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Німеччина (7094) Франція (2905) Донбас (22348) Ле Дріан (98) Анналена Бербок (422)

Міністри закордонних справ Франції та Німеччини зібралися на лінію розмежування на Донбасі

Міністри закордонних справ Франції та Німеччини зібралися на лінію розмежування на Донбасі

Глави МЗС Франції та Німеччини Жан-Ів Ле Дріан та Анналена Бербок планують відвідати в Україні лінію розмежування.

Про це заявив на пресконференції міністр у справах Європи та закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Європа докладе всіх зусиль у всіх форматах (для зменшення напруги), у тому числі у Нормандському форматі, де Франція і Німеччина будуть тиснути для виконання Мінських угод. Ми з Анналеною Бербок (міністр закордонних справ Німеччини. – Ред.) обговорили цю тему і погодилися невдовзі відвідати Україну. Я думаю, що пані Бербок відвідає Україну вже наступного понеділка. Ми, Франція і Німеччина, спільно відвідаємо лінію демаркації (лінію розмежування. – Ред.) і Київ. Як це зробив високий представник ЄС, під час візиту до України, ми підтвердимо позицію Євросоюзу", - сказав французький міністр.

Він зауважив, що зустріч європейських міністрів в форматі Gymnich, яка відбулася сьогодні у Бресті та була присвячена врегулюванню напруги навколо України і європейській безпеці, напевно, стала однією з найважливіших неформальних зустрічей за всю політичну історію Євросоюзу.

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"Стосовно проблем Росії й України, я вчора побачив єдність всіх присутніх (міністрів). По-перше, це було підтвердження рішучої та твердої позиції стосовно будь-якої нової загрози для територіальної цілісності України… в рамках зобов’язань, що були прийняті під час Європейської Ради 16 грудня. Будь-яка нова військова агресія проти України матиме величезні й дуже важкі наслідки, і це було дуже чітко підтверджено всіма на учасниками цієї зустрічі", - зауважив Жан-Ів Ле Дріан.

Він також наголосив, що європейські міністри були єдиними у необхідності підтримувати діалог з РФ, якщо сама Росія буде до цього готовою.

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"Була також єдність навколо необхідності продовжувати діалог з Росією, поки існують спільні теми для обговорення. При цьому зрозуміло, що ми не прийматимемо ультиматумів. Ми маємо чіткі зобов’язання щодо відстоювання спільної європейської позиції", - додав французький урядовець.

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Топ коментарі
+10
Їдуть подивиться яке "свинство" виникло на Донбасі дякуючи "умиротворенню" яким займалися керівники їх держав?
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14.01.2022 22:50
+8
Там мають побувати на міністри інших країн, а довбо**би, які за Зє голосували.
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14.01.2022 22:58
+7
А зелений кріт там буде?
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14.01.2022 22:43
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А зелений кріт там буде?
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14.01.2022 22:43 Відповісти
Канешна! Но по протоколу он будет сидеть в танке в г. Днепропетровск.
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14.01.2022 22:53 Відповісти
нет такого городка, кацапчику...
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15.01.2022 07:43 Відповісти
Зара його таваріщ прапарщік за це покарає
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15.01.2022 08:53 Відповісти
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15.01.2022 15:40 Відповісти
Здравствуй чмошник-бот)
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15.01.2022 11:58 Відповісти
До того часу він втомиться і поїде відпочівати, а Дєрьмак буде кермувати країною.
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14.01.2022 23:03 Відповісти
Ці міністри повинні там бувати через тиждень хочаб!!!
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14.01.2022 22:44 Відповісти
Там мають побувати на міністри інших країн, а довбо**би, які за Зє голосували.
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14.01.2022 22:58 Відповісти
Їдуть подивиться яке "свинство" виникло на Донбасі дякуючи "умиротворенню" яким займалися керівники їх держав?
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14.01.2022 22:50 Відповісти
зелені ФСБ агенти типу Ермака або Татарова влаштують їм там зустрічі з російськомовними матерями, немовлят яких розіп'яли нацисти з ЗСУ або добрбатів. Ось побачите.
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14.01.2022 22:56 Відповісти
Твоїми стараннями , "Котяра"!!!
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14.01.2022 23:03 Відповісти
Следующие визиты будут в Донецк и Луганск.
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14.01.2022 22:53 Відповісти
Можливо. Коли орків вибють, зацінити розмір контрибуцій з Московії.
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14.01.2022 22:55 Відповісти
А де наші міністри? Шо робить міністр оборони? Шмигаль шо робить, виїздні засідання в сірій зоні, посеред мінних полів?
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14.01.2022 22:54 Відповісти
Шмигаль занят рассмотрением эскизов продовольственных карточек. Резников никак не выберется из дилеммы уже с января поднять денежное довольствие ВСУ, повышение которого намечено на 2023 год.
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14.01.2022 23:23 Відповісти
Вони трохи запіздились. Це треба було зробити ще вісім років тому, коли ху#ло тільки розпочало війну у центрі Європи , а не зараз, коли наступальна війна перетворилась у возьню з пєрєміріями, отступаніями, та віддаваніями зеленими довбоЗЕбами нашої вже звільненої землі, блдь.
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14.01.2022 23:18 Відповісти
лучше позже, чем никогда. Поддержка самых мощных стран Европы нам тоже очень нужна
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15.01.2022 15:42 Відповісти
Схоже що мета поїздки - примус України до виконання мінських угод.
Але мінськи угоди не передбачали роздачу кацапських паспортів на окупованих територіях.
До того ж Франція один з гарантів по Будапештському меморандуму. Треба його спочатку виконати.
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14.01.2022 23:29 Відповісти
Меркель пусть возьмут с собой, она им экскурсию устроит и объяснит "что не все так однозначно"
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15.01.2022 00:00 Відповісти
Міністершу оборони ФРН ....
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт, https://zn.ua/POLITICS/severnyj-potok-2-ne-sleduet-smeshivat-s-politikoj-hensek-pravjashchej-partii-frh.html как и генсек правящей партии ФРГ Кевин Кюнерт , считает, что "Северный поток-2" якобы не имеет ничего общего с российской агрессией против Украины и призывает не связывать эти две вещи. Об этом она заявила во время эфира на телеканале https://wtvbam.com/2022/01/13/dont-drag-nord-stream-2-into-conflict-over-ukraine-german-defmin-says/ RBB.
"Мы не должны втягивать (Северный поток-2. - ред.) в этот конфликт... Мы должны разрешить этот конфликт, и мы должны разрешить его в переговорах - это возможность, которая у нас есть на данный момент, и мы должны использовать ее, а не привязываться к проектам, не имеющим отношения к этому конфликту
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15.01.2022 01:50 Відповісти
Вона вже стара для таких ігор.)
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15.01.2022 07:28 Відповісти
вот бы её Штаты уволили.
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15.01.2022 17:53 Відповісти
Говноеды РАБссии занялись цирком Шапито... Голобородькой заболели...а ракеты на Кубе в Венесуэле..это крутая Фишка...
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15.01.2022 02:45 Відповісти
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15.01.2022 02:50 Відповісти
А на кого це там Франція та Німеччина зібралася тиснути? На нашу Неньку, чи що?
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15.01.2022 07:26 Відповісти
Интересно на хрена они туда собрались? Что они надеются там увидеть? Когда туда приезжает кто-то из политиков, бибизяны получают приказ не стрелять, чтобы не дай бог не влипнуть в серьезный скандал, который чреват последствиями.
Поэтому, если хотят увидеть реальную картину, нужно ехать тихо, без помпы и оповещения прессы. Если хотят попиариться, то на здоровье, пущай пиарятся. Кстати, если бы там постоянно кто-то болтался из европейских дипломатов (даже из пророссийских Германии и Франции), то может там бы действительно перестали стрелять? Хотя бы на том участке, где они пасутся.
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15.01.2022 11:20 Відповісти
ну вот и посмотрим, правда ли они перестанут стрелять если приедут политики. И если сработает - то заспамим фронт меняющимися дегегациями )))
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15.01.2022 17:51 Відповісти
а что, это идея. Посылать на фронт то дипломатов, то советников, каждый день, чтобы они там дежурили.
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15.01.2022 17:50 Відповісти
 
 