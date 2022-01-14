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Війська РФ обстріляли українські позиції поблизу Водяного з 82-мм мінометів та СПГ: втрат немає, - штаб ООС

Війська РФ обстріляли українські позиції поблизу Водяного з 82-мм мінометів та СПГ: втрат немає, - штаб ООС

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Згідно з повідомленням, поблизу Водяного російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Також дивіться: Війська РФ обстріляли українські позиції біля Новозванівки із гранатометів та поблизу Мар’їнки - із 120-мм мінометів, - штаб ООС. ВIДЕО

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - наголосили у штабі ООС.
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14.01.2022 17:19 Відповісти
Это герб династии Палеологов Восточная Римская империя.
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14.01.2022 17:38 Відповісти
кацапи все покрали.
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14.01.2022 17:39 Відповісти
Не совсем, женились на дочке царя В Римской империи по моему😁. Ваня 3 кажись.
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14.01.2022 17:42 Відповісти
Монта "пул Золотої Орди". 13ст. Ось і вся велич расєї.
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14.01.2022 17:48 Відповісти
Кстати от туда пришло и православие. И томос мы недавно там же получали😁
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14.01.2022 17:40 Відповісти
Кстати у Золотой Орды тоже такая картинка была и раньше чем у москалей, но тем же способом, через свадьбу😁
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14.01.2022 17:44 Відповісти
 
 