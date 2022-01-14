УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3258 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
11 872 12
НАТО (6210) перемовини (2717) росія (63589) членство в НАТО (1646) Галібаренко Наталія (27)

Посол України Галібаренко про перемовини з РФ: Навіть "адвокати Росії" в НАТО не підтримали Кремль

Посол України Галібаренко про перемовини з РФ: Навіть

Пані посол України в НАТО Наталія Галібаренко позитивно оцінила переговори з Росією, оскільки ультиматуми Москви про нерозширення Альянсу було відкинуто, і навіть "сильні адвокати" діалогу з РФ чітко висувають умови такого діалогу.

Про це вона сказала в інтерв'ю Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

"Я навіть більше задоволена зараз, ніж я на це очікувала", – сказала Галібаренко, коментуючи переговори Заходу з РФ.

Вона наголосила, що всі вимоги, які були висунуті в ультимативному характері, і стосувалися гарантій нерозширення НАТО, особливо на схід за рахунок України та Грузії, – все це було відкинуто.

За словами пані посла, від самого початку Захід не мав таких надій на будь-які прориви за підсумками переговорів, оскільки "сторони надто далекі у своїх позиціях".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна та Грузія стануть членами НАТО, - Столтенберг

"Від самого початку було очевидно, що те, що було вкинуто через інтернет (вимоги Росії про "гарантії безпеки". - Ред.), – це не переговорна позиція. Це фактично ультиматум take it or leave it – беріть або до побачення", – сказала пані посол, додавши, що у зв'язку з цим ніхто не чекав досягнення якихось домовленостей на переговорах.

Коментуючи позиції різних країн-членів Альянсу щодо подальших відносин із РФ, Галібаренко сказала: не секрет, що в НАТО є країни, які більше виступають за діалог, і вони є "сильними адвокатами" розмови з Росією.

"У чому позитив, це було вчора на засіданні, навіть країни, які виступають за діалог, чітко висувають умови такого діалогу. Переговори не можуть відбуватися на базі ультиматуму РФ", – заявила пані посол.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Германия, Италия, Франция и Испания!
показати весь коментар
14.01.2022 17:03
+7
бiльш, нiж 100 рокiв тому...нiчого не змінюється...паРаша смердить.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Puck_magazine%2C_1903_June_17.jpg
показати весь коментар
14.01.2022 17:16
+5
Венгрию забыли.
показати весь коментар
14.01.2022 17:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І дипломатично не сказала, хто це саме. А цікаво було це почути саме від дипломата.
показати весь коментар
14.01.2022 16:49 Відповісти
Германия, Италия, Франция и Испания!
показати весь коментар
14.01.2022 17:03 Відповісти
Венгрию забыли.
показати весь коментар
14.01.2022 17:30 Відповісти
франція, німеччина
показати весь коментар
14.01.2022 17:09 Відповісти
бiльш, нiж 100 рокiв тому...нiчого не змінюється...паРаша смердить.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Puck_magazine%2C_1903_June_17.jpg
показати весь коментар
14.01.2022 17:16 Відповісти
Француз шас собирается на выборы, да и после африканских событий как то не с руки. А социал-демократы Германии связаны узами с откровенными антишовинистами в Дойчланд и не могут (пока) вести политику ферштейн Вольдемар, если распадется кААлиция, власть отберут. Ну и соглашаются с Америкой. Фигу прячет пока что венгрия, там тоже выборы. Говорят, что кампанию Орбан построил на угрозах "Лиге Сесуальных меншин". Все в ожидании, обострится ли психод у Вольдемара, или как?
показати весь коментар
14.01.2022 17:53 Відповісти
Печально это все. На самом то деле Уйло уже глубокий старик, выживший из ума. Ему все по барабану.
Начнет наступление сейчас - дурак. Сама природа их уничтожит и создаст трудностей выше крыши.
Проиграет короче, 100%.
Летом больше шансов, но все равно без вариантов, что оккупантов уничтожат, просто положив больше жизней.
Это все вкратце, а если серьезно, то шансов захватить и тем более удержать Украину нет. Какой смысл? А вот в этом как раз и сила рашистов. В бессмысленном действии.
Поэтому готовимся к худшему, надеясь на лучшее! Все буде Україна!
показати весь коментар
14.01.2022 18:44 Відповісти
У цьому випадку Пуйло лише допомагає Зелі .
показати весь коментар
14.01.2022 19:49 Відповісти
Путин сейчас вытащит козырь из рукава о котором никто и не думал. Зачем ему напрягаться войной с враждебным народом Украины. Когда можно неожиданно открыть военную (ые) базу (ы) в американском подбрюшье, В Никарагуа или Венесуэле или даже Кубе. Он последнее время провёл много учений с упором на быструю переброску значительных сил на большие расстояния. И Казахстан тоже успешно "захватил" за считанные часы. А Украина подождёт. Сейчас благодаря ожиданиям оккупации, Украинские биржевые ценные бумаги стали уже не ценными, упали в цене, наверное кто то наварится скупив их по дешевке.
показати весь коментар
15.01.2022 22:25 Відповісти
И какой он старик? Я его ровесник, правда в хоккей не играю. А кто же тогда тот ковбой, который то спит то пердит то спотыкается?
показати весь коментар
15.01.2022 22:28 Відповісти
 
 