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кіберзлочин (809) хакер (1335) кібербезпека (1141) Федоров Михайло (849)

Хакери атакували сайти держорганів, отримавши доступ до прав компанії-адміністратора, - Федоров (виправлено)

Хакери атакували сайти держорганів, отримавши доступ до прав компанії-адміністратора, - Федоров (виправлено)

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявляє, що масштабна атака хакерів на сайти органів державної влади України в ніч з 13 на 14 січня стала можлива завдяки тому, що зловмисники отримали доступ до адміністративних прав компанії, яка ці сайти адмініструє.

Про це він написав у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Причини. Ланцюг кібератак та отримання доступу до адмінправ компанії, яка адмініструє атаковані сайти. СБУ займається цим питанням", - написав Федоров.

Він назвав подію "явною активізацією кіберфронту" та подякував усім службам, правоохоронним органам і партнерам України за сприяння. "Наша команда частково перекине сили з розвитку державних послуг на допомогу відповідальним органам у напряму побудови системи кібербезпеки", - написав міністр.

Читайте: СБУ про кібератаку на сайти органів держвлади України: Є ознаки причетності хакерських груп, пов’язаних зі спецслужбами РФ

Федоров також підтвердив, що 10 із 70 атакованих сайтів державних органів зазнали вторгнення, але їх контент не був змінений, витоку персональних даних також не було, "і не могло бути - це не реєстри".

Як повідомлялося, в Україні в ніч із 13 на 14 січня відбулася глобальна хакерська атака на сайти уряду. Не працювали сайти Міністерства освіти і науки, Міністерства закордонних справ, Державної служби надзвичайних ситуацій, Кабінету Міністрів, Міністерства енергетики, сайт "Дія". Наразі роботу всіх зазначених інтернет-ресурсів відновлено.

Також читайте: Байдена проінформували про кібератаку на держустанови України, - Білий дім

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Топ коментарі
+36
Ой, федоров, а кто же в 2019-м уволил специалистов по безопасности? Не ты ли случайно, а потом хвастался этим?!!
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14.01.2022 21:38
+33
мля дебил мало того что тупой так ещё в кацапчской телеге пишет
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14.01.2022 21:37
+31
Это не тот Федоров, который сомневался в необходимости кибербезопасности?
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14.01.2022 21:39
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мля дебил мало того что тупой так ещё в кацапчской телеге пишет
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14.01.2022 21:37 Відповісти
А как назвать тех кто установил "дию"
При любом форс-мажоре она накроется медным тазом, ну и вдобавок тотальный контроль.
Кто дурнее, наперсточник или его жертвы? Господа лошковы , вас меньше не становится.
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15.01.2022 00:02 Відповісти
значит надо делать надёжнее Дию, потмоу что это будущее. И да ,я видел твои посты ниже с пропагандой бумажных документов (ну хоть не туальетной бумаги или тубёркулёзных бажных банкнот). Признайтесь, вы совок но считаете себя современным, но вам почти 60 лет и порою выскакивают вот такие идеи про надёжные подтверждающие бумажки?? Я от них поизбавлялся и так рад.
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15.01.2022 17:44 Відповісти
Коли ж це телеграм став кацапським? Ти з дуба впав?
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15.01.2022 16:59 Відповісти
Телеграм основан бежавшим из Раши Дуровым (тот самый дуров хозяин рашинского Контакта). Кстати, при регистрации в Телеграмме телефончик ваш куда то уходит )))
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15.01.2022 17:41 Відповісти
У ВК зараз інші хазяї. А Дуров тому і втік, бо не кацап.
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15.01.2022 18:01 Відповісти
Ой, федоров, а кто же в 2019-м уволил специалистов по безопасности? Не ты ли случайно, а потом хвастался этим?!!
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14.01.2022 21:38 Відповісти
не этой ли компании
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14.01.2022 23:38 Відповісти
держорагів? люди, поясніть мені що це...
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14.01.2022 21:38 Відповісти
очепятка...держорыги из обители зла...
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14.01.2022 21:46 Відповісти
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15.01.2022 02:47 Відповісти
Кто ж признается что произошла утечка персональных данных).
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14.01.2022 21:39 Відповісти
Персональные данные лошар ?
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15.01.2022 00:06 Відповісти
а если сольётся Приватбанк и ты лоханёшься?
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15.01.2022 17:39 Відповісти
Это не тот Федоров, который сомневался в необходимости кибербезопасности?
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14.01.2022 21:39 Відповісти
тот месё что впаривал в китайске чай для похудения
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14.01.2022 21:40 Відповісти
Той самий !
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14.01.2022 21:42 Відповісти
Ну, т.е., эта кибератака - личная заслуга Федорова.
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14.01.2022 21:43 Відповісти
ну да его уровень - админ сайта потолок
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14.01.2022 21:45 Відповісти
Угу, типовый зеленый технократ.
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14.01.2022 21:47 Відповісти
как и все вокруг вавы
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14.01.2022 21:47 Відповісти
а кибератака то взбесившийся пылесос...
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14.01.2022 21:48 Відповісти
"Я думаю, що роль кібербезпеки трохи перебільшена. Про неї багато говорять, але за фактом призвести якихось реальних кейсів кіберзагроз мало хто може. Наведу простий приклад. Коли ми прийшли в Офіс президента, it-команда показала дашборди з тисячею атак в день, перевантаженням сайтів і тд. Через два тижні ми їх звільнили, і нічого не відбувалося впродовж декількох місяців, поки ми збирали нову команду".
https://lb.ua/tech/2019/11/29/443542_rol_kiberbezopasnosti_nemnogo.html
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15.01.2022 02:29 Відповісти
Просто шукали секретне відео - Членограй і піаніно.
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14.01.2022 21:42 Відповісти
нічо не нашлі данніх не взялі, налегкє ушлі ..
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14.01.2022 21:58 Відповісти
Не працювали сайти Міністерства освіти і науки, Міністерства закордонних справ, Державної служби надзвичайних ситуацій, Кабінету Міністрів, Міністерства енергетики, сайт "Дія". Наразі роботу всіх зазначених інтернет-ресурсів відновлено.
Ну скоро значить сайт ДІЯ почне кліпати, крутити головою а ще бити током.
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14.01.2022 21:46 Відповісти
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14.01.2022 23:39 Відповісти
Их сайт тоже лежит
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14.01.2022 23:40 Відповісти
Когда девелоперы занимаются безопасностью это закономерный результат
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15.01.2022 05:02 Відповісти
Мне нравится как настроение граждан меняется с "Та зачем эта Дия нужна, не буду даже устанавливать" на "А почему эта Дия сегодня не работала, всех уволить за это"
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14.01.2022 21:53 Відповісти
Вопрос не в том, что не работала - вопрос в том что взламали посторонние писюны - это говорит о том, как сделано всё остальное и уровень делальщиков.
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14.01.2022 21:59 Відповісти
А что тут удивительного если тебя подсадили на него с сертификатом, правоми , паспортом в Новой почте???? А Васёк??
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14.01.2022 22:00 Відповісти
не надо подсаживаться.
используйте бумажные носители.

не знаю насчет прав, но справка о прививках и новая почта могут быть и без дии, ну ее на.
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15.01.2022 07:27 Відповісти
Пипецпля - длбб убогий...
Это ж каким идиотом нужно быть чтобы так обосраться самому и подставить столько людей...
Баран как и всё сборище квартальных клоунов.
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14.01.2022 21:54 Відповісти
Что-то Цензор - сколько его пытались взламать, да и квартальные бились лбом после того как Бутусов зелю обосрал в прямом эфире - фиг там.
Там это же не специализированная контора.

А там "специалисты" во главе с ... ... диджитализацией писюны занимаются...
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14.01.2022 21:57 Відповісти
Цензоровский сайт хостится на серьезно защищенном Cloudflare в местечке Ashburn который кстати является столицей интернет.
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15.01.2022 05:18 Відповісти
Дебилы должны страдать! Страна в смартфоне- это для конченый дебилов.
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15.01.2022 00:04 Відповісти
ойтишник от бога...
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14.01.2022 21:55 Відповісти
"Если бы архитекторы руководствовались теми же принципами, что и программисты при написании программ, то здание современной цивилизации рухнуло бы от первго же залетевшего дятла."
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15.01.2022 00:20 Відповісти
Ну от що Федоров знає по кібер безпеці? З такими спеціалістами,точно зможуть всю Україну хакнути.Хоча,в 2019 році вже хакнули,розум в українців.
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14.01.2022 22:02 Відповісти
Знаю,що,то,страшна тема..Але,мені,за,це неплатять
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14.01.2022 23:31 Відповісти
Кличте Дубілета,той хотів спецзв'язок замінити,телефонами на андроїд.
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14.01.2022 22:05 Відповісти
Ave novie-nostra ales.

Если один человек построил - другой завсегда разобрать может. (с)
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14.01.2022 22:13 Відповісти
все ноги растут отсюда...

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14.01.2022 22:14 Відповісти
ще є інтерв'ю "Радіо Свобода" ... там воно таке несло , що особисто я одразу все зрозумів.
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16.01.2022 12:55 Відповісти
"Наша команда частково перекине сили з розвитку державних послуг на допомогу відповідальним органам у напряму побудови системи кібербезпеки" Джерело:

Боже бережи нас від того дебіла звідки це тупе гімно взялось на наші голови.
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14.01.2022 22:24 Відповісти
Співчуваю
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14.01.2022 23:28 Відповісти
Воно,безнадійне,пожиттєве Ніщо...
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14.01.2022 23:26 Відповісти
И держказначейства. Програмастопистабол.
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14.01.2022 23:21 Відповісти
Дурнику! Атака не завдяки,а задля отриманн прав Адміну
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14.01.2022 23:24 Відповісти
В мене одне питання "А ви бл#дь за чим дивитеся як регулятор?"
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14.01.2022 23:26 Відповісти
воно бабусям в селах розповідало, як смартфонами користуватись
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16.01.2022 12:54 Відповісти
Porzekadło głupiemu wszystko ujdzie...czy na głupiego nie ma rady
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14.01.2022 23:47 Відповісти
Наче Спецзв*язок повинен захищати усі електр. мережі держорганів ...
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15.01.2022 00:24 Відповісти
ага, получили доступ к админ правам, и утечек не произошло... сказочник
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15.01.2022 01:04 Відповісти
Вот и подтверждение, что говно"Дия" - основательное говно. ЗЕшобла уже обосралась по всем фронтам. Нет ни одного поля деятельности, где бы ЗЕшобла не обгадилась. Брешу, едигственное, что хорошо делает ЗЕшобла так это растаскивает бюджет в свои карманы
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15.01.2022 02:44 Відповісти
Зовсім недавно цей, висловлюючись мовою януковича, проффесіонал вихвалявся, що організує голосування на виборах у смартфоні.
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15.01.2022 02:47 Відповісти
Тю, так их воля народа и не волнует, это инструмент чтобы нарисовать нужный им результат!
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15.01.2022 06:26 Відповісти
На 10 небыло!
А остальные 60 скопировали и изменили часть в реестрах?
Иначе, ради чего такие усилия?
Это или сбор данных или "дымовая завеса", прикрывающая большую аферу.
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15.01.2022 08:04 Відповісти
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15.01.2022 09:24 Відповісти
Дерьмака с Зеленским спросите,как админские права к кацапам попали.
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15.01.2022 09:58 Відповісти
Права админа получили и ничего не взяли? И ничего на будущее не оставили? Для кого он это причёсывает? Для зелёной мартышки?
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15.01.2022 14:04 Відповісти
.

шо за кiпеш?

https://j.gifs.com/PjgpqW.gif

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15.01.2022 16:51 Відповісти
что люди ещё делают в Телеграмме основанном бежавшим в Европу россиянином (основателем контакта) Дуровым???
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15.01.2022 17:30 Відповісти
В Украине живёт много хороших программистов и хакеров со всего света.Пусть СБУ договорится с ними и нанесет ответный ход по российским гос сайтам!
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16.01.2022 01:21 Відповісти
все, что делается на государственном уровне в Украине - это строго говно по определению.
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16.01.2022 12:56 Відповісти
Атака стала можлива через те, що у нас міністр цифровізації - мудило.
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16.01.2022 12:51 Відповісти
взагалі по-людськи воно мало б у відставку подати
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16.01.2022 12:53 Відповісти
 
 