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Новини Санкції проти Росії
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кіберзлочин (809) НАТО (6210) росія (63589) санкції (11297) США (21006) кібербезпека (1140)

Якщо буде доведено, що за кібератаками стоїть РФ, то це стане критерієм для ініціювання санкцій, - посол США при НАТО Сміт

Якщо буде доведено, що за кібератаками стоїть РФ, то це стане критерієм для ініціювання санкцій, - посол США при НАТО Сміт

Постійний представник США при НАТО Джуліан Сміт заявила, що якщо докази російської причетності до кібератак на урядові сайти України будуть "безумовними", то це може призвести до запуску нових санкцій проти РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

За її словами, докази того, що Росія скоїла кібератаки "безумовно класифікуватимуться як приклад відновлення агресії проти України, що може призвести до західних санкцій проти Москви".

"Ми стежимо за всім, що Росія збирається робити щодо України. Ми налаштовані, що будуть спрямовані деякі зусилля щодо дестабілізації України зсередини", - зазначила вона.

Нагадаємо, на сайтах розмістили картинку українською, російською і польською мовами з текстом: "Українець! Всі ваші особисті дані були завантажені в глобальну мережу. Всі дані на компʼютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною бійтеся і чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення і майбутнє. За Волинь, за ОУН УПА, за Галичину, за Полісся і за історичні землі".

Водночас у СБУ повідомили, що під час хакерської атаки на урядові сайти, що відбулася в ніч з 13 на 14 січня, витоку персональних даних, за наявною інформацією, не було. Контент сайтів також не було змінено.

Також дивіться: Проєкт "Без Цензури": Кібервійна. Чому Росія хоче хакнути Україну?. ВIДЕО

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Топ коментарі
+13
можете уже вводить кацапам по горло. Не промаёхнётесь!
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14.01.2022 17:29
+6
Ні то не РФ
то Бурятія або Чечня
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14.01.2022 17:27
+5
Пора работать на опережение .
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14.01.2022 17:27
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Ні то не РФ
то Бурятія або Чечня
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14.01.2022 17:27 Відповісти
могли быть зулусы или даже Талибан !
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14.01.2022 19:01 Відповісти
Немає сумніву що довгі лапатні вуха та ніс стирчать саме з запарєбріка...
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14.01.2022 17:27 Відповісти
Пора работать на опережение .
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14.01.2022 17:27 Відповісти
можете уже вводить кацапам по горло. Не промаёхнётесь!
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14.01.2022 17:29 Відповісти
Не смішіть мене. Бо в США все відомо. Але гидко дивитися на те, як супердержава виплачує викуп чи просить путіна, щоб вплинув на хакерів. Тьху!
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14.01.2022 17:31 Відповісти
вова проиграл на всех фронтах. ждем атаки на бамбазе. это будет последний вздох пуйловского режима
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14.01.2022 17:37 Відповісти
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14.01.2022 17:48 Відповісти
кокаином (с)
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14.01.2022 19:15 Відповісти
Так там нечего расследовать.Русня свой логотип там первым поставила.
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14.01.2022 17:49 Відповісти
Це і є для кого "умовним" - а для інших "безумовним" - раша вище
Поляки - поставили своє вище
Вирахувати ІР атаки через купку анонінімних? Надто трудно , а юридично недоказуємо
Інша справа - якщо хтось "здасться" - і оприлюднить свідчення та шляхи атаки - тоді безумовно !
Хоч Раша і тоді буде кричати , що її гвалтують
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15.01.2022 00:44 Відповісти
А как же та карта Украины была выставлена теми хакерами с Украинским Крымом? Разве российские хакеры на государевой службе посмели бы такое сделать? Кажется мне, кто то лоханулся.
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15.01.2022 09:09 Відповісти
Ні, за цим певно стоять сомалійські пірати чи ІРА.
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14.01.2022 17:50 Відповісти
Это точно, щас Баканов подсуетится и докажет, что русские тут не при чём
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14.01.2022 18:02 Відповісти
Баканов вже "суєтиться". З чемоданами.)
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14.01.2022 18:17 Відповісти
тоже мне бином Ньютона!
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14.01.2022 17:54 Відповісти
да там уши грушников торчат, шито белыми нитками. Как МН17.
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14.01.2022 17:54 Відповісти
https://www.dsnews.ua/ukr/society/gosudarstvo-bez-smartfona-pochemu-v-atake-na-gossayty-vinovaty-ne-chuzhie-hakery-a-svoi-diletanty-14012022-448289 Держава без смартфону. Чому в атаці на держсайти винні не чужі хакери, а свої дилетанти .

А сьогодні експертка з безпеки https://twitter.com/KimZetter/status/1481890639029551106 Кім Зеттер написала, що атака стала результатом експлуатації вразливості CVE-2021-32648 системи управління контентом OctoberCMS, на якому працювали державні сайти. Іншими словами, проблема пов'язана з умовною операційною системою, яка керувала роботою офіційних українських сайтів. Зазвичай при виникненні вразливості розробник ПЗ усуває її і публікує оновлення, яке нівелює вразливість, тобто "закриває" дірку, за допомогою якої можна зламати сайт або пристрій. Після встановлення такого оновлення вразливість користувачам вже не страшна - використовувати її неможливо. Але якщо оновлення не встановити, то вразливістю може скористатися практично будь-яка зацікавлена людина з достатніми технічними навичками. Вразливість було виявлено у квітні, у серпні про неї попередили користувачів OctoberCMS та опублікували оновлення, яке мало захистити сайти від небезпеки. Адміністраторам сайтів достатньо було просто оновити платформи, і сьогоднішня атака була б неможливою. Хто відповідальний за те, що платформи не було оновлено, - відповідь на це запитання має дати поліція.
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14.01.2022 17:59 Відповісти
Як тільки клоун всівся в кріслі президента, його цифровий міністр Федоров заявив, що https://www.dsnews.ua/ukr/politics/v-mintsifry-schitayut-chto-rol-kiberbezopasnosti-v-mire-preuvelichena-29112019160200 Роль кібербезпеки трохи перебільшена .
"Я думаю, що роль кібербезпеки трохи перебільшена. Про неї багато говорять, але за фактом призвести якихось реальних кейсів кіберзагроз мало хто може. Наведу простий приклад. Коли ми прийшли в Офіс президента, it-команда показала дашборды з тисячею атак в день, перевантаженням сайтів і тд. Через два тижні ми їх звільнили, і нічого не відбувалося впродовж декількох місяців, поки ми збирали нову команду".
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14.01.2022 18:00 Відповісти
Також фіксується збільшення повідомлень про нібито мінування важливих об'єктів соціальної сфери по всій териториії України.
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14.01.2022 18:18 Відповісти
Чи можна прирівнювати кібератаки до тероризму???
України декілька разів застосовувались хакерські атаки, які безпосередньо загрожували економіці та безпеці держави.
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14.01.2022 18:22 Відповісти
Эх, какая замечательная идея была, запретить ввоз процессоров и товаров с процессорами в рф!

Возвращается россиянин домой из гейропы, а у него - чик! - телефон изъяли в аэропорту. На хранение. Потому как ввозить - низзя!

Сколько россия продержится без процессоров? Год, пол-года?

А самое интересное, все эти программы распознавания лиц и прочие искусственные интеллекты пойдут лесом за месяц.

Дорогой Юрий Бутусов! Попросите Порошенко, пока он не вернулся, чтобы он начал лоббировать эту санкцию!
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14.01.2022 20:13 Відповісти
Так они же один хрен с Китая прут те процессоры.
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14.01.2022 20:19 Відповісти
Интересный вопрос. Значит американцам нужно и со своими компаниями в Китае поработать.
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14.01.2022 20:27 Відповісти
Китаезы братья навек. Русский ванька не бросят в беде.
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14.01.2022 20:29 Відповісти
 
 