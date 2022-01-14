З воїном 25-ї ОПДБр Віталієм Петренком, який загинув на Донбасі, попрощаються 17 січня у Дніпрі

У понеділок, 17 січня, у місті Дніпро, на військовій ділянці Краснопільського кладовища об 11.30 розпочнеться церемонія прощання з Віталієм Івановичем Петренком, старшим солдатом, військовослужбовцем 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, який загинув 10 січня в районі селища Крута Балка Ясинуватського району Донецької області від смертельних поранень, що дістав під час підриву на невстановленому вибуховому пристрої.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці заступника директора Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради Юлії Дмитрової, повідомляє Цензор.НЕТ.

Віталій Петренко є уродженцем села Цевеличі Володимир-Волинського району Волинської області та мешканцем Дніпра.

"Прощання з захисником України Петренком Віталієм, відбудеться в понеділок, 17 січня об 11:30 на військовій ділянці Краснопільского кладовища", - зазначається у повідомленні.

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