"Заява генсека НАТО Столтенберга - хороший сигнал про те, що не існує неформальних домовленостей між Росією та Заходом щодо створення штучних перепон на шляху України до НАТО" - "слуга народу" Чернєв
Заява Йєнса Столтенберга щодо членства України у НАТО - це спосіб посилити сигнал для Росії про те, що жодних компромісів щодо принципів існування Альянсу бути не може, і що рішення Бухарестського саміту 2008 року залишиться без змін.
Про це у коментарі для Цензор.НЕТ заявив народний депутат України (фракція "Слуга народу"), голова Постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.
"Для нас це також хороший сигнал про те, що не існує неформальних домовленостей між Росією та Заходом щодо створення штучних перепон на шляху України до НАТО", - повідомив Чернєв.
Водночас, на його думку, останні заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова свідчать про те, що з предметною реакцією у Кремлі досі не визначилися.
"Насправді, в них не так вже і багато дійсно серйозних важелів для шантажу Заходу, - вважає народний депутат. - Широкомасштабне вторгнення до України є занадто ризикованим, адже українці чинитимуть опір, а західні санкції вщент зруйнують економіку Росії.
Можливе розміщення російських ракет на Кубі чи у Венесуелі - це спроба повторити Карибську кризу, підвищити ставки та змусити США піти на домовленості з розділення світу на сфери впливу. Але другий раз історія повторюється лише у вигляді фарсу, і залякати Сполучені Штати цього разу не вийде. Це лише викличе ще більш жорстку реакцію Заходу та посилення політичного, дипломатичного та санкційного тиску на путінський режим" - переконаний Чернєв.
За його словами, інші засоби гібридної війни, на які здатна Росія, на зразок кібератак чи міграційних та енергетичних криз, не змінять ситуацію докорінно, але також призведуть до посилення антиросійських санкцій та ізоляції російського режиму.
"Відтак Кремль опинився у дуже складній ситуації, оскільки в нього немає жодного справді ефективного інструменту для того, щоб змусити Захід поступитися своїми принципами. Йти уперед - занадто дорого, відступити назад - вкрай ганебно.
А тому, не будучи здатними реалізувати серйозні загрози, вони будуть проявляти активність у тактичних провокаціях та диверсіях, весь час тримаючи світ у напрузі та намагаючись втомити та зламати волю окремих країн. Отже, ми маємо бути готовими до довгого марафону та зміцнювати власну безпеку і надалі" - резюмує Чернєв.
Думки інших українських політиків щодо останніх заяв Столтенберга та Лаврова – читайте найближчим часом у окремому матеріалі на шпальтах "Цензор.НЕТ".
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Ось Лахта і спалилася
Що не так з мінськими, "формула штайнмаєра"? То хто її підпивав в грудні 2019-го?
Хто з уйлом лобизався? Що з цього приводу каже підсанкційно- ватний деркач і та ж бубина прокурорка?
Кому трубу мертвечука віддали? Його бізнеспартнеру бабломойському. Вони ще й Г+Г, разом, володіють.
Хто сидів на потоках укроборонпрому? Конкретно.
І будьте ласкаві, полірніть все це фактами, а не ватно-забільним передвиборним пропагандонством.
Четваритий рік, та ж муйня. І нудно, і сумно, за вас, зебілів ватних.
Запровадити суворі економічні та фінансові санкції проти Росії, зокрема відключити російські банки від глобальної системи електронних платежів, відомої як SWIFT.
Прийняти Закон про ленд-ліз у ХХІ столітті, щоб безкоштовно надати Україні військову техніку. Пріоритетними пунктами будуть протиповітряна оборона, протитанкові та протикорабельні системи; системи радіоелектронної боротьби та кіберзахисту; стрілецька зброя та артилерійські **********; запчастини до автомобілів і літаків; нафта, мастила та оливи; раціони; медичне забезпечення; та інші потреби військових, які беруть участь у тривалих боях. Ця допомога може здійснюватися відкритими засобами за допомогою збройних сил США, включаючи спеціальні операції, або це може бути прихована акція, санкціонована президентом США та очолювана Центральним розвідувальним управлінням.
Надавати розвідувальні дані, щоб дозволити Україні порушити російські лінії зв'язку та постачання, а також попереджувати про десантні атаки та розташування всіх основних підрозділів.
Запропонувати гуманітарну підтримку, щоб допомогти Україні впоратися з біженцями та внутрішньо переміщеними особами. Цю допомогу, можливо, також потрібно буде надати союзникам по НАТО на кордонах України для біженців, які тікають на захід.
Надавати економічну підтримку, в тому числі енергетичну, Україні та союзникам по НАТО у зв'язку з очікуваним порушенням потоків російського газу до Європи.
Проводити публічну дипломатію та медіамовлення в Україні та в усьому світі, в тому числі в росії, щоб точно відобразити те, що відбувається.
Здійснювати дипломатичний тиск на Білорусь, щоб позбавити росії доступу до її території для нападу на Україну. Це надзвичайно важливо, оскільки використання Росією залізничних та автомобільних мереж Білорусі загрожує стратегічному поворотному руху північного флангу України.
Координувати роботу з неурядовими організаціями та Міжнародним кримінальним судом для документування всіх військових злочинів, заподіяних українському народу, та вимагати відшкодування після закінчення війни. Те, що сталося з сирійським народом, не повинно повторюватися.
Сполучені Штати та НАТО мають бути готові запропонувати довгострокову підтримку опору України, незалежно від того, яку форму він прийме. - https://www.csis.org/analysis/russias-possible-invasion-ukraine
И не дай Бог, переключая в телевизоре ТВ-каналы попадаешь на 95-Квартет, то сразу в туалет рыгать, пока внуки не переключат на следующий ТВ-канал..
А ведь до 2019 года многие из нас с удовольствием смотрели ТВ, на котором Зеля раздавал небольшие для 95 квартета суммы денег людям, которые приехали в Киев показать свое смешное мастерство.
Вот сейчас он и насмешил пенсионеров.