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банки (7609) Дмитро Дубілет (188)

Суперечка "Монобанку" з Дубілетом: стало відомо, чи буде справа розглядатись в англійському суді

Суперечка

Юридична суперечка між власниками "Монобанку" та Дмитром Дубілетом не врегулювана. Якщо сторони не знайдуть конструктивного рішення, справа буде розглядатись в англійському суді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Зараз суперечка між власниками "Монобанку" та паном Дмитром Дубілетом не врегулювана, хоча сторони провели кілька раундів предметних переговорів. Якщо ці переговори зрештою не призведуть до конструктивного рішення, яке влаштує всі сторони та захистить інтереси "Монобанку" та всіх його учасників, суперечка швидше за все вирішуватиметься в англійському суді", - повідомили в юридичній компанії AVELLUM..

Крім того, юристи прокоментували нещодавнє залучення інвестицій Fintech Farm, яка належить Дмитру Дубілету.

"Залучення паном Дубілетом інвестицій безпосередньо не впливає на ситуацію та можливий розвиток конфлікту. Водночас під час розгляду спору англійський суд може застосувати досить широкий перелік забезпечувальних заходів щодо майна відповідачів, включаючи компанію Дубілета Fintech Farm. Якщо англійський суд вирішить заморозити рахунки та активи на час розгляду спору, це може вплинути навіть на кошти інвесторів", - резюмували в AVELLUM.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що екс-співвласник "Монобанку" Дмитро Дубілет запустив в Азербайджані Leobank. Проєкт Дубілета візуально виявився дуже схожим на "Монобанк". Після цієї новини з’явилася інформація про конфлікт "Монобанку" з Дубілетом.

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Топ коментарі
+19
Я теж хочу щоб в україні був англійський суд. А не печерський
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14.01.2022 20:33
+11
Печерний суд..
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14.01.2022 20:37
+10
А еще Дубилет совладелец одного платного ПРРО решения checkbox.ua, которое зелень активно продвигает на замену РРО для ФОРов. Ни разу не зеленая коррупция для своих.
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14.01.2022 20:32
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В Азербайджані Leobank, в параші - коноплябанк, в молдові - молдовбанк. Проєкт Дубілета візуально виявився дуже схожим на .
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14.01.2022 20:28 Відповісти
поправ посилання.

бо "закільцьоване"
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15.01.2022 10:57 Відповісти
А еще Дубилет совладелец одного платного ПРРО решения checkbox.ua, которое зелень активно продвигает на замену РРО для ФОРов. Ни разу не зеленая коррупция для своих.
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14.01.2022 20:32 Відповісти
Я теж хочу щоб в україні був англійський суд. А не печерський
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14.01.2022 20:33 Відповісти
Печерний суд..
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14.01.2022 20:37 Відповісти
Пещерный суд.
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14.01.2022 21:51 Відповісти
Бо "титульна нація" - люди, що вважають себе близькими до Іісуса зараз панують в Україні.
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14.01.2022 20:41 Відповісти
Жижолізація крадіїв грошей людей в Україні в дії ….
яблуко від яблуні…
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14.01.2022 20:43 Відповісти
После того, как я узнал, что дубилет использовал украденные у вкладчиков приватбанка деньги для запуска своего банка, то в тот же день перестал быть клиентом моноговнобанка. Советую и другим сделать это.
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14.01.2022 21:31 Відповісти
Ну конеано же нет...Сначала вместе с Игорем Валерьечем хлопнули каждого украинца на штуцер, а теперь все в военкомат.
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14.01.2022 21:59 Відповісти
Что папа вор, что сыночек вор.
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15.01.2022 00:57 Відповісти
Разве Монобанк выдумал не младший Дубилет?
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15.01.2022 07:59 Відповісти
Видите фамилию дубилета младший или старший, держитесь подальше от вложений в эту организацию... Обязательно кинут.
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15.01.2022 08:27 Відповісти
монобанк досить слизька "контора".. створена виходцями з "стаєнь Коломойши"..
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15.01.2022 10:54 Відповісти
 
 