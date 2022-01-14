Вибори у 18 прифронтових громадах на сході України провести неможливо, - ЦВК
Донецька та Луганська ОДА – обласні військово-цивільні адміністрації надали висновки про неможливість проведення місцевих виборів у 18 територіальних громадах цих регіонів 27 березня.
Такі дані отримала Центральна виборча комісія, зазначається в прес-релізі ЦВК, який є у розпорядженні Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
"У відповідь на звернення Комісії від Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій – обласних військово-цивільних адміністрацій надійшли листи з чіткими та однозначними висновками, у яких йдеться про неможливість провести перші місцеві вибори на окремих територіях Донецької та Луганської областей", - розповіли в ЦВК.
Зокрема, в отриманих відповідях повідомляється про те, що "у зв'язку з продовженням здійснення Російською Федерацією збройної агресії проти України неможливо забезпечити стовідсоткову безпеку для громадян під час організації підготовки та проведення місцевих виборів 27 березня 2022 року".
Також у ЦВК навели інформацію ОДА – обласних ВЦА, що "в умовах всеохоплюючого режиму припинення вогню незаконні збройні формування активно застосовують тактику дистанційного мінування, підпали сухостою поблизу позицій Збройних Сил України та населених пунктів".
"Таким чином, враховуючи висновки Командування ООС, ГУ Служби безпеки України та Національної поліції в Донецькій та Луганській областях, за результатами робочої наради усіх відповідних відомств з питання проведення місцевих виборів, у зв’язку з триваючою збройною агресією Російської Федерації проти України, Донецька та Луганська обласні державні адміністрації – обласні військово-цивільні адміністрації встановили неможливість забезпечити належну безпеку громадян та уникнути терористичної загрози під час організації та проведення перших місцевих виборів 27 березня 2022 року на окремих територіях Донецької та Луганської областей", - заявили в ЦВК.
У комісії нагадали, що до переліку таких громад належать 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського і Покровського районів Донецької області та вісім – Сєверодонецького і Щастинського районів Луганської області.
Будь ласка, зачекайте...
Українські ЗМІ: Путін нападе, але тепер вже весною!
Українці: Ранішньою, чи вже у травні?
Українські ЗМІ: Наші військові експерти ще не дали чіткої відповіді.
Українці: У НАС Є ВІЙСЬКОВІ ЕСПЕРТИ???
ЗСУ: В них є військові експерти. *****. Мы в шоці.
Военные эксперты, не вылазящие с телеканалов: А чего это вы так громко ржете?
Українці: Так, а ну скажить, Путін коли нападе? До чи після Пасхи?
Военные эксперты: Поймите, с точки зрения военной аналитики и наших глубоких знаний, всестороннего военного образования и тридцати ходок за линию фронта...
Українці: Ясно. У березні.
Военные эксперты: А чего не в мае?
Українці: У травні вже картоху посадимо, хто його пустить по копаному?
Российские СМИ (неожиданно): Министерство иностранных дел России предлагает решать проблемы с Украиной исключительно дипломатическим путем.
Українці: Їбать! О як цікаво? А шо на це скажуть знамениті військові експерти?
Военные эксперты (звонят в ОП): Так, мы не поняли, какая сегодня генеральная линия партии? Путин нападёт, и всем нужно сплотиться, или Путин не нападёт, и для успокоения людишек можно опять ехать отдыхать на самый дорогой курорт в Карпатах?
ОП: Не мешайте, мы ищем Порошенко.
Порошенко (пишет в фейсбуке): Я в Европе, буду в понедельник, семнадцатого, в девять утра.
ОП: По данным нашей разведки, Порошенко тайно проникнет в Украину семнадцатого, во вторник.
Порошенко: В понедельник!
ОП: То есть в понедельник. В десять утра.
Порошенко: В девять, блеать!
Российские СМИ: В российском Минобороны рассматривается вопрос переноса театра военных учений и отвода войск.
ДНР/ЛНР: В смысле? А мы? А как же мы?
ЗСУ: А ви залишайтеся, ми з вами ще не закінчили.
Российские СМИ: Ххха! Никуда мы не уходим! А вы и поверили!
ЗСУ (як стояли, так і стоять): Зовсім тупенькі. На якому етапі вашого похмілля вам прийшло в голову, що вам хтось вірить?
Українські ЗМІ: Ееее... Нічого не ясно. В смислє - міжнародна політична ситуація залишається складною.
Токаев: Я попросил войска ОДКБ покинуть Казахстан.
Українці: Він думає, що росіяни підуть так, як прийшли.
Министерство обороны России: *заказывает литьё медали "За возвращение Казахстана в родную гавань".
Українці: Так, все понятно. Не Путін, а Порох, не в березні, а сімнадцятого, і не нападе, а приїде. Ну ок. Шо там далі з новинами?