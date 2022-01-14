Тепер саме Кремлю треба вирішити, як бути з подальшими переговорами, - Псакі
США готові до будь-якого розвитку ситуації навколо можливих подальших переговорів із Росією з безпеки.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про заявила у п'ятницю прессекретар Білого дому Джен Псакі.
"Я нічого не можу анонсувати щодо подальших кроків і переговорів (між Росією та США - ред). Усі делегації зараз повернулися до столиць своїх країн і обговорюють це", - сказала Псакі на брифінгу.
"Я наголошую, що наша думка і думка президента полягає в тому, що тепер за (президентом Росії – ред) Путіним та Росією – визначити, що буде далі", – зазначила вона.
За словами Псакі, США "готові до всього, що можуть вирішити у Москві". Вона знову нагадала, що якщо Росія ухвалить рішення "вторгнутися в Україну", то будуть важкі економічні наслідки, якщо ж Москва вирішить повернутися до "дипломатичного шляху", то "ми відкриті до цього".
Будь ласка, зачекайте...
- Тем что в "русской рулетке" в барабан нагана один патрон закладывается, а в "путинской" - один вытаскивается...
Ещу Пуйло, Бидон и Клоун не все карты из рукава выложили.
- Так… Вы составили, как я распорядился, список стран, не любящих Россию?
- Так он уже существует… Называется «Список стран - членов ООН». Легче составить список стран, нас любящих… Но в него постоянно вносятся коррективы, в связи с уменьшением наших возможностей эту любовь покупать…
По поводу предложения Черчилля Трумэну ты не прав, ведь били бы не только по москальским городам, но и по украинским. К тому же в 46-м атомных бомб было мало, массово изготовлять их ещё не умели, ракет подходящих для доставки не существовало, а бомбардировщики просто бы посбивали. Поэтому не мели чепуху.
Весной 1946-го были готовы к применению по совку 11-12 атомных бомб.
План "Дропшот" с бомбардировкой (в т.ч.) Киева был разработан в 1949 г. Штатами.
А добряк Черчилль предложил в 1946-м всего лишь Москву и центры разработки ядерного оружия (типа "Арзамас-16") испепелить. Киев никто в 1946-м бомбить не собирался.
Не послушались тогда умного человека, а теперь дебилы его слова и память поносят.
Даже готовы к тому, о чем договорятся с китайцами перед олимпиадой?