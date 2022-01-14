Євросоюз рішуче засудив кібератаку на Україну, - декларація Борреля від імені ЄС
Європейський Союз рішуче засуджує кібератаку на Україну, здійснену на урядові сайти 14 січня, назвавши її неприйнятною.
Відповідну заяву від імені ЄС зробив у п'ятницю Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ця кібератака на сайти уряду України неприйнятна. Такі дії спрямовані на дестабілізацію України та поширення дезінформації і можуть сприяти подальшій ескалації і без того напруженої ситуації", - заявив він.
Боррель констатував, що Україна "швидко та рішуче відреагувала на атаки завдяки своїй підвищеній кіберстійкості". "Європейський Союз і його держави-члени перебувають у контакті з Україною і готові надати додаткову пряму технічну допомогу для усунення цієї атаки та подальшої підтримки проти будь-яких дестабілізаційних дій, зокрема шляхом подальшого підвищення її стійкості до гібридних і кіберзагроз. Ми підтверджуємо нашу беззастережну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - наголосив Високий представник.
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Також він виступив за максимальне посилення армії Японії - для відсічі РФ і КНР.
Листаю новости, читаю: "Хакерскую атаку, поразившую большинство правительственных сайтов, можно было предупредить - об уязвимости в системе было известно еще с мая!"
Оказывается, кибератаку удалось реализовать благодаря уязвимости системы управления содержимым веб-сайтов October CMS, обнаруженной еще в мае 2021 года. Об этом сначала сообщила американская журналистка Ким Зеттер.
Впоследствии СБУ предоставила рекомендации, как устранить уязвимость - "обновить OctoberCMS до последней версии (минимум до 472)". Именно на этой системе построены вебсайты министерств и других органов власти.
Сразу для справки: October - это система управления содержимым сайта (CMS) с открытым исходным кодом. Эту систему используют такие компании как Toyota, KFC и Nestle. October особенно популярен среди пользователей в США и Европе.
Как отметил специалист по кибербезопасности Андрей Баранович, все сайты работали на одной и той же не обновленной версии программного обеспечения. В ней была уязвимость, что и позволило осуществить кибератаку - при этом правительство знало о ней еще с мая.
Даже больше, если бы сам софт был настроен правильно, тогда можно было даже не обновлять ПО, потому что уязвимость не подействовала бы. Но ПО было не настроено и не обновлено.
Кроме того, информация о том, какие уязвимости существуют в этой версии программного обеспечения, и как ими можно пользоваться - открыта.
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Получается, что вся эта лабуда со взломами сайтов произошла только благодаря тупоголовости (или умышленному саботажу?) наших властей? Ведь самое главное для них в этой жизни - посадить Порошенко.
А кибербезопасность, защита секретной информации, интересы Украины? Не мешайте, подождёт, это другое…
Нью Йорк Таймс писала, що кібератаки можуть статись після православного Різдва в першій половині січня. Але ж прийшов новий рік і свята, клоунам погуляти й відпочити закортіло.