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провокація (778) росія (63589) США (21006) Псакі (148)

Росія вже розмістила оперативників для організації саботажу у в/ч РФ від імені України, - Білий дім

Росія вже розмістила оперативників для організації саботажу у в/ч РФ від імені України, - Білий дім

У Білому домі підтвердили, що США мають дані про підготовку Росією провокацій для можливого вторгнення в Україну. Вторгнення РФ планує в період з середини січня до середини лютого.

Про це заявила на брифінгу речник Білого дому Джен Псакі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Громадське радіо".

За словами Псакі, Росія розмістила на Сході України оперативників. За наявною у США інформацією, Росія планує вторгнення у період з середини січня до середини лютого.

"У нас є інформація, що Росія вже розмістила групи оперативників для проведення операцій під "хибним прапором" на сході України. Ці оперативники навчені ведення бойових дій в умовах міста та роботі з вибуховими речовинами для організації актів саботажу у російських військових частинах", – сказала Псакі.

Читайте: Дві третини військ РФ біля кордонів України перекинуто з інших регіонів Росії, - Пентагон

Псакі стверджує, що США мають інформацію про те, що російські агенти впливу в Україні вже почали фабрикувати повідомлення про "українські провокації" в державних ЗМІ та соцмережах, щоб виправдати російське вторгнення. З листопада подібна активність зросла на 200% і сягнула 3500 постів та повідомлень на день. З аналогічною заявою виступив на брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі.

"Росія активно працює над створенням приводу для вторгнення в Україну", – сказав Кірбі.

Також читайте: Росія готує провокацію на Донбасі під "чужим прапором", щоб вторгнутися в Україну, – CNN

Нагадаємо, за даними анонімного джерела CNN, США отримали інформацію, що Росія готує спецоперацію на сході Україні, мета якої здійснити фейкову атаку на російських військових, звинуватити в цьому Україну і відповісти вторгненням.

На думку радника з національної безпеки Джейка Саллівана, російські військові планують розпочати цю операцію за кілька тижнів до вторгнення. Воно ж своєю чергою може відбутися між серединою січня і серединою лютого.

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Топ коментарі
+99
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14.01.2022 22:38
+43
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14.01.2022 22:29
+38
На этого мальчика есть убойный компромат у Белого Дома, у путина и у Коломойского.
И Вова с этим шлейфом полез в президенты. Зачем?
А может, имея этот компромат, две какие-то силы (путя и Коло) и заставили Зелю идти в президенты, чтобы потом иметь послушного исполнителя в президентском кресле?
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14.01.2022 22:25
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Задовбали вже...
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14.01.2022 22:47 Відповісти
кто-то написал на Цензоре, что лучше б он уже вторгся, чем эти постоянные предупреждения и жить в таком страхе ожидания...
Может он и прав.
ХЗ, но на нервы ужасно действует....
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14.01.2022 23:00 Відповісти
Это специально и делается. Люди в страхе как стадо баранов, что хочешь то с ними и делай. Люди отдадут последнее и будут молчать. Молчите и дальше, не останется и на похороны...
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14.01.2022 23:10 Відповісти
Ну если принимать отраву постоянно в несмертельной дозе то выработается иммунитет, вот и тут за 8 лет уже как бы на все эти страшилки он уже есть, нападет так нападет, плохо это, бес сомнений, но и общество уже морально готово к этому, и знает как реагировать как иммунитет на болезнь!
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14.01.2022 23:16 Відповісти
да посрaть на эту росию, так нужно себя чувствовать, и нервы в порядке. Нападут, ******** нах*уй, весь мир за нас, не нападут, тем более по*ую
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15.01.2022 14:59 Відповісти
ваш оптимизм впечатляет)
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15.01.2022 16:11 Відповісти
а что, лечь в гроб, сложить на груди руки и петь боже царя храни? Лягушка, упавшая в емкость с молоком, выжила. Сколотила сметану. Потому что не сдалась и сопротивлялась
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15.01.2022 21:04 Відповісти
👍
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15.01.2022 22:18 Відповісти
Все бегом в бомбоубежища и подвалы! Путин идет!
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14.01.2022 22:57 Відповісти
Чи можна вважати хакерську атаку на державні сайти, підготовкою до цих провокацій?
Мабуть так.
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14.01.2022 22:59 Відповісти
Нічого новорго, під прапорами УПА російські чекісти вбивали поляків і євреїв, а потім звинувачували українців!
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14.01.2022 23:03 Відповісти
У меня складывается впечатление что не вся военная верхушка в рф сошла с ума, и оккуратно сливают инфу!
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14.01.2022 23:05 Відповісти
В самый раз подогнать в Украину крупную партию (минимум 1000 шт.) стингеров и джавелинов.Только это остепенит рашофашню,а не какие-то там туманные санкции.
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14.01.2022 23:17 Відповісти
Хіба саботаж підходяще слово?!
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14.01.2022 23:27 Відповісти
Плохой перевод, провокация - самое оно!!!
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15.01.2022 19:42 Відповісти
Зеленский когда танки собирается подводить, когда орки уже будут под Киевом?
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14.01.2022 23:29 Відповісти
Когда дизель подешевеет
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16.01.2022 06:09 Відповісти
U amerikancev jest svoji liudi kto dajut danyje pro vse plani putlera,i ne odin takoj.im mozno verit.
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14.01.2022 23:44 Відповісти
"Россия активно работает над созданием повода для вторжения в Украину" ----они уже давно создали этот повод, он с подельниками сидит на Банковой!
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14.01.2022 23:50 Відповісти
Никуя не понял - какие провокации? Разве Украина не может осуществлять диверсии против оккупантов на своей территории?
Если реальные украинские ДРГ подорвут пару десятков свинособак в местах их дислокации (что уже неоднократно делали) - это будет что-то из ряда вон?
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15.01.2022 00:01 Відповісти
русня может и жилые дома взоврать в Донецке например. или в том же Днцке - оккупационную администрацию с гражданскими и т.п.
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15.01.2022 06:38 Відповісти
Это понятно, но америкосы четко говорят про военные объекты.
Я еще понимаю, подорвать перевалочную базу ихтамнетов на Ростове и спихнуть на укро-ДРГ - все-таки территория кацапии, как ни крути.
Но ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ подорвать своих оккупантов на ЧУЖОЙ территории, и обвинить обороняющуюся сторону в "провокациях", ради продолжения войны, которая уже и так идет хз какой год подряд - это наркоманство какое-то.
Это как если бы гитлеровцы в 1942-м устраивали подрывы своих частей и обвиняли в этом партизан, чтоб найти повод идти дальше на восток. Бред сивой кобылы, они и без всяких поводов туда успешно шли.
К тому же - последующий ор на весь мир "ааа!, украинские диверсанты убили мирных российских солдат в Донецке, ми начинаим вайну!" - что это, как не признание ихтамнетов ихтаместями?
Хотя кацапская логика - и есть наркоманство чистой воды.
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15.01.2022 10:55 Відповісти
,,Да, да..., а ще вона розмістила... на Марсі...і Венері. І, да, до речі в Ненькі вона теж розмістила... Втомило словоблудіє грайливих лис з обличчям Христа...
Але люд хаває і міряє у кого... Голосніше, Смачніше, Длініше, Хрипліше...

Не той світ і ,,Американський Орли,, вже не ті, точніше ті, но з крилами пінгвіна (не нюхали вони, точніше нюхали, но не там) той порох). Тому війни не буде. Для люду створять картину шаленого протиборства двох полюсів, а закулісся продиктує гірку правду ,,солодкого світу".
Читаєш тут всіх і все, і про всіх і ловиш себе на думці: "Що ви ділити?". Та вже розвалить... до кінця цю державу і почніть ту кляту війну. Щоб раз і назавжди все стало на свої місця. І було зрозуміло хто є хто. Кого давити, а з ким дружити. Чесно, щиро, чекаю це, бо втомила ця ,,грайлива гра в схованки". Це все іронія і сарказм з моєї сторони, прошу вибачення.
В Росії не вистачить сил втілити задум щодо поглинання правобережної України. Досвіду в таких конфліктах, в такому територіальному масштабі ,,запоребрик" ніколи не мав і 150 тис. особового складу (щоб люди зрозуміли це півтора НСК) для втримання фронту замало.
Точечні удари з повітря будуть, но ,,точечні" щоб нашим ,,годувальникам" не нашкодити...))))
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15.01.2022 00:04 Відповісти
поправ Гугл перекладач,ольгінська падаль

!

І, да, до речі в Ненькі вона теж розмістила... Втомило словоблудіє грайливих лис

пі..дєц..5 помилок в такому короткому тексті
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15.01.2022 09:40 Відповісти
на бутилку сідай кацапе
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15.01.2022 14:26 Відповісти
Московіти - це наші споконвічні вороги і ми добре знаємо іхні брудні
методи щодо ведення не об'явленоі війни , а гібридноі !

Тому нехай провокують , але я впевнений на 100% , що москальня отримає по зубах жорстко і дуже сильно , у випадку вторгнення в інших містах , крім Донбасу ! 😡
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15.01.2022 00:24 Відповісти
Імперія зла має зникнути на завжди!
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15.01.2022 02:28 Відповісти
А для цього треба було б мати свого Рейгана-це його ідея
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15.01.2022 07:32 Відповісти
Галетея надо пригласить...он зубами своими русаков загрызёт...))
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15.01.2022 14:33 Відповісти
А Зеля всё молчит? за последние сколько недель хоть бы слово выступил сказал... верховный мля
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15.01.2022 02:47 Відповісти
Менье и Холанд разгромили Фрайбург и приблизили Дортмунд к Баварии.
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15.01.2022 04:07 Відповісти
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15.01.2022 06:33 Відповісти
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15.01.2022 06:35 Відповісти
Всі ці натовці нагадують меня консиліум лукарів,який зібрався біля койки помираючого і вголос гадають,як саме він помре.
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15.01.2022 06:57 Відповісти
На то вони лікарі, щоб допомогти... померти. Хоча трапляються і винятки...
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15.01.2022 07:37 Відповісти
ЗАТЕ НАШ. " ПРЕЗЕДЕНТ" НАВІДПОЧИВАЄТЬСЯ!!!
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15.01.2022 07:55 Відповісти
А если завтра война, а "пре3.14здент" уставший?
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15.01.2022 09:25 Відповісти
Ну так може треба взяти та ввести товсті санкції відразу?
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15.01.2022 07:56 Відповісти
держите меня семеро, не то я всех порву - новая угроза фюрера Рейхостана Дикому Западу.
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15.01.2022 09:01 Відповісти
Главноє пєрєстать стрелять? Правда, Зе!?
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15.01.2022 09:26 Відповісти
Слуги на отдыхе, им по..ю.
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15.01.2022 11:13 Відповісти
Бульбожор, ты прочитал буквы, но не угадал слова Сказано с середины января по середину февраля.
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15.01.2022 15:25 Відповісти
крім заяв було б непогано дати нам нарешті зброю останього барьєру - стінгери щоб валити ординські гелікоптери. бо щось мені підказує що радянські стріли і оси проти мордорських повітряних сил будуть мало ефективні
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15.01.2022 12:09 Відповісти
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15.01.2022 14:00 Відповісти
хіба границі братської могили
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15.01.2022 14:27 Відповісти
Думаю подрыв жилых домов в Москве более надёжный вариант, уже не раз проверенный в деле, у ФСБшников это хорошо получается и лохторахт охотно верит в террористов 😁
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15.01.2022 16:53 Відповісти
Це якийсь брєд. До сих пір москалі всіляко намагаються приховати перебування своїх військових на території України, а тут на тобі - провокація проти російських військ на сході. Це маячня. В такому випадку намагання приховати вторгнення вже немає ьсенсу, бо вони вже вторглися. І покажуть це світу.
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15.01.2022 17:14 Відповісти
А не можна те місце, де їх розмістили Вільхою чи Нептуном накрити?
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15.01.2022 17:20 Відповісти
Я не понял, а чего она застеснялась. Можно было уже выложить фотографии и документы прикрытия этих звероящеров.
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15.01.2022 18:38 Відповісти
Странно, не понятно для чего америкосы разыгрывают карту - "бо путин нападе". Никакого нападения не будет, кишка тонка. А так выходит, не раскачивайте лодку с ЗЕмразью накануне полномасштабного вторжения. Да не будет вторжения и чем раньше мы это осмыслим и соберемся для втоптания в говно шмаркли со коллегами, тем для нас, для Украины, будет лучше. Еше год правления шмаркли и никакой пуйло не нужен, неужели это не понятно?
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15.01.2022 18:54 Відповісти
Черги до воєнкоматів у разі вторгнення Расєї будуть більше ніж у 2014 році у декілька разів.
Кацапів нічого гарного не чекає, навіть такі ЗСУ послаблені Зе владою виріжуть під корень більщість агресорів
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15.01.2022 20:12 Відповісти
Мати Україна має мало справжніх вояків та , більшість на словах-матюками воює вжє зараз, озираючись на нечисленну допомогу англійців та американців. Дай боже встояти ЗСУ.
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19.01.2022 08:06 Відповісти
Бог завжди там де істина
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19.01.2022 20:14 Відповісти
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16.01.2022 00:48 Відповісти
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