти амуніцію та боєприпаси гвинтокрилами або цивільними автотранспортом, але цього, на їхню думку, також недостатньо.
Автори статті наголошують, що українській армії слід зважити на цей недолік у логістиці російської армії. У разі повномасштабного вторгнення Росії, вони радять українському командуванню мати на увазі також і "нудні", за їхніми словами, цілі, як-то вантажні автомобілі росіян.
Будь ласка, зачекайте...
печалька..
хотя,кто его будет слушать - хз..
Здрисне.
Видно, за это и убили. Как Музычка.
На цензоре была статья когда-то но чтоб долго не искать:
http://argumentua.com/stati/delo-lesnika-za-chto-sbu-ubila-patriota-ukrainy
Начальник Радиотехнических войск Воздушно-космических сил Российской Федерации Андрей Кобан стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве.
Как сообщает агентство https://www.interfax.ru/moscow/815419 "Интерфакс" со ссылкой на 235-й гарнизонный военный суд в пятницу, 14 января, содержание генерал-майора Кобана под стражей было продлено до 20 апреля 2022 года.
https://www.interfax.ru/moscow/815419 Согласно указанным источникам, Андрею Кобану вменяется получение особо крупной взятки. Под арестом генерал находится с 11 ноября 2021 года.
https://www.interfax.ru/moscow/815419 По данным https://radiosputnik.ria.ru/20220114/koban-1767826911.html радио Sputnik , Кобан был задержан в Крыму. Ему грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом до 70-кратного размера взятки.
Генерал-майор Андрей Кобан был назначен на должность начальника Радиотехнических войск в 2015 году.
Радиотехнические войска несут боевое дежурство по противовоздушной обороне, выполняют задачи по охране государственной границы в воздушном пространстве.
но если у них и правда ловят военных коррупционеров, а у нас тишь да гладь, - то мы имеем слабое звено.
и НАТО тут на поможет. нам надо самим...
http://argumentua.com/stati/delo-lesnika-za-chto-sbu-ubila-patriota-ukrainy
https://quote.rbc.ru/news/article/61d311a69a79472980bea556 Капитализация Apple установила рекорд и достигла $3 трлн
Тут корректнее сравнить выручку Apple (около 350 млрд) и ВВП по ППС (более 3 трлн)
Полный Пи...ец ****?
На одну сумму в долларах, в США в среднем можно купить менее 50% того что можно купить на эквивалент этой суммы в рублях, в РФ. (к примеру "Бигмак" в США стоит 5.74$ а в РФ - 2.04$)
не смішіть людей.
ракети танки літаки рсзо радіолокація є а вантажівок нема.
і саме через це вони не нападають
чогось абсурднішого, сьогодня ще не читав.
хіба що у судді пороха срачка напала.
Основными средствами снабжения той операции помимо ЖД, были грузовики по 1.5 - 3 тонны и подводы с лошадьми. При том снабжение вполне позволило наступающим преодолеть около 500 км за 2 недели (что примерно сопоставимо со скоростью марша в мирное время).
что армии рф не хватает грузовиков для аступления.
А вся их смелость испарится , после первого хорошего ответа!!!
Если путин химию не применит!!! Тогда мы исчезним!!!
Саме реальне, і те, проти чого в нас немає відповіді, крім того, щоб потім проводити діверсії від Владівостоку до Пітера, це ракетний обстріл нашої інфраструктури ракетами зі звичайними боеголовками. Протиракетної оборони в нас немає.
Але як раз цього приховати неможливо, як і наслідки.
Значит на картинке вы увидели только грузовики?
Типа зачем? Сами гаечными ключами разберем на ходу?
Понимаю ваше беспокойство перед наступлением, но что поделать?
Фюрер сказал помереть за него, значит придется гореть в аду, рашистик.
09:21, 23 Июля 2021. Производство грузовиков в РФ по итогам шести месяцев 2021 г. подскочило в годовом выражении на 59,7%, до 85,6 тыс. шт. Об этом сообщает Finmarket, ссылаясь на данные Росстата и расчёты "Интерфакса". По сравнению с первым полугодием "доковидного" 2019 г. рост их выпуска составил 25,2%.
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Бред, один залп таких боеприпасов, будет стоить как весь Воронеж.
Краще вже провести "реконструкцію" 1571 року.
і відступили, щоб французів побільше заразилось.
Довелось усіх добити і все спалити.
Наполеон спалив Москву після того як її спалив Ростопчін?!
Армии РФ не хватает грузовиков....
.... пишет издание Forbes со ссылкой на слова подполковника армии США Алекса Вершинина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українську правду....
В ударных частях вермахта, механизация была удовлетворительная. В РФ, которая копирует вермахт, то же самое. Боекомплект есть чем возить. Но, как вещают маршалы Вольдемара, наступление будет точечным,кратким и на нескольких направлениях одновременно. А дальше, как они планируют используя свой опыт 1941 года, украинская армия убежит в Польшу и Румынию и они будут безбоязно сжигать украинские книги на Крещатике, а Мураевы и Бужанские там будут бить в бубен, славя Бога Вольдемара.
привет, грузовички! Хоть хватает вас, хоть не хватает!
Байрактары кончились. По словам американцев, их там было сбито (в основном с помощью Панцирей С и Торов) не менее 47 штук.