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СБУ про кібератаку на сайти органів держвлади України: Є ознаки причетності хакерських груп, пов’язаних зі спецслужбами РФ

СБУ про кібератаку на сайти органів держвлади України: Є ознаки причетності хакерських груп, пов’язаних зі спецслужбами РФ

Є окремі ознаки причетності до кібератаки на сайти органів державної влади України хакерських груп, пов’язаних зі спецслужбами РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Загалом було атаковано понад 70 державних веб-сайтів, 10 з яких зазнали несанкціонованого втручання. Контент сайтів при цьому змінено не було, а витоку персональних даних не відбулося.

Повідомляється, що за ініціативи СБУ було відключено низку критичних державних ресурсів, у т.ч. портал державних послуг Дія, до локалізації технічної проблеми та для недопущення поширення атаки. Мобільний застосунок Дія працював і працює у штатному режимі.

"Зараз, наприкінці дня, ми можемо з великою ймовірністю стверджувати, що серед інших мала місце так звана supply chain attack, тобто атака через ланцюжок поставок. Зловмисники зламали інфраструктуру комерційної компанії, що мала доступ з правами адміністрування веб-ресурсів, постраждалих внаслідок атаки", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Хакерська атака на урядові сайти України має російський слід, - Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

У СБУ зазаначають, що наразі можна говорити, що є "окремі ознаки причетності до інциденту хакерських груп, пов’язаних зі спецслужбами РФ".

Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.

На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.

У Держспецзв'язку назвали назвали атаку найпотужнішою за останні чотири роки.

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Топ коментарі
+7
У Києві питають у діда: -- Как лучше попасть в российское консульство? Дід трохи подумав, та відповідає: -- Мабуть, з гранатомета.
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14.01.2022 23:51
+4
кроты на Банковой засуетились перед прибытием Гетьмана
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14.01.2022 23:36
+3
Є факти халатності відповідальних за кібербезпеку осіб.
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14.01.2022 21:58
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Дак тож надоподивиться у очі пуйлу мабуть.
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14.01.2022 21:46 Відповісти
Є факти халатності відповідальних за кібербезпеку осіб.
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14.01.2022 21:58 Відповісти
Ви їм зуби повибивайте.
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14.01.2022 22:04 Відповісти
кроты на Банковой засуетились перед прибытием Гетьмана
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14.01.2022 23:36 Відповісти
У Києві питають у діда: -- Как лучше попасть в российское консульство? Дід трохи подумав, та відповідає: -- Мабуть, з гранатомета.
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14.01.2022 23:51 Відповісти
Капец мля .. " у них есть признаки причастности к кибер атакам лиц связанных с русней и фсб!?"
ха .. ну а кто еще на такое способен и кому это выгодно !?..пздц - да прям в сбу одни шпиЕны зЕлупы работают.. Гениально и неожиданно !!! Как они додумались !? Наверное проФфи !!
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14.01.2022 23:52 Відповісти
Путлер со своего сайта набал киберски на Голобородьку...Видосики отменяюцца...
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15.01.2022 02:48 Відповісти
СБУ занимается рубиловом бабла, путём предоставления охраны "большим людям" и разоблачениями борделей. Это их основная специфика работы. Можно им посоветовать хотя бы в рабочее время не использовать личные телефоны так как кацапы ржут над их некомпетентностью... Их не прослушивает только самый ленивый ФСБшник...
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15.01.2022 04:26 Відповісти
В Мире существует всего три вида человеков...Созидающие,разрушающие и Пофигисты...,кто из вас Рональд Рейган и Маргарэт Тэтчер,а кто Гитлер или Путлер понять не сложно,а вот пофигистов 73%...
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15.01.2022 05:55 Відповісти
е ще намбер 4- тим все завжди і зовсім до сраці
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15.01.2022 06:07 Відповісти
Задача Байдена была любым способом возродить мощь силу и дипломатию блока НАТО,и создать Новую АнтиРАБссиянскую Коалицию...,старина Джо судя по выступлениям Йенса Столтенберга за последний месяц,ему это удалось сполна...,каже Юрий Швец...,о себя добавлю с помощью Мавзолейных дураков типа переговорщики с Миссис Шерман...,хрупкая на вид Леди оказалась не по зубам посланцам засранцам Путлера...
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15.01.2022 06:15 Відповісти
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15.01.2022 06:18 Відповісти
Хай усі вороги повиздихають, аби ми були здорові! Будьмо!

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15.01.2022 07:50 Відповісти
Яке нафіг СБУ, воно уже підрозділ ФСБ, якщо маєте сумніви проаналізуйте події і скандали останіх років.
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15.01.2022 11:40 Відповісти
 
 