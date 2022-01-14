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Висунення кандидатів у нардепи для виборів в окрузі №206 на Чернігівщині триватиме до 24 лютого, – ЦВК

Висунення кандидатів у нардепи для виборів в окрузі №206 на Чернігівщині триватиме до 24 лютого, – ЦВК

Центральна виборча комісія затвердила Календарний план проміжних виборів народного депутата в одномандатному виборчому окрузі №206 (центр – м. Чернігів), запланованих на 27 березня 2022 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

"Відповідно до календаря виборчий процес розпочнеться 26 січня. Висування кандидатів у народні депутати України політичними партіями триватиме до 14 лютого включно, шляхом самовисування – до 24 лютого включно. До цієї ж дати триватиме подання документів до ЦВК для реєстрації кандидатів у депутати. З наступного дня після прийняття комісією рішення про реєстрацію кандидатів розпочнеться передвиборна агітація, яка триватиме до 24 години 25 березня. 26 березня – день тиші", - йдеться у повідомленні.

27 березня відбудеться саме голосування, а результати виборів ЦВК встановлюватиме до 11 квітня.

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Нагадаємо, вибори в окрузі №206 було призначено через смерть нардепа Антона Полякова (депутатська група "За майбутнє"), якого виявили мертвим у Дніпровському районі 8 жовтня 2021 року.

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Слышал, туда рвется мудило Ляжко...
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14.01.2022 19:34 Відповісти
 
 