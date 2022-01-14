Посол України Галібаренко про перемовини з РФ: Навіть "адвокати Росії" в НАТО не підтримали Кремль
Пані посол України в НАТО Наталія Галібаренко позитивно оцінила переговори з Росією, оскільки ультиматуми Москви про нерозширення Альянсу було відкинуто, і навіть "сильні адвокати" діалогу з РФ чітко висувають умови такого діалогу.
Про це вона сказала в інтерв'ю Суспільному, передає Цензор.НЕТ.
"Я навіть більше задоволена зараз, ніж я на це очікувала", – сказала Галібаренко, коментуючи переговори Заходу з РФ.
Вона наголосила, що всі вимоги, які були висунуті в ультимативному характері, і стосувалися гарантій нерозширення НАТО, особливо на схід за рахунок України та Грузії, – все це було відкинуто.
За словами пані посла, від самого початку Захід не мав таких надій на будь-які прориви за підсумками переговорів, оскільки "сторони надто далекі у своїх позиціях".
"Від самого початку було очевидно, що те, що було вкинуто через інтернет (вимоги Росії про "гарантії безпеки". - Ред.), – це не переговорна позиція. Це фактично ультиматум take it or leave it – беріть або до побачення", – сказала пані посол, додавши, що у зв'язку з цим ніхто не чекав досягнення якихось домовленостей на переговорах.
Коментуючи позиції різних країн-членів Альянсу щодо подальших відносин із РФ, Галібаренко сказала: не секрет, що в НАТО є країни, які більше виступають за діалог, і вони є "сильними адвокатами" розмови з Росією.
"У чому позитив, це було вчора на засіданні, навіть країни, які виступають за діалог, чітко висувають умови такого діалогу. Переговори не можуть відбуватися на базі ультиматуму РФ", – заявила пані посол.
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Начнет наступление сейчас - дурак. Сама природа их уничтожит и создаст трудностей выше крыши.
Проиграет короче, 100%.
Летом больше шансов, но все равно без вариантов, что оккупантов уничтожат, просто положив больше жизней.
Это все вкратце, а если серьезно, то шансов захватить и тем более удержать Украину нет. Какой смысл? А вот в этом как раз и сила рашистов. В бессмысленном действии.
Поэтому готовимся к худшему, надеясь на лучшее! Все буде Україна!