Хакери атакували сайти держорганів, отримавши доступ до прав компанії-адміністратора, - Федоров (виправлено)
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявляє, що масштабна атака хакерів на сайти органів державної влади України в ніч з 13 на 14 січня стала можлива завдяки тому, що зловмисники отримали доступ до адміністративних прав компанії, яка ці сайти адмініструє.
Про це він написав у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Причини. Ланцюг кібератак та отримання доступу до адмінправ компанії, яка адмініструє атаковані сайти. СБУ займається цим питанням", - написав Федоров.
Він назвав подію "явною активізацією кіберфронту" та подякував усім службам, правоохоронним органам і партнерам України за сприяння. "Наша команда частково перекине сили з розвитку державних послуг на допомогу відповідальним органам у напряму побудови системи кібербезпеки", - написав міністр.
Федоров також підтвердив, що 10 із 70 атакованих сайтів державних органів зазнали вторгнення, але їх контент не був змінений, витоку персональних даних також не було, "і не могло бути - це не реєстри".
Як повідомлялося, в Україні в ніч із 13 на 14 січня відбулася глобальна хакерська атака на сайти уряду. Не працювали сайти Міністерства освіти і науки, Міністерства закордонних справ, Державної служби надзвичайних ситуацій, Кабінету Міністрів, Міністерства енергетики, сайт "Дія". Наразі роботу всіх зазначених інтернет-ресурсів відновлено.
Будь ласка, зачекайте...
При любом форс-мажоре она накроется медным тазом, ну и вдобавок тотальный контроль.
Кто дурнее, наперсточник или его жертвы? Господа лошковы , вас меньше не становится.
https://lb.ua/tech/2019/11/29/443542_rol_kiberbezopasnosti_nemnogo.html
Ну скоро значить сайт ДІЯ почне кліпати, крутити головою а ще бити током.
используйте бумажные носители.
не знаю насчет прав, но справка о прививках и новая почта могут быть и без дии, ну ее на.
Это ж каким идиотом нужно быть чтобы так обосраться самому и подставить столько людей...
Баран как и всё сборище квартальных клоунов.
Там это же не специализированная контора.
А там "специалисты" во главе с ... ... диджитализацией писюны занимаются...
Если один человек построил - другой завсегда разобрать может. (с)
Боже бережи нас від того дебіла звідки це тупе гімно взялось на наші голови.
А остальные 60 скопировали и изменили часть в реестрах?
Иначе, ради чего такие усилия?
Это или сбор данных или "дымовая завеса", прикрывающая большую аферу.
шо за кiпеш?
https://j.gifs.com/PjgpqW.gif