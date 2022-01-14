Росія вже розмістила оперативників для організації саботажу у в/ч РФ від імені України, - Білий дім
У Білому домі підтвердили, що США мають дані про підготовку Росією провокацій для можливого вторгнення в Україну. Вторгнення РФ планує в період з середини січня до середини лютого.
Про це заявила на брифінгу речник Білого дому Джен Псакі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Громадське радіо".
За словами Псакі, Росія розмістила на Сході України оперативників. За наявною у США інформацією, Росія планує вторгнення у період з середини січня до середини лютого.
"У нас є інформація, що Росія вже розмістила групи оперативників для проведення операцій під "хибним прапором" на сході України. Ці оперативники навчені ведення бойових дій в умовах міста та роботі з вибуховими речовинами для організації актів саботажу у російських військових частинах", – сказала Псакі.
Псакі стверджує, що США мають інформацію про те, що російські агенти впливу в Україні вже почали фабрикувати повідомлення про "українські провокації" в державних ЗМІ та соцмережах, щоб виправдати російське вторгнення. З листопада подібна активність зросла на 200% і сягнула 3500 постів та повідомлень на день. З аналогічною заявою виступив на брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі.
"Росія активно працює над створенням приводу для вторгнення в Україну", – сказав Кірбі.
Нагадаємо, за даними анонімного джерела CNN, США отримали інформацію, що Росія готує спецоперацію на сході Україні, мета якої здійснити фейкову атаку на російських військових, звинуватити в цьому Україну і відповісти вторгненням.
На думку радника з національної безпеки Джейка Саллівана, російські військові планують розпочати цю операцію за кілька тижнів до вторгнення. Воно ж своєю чергою може відбутися між серединою січня і серединою лютого.
Будь ласка, зачекайте...
Может он и прав.
ХЗ, но на нервы ужасно действует....
Мабуть так.
Если реальные украинские ДРГ подорвут пару десятков свинособак в местах их дислокации (что уже неоднократно делали) - это будет что-то из ряда вон?
Я еще понимаю, подорвать перевалочную базу ихтамнетов на Ростове и спихнуть на укро-ДРГ - все-таки территория кацапии, как ни крути.
Но ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ подорвать своих оккупантов на ЧУЖОЙ территории, и обвинить обороняющуюся сторону в "провокациях", ради продолжения войны, которая уже и так идет хз какой год подряд - это наркоманство какое-то.
Это как если бы гитлеровцы в 1942-м устраивали подрывы своих частей и обвиняли в этом партизан, чтоб найти повод идти дальше на восток. Бред сивой кобылы, они и без всяких поводов туда успешно шли.
К тому же - последующий ор на весь мир "ааа!, украинские диверсанты убили мирных российских солдат в Донецке, ми начинаим вайну!" - что это, как не признание ихтамнетов ихтаместями?
Хотя кацапская логика - и есть наркоманство чистой воды.
Але люд хаває і міряє у кого... Голосніше, Смачніше, Длініше, Хрипліше...
Не той світ і ,,Американський Орли,, вже не ті, точніше ті, но з крилами пінгвіна (не нюхали вони, точніше нюхали, но не там) той порох). Тому війни не буде. Для люду створять картину шаленого протиборства двох полюсів, а закулісся продиктує гірку правду ,,солодкого світу".
Читаєш тут всіх і все, і про всіх і ловиш себе на думці: "Що ви ділити?". Та вже розвалить... до кінця цю державу і почніть ту кляту війну. Щоб раз і назавжди все стало на свої місця. І було зрозуміло хто є хто. Кого давити, а з ким дружити. Чесно, щиро, чекаю це, бо втомила ця ,,грайлива гра в схованки". Це все іронія і сарказм з моєї сторони, прошу вибачення.
В Росії не вистачить сил втілити задум щодо поглинання правобережної України. Досвіду в таких конфліктах, в такому територіальному масштабі ,,запоребрик" ніколи не мав і 150 тис. особового складу (щоб люди зрозуміли це півтора НСК) для втримання фронту замало.
Точечні удари з повітря будуть, но ,,точечні" щоб нашим ,,годувальникам" не нашкодити...))))
!
І, да, до речі в Ненькі вона теж розмістила... Втомило словоблудіє грайливих лис
пі..дєц..5 помилок в такому короткому тексті
методи щодо ведення не об'явленоі війни , а гібридноі !
Тому нехай провокують , але я впевнений на 100% , що москальня отримає по зубах жорстко і дуже сильно , у випадку вторгнення в інших містах , крім Донбасу ! 😡
Кацапів нічого гарного не чекає, навіть такі ЗСУ послаблені Зе владою виріжуть під корень більщість агресорів