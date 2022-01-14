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Росія готує провокацію на Донбасі під "чужим прапором", щоб вторгнутися в Україну, – CNN

Росія готує провокацію на Донбасі під

США мають інформацію, що вказує на те, що Росія підготувала групу для проведення фіктивної операції на сході України, намагаючись створити привід для вторгнення.

Про це заявив у п'ятницю американський чиновник в інтерв'ю CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

За словами чиновника, США мають докази того, що оперативники навчені веденню бойових дій у міських умовах та використанню вибухових речовин для проведення диверсій проти власних маріонеткових сил Росії - бойовиків угруповань "ДНР" та "ЛНР".

Це твердження перегукується із заявою, опублікованою Міністерством оборони України у п'ятницю, в якій йдеться про те, що російські спецслужби готують провокації проти російських військ у спробі підставити Україну. Радник національної безпеки Джейк Салліван натякнув на розвіддані під час брифінгу з журналістами в четвер.

"Наша розвідувальна спільнота має інформацію те, що Росія закладає основу, щоб мати можливість сфабрикувати привід для вторгнення", - сказав Салліван. "Ми бачили цей план дій у 2014 році. Вони знову готують це, наша адміністрація матиме додаткові подробиці, щоб поділитися ними з пресою протягом наступних 24 годин. Ми розглядаємо це як потенційне створення приводу [для російського вторгрення]".

Американський чиновник сказав, що адміністрація Байдена вважає, що Росія може готуватися до вторгнення в Україну, "яке може призвести до широкомасштабних порушень прав людини та військових злочинів, якщо дипломатія не досягне своєї мети".

"Російські військові планують розпочати ці дії за кілька тижнів до військового вторгнення, яке може розпочатися між серединою січня та серединою лютого", - сказав чиновник. "Ми бачили цю схему у 2014 році у Криму".

За словами чиновника, США також спостерігають, як російські суб'єкти впливу починають готувати російську аудиторію до інтервенції, зокрема, підкреслюючи наративи про погіршення ситуації з правами людини в Україні та зростання войовничості українських лідерів.

"У грудні кількість російськомовного контенту в соціальних мережах, що висвітлює всі ці три теми, збільшилася в середньому майже до 3500 повідомлень на день, що на 200% більше, ніж у листопаді", - зазначив чиновник.

Автор: 
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Топ коментарі
+89
Ну русские пропагандоны нагнетают истерию среди стада - это факт. НАТО ткнуло русню с их хотелками рылом в дерьмо - тоже факт. Т.е., фюрерок сейчас выглядит опущенным, а этого в их зековском сообществе допускать нельзя. Поэтому создание повода для вторжения в Украину выглядит на сегодня реальной угрозой. А президента в Украине нет, нажаль.
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14.01.2022 18:13
+59
никада такого не было и вот, опять (с)
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14.01.2022 18:05
+54
Для Росії немає жодних загроз.
Найбільша загроза для світу - це сама Росія і персонально Путін.
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14.01.2022 18:06
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Оце правильно.
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16.01.2022 22:37 Відповісти
надо было тебе просто думать, когда голосовал 2,5 года назад.. тогда и вешать никого не пришлось бы сейчас
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15.01.2022 12:01 Відповісти
Хвантомас! За кого голосувала на останніх виборах?
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15.01.2022 23:34 Відповісти
конечно же за Порошенко как и все адекватные люди
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16.01.2022 13:51 Відповісти
Пффф! Я теж голосувала за Пороха!
От тільки я зовсім не пам'ятаю порохобота-Fantomasa, який чомусь звинувачує мене у тому, що я 2,5 роки тому не думала. А може це саме Fantomas під іншим ніком не думав тоді та віддав свій голос за Янелоха малороса, а коли «хоть поржал» то змінив нік та почав порохоботити?
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16.01.2022 13:59 Відповісти
во первых я тут на этом форуме с 14го года меня все знают за кого я
во вторых ты написала "Так своєму ху#лу і передай" так он никогда не был моим, скорее твоим. Тебя я тут впервые вижу, наверное ольгинский бот
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16.01.2022 17:27 Відповісти
По-перше, во-первих пишеться через дефіс.
По-друге, це ти тут розказуєш та лякаєш нас сценарієм ху#ла, а не я.

Я тебе взагалі вперше бачу і інтуїція мені підказує, що ти рускагаварящій ольгинський бот.
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16.01.2022 18:52 Відповісти
Порноакцию
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15.01.2022 08:05 Відповісти
кацапам глубоко до сракі шо в Україне юбьют іх детей - ім все до сракі...
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15.01.2022 08:40 Відповісти
Гнилое государство, гнилой фюрер и сгнившие, запутавшиеся в пропаганде люди

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15.01.2022 09:46 Відповісти
Если дома на Каширском шоссе взорвали,то любителям русского мира в Донецке приготовиться...
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15.01.2022 10:09 Відповісти
шо это за шоссе?
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15.01.2022 11:59 Відповісти
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%88%D0%BE%D1%81%D0%B5_(1999) Теракт на Каширском шоссе
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15.01.2022 15:43 Відповісти
Хорошим приводом для нападу буде якщо путіна бандерівці на кукан посадять.
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15.01.2022 10:25 Відповісти
Бубочки все равно, какая разница. Все на отдыхе.
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15.01.2022 11:05 Відповісти
може вже час мобілізовувати до армії жінок і розсилати їм потрохи повістки? інакше не встоїмо...
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15.01.2022 17:12 Відповісти
При чому тут.....найбільша провокація з дому.....це ж треба було таке утворить:два недоумка -бєня і його одоробало,займаючи таку посаду, гайнуло в Оман за офшором....а там не хотіло летіти через Москву-так збили літак МАУ (176 ангелів зразу) і довга бесіда с патрушевим......то що повинні тепер робити збиткові?????Тільки здати Україну....
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15.01.2022 19:27 Відповісти
Любовь, галлоперидольчику увалите, психовать не нужно.............
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15.01.2022 20:04 Відповісти
Я не знаю зачем это все, но... не будет этого. Какое-то говно разгоняет зраду...
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15.01.2022 20:02 Відповісти
при дальнейшем наступлении нужно разрушать козлячий мост до основания.
а именно топить все пролеты и повреждать все опоры.
это подорвет боевой дух козлин и нанесет существенный экономический удар.
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15.01.2022 21:39 Відповісти
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