Сподіваємося почути конкретні умови щодо членства в НАТО на саміті в Мадриді, - Єрмак

Українська влада сподівається почути конкретні умови щодо вступу до Північноатлантичного альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявив голова Офісу Президента Андрій Єрмак у своєму виступі на майданчику аналітичного центру Atlantic Council.

Єрмак зазначив, що будь-які обговорення європейської системи безпеки, які ініціює Москва, неможливі без припинення війни проти України. Він також висловив думку, що "настав час для чесної, належної, прозорої розмови з Україною щодо наших перспектив у НАТО".

"Україна показала своїми принципами і позиціями, що ми повністю готові та спроможні бути членом НАТО. Це означає, що на саміті в Мадриді цього року ми сподіваємося побачити та почути цілком конкретні умови та інформацію про це, тому що сьогодні, особливо сьогодні я хотів би повторити, що зараз це питання життя та смерті нашої країни", – заявив він.

Голова Офісу президента також схвально відгукнувся про підготовку санкцій на випадок вторгнення Росії, але застеріг, що таке вторгнення "стане великою трагедією".

"Це призведе до великої війни, тому що більшість українців битиметься проти агресора", - додав голова ОП.

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