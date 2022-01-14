Якщо буде доведено, що за кібератаками стоїть РФ, то це стане критерієм для ініціювання санкцій, - посол США при НАТО Сміт
Постійний представник США при НАТО Джуліан Сміт заявила, що якщо докази російської причетності до кібератак на урядові сайти України будуть "безумовними", то це може призвести до запуску нових санкцій проти РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.
За її словами, докази того, що Росія скоїла кібератаки "безумовно класифікуватимуться як приклад відновлення агресії проти України, що може призвести до західних санкцій проти Москви".
"Ми стежимо за всім, що Росія збирається робити щодо України. Ми налаштовані, що будуть спрямовані деякі зусилля щодо дестабілізації України зсередини", - зазначила вона.
Нагадаємо, на сайтах розмістили картинку українською, російською і польською мовами з текстом: "Українець! Всі ваші особисті дані були завантажені в глобальну мережу. Всі дані на компʼютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною бійтеся і чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення і майбутнє. За Волинь, за ОУН УПА, за Галичину, за Полісся і за історичні землі".
Водночас у СБУ повідомили, що під час хакерської атаки на урядові сайти, що відбулася в ніч з 13 на 14 січня, витоку персональних даних, за наявною інформацією, не було. Контент сайтів також не було змінено.
Будь ласка, зачекайте...
то Бурятія або Чечня
Поляки - поставили своє вище
Вирахувати ІР атаки через купку анонінімних? Надто трудно , а юридично недоказуємо
Інша справа - якщо хтось "здасться" - і оприлюднить свідчення та шляхи атаки - тоді безумовно !
Хоч Раша і тоді буде кричати , що її гвалтують
А сьогодні експертка з безпеки https://twitter.com/KimZetter/status/1481890639029551106 Кім Зеттер написала, що атака стала результатом експлуатації вразливості CVE-2021-32648 системи управління контентом OctoberCMS, на якому працювали державні сайти. Іншими словами, проблема пов'язана з умовною операційною системою, яка керувала роботою офіційних українських сайтів. Зазвичай при виникненні вразливості розробник ПЗ усуває її і публікує оновлення, яке нівелює вразливість, тобто "закриває" дірку, за допомогою якої можна зламати сайт або пристрій. Після встановлення такого оновлення вразливість користувачам вже не страшна - використовувати її неможливо. Але якщо оновлення не встановити, то вразливістю може скористатися практично будь-яка зацікавлена людина з достатніми технічними навичками. Вразливість було виявлено у квітні, у серпні про неї попередили користувачів OctoberCMS та опублікували оновлення, яке мало захистити сайти від небезпеки. Адміністраторам сайтів достатньо було просто оновити платформи, і сьогоднішня атака була б неможливою. Хто відповідальний за те, що платформи не було оновлено, - відповідь на це запитання має дати поліція.
"Я думаю, що роль кібербезпеки трохи перебільшена. Про неї багато говорять, але за фактом призвести якихось реальних кейсів кіберзагроз мало хто може. Наведу простий приклад. Коли ми прийшли в Офіс президента, it-команда показала дашборды з тисячею атак в день, перевантаженням сайтів і тд. Через два тижні ми їх звільнили, і нічого не відбувалося впродовж декількох місяців, поки ми збирали нову команду".
України декілька разів застосовувались хакерські атаки, які безпосередньо загрожували економіці та безпеці держави.
Возвращается россиянин домой из гейропы, а у него - чик! - телефон изъяли в аэропорту. На хранение. Потому как ввозить - низзя!
Сколько россия продержится без процессоров? Год, пол-года?
А самое интересное, все эти программы распознавания лиц и прочие искусственные интеллекты пойдут лесом за месяц.
Дорогой Юрий Бутусов! Попросите Порошенко, пока он не вернулся, чтобы он начал лоббировать эту санкцию!