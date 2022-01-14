Росія готує провокацію на Донбасі під "чужим прапором", щоб вторгнутися в Україну, – CNN

США мають інформацію, що вказує на те, що Росія підготувала групу для проведення фіктивної операції на сході України, намагаючись створити привід для вторгнення.

Про це заявив у п'ятницю американський чиновник в інтерв'ю CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

За словами чиновника, США мають докази того, що оперативники навчені веденню бойових дій у міських умовах та використанню вибухових речовин для проведення диверсій проти власних маріонеткових сил Росії - бойовиків угруповань "ДНР" та "ЛНР".

Це твердження перегукується із заявою, опублікованою Міністерством оборони України у п'ятницю, в якій йдеться про те, що російські спецслужби готують провокації проти російських військ у спробі підставити Україну. Радник національної безпеки Джейк Салліван натякнув на розвіддані під час брифінгу з журналістами в четвер.

"Наша розвідувальна спільнота має інформацію те, що Росія закладає основу, щоб мати можливість сфабрикувати привід для вторгнення", - сказав Салліван. "Ми бачили цей план дій у 2014 році. Вони знову готують це, наша адміністрація матиме додаткові подробиці, щоб поділитися ними з пресою протягом наступних 24 годин. Ми розглядаємо це як потенційне створення приводу [для російського вторгрення]".

Американський чиновник сказав, що адміністрація Байдена вважає, що Росія може готуватися до вторгнення в Україну, "яке може призвести до широкомасштабних порушень прав людини та військових злочинів, якщо дипломатія не досягне своєї мети".

"Російські військові планують розпочати ці дії за кілька тижнів до військового вторгнення, яке може розпочатися між серединою січня та серединою лютого", - сказав чиновник. "Ми бачили цю схему у 2014 році у Криму".

За словами чиновника, США також спостерігають, як російські суб'єкти впливу починають готувати російську аудиторію до інтервенції, зокрема, підкреслюючи наративи про погіршення ситуації з правами людини в Україні та зростання войовничості українських лідерів.

"У грудні кількість російськомовного контенту в соціальних мережах, що висвітлює всі ці три теми, збільшилася в середньому майже до 3500 повідомлень на день, що на 200% більше, ніж у листопаді", - зазначив чиновник.