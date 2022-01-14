Міністри закордонних справ Франції та Німеччини зібралися на лінію розмежування на Донбасі
Глави МЗС Франції та Німеччини Жан-Ів Ле Дріан та Анналена Бербок планують відвідати в Україні лінію розмежування.
Про це заявив на пресконференції міністр у справах Європи та закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"Європа докладе всіх зусиль у всіх форматах (для зменшення напруги), у тому числі у Нормандському форматі, де Франція і Німеччина будуть тиснути для виконання Мінських угод. Ми з Анналеною Бербок (міністр закордонних справ Німеччини. – Ред.) обговорили цю тему і погодилися невдовзі відвідати Україну. Я думаю, що пані Бербок відвідає Україну вже наступного понеділка. Ми, Франція і Німеччина, спільно відвідаємо лінію демаркації (лінію розмежування. – Ред.) і Київ. Як це зробив високий представник ЄС, під час візиту до України, ми підтвердимо позицію Євросоюзу", - сказав французький міністр.
Він зауважив, що зустріч європейських міністрів в форматі Gymnich, яка відбулася сьогодні у Бресті та була присвячена врегулюванню напруги навколо України і європейській безпеці, напевно, стала однією з найважливіших неформальних зустрічей за всю політичну історію Євросоюзу.
"Стосовно проблем Росії й України, я вчора побачив єдність всіх присутніх (міністрів). По-перше, це було підтвердження рішучої та твердої позиції стосовно будь-якої нової загрози для територіальної цілісності України… в рамках зобов’язань, що були прийняті під час Європейської Ради 16 грудня. Будь-яка нова військова агресія проти України матиме величезні й дуже важкі наслідки, і це було дуже чітко підтверджено всіма на учасниками цієї зустрічі", - зауважив Жан-Ів Ле Дріан.
Він також наголосив, що європейські міністри були єдиними у необхідності підтримувати діалог з РФ, якщо сама Росія буде до цього готовою.
"Була також єдність навколо необхідності продовжувати діалог з Росією, поки існують спільні теми для обговорення. При цьому зрозуміло, що ми не прийматимемо ультиматумів. Ми маємо чіткі зобов’язання щодо відстоювання спільної європейської позиції", - додав французький урядовець.
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Але мінськи угоди не передбачали роздачу кацапських паспортів на окупованих територіях.
До того ж Франція один з гарантів по Будапештському меморандуму. Треба його спочатку виконати.
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт, https://zn.ua/POLITICS/severnyj-potok-2-ne-sleduet-smeshivat-s-politikoj-hensek-pravjashchej-partii-frh.html как и генсек правящей партии ФРГ Кевин Кюнерт , считает, что "Северный поток-2" якобы не имеет ничего общего с российской агрессией против Украины и призывает не связывать эти две вещи. Об этом она заявила во время эфира на телеканале https://wtvbam.com/2022/01/13/dont-drag-nord-stream-2-into-conflict-over-ukraine-german-defmin-says/ RBB.
"Мы не должны втягивать (Северный поток-2. - ред.) в этот конфликт... Мы должны разрешить этот конфликт, и мы должны разрешить его в переговорах - это возможность, которая у нас есть на данный момент, и мы должны использовать ее, а не привязываться к проектам, не имеющим отношения к этому конфликту
Поэтому, если хотят увидеть реальную картину, нужно ехать тихо, без помпы и оповещения прессы. Если хотят попиариться, то на здоровье, пущай пиарятся. Кстати, если бы там постоянно кто-то болтался из европейских дипломатов (даже из пророссийских Германии и Франции), то может там бы действительно перестали стрелять? Хотя бы на том участке, где они пасутся.