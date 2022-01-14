Євросоюз скликає безпековий комітет через кібератаку на урядові сайти України, - Боррель
За наслідками кібернетичної атаки проти урядових установ України, що сталася в ніч на 14 січня, Євросоюз скличе засідання Політичного й безпекового комітету на рівні послів для обговорення цієї ситуації і недопущення подальшої ескалації напруги навколо України.
Про це сьогодні у французькому місті Брест під час прес-конференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу (Gymnich) заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
Повний запис цього заходу оприлюднений на мультимедійному порталі ЄС.
"На жаль, я маю сказати, що цього ранку ми прокинулися із новинами про ще одну атаку проти України. Цього разу це була кібернетична атака на урядові веб-сайти. Такі дії спрямовані на дестабілізацію України та спрямовані на подальшу ескалацію вже й без того напруженої ситуації", - сказав Високий представник ЄС.
Він повідомив, що ЄС швидко відреагував на цю кібератаку та перебуває в постійному контакті з українськими структурами, завдяки чому вже вдалося частково відновити роботу урядових сайтів.
"Ми готові надати (Україні – ред.) подальшу пряму допомогу, якщо надійде такий запит. Я скликаю надзвичайну зустріч наших послів у форматі Політичного й безпекового комітету, щоб провести аналіз цієї ситуації та зважити будь-які заходи з підтримки", - повідомив Жозеп Боррель.
Відповідаючи на уточнююче запитання преси щодо ініціаторів кібернетичної атаки проти України, Високий представник ЄС зауважив, що у сучасних умовах виявлення джерела атаки є можливим, але потребує часу. Тож він утримався від коментарів щодо першопричини кібернетичного нападу, хоча зауважив, що на цьому етапі можна робити різні припущення, хто саме за ним стоїть.
"Разом із міністрами ми погодилися, що маємо ще раз підтвердити нашу одноголосну підтримку України, а також наші зобов’язання щодо дотримання її суверенітету та територіальної цілісності. Ми готові надіслати місію, щоб підтримати їх (українців – ред.), та допомогти у протидії кібернетичним атакам, якщо це є необхідним", - сказав Жозеп Боррель.
Будь ласка, зачекайте...
еще один шнурок идет из Хельсинки к вам в рашкованию. и последний из кетая. а там фаерволл
Помню в начале 2000-х был пожар на крупной подстанции в козлобаде.
Тогда обесточилось очень много важных узлов, около 3/4 сети всего козлостана лежало в таймауте.
И помню звонят мне тогда будущие избиратели зеленого ишака и далее диалог:
- а у нас Интернет не работает!
- а какой сайт у вас не открывается?
- rambler.ru
- у русских проблемы, попробуйте другие сайты, все должно работать
- другие сайты тоже не открываются!
- какие например?
- mail.ru ......
- видел у вас в офисе большую карту мира на стене (это мода такая была у ностальгирующих за совком, на ней козлостан большой, а USA маленькие)
- и что ????
- берите ластик стирайте россию
- короткие гудки..... но клиента мы тогда не потеряли, ибо монопольное положение на рынке
Завжди лаяли захід за стурбованість. Але наразі від нашої влади навіть її немає.
Поймите новый год, впереди "старый новый год", это очень трудный период.
Необходима быстрая реабилитация.
А что они такого дали украинским структурам помогшего наладить работу сайтов? Хардвар купили для усиленной защиты?