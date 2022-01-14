"Заява генсека НАТО Столтенберга - хороший сигнал про те, що не існує неформальних домовленостей між Росією та Заходом щодо створення штучних перепон на шляху України до НАТО" - "слуга народу" Чернєв

Заява Йєнса Столтенберга щодо членства України у НАТО - це спосіб посилити сигнал для Росії про те, що жодних компромісів щодо принципів існування Альянсу бути не може, і що рішення Бухарестського саміту 2008 року залишиться без змін.

Про це у коментарі для Цензор.НЕТ заявив народний депутат України (фракція "Слуга народу"), голова Постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

"Для нас це також хороший сигнал про те, що не існує неформальних домовленостей між Росією та Заходом щодо створення штучних перепон на шляху України до НАТО", - повідомив Чернєв.

Водночас, на його думку, останні заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова свідчать про те, що з предметною реакцією у Кремлі досі не визначилися.

"Насправді, в них не так вже і багато дійсно серйозних важелів для шантажу Заходу, - вважає народний депутат. - Широкомасштабне вторгнення до України є занадто ризикованим, адже українці чинитимуть опір, а західні санкції вщент зруйнують економіку Росії.

Можливе розміщення російських ракет на Кубі чи у Венесуелі - це спроба повторити Карибську кризу, підвищити ставки та змусити США піти на домовленості з розділення світу на сфери впливу. Але другий раз історія повторюється лише у вигляді фарсу, і залякати Сполучені Штати цього разу не вийде. Це лише викличе ще більш жорстку реакцію Заходу та посилення політичного, дипломатичного та санкційного тиску на путінський режим" - переконаний Чернєв.

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За його словами, інші засоби гібридної війни, на які здатна Росія, на зразок кібератак чи міграційних та енергетичних криз, не змінять ситуацію докорінно, але також призведуть до посилення антиросійських санкцій та ізоляції російського режиму.

"Відтак Кремль опинився у дуже складній ситуації, оскільки в нього немає жодного справді ефективного інструменту для того, щоб змусити Захід поступитися своїми принципами. Йти уперед - занадто дорого, відступити назад - вкрай ганебно.

А тому, не будучи здатними реалізувати серйозні загрози, вони будуть проявляти активність у тактичних провокаціях та диверсіях, весь час тримаючи світ у напрузі та намагаючись втомити та зламати волю окремих країн. Отже, ми маємо бути готовими до довгого марафону та зміцнювати власну безпеку і надалі" - резюмує Чернєв.

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Думки інших українських політиків щодо останніх заяв Столтенберга та Лаврова – читайте найближчим часом у окремому матеріалі на шпальтах "Цензор.НЕТ".