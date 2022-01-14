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Євросоюз рішуче засудив кібератаку на Україну, - декларація Борреля від імені ЄС

Євросоюз рішуче засудив кібератаку на Україну, - декларація Борреля від імені ЄС

Європейський Союз рішуче засуджує кібератаку на Україну, здійснену на урядові сайти 14 січня, назвавши її неприйнятною.

Відповідну заяву від імені ЄС зробив у п'ятницю Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ця кібератака на сайти уряду України неприйнятна. Такі дії спрямовані на дестабілізацію України та поширення дезінформації і можуть сприяти подальшій ескалації і без того напруженої ситуації", - заявив він.

Боррель констатував, що Україна "швидко та рішуче відреагувала на атаки завдяки своїй підвищеній кіберстійкості". "Європейський Союз і його держави-члени перебувають у контакті з Україною і готові надати додаткову пряму технічну допомогу для усунення цієї атаки та подальшої підтримки проти будь-яких дестабілізаційних дій, зокрема шляхом подальшого підвищення її стійкості до гібридних і кіберзагроз. Ми підтверджуємо нашу беззастережну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - наголосив Високий представник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз скликає безпековий комітет через кібератаку на урядові сайти України, - Боррель

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Топ коментарі
+13
Чего подгораешь?
Даже это - в сто раз больше, чем сделал Зеленский!
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14.01.2022 22:30
+9
Реакція ЕС майже миттєва. І це добре, бо показує, що Захід стає більш рішучим та мобілізованим.
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14.01.2022 22:30
+7
https://t.me/Sharpreview Sharp`s


Листаю новости, читаю: "Хакерскую атаку, поразившую большинство правительственных сайтов, можно было предупредить - об уязвимости в системе было известно еще с мая!"

Оказывается, кибератаку удалось реализовать благодаря уязвимости системы управления содержимым веб-сайтов October CMS, обнаруженной еще в мае 2021 года. Об этом сначала сообщила американская журналистка Ким Зеттер.
Впоследствии СБУ предоставила рекомендации, как устранить уязвимость - "обновить OctoberCMS до последней версии (минимум до 472)". Именно на этой системе построены вебсайты министерств и других органов власти.

Сразу для справки: October - это система управления содержимым сайта (CMS) с открытым исходным кодом. Эту систему используют такие компании как Toyota, KFC и Nestle. October особенно популярен среди пользователей в США и Европе.

Как отметил специалист по кибербезопасности Андрей Баранович, все сайты работали на одной и той же не обновленной версии программного обеспечения. В ней была уязвимость, что и позволило осуществить кибератаку - при этом правительство знало о ней еще с мая.

Даже больше, если бы сам софт был настроен правильно, тогда можно было даже не обновлять ПО, потому что уязвимость не подействовала бы. Но ПО было не настроено и не обновлено.

Кроме того, информация о том, какие уязвимости существуют в этой версии программного обеспечения, и как ими можно пользоваться - открыта.
* * *

Получается, что вся эта лабуда со взломами сайтов произошла только благодаря тупоголовости (или умышленному саботажу?) наших властей? Ведь самое главное для них в этой жизни - посадить Порошенко.

А кибербезопасность, защита секретной информации, интересы Украины? Не мешайте, подождёт, это другое…
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14.01.2022 22:56
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долбни. это все?
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14.01.2022 22:14 Відповісти
А де глибоке занепокоєння)))?
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14.01.2022 22:28 Відповісти
Чего подгораешь?
Даже это - в сто раз больше, чем сделал Зеленский!
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14.01.2022 22:30 Відповісти
Реакція ЕС майже миттєва. І це добре, бо показує, що Захід стає більш рішучим та мобілізованим.
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14.01.2022 22:30 Відповісти
дякую рідні - це так зворушливо

- Зброя, де? Де зброя перед неминучою вже війною? - боягузливі лицеміри
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14.01.2022 22:31 Відповісти
А что может сделать Запад, если Украина не тратит нужное количество денег на информационную безопасность? Нужно нанимать квалифицированных специалистов, использовать современные технологии и инструменты, оборудование. На мировом рынке это все доступно - плати деньги и получай результат. Никто бегать за Украиной и упрашивать не будет...
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14.01.2022 22:38 Відповісти
Як показали кібератаки на критичну інфраструктуру США просто витрачати гроші недостатньо. Проти атаки кібервійська потрібні механізми принципово іншого рівня.
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14.01.2022 22:59 Відповісти
С учетом , - Демократии , заявление Сильное , - А с учетом менталитета россии признак слабости .Есть ли граница Озабоченности, или сильная , глубокая , глубочайшая , ну и что . Когда мудак с Подворотни держит в руках Кирпич , то говорить ему , что это не гуманно при найми Странно.
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14.01.2022 22:40 Відповісти
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14.01.2022 22:48 Відповісти
Arthur Kharytonov



Екс-прем'єр Японії, Абе Шіндзо, знову підтримав Україну та Тайвань.
Він також додав, що США мають заявити про готовність воювати за Україну, аби зупинити Путіна, а не займатися «дипломатією».
Також він виступив за максимальне посилення армії Японії - для відсічі РФ і КНР.

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14.01.2022 22:49 Відповісти
https://t.me/Sharpreview Sharp`s


Листаю новости, читаю: "Хакерскую атаку, поразившую большинство правительственных сайтов, можно было предупредить - об уязвимости в системе было известно еще с мая!"

Оказывается, кибератаку удалось реализовать благодаря уязвимости системы управления содержимым веб-сайтов October CMS, обнаруженной еще в мае 2021 года. Об этом сначала сообщила американская журналистка Ким Зеттер.
Впоследствии СБУ предоставила рекомендации, как устранить уязвимость - "обновить OctoberCMS до последней версии (минимум до 472)". Именно на этой системе построены вебсайты министерств и других органов власти.

Сразу для справки: October - это система управления содержимым сайта (CMS) с открытым исходным кодом. Эту систему используют такие компании как Toyota, KFC и Nestle. October особенно популярен среди пользователей в США и Европе.

Как отметил специалист по кибербезопасности Андрей Баранович, все сайты работали на одной и той же не обновленной версии программного обеспечения. В ней была уязвимость, что и позволило осуществить кибератаку - при этом правительство знало о ней еще с мая.

Даже больше, если бы сам софт был настроен правильно, тогда можно было даже не обновлять ПО, потому что уязвимость не подействовала бы. Но ПО было не настроено и не обновлено.

Кроме того, информация о том, какие уязвимости существуют в этой версии программного обеспечения, и как ими можно пользоваться - открыта.
* * *

Получается, что вся эта лабуда со взломами сайтов произошла только благодаря тупоголовости (или умышленному саботажу?) наших властей? Ведь самое главное для них в этой жизни - посадить Порошенко.

А кибербезопасность, защита секретной информации, интересы Украины? Не мешайте, подождёт, это другое…
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14.01.2022 22:56 Відповісти
Зелень зашкварилась в очередной раз - просрали обновление софта и его настройку на государственных сайтах. А теперь пузыри из носа пускают и рассказывают про небывалую по размаху атаку.
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14.01.2022 23:10 Відповісти
Под шумок что то слили. Если знали, то нарочно умолчали.
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14.01.2022 23:11 Відповісти
США попереджали про кібератаки з Росії https://www.youtube.com/watch?v=fpatsmbUl5g .

Нью Йорк Таймс писала, що кібератаки можуть статись після православного Різдва в першій половині січня. Але ж прийшов новий рік і свята, клоунам погуляти й відпочити закортіло.
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14.01.2022 23:45 Відповісти
Ахах, рішуче засудив, оце молодці, вже не глибоке занепокоєння висловили
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14.01.2022 23:54 Відповісти
А як це "рішуче", "нюню" чи "ай я яй"?
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15.01.2022 07:42 Відповісти
 
 